Slovinská tour (9.)
9. kapitola: Mimořádná splátka rakouského dluhu (6. září 2026)
Je půl osmé. S brzkým ránem je spojen relativní chlad. Teplota kolem dvacítky mě dovede k činu nepředpokládanému, kdy si k ubytování nepřistavím auto, ale zavazadla si pěkně odnesu až na parkoviště.
Tak začíná den odjezdu, tedy den, který tuto cestu definitivně pošle do oblasti vzpomínek. Zůstane hromada fotek, až na velmi vzácné papírové výjimky spíše v podobě digitální, a taky pár kapitol vyprávění. To vše pak pomáhá udržovat zápisy v šedé mozkové kůře.
Poslední z kapitol zpravidla mívala jednu ze dvou podob. Buď šlo o plnohodnotnou součást cesty se turistickým cílem, lišící se od jiných dnů snad jen tím, že na jeho konci přespávám doma. Při druhé variantě byla jízda domů pouhým rámcem, který přinesl téma někdy historické, někdy jazykovědné. Neboť finis coronat opus, jak dodnes říkají latiníci, citujíce snad jistého Ovidia, nadaného básníka, dost možná ale též prostopášníka, podle legendy vyhnaného z Říma pro pletky s vnučkou císaře Augusta.
V tomto ohledu jsem na tom lépe, i když jak v čem. Psaní v řeči vázané mi totiž nikdy příliš nešlo, na druhou stranu jediné, co mě dnes z Koperu vyhání, je neúprosný čas, pádící neomylně k zítřejší denní směně.
Hned na úvod musím také přiznat, že tentokrát nemám pro poslední dějství předem připraveno nic. Trochu spoléhám na to, že když už se nepovedlo vylovit zajímavé závěrečné téma z moře Jaderského, bude dost času vylovit jej v moři inspirace. Zatím se nezdá pravděpodobná ta varianta, že by nějaké nosné téma přinesla cesta samotná, neboť již od počátku probíhá tato v klidu a plynule. Platí to přinejmenším do chvíle, než dojedu čekající auta před tunelem Karavanky.
Kromě poplatku v aktuální výši 9 eur tady čeká na řidiče jedna podstatná změna. Druhý tubus je hotov, v provozu je už od března letošního roku. Jenže na samotném průjezdu se toho pro řidiče moc nezměnilo.
Zároveň byl totiž uzavřen původní tubus, takže se stále jezdí v každém směru jedním jízdním pruhem, dlouhé kolony a čekací doby jsou stále celkem běžnou záležitostí, takže dnes mám spíše štěstí. Také rychlost je pořád omezena na osmdesát kilometrů za hodinu.
Nový tubus ještě svítí novotou, ale to je tak vše, co se zatím dá ocenit. Rekonstrukce tubusu původního je plánovaná až do dubna 2029. Pak se snad konečně i přes masiv Karavanky svezeme pohodlně.
Slovinsko-rakouská hranice, která je tři a půl kilometru od jižního portálu, jako by znamenala na cestě jakýsi předěl. Od té chvíle se sunu vpřed řekněme problematicky. Za jednu větší Stau může další mýtná brána. Konec léta u Jadranu chtěl na poslední chvíli stihnout leckdo, čeká tu docela pestrá směsice národů.
Není to však jediná kolona. Od té další mě zachrání navigace, když mě v poslední chvíli pošle na výjezd.
Za ním se ocitnu v lyžařském středisku Flachau, mimo jiné rodišti mistra světa a olympijského vítěze ve sjezdu Hermanna Maiera. Sice jsem na samém okraji obce, ale od sjezdovek vůbec ne daleko.
Na nějakou neplánovanou zastávku to ale pořád nevidím. Jenže naděje, že bych mohl dojet domů v době, kdy se den pořád ještě může nazývat odpolednem, padá velmi rychle. Ještě jednou mě navigace zkouší na dálnici vrátit, ale kolona a zúžení, to moc dohromady nejde. K dalšímu výjezdu naštěstí není daleko, Poslední z těch asi tří kilometrů projedu odstavným pruhem, který se pak promění v odbočovací.
K času předpokládaného dojezdu domů najednou přibyla hodina navíc, ani jsem si pořádně nevšiml, kdy se tak stalo. Ale když více než po dálnici jedu vedle ní, pak asi snadno. Nebo i pod ní, jak si původně myslím, než objevím, že jde most přes údolí potoka Fritzbach na dálničním přivaděči od Bischofshofenu (německy Talübergang Fritzbach). Tahle impozantní stavba, dokončená roku 1986, vás přinutí zastavit. Už samotná délka kolem 280 metrů je zajímavá, zvlášť když most překonává údolí jediným betonovým obloukem. Zdola však zaujme především výškou. Kupodivu nikde oficiálně neuváděnou, ale z mapy se dá odečíst leccos. Asi ne úplně přesně, na každý pád se však bavíme o čísle kolem pětaosmdesátky.
Jakkoliv to doteď vypadalo, že aspoň tudy by se dalo jet plynule, tahle naděje padne hodně rychle. O dalším průběhu cesty domů rozhodne souběh několika okolností. První z nich je kolona před obcí Pfarrwerfen. Zastavím na odpočívadle vedle silnice, kolona brzy poodjede, a chvíli to zase vypadá, že provoz nijak zvlášť nevybočuje z normálu.
Název obce mi dává tušit, kde asi tak jsem, a toto tušení se brzy ukáže jako správné. Hrad Hohenwerfen se objeví vzápětí. Vím o něm, znám ho, jen jsem ho doteď viděl pouze z druhé strany. Je totiž vidět z jednoho z dálničních odpočívadel, párkrát jsem se u pod ním už zastavil. A teď se přede mnou zjevuje naprosto neplánovaně.
Nemá cenu nějak tu dopravní situaci až příliš dramatizovat, nejspíš by v tom nějak jet šlo. Ale už je rozhodnuto. Když se to vezme, tak jako tak už chvílemi odpočívám, asi tedy nějakou pauzu potřebuji. A tenhle hrad je k ní docela příjemná příležitost. Dosud byl někde hodně vzadu jako nesplněný cíl. Dnešek jej rázem posunul do čela tohoto pořadí.
Hohenwerfen stojí na skále v ohybu řeky Salzach více než sto metrů nad okolním terénem. Ale není třeba se děsit, tohle převýšení zdolá během chvíle výtah, zbudovaný za tím účelem v roce 2006.
Dráhu o šikmé délce 185 metrů zdolá za minutu a půl. Pokud máte v plánu i prohlídku hradu, vyjde vás zpáteční jízda na 20 eur a 90 centů.
Podstatné v historii Hohenwerfenu je to, že nevznikl jako romantické šlechtické sídlo – byť se jím v další historii stal, ale to bychom hodně předbíhali. Za jeho vznikem stál boj o moc.
Římský císař Jindřich IV. se ke koruně dostal v roce 1056 jako šestileté dítě, a tak se jeho povinností ujala coby regentka jeho matka. Když mu bylo patnáct, byl prohlášen za dospělého, a fakticky se tak mohl ujmout vlády. Ale v očích papeže Řehoře VII. byl Jindřich stále králem slabým a nedospělým. Papež nakonec zprostil Jindřichovy poddané poslušnosti, načež nechal v roce 1077 německé stavy zvolit vzdorokrále.
Tak začal otevřený boj o německý trůn, potažmo pak o korunu římského císaře. Hrad nechal mezi lety 1075 a 1078 postavit salcburský arcibiskup, předtím se přiklonivší na stranu papeže. Po zvolení Rudolfa Švábského vzdorokrálem nechal Jindřich na oplátku zvolit vzdoropapeže. Králové spolu svedli několik bitev. Roku 1080 v jedné z nich sice Rudolf zvítězil, ale byl smrtelně zraněn, a zemřel druhého dne po bitvě. Jindřich pak postupně získával navrch. Řehoř byl nakonec donucen papežský stolec opustit, když v roce 1084 Jindřich dobyl Řím vojenskou silou. Událost má vztah i k českým dějinám, neboť po Jindřichově boku se římského tažení zúčastnil český kníže Vratislav II. Toho pak Jindřich IV. za věrné služby odměnil titulem krále, ovšem nedědičným.
Doteď to vypadá jako úspěch, ovšem konec pro Jindřicha IV. štastný nebyl, když jej o korunu připravil vlastní syn. Rebelující syny měl Jindřich dva, jenže zatímco se starším Konrádem se vypořádal jednoduše, když jej zbavil výsad člena císařské rodiny včetně vojenských hodností, mladší syn dokázal na svou stranu získat rebelující německá knížata a šlechtice. Otec o střet se synem rozhodně nestál, nakonec k němu ale stejně došlo. Syn – jménem též Jindřich – nechal svého královského otce zajmout, a v poslední den roku 1105 si vynutil nejen předání královských insignií, ale též prohlášení, ve kterém se jeho sesazený otec přiznal k provinění vůči papeži. Do ozbrojené podoby přerostl spor během následujícího jara. Jindřich starší byl snad zpočátku i úspěšnější. Začala jej však sužovat jakási choroba, jíž nakonec v srpnu roku 1106 podlehl.
Prohlídka hradu s průvodcem trvá asi padesát minut. Mám štěstí, další začíná asi deset minut poté, co se dostanu na hlavní nádvoří. První kroky vedou do Kaple sv. Zikmunda (německy Sigismundkapelle), která patrně vznikla už při založení hradu. Její původní románská podoba však vzala za své během gotické přestavby kolem roku 1565.
Během 16. století hrad prodělal přeměnu na dělostřeleckou pevnost. Stalo se tak po selském povstání v roce 1525, kdy vzbouřenci hrad nakrátko obsadili a některé jeho části značně poškodili. Malá bašta (německy Kleine Bastei) byla první dobudovanou částí zesílené obrany hradu.
Děla však nejsou původní. Veškerá výzbroj byla z hradu odvezena roku 1800, a v rámci muzejní sbírky vystavovaná děla jsou tak jen historizující dekorací pro návštěvníky. Jejich původ není vůbec zmiňován. A tak bych doporučil spíše výhled z věže. Ani ten není stejný jako v 16. století, vše je tu ale jasné i bez popisu. Středem protéká řeka Salzach, vlevo od ní se kroutí dálnice A10, větší část fotky vyplňuje obec Werfen se zřetelnou hlavní silnicí, po níž jsem přijel.
Zmiňoval jsem už Pfarrwerfen, to je původně farní centrum oblasti. Název hradu Hohenwerfen pak značí vysoko položené místo nad Werfenem. Tento název vznikl pravopisným zkomolením hornoněmeckého slova werve (vyslovovaného též s [-f-]), značícího vodní víry či prudké proudy, a zřejmě popisující chování řeky v záhybu pod hradem. Název se zcela shoduje s německým slovesem, jehož význam je vrhat či házet. S ním však zcela jistě nesouvisí. A to ani v případě, že se zrovna nacházíme v baště, kde jsou kamenné koule. Použitelné pouze do děl dřevěných, jimiž mohly být vrhány po nepřátelích. Cedulka s popisem na to jasně upozorňuje, návštěva tedy chce i trochu pozornosti.
Pomalu odhalujeme jednotlivá období i s tím, komu nebo čemu hrad postupně sloužil. Jedno měla všechna období společné: vždy byla potřebná kuchyň. Z té se dochovala v podstatě jen místnost, datovaná kamsi do 16. století. Totéž snad platí i pro studnu, ovšem pouze pro její hloubenou část. Zbytek je novodobá rekonstrukce.
Už víme, že hrad vlastně vznikl z rebelie proti králi. Celkem očekávaně se pak stal rezidencí salcburského arcibiskupa, a zůstal jí i poté, co se poměry aspoň na čas uklidnily. Víme také, že byl dělostřeleckou tvrzí. Od 17. století pak sloužil především jako vězení, byť prostory k tomu vyhrazené na hradě existovaly přinejmenším od roku 1526, tedy od porážky selského povstání. Jejich součástí byla též dobře vybavená mučírna. Pokud máme tyhle praktiky spojené s temným středověkem, pak nás zdejší exponáty vyvedou z omylu. Salcburské knížectví bylo v tomto dosti konzervativní, dílem i proto, že tehdy ještě nebylo součástí Habsburské monarchie. Vystavené předměty pocházejí z 18. století.
Žalářní věž pochází ze 16. století. Jediným vstupem do vězení se zdmi silnými čtyři metry byl kruhový otvor, jímž byli vězni spouštěni na laně do desetimetrové hloubky. Nešlo však o hladomornu. Traduje se příběh kováře, který během selského povstání pracoval pro vzbouřence. Sice z vězení vyšel živ, ale za sedm let ve věži zešílel, a na denním světle záhy přišel o zrak.
Pojďme k veselejším tématům. Hodinový stroj v Hodinové věži (německy Uhrturm) byl sestaven mezi lety 1720 a 1725.
Na přelomu 19. a 20. století byl přestavěn na kyvadlový mechanismus poháněný závažími. V roce 1988 prošel restaurátorskou obnovou, a od té doby je opět v provozu.
Průvodkyně nás za chvíli vyvede o patro výš, zatím však vyzve ty, kteří nesnášejí pohledy z výšky, aby počkali u hodin. Provází samozřejmě německy, ale před zahájením prohlídky si návštěvník může zapůjčit audioprůvodce. Je to v ceně, a v nabídce jazyků je i čeština.
Na vrcholu věže je mohutný zvon Burgahnl. Lehce zklamán může být turista prahnoucí po informacích, neboť nejasností je kolem zvonu víc než dost. Jisté je, že byl odlit roku 1568 v Innsbrucku. Potíž je však s názvem. Hradní, to je jasné. Je tu ale druhá část „Ahnl“, v místních nářečích používaná zdrobnělina pro předka. Nebo taky pro babičku. Jinde zase jen pro dědečka. Výběr je na jedno slovo poměrně bohatý, ač tedy v základu jsou významy příbuzné. Kromě toho není jasné, proč byl zvon pojmenován právě takto. Další nejasnost panuje kolem jeho hmotnosti. Živá rakouská průvodkyně i elektronický průvodce český uvádějí 4412 kilogramů. Rakouský zvonový archiv však hovoří o třech tunách. To je rozdíl natolik významný, že jej nelze jen tak přejít.
Ač je Burgahnl na vrcholu Hodinové věže, s hodinovým strojem není a nikdy nebyl nijak propojen. Rozeznívá se taháním za lana, dříve ručním, dnes obstarávaným strojem. Stejně jako dříve i dnes platí, že se tak děje jen při významných příležitostech.
Návštěvník však jistě ocení i výhled na horské masivy v okolí. Z věže jsou dobře vidět vlevo Tennengebirge a vpravo Hochkönig, oddělené údolím řeky Salzach a náležející každý k jinému alpskému horskému systému – Tennengebirge náleží k Východním Alpám (německy Ostalpen), sousední Hochkönig pak k Berchtesgadenským Alpám (německy Berchtesgadener Alpen).
Rozhlédnout se z Hodinové věže lze na všechny strany. Spatřit lze i kus dálnice A10, jen na to odpočívadlo odtud vidět není.
Kromě všeho, co jsme si řekli doteď, plnil hrad Hohenwerfen v běhu dějin i funkci obytnou. A překvapivě poměrně dlouho, Knížecí salón (německy Fürstenzimmer) je doložen už v roce 1566, v roce 1601 byl zásadně přebudován. Mimo jiné se mu tehdy dostalo i dřevěné výzdoby.
Obytná funkce hradu převážila až v 19. století. Do roku 1803 v něm sídlil salcburský arcibiskup. Pak došlo k začlenění Salcburska do Habsburské monarchie a Hohenwerfen připadl státu. Arcivévoda Jan, bratr císaře Františka I., jej nechal ve 20. letech na své náklady opravit.
V roce 1878 koupil hrad od státu český šlechtic Josef Osvald I., hrabě z Thun-Hohensteinu. Zemřel však už v roce 1883, a jeho dědicové se o hrad příliš nestarali. Když jej roku 1898 prodali arcivévodovi Evženovi Habsburko-Těšínskému, byl opět už docela zchátralý.
Jak už Evženův přídomek napovídá, i on měl přímé vazby na české země. Narodil se v jihomoravských Židlochovicích. Bylo jen přirozené, že mezi jazyky, které spolehlivě ovládal, patřila vedle němčiny, maďarštiny, angličtiny a francouzštiny i čeština, s níž se zvláště v dětství setkával zcela přirozeně. Nepatřil k bezprostřední linii následníků císaře Františka Josefa I., ale po smrti korunního prince Rudolfa, která svedla nástupnictví císařské koruny zcela nečekaným směrem, se dostal do širšího okruhu osob, které mohly připadat v úvahu. Musely by však bez dědiců zůstat nástupnické větve, které před tou jeho měly přednost. A historie ví, že první z řady podmínek byla splněna ještě dříve, než došlo k sarajevskému atentátu, neboť potomci Františka Ferdinanda byli z nástupnictví předem vyloučeni.
Arcivévoda Evžen nechal hrad opět zrenovovat. Jeho snahy dostaly dvě zásadní rány. Tou první byl katastrofální požár 8. ledna 1931. Při něm byl až na pár zachráněných kusů nábytku kompletně zničen nejen Knížecí salón. Hrad utrpěl i rozsáhlé stavební škody, a nenávratně přišel i o část historických sbírek. Evžen tehdy na obnovu Hohenwerfenu vynaložil obrovské prostředky. Musel dokonce rozprodat i část svých soukromých uměleckých sbírek. Už v roce 1932 však byla dokončena rekonstrukce budov, a hrad zase mohl být obýván. Knížecí salón však na svou obnovu stále čekal.
Do toho přišel anšlus Rakouska. V červenci 1938 byl Evžen přinucen hrad prodat nové německé správě Salcburské župy. O třináct měsíců později byl převeden přímo pod NSDAP a začal sloužit jako nacistické školicí středisko.
Po válce byl nějakou dobu zkoumán majetkoprávní stav hradu. Vlastnictví nacistickou stranou bylo dle očekávání zrušeno. Evžen, jemuž na konci války bylo již dvaaosmdesát let, na hrad nárok nevznesl. Můžeme se jen domnívat, že ve svém věku nechtěl podstoupit složité řízení, když prodej hradu byl sice vynucený, ale papírově zcela v pořádku. Hohenwerfen tak zůstal v majetku salcburské zemské vlády.
Evžen dožil své dny v italském Meranu, kde zemřel 30. prosince 1954 v požehnaném věku 91 let. Salcburská vláda zpřístupnila Hohenwerfen v roce 1987 veřejnosti. Knížecí salón byl dle dobových fotografií obnoven až v roce 2003. Byl v něm opět umístěn nábytek, který v roce 1931 unikl spárům ohně.
Prohlídka hradu tady končí. Alespoň ta část s průvodcem. Ještě je tu hradní restaurace. Aniž je to na místě nějak zdůrazněno, nalézá se v prostorách někdejšího Rytířského sálu (německy Rittersaal), druhá její část pak v bezprostředně sousedícím bývalém reprezentačním sálu, který arcivévoda Evžen zřídil pro uvítání a pohoštění vzácných návštěv. Oba sály padly za oběť požáru, a jak už jsme si řekli, včetně cenných a nenahraditelných uměleckých sbírek. Snad i proto obnova směřovala tímto směrem, přičemž ceny jsou takové, jaké bych asi na takovém místě očekával. Ale personál je příjemný, výběr bohatý, a šlápnout vedle se zřejmě nedá. Odcházím spokojen, potěšen i opticky, byť podobnou záležitost nepatřuji na svých cestách poprvé.
Kolem třetí hodiny hrad opouštím. Samozřejmě výtahem, vždyť zpáteční cestu mám již zaplacenou.
Před sebou mám ještě více než čtyři stovky kilometrů, které – ač se to při odjezdu z parkoviště pod hradem třeba nezdá – opět zpestří stojící rakouská dálnice. Naštěstí už jen jednou.
Naštěstí už jen jednou. Na radu navigace řeším situaci stejně jako dnes už několikrát.
Přesně v šest jsem na rakousko-české hranici u Dolního Dvořiště. Jindy bych možná zastavil, dnes ne. Chci to už mít za sebou, a pořád ještě mohu domů dojet v čase když už ne skvělém, tak aspoň rozumném.
Dočkám se v půl deváté, kdy se počítadlo ujetých kilometrů zastaví na čísle 2469. Slovinská cesta tedy končí. Dnem, který byl spíše rakouský. A poučný nejen pokud jde o historii jednoho hradu. Takhle to zkrátka může dopadnout, když ráno nemáte připravený vůbec žádný program.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (8.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (7.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (6.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (5.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (4.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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