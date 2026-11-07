Slovinská tour (8.)
8. kapitola: Zřícenina San Sergio (5. září 2026)
Dnes trochu změním snidaňové menu. Pro vodu si dojdu do Mercatoru na Titově náměstí,...
... pro koblihu s marmeládou do pekárny. Způsobů, jak si nejen po ránu osladit den, je samozřejmě na výběr mnoho. Minerálka Radenska však kupodivu v nabídce chybí, proto ten Mercator.
Na každý pád mě dnes snídaně vyjde na méně než dvě a půl eura. Pár stolků sice v pekárně mají, konzumaci čehokoliv doneseného odjinud ovšem považuji přinejmenším za nevhodnou, a tak si vše odnesu domů.
Krátce poté se zastavím na kapučíno v kavárně na rohu Muzejního náměstí. Tady už Radenskou v nabídce mají, takže si k objednávce přidám svoji nejoblíbenější variantu.
V Koperu je dnes od rána živo. Je sobota, takže se konají trhy, které tentokrát spojili s akcí pro děti, jakýmsi pět minut po dvanácté loučení s prázdninami. Lepší někam zmizet. A není třeba ani mizet daleko. Z Koperu ujedu ani ne dvacet kilometrů, a z dálnice sjedu ještě dřív, než bych přejel přes viadukt Črni Kal.
Ten právě dostává mladšího sourozence. Železniční viadukt Gabrovica byl stavebně dokončen v roce 2023. Právě je dokončována pokládka kolejí, první vlaky by po viaduktu měly projet ještě před koncem roku. Oba mosty mají téhož architekta, a snad i proto bylo možné navrhnout jejich mimoúrovňové křížení, které na jednu stranu vypadá odvážně, na druhou stranu přece jen ubírá dálničnímu viaduktu kousek z jeho dosud osamělé velkoleposti.
Blízká vesnice Črni Kal (italsky San Sergio) leží kolem 250 až 300 metrů nad mořem. Opravdu je těžké říct jedno konkrétní číslo, neboť domy jsou rozmístěné po docela prudkém svahu.
Zaparkuji u zdejšího kostela s tím, že zbytek k plánovanému cíli dojdu.
Přímo u auta mám pamětní desku, která je bůhvíproč, snad z nedostatku jiného místa, na podezdívce terasy kostela. Získám z ní jistě zajímavou informaci o tom, kdy sem byl zaveden vodovod. Kdyby to z fotky nešlo přečíst, stalo se tak 28. května 1979.
Kostel sv. Valentýna (slovinsky Cerkev sv. Valentina) byl postaven mezi roky 1461 a 1490, a světec, jemuž je zasvěcen, je přesně ten známý svatý Valentýn, jehož svátek slaví zamilovaní 14. února. Nebylo tomu tak vždy, původním patronem byl svatý Vavřinec. Ke změně došlo v roce 1887. Chvíli hledám reliéf, který svatého Vavřince připomíná. Původně byl na průčelí kostela, při renovaci v roce 1912 byl přenesen na jeho severní stěnu.
Dovnitř se můžu podívat opět jen přes okno, a věru toho moc nevidím. Stranu s oltářem vůbec. Nakonec se přece jen musím spokojit s tím, co je vidět zvenku.
Především je to na první pohled šikmá zvonice z roku 1902, na vrcholu se od svislé osy odchylující asi o metr. Ke kostelu je připoutána ocelovým lanem, které má její naklánění zastavit. Otázkou ale je, co na to samotný kostel. Od něj vede lano též (kus je ho vidět na fotce s reliéfem) a končí kdesi v zemi, a tím naštěstí končí i celý tenhle řetězec.
Ovšem to hlavní, proč jsem tady, je zřícenina hradu San Sergio. Přesně kilometr je to k němu od parkoviště pod kostelem, vzdušnou čarou podstatně méně, to vše s převýšením rovných 100 metrů.
Z té cesty jsem si mohl něco ušetřit, parkoviště jsou nad kostelem ještě dvě. Ale když už je ta cesta tak krátká, tak ať to aspoň stojí za to. Vedro je už řádné, u kostela mi teploměr v autě ukazoval 29°C.
Název hradu se shoduje s italským názvem vesnice, dnes už spíše historickým, neboť zhruba 230 obyvatel jsou výhradně Slovinci.
Hrad stojí na samostatném skalním útesu, vysokém něco přes třicet metrů. Tu výšku ale berte s patřičnou rezervou. Cestou ze vsi vnímáte spíše tu stovku. V jejím závěru je nutné zdolat skalní stěnu geologického zlomu zvaného Kraški rob.
Pohodlnější možnost znamená ujít od chvíle, kdy jste pod hradem, ještě asi 250 metrů. Tam už skála není tak vysoká ani tak kolmá. Pořád to ale stojí za to.
Poslední část cesty znamená obrátku o 180 stupňů a pořád trpělivě postupovat vpřed a vzhůru. Na cíl si musíte ještě chvíli počkat, neboť i ta závěrečná pasáž měří stejného čtvrt kilometru.
Ale zřícenina se před vámi nakonec vynoří. Co do rozměru není ničím obrovským: na délku sotva dvacet metrů, na šířku polovic.
Odtud se zdá, že hrad je na okraji skály. Ve skutečnosti je od ní oddělen hlubokou propastí. V dávno minulých časech jeho největší slávy ji bylo možné překonat po zvedacím mostě, dnes je tu k témuž účelu kovová lávka.
Kraški rob je rozhraním mezi krasovými vápenci a flyšovým pobřežím. Jeho vznik souvisí s mohutnými tektonickými pohyby, při nichž byly vápencové horniny nasunuty na flyšové sedimenty. Rozdílné vlastnosti obou materiálů pak vedly ke vzniku dnešního terénu s výrazným, místy téměř kolmým skalním stupněm.
A samozřejmě existuje ještě jedna možnost, jak Kraški rob zdolat. Často jej vyhledávají rekreační i závodní lezci. Případná otázka, které z těch dvou variant dávám přednost já, by byla naprosto chybně položená, neboť jinou možnost, než vyjít sem nahoru po dvou a snad jen místy po čtyřech, vůbec nepřipouštím.
Hrad byl založen v 11. století istrijským markrabětem Ulrikem I. jako malá pevnost pro kontrolu cesty od pobřeží Jadranu přes údolí Osapska dolina dále do Krasu a Kraňska.
Z tohoto pohledu to opravdu bylo strategické místo, což se dá posoudit i dnes, byť se přesně nad údolím kříží dálniční a železniční viadukt.
Válka mezi Habsburky a Benátčany o vliv v oblasti byla pro pevnost San Sergio zpočátku obdobím, které potvrzovalo jeho strategický význam. Když se však misky vah překlopily na stranu Benátčanů, tito si zřídili vojenskou základnu v blízkém Socerbu, a hrad už nepotřebovali. Jeho definitivní zánik se datuje do roku 1615, kdy benátští dobyli a vyplenili Črni Kal a pár dalších vesnic v okolí. Jejich řádění neušel ani hrad, který ve vítězné euforii strhli.
Když postupně zmizí zásoby vody, které jsem si s sebou nahoru donesl, je to jasné znamení, že se mám vydat zpátky k autu.
Ten kilometr stačí k tomu, abych na jeho konci cítil jistý deficit. Od toho mi pomůže motorest, známý už ze zastávky uskutečněné zde v poslední červnový den roku 2021.
Schorle tady namíchat neumějí, a tak je to na mně. Pravda je ale taková, že o míchání může být řeč tak od druhé poloviny obou sklenic.
Dnešní už druhá zastávka v kavárně na rohu koperského Muzejního náměstí je spíše odpočívací, takže dojde i na kávu. Tahle její ledová podoba je docela příjemná.
Návštěvou zříceniny pevnosti San Sergio je slovinský program víceméně vyčerpán. Je ještě poměrně brzké odpoledne, ale v pětatřiceti stupních si jinou jeho náplň než návštěvu pláže nechci ani jen představovat.
Až kolem šesté si tam kromě pití konečně dám i něco k jídlu,...
... a pak dál čekám na západ slunce. Minutu po půl osmé se jej rozhodlo sledovat nebývalé množství lidí přímo z moře.
Zůstávám do devíti. Když pak jdu znovu kolem míst, kde kdysi stála svatá Justýna, napadá mě, jak se historie zachovává v místních názvech. Sloup stával poblíž přístavu, to je celkem pochopitelné. Dnes je na jeho místě marina, ale nábřeží stále nese název Přístavní ulice, zachovaný dodnes v obou jazycích, které se v Koperu používají (slovinsky Pristaniška ulica, italsky Via del Porto). Tak tedy dobrou noc, pro letošek odtud naposled.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (7.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (6.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (5.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (4.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (3.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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