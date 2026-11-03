Slovinská tour (7.)
7. kapitola: Z Koperu do podzemí – a v gumovkách (4. září 2026)
I po letech, po která sem jezdím, lze v Koperu najít mnoho nového. Řeč přitom zdaleka není jen o nově zrekonstruovaném Muzejním náměstí, ale mám ho z ubytování po ruce jako první, a tak začnu na něm.
Žehrat se samozřejmě dá na to, že i Muzejní náměstí bylo stejně jako mnohá jiná vybetonováno. Architekti v tomhle jedou jak přes kopírák, že se pak z měst v létě stávají výhně, které nemají šanci udržet vodu, už je asi moc nezajímá. Barevná fontána je sice pěkná, ale sama to nevytrhne, nehledě na to, že teď po ránu je vypnutá.
Zelená plocha je sice trochu stranou, ale i podle mapy k náměstí náleží. Aspoň něco.
Při rekonstrukci odkryli a zachovali část základů klášterního Kostela sv. Dominika (slovinsky Cerkva sv. Dominika). Jestli se dá věřit starým kronikám, pak svému účelu sloužil kostel od 1. května 1401.
To trvalo až do roku 1806, kdy byl klášter zrušen, a jeho objekt fungoval jako věznice. Fyzicky kostel zanikl až v 50. letech, kdy byla na jeho místě postavena škola. Ani ta už dnes nestojí, zbořena byla v roce 2008.
Nově tu působí Přímořská univerzita – Armeria na rohu nedalekého Titova náměstí jí sice zůstala, ale je v ní už pouze rektorát.
Prakticky každý dům v centru Koperu má svou historii. Dlouho nebylo informace kde brát, ale poslední dobou se začaly na některých domech objevovat cedulky s aspoň základními údaji. Týká se to nejen někdejších paláců a domů, ale i staveb sakrálních. Těch je v Koperu až překvapivě mnoho. Začněme však těmi světskými. K tomu stačí sejít Kidričovou ulicí, po ránu stále ještě ponořenou aspoň zčásti do stínu.
Docela nenápadně působí palác rodu Almerigotti, trochu skrytý na rohu Kidričovy a Resslovy ulice. Postaven byl někdy během v 16. století, rod Almerigotti ale v Koperu žil už od 12. nebo 13. století.
Úzká Resslova ulice zrovna není ideálním místem, kde byste měli průčelí významné budovy jak na dlani,...
... a tak je lepší soustředit se na detaily, pokud jste schopni je najít i mezi desítkami klimatizací.
Almerigottiové byli vážení občané, hojně se účastnící společenského života. Z generace na generaci si pak právnická a notářská zaměstnání, a dodnes se traduje, že právě tento rod přinesl do Koperu právo.
Na blízkém náměstí je benátská studna. Snad ani nemá žádný oficiální název, ví se o ní jen tolik, že pochází z 15. století. Nejen na její fotce si všímejte částí okolních budov, složíte si tak dokonalý obrázek náměstí.
Na druhém konci náměstí stojí Dům Carpacciů (slovinsky Hiša Carpaccio, italsky Casa Carpaccio). Dvoupatrový dům ve stylu benátské gotiky byl postaven ve 14. století. Z tohoto rodu pocházel malíř Vittore Carpaccio, jenž spojil závěr svého života s Koperem, a po něm tu bydlely ještě nejméně dvě další generace. Současná podoba domu je výsledkem několika rekonstrukcí včetně novodobých, dům samotný pak obklopují stavby o staletí mladší, z jeho původního vzhledu naštěstí zůstalo zachováno poměrně dost.
Na náměstí, které nese malířovo jméno, stojí Sloup sv. Justýny (slovinsky Steber Svete Justine, italsky Colonna di Santa Giustina), vztyčený roku 1572, ovšem na místě bližším k moři. V podstatě stál na druhé straně od Taverny, na fotce též částečně viditelné.
Svatá Justýna se na vrchol šestimetrového sloupu dostala spíše náhodou. Na její svátek 7. října 1571 totiž v bitvě u Lepanta zvítězilo loďstvo Svaté ligy nad osmanským. V řadách křesťanské flotily byla i loď zvaná Leone. Té velel Domenico del Tacco – příslušník rodu, jehož jméno nese palác, Balgramoni-Tacco, dnešní sídlo koperského muzea. Justýna nikterak nesouvisí s tradovaným názvem Koperu Justinopolis. Ten je odvozen od byzantského císaře Justina II., vládnoucího v letech 565 až 578. Na císařovo svolení založili Istrijci město na ostrově Capris, ovšem název Justinopolis je poprvé zmiňován až v 10. století, a vlastně není známá žádná historická doba, kdy by byl aktivně používán.
Tady někde je místo, kde stál sloup původně. Koncem 19. století byl přemístěn jen o pár metrů, na Carpacciově náměstí je od roku 1935. Koper v první polovině 20. století procházel výraznými urbanistickými změnami, a je třeba říct, že některé třeba i významné objekty tehdy nenávratně zmizely. Sloup však není dům, a tak bylo poměrně snadné umístit jej jinam.
A tak to v Koperu zkrátka je: staré mnohdy ustoupilo novému, doslova pod povrchem je ukryto svědectví minulých časů, a na mnoha místech se nové a staré město prolínají. Často jsou to jen nenápadné detaily, které však snadno odhalíte. Jen to chce dívat se pozornýma očima.
Dojdu na pláž, která si i v tuto poměrně brzkou hodinu dávno žije svým vlastním životem. Nepřicházím však za účelem koupání, aspoň prozatím.
Zdejší restaurace totiž podává snídaně, a je zajímavé, že je podává až do dvanácti hodin. Po deváté je tedy dost času v klidu si něco vypít...
... a sníst,...
... to vše s výhledem na moře. Pak ale přijde na řadu jeden možná dosti překvapivý bod dnešního programu.
To je tak, co zapomenete doma, koupíte na místě. Ale když v těchto vedrech sháníte nějaký teplejší kousek oblečení, žádá si to krom trochy shánění i trochu pochopení na druhé straně. Jenže ani to samo o sobě nemusí stačit.
První navštívený obchod je na začátku promenády, a aniž jsem ho kdy navštívil, mám ho za ta léta prostě zafixovaný. Zaměřený je ale takřka výhradně na sortiment dámský, na sebe bych tu koupil možná plážové pantofle a nějakou pokrývku hlavy. Něco do chladného prostředí bych tady však marně sháněl i jako dáma.
Další obchod podobného typu nacházím až v úzkých uličkách starého města. Tento druhý pokus už je úspěšný, byť paní musí hledat kdesi v zadním skladu. Cena se mi zdá snad až příliš vysoká, protistrana je však přístupná jednání. Stáhnu jím cenu o celých pět eur, ale i výsledné číslo 69 mi přijde pořád trochu přehnané. Prostor k dalšímu smlouvání však už není, a tak odcházím – a musím být asi spokojen. Důvod všeho vám odhalím ještě dnes.
Když mám tedy v tomto smyslu hotovo, zastavím se doma pro věci na pláž. Na rohu ulice Belveder stojí palác rodiny Vianello z druhé poloviny 19. století. Ve vlastnictví Vianellů byl ještě po druhé světové válce během krátké existence Svobodného města Terstu coby státního útvaru. Poté, co jeho jižní zóna připadla v roce 1954 Jugoslávii, byl ihned znárodněn. Už o tři roky později se sem však nastěhoval italský konzulát. Italská menšina to vnímala velmi symbolicky, jako návrat italského ducha do paláce, byť již nešlo o vlastnictví, ale o pronájem.
A vnímá to tak i dnes. V roce 2016 vypršela nájemní smlouva, a město Koper mělo s palácem docela jiné plány. Ale nevole projevená zdejšími Italy byla tak silná, že konzulát v paláci zůstal.
Na její druhou návštěvu mi zbývá nejméně hodina, ale i ta bohatě stačí.
Stíhám se odsolit i převléknout, a s přiměřenou rezervou pak odcházím na parkoviště. Na Muzejním náměstí mezitím zprovoznili fontánu,...
... a v pravou chvíli učiněný detailní pohled pomůže odhalit způsob, jakým proudy vody mění svou barvu.
Jdu opět Kidričovou ulicí, a protože chvilka času pořád ještě zbývá, můžeme pokračovat v malé exkurzi po dosud neobjevených památkách. První přijde na řadu Palác Totto ex Gavardo. Už sám název odhaluje to podstatné z historie: z majetku rodu Totto přešel palác do vlastnictví Gavardů, pocházejících odkudsi z Lombardie. Ti nechali palác postavit na počátku 18. století. Nikoliv však na zelené louce – budova vznikla spojením tří dříve stojících domů. Výraznou proměnu zaznamenal palác v 60. letech 20. století, kdy v rámci druhé urbanistické přestavby Koperu vznikla z jeho přízemí krátká krytá kolonáda, zatímco ve druhém patře zůstaly zachovány reprezentační prostory. Dlouhá léta je však palác nepřístupný, a plány na jeho obnovu se z nějakých důvodů stále nedaří naplnit. Vstupu do kolonády už léta brání řetězy. Dobře zachovaná je stále benátská plastika lva svatého Marka, na paláci však nepůvodní. Bývala na pevnosti na náspu, který spojoval někdejší ostrov s pevninou. Po zasypání mělčin byla pevnost zbořena, a v roce 1924 se plastika ocitla na průčelí Paláce Totto ex Gavardo.
V sousedství nejtěsnějším stojí Kostel Nejsvětější Trojice (slovinsky Cerkev sv. Trojice, italsky Chiesa della Santissima Trinità). Jako jeden z mála objektů na Kidričově ulici se dá docela pohodlně vyfotit, neboť přímo proti němu ústí jiná ulice.
Z historie kostela toho moc nevíme. Jediným známým časovým údajem je rok 1739, tehdy nechal rodina Gavardů – ta, jíž tehdy patřil vedlejší palác – původní kapli rozšířit na malý jednolodní kostel. Kaple tu stála o století, možná o dvě dříve.
Naopak vyfotit nějak přijatelně průčelí Kostela sv. Mikuláše (slovinsky Crkva sv. Nikolaja, italsky Chiesa di San Nicolò) je opravdu kumšt. Snad neexistuje úhel pohledu, se kterým bych byl opravdu spokojen.
Aspoň částečně mi to vynahradí interiér. I když je kostel zamčený, dá se jeho vnitřek vyfotit aspoň přes skleněnou výplň dveří. Oltářní obraz Madony s dítětem je kopií díla nám už známého Vittora Carpaccia.
Malovaný strop a cyklus pláten s výjevy ze života svatého Mikuláše, patrona rybářů a mořeplavců, pochází z první poloviny 17. století. Budova je ale podstatně starší, doložena je už v roce 1594.
Venku je obvyklých třiatřicet stupňů, když něco po půl druhé konečně sedám do auta, abych dojel kamsi za Cerknici.
Z té časové rezervy docela dost ubyde. V Cerknici popojíždím dvacet minut v koloně na stavbě kruhového objezdu. Průjezd tam řídí semafory, minutu svítí zelená, čtyři pak červená, a tak projedu asi až na pátý pokus.
Rezerva ale byla dostatečná, takže dojedu pořád s velkou jistotou. Ke Křížové jeskyni (slovinsky Križna jama) odbočuje prašná cesta, na níž ihned poznám, že někdo projel kousek přede mnou.
Cíl přijde po kilometru a čtvrt, a nečekejte tam žádné velké parkoviště nebo návštěvnické centrum. Parkoviště je velmi skromné, zabírá malé prostranství mezi skálou...
... a nízkým domkem, který ale slouží spíše průvodci.
Až uvidíte chlapíka, který má na zádech napsáno „vodnik“, nelekejte se, to je on. Kromě provádění je jeho úkolem též vyhledávání rezervací a výběr vstupného, neboť platba probíhá až tady. Dnešní program stojí 22 eur, a platit je možné pouze v hotovosti, neboť internet do těchto končin dosáhne jen mizerně. Také veškeré informace, které vám domek poskytne, jsou dostupné pouze v papírové podobě. Až na velkou mapu a pár drobností, které se stejně za chvíli dozvíte od průvodce, se týkají dalších míst, která ve Slovinsku stojí na návštěvu. Stačím si ještě nabrat slušný štos informací, a pak už následuje příprava na vstup do jeskyní. Než k němu dojde, vyfasujeme všichni baterku...
... a gumovky. Na výběr je ze všech velikostí, takže tu svou snad najde každý. To odhaluje možná nejdůležitější funkci toho dřevěného domku, který samozřejmě slouží i jako sklad vybavení.
Do jeskyně vstoupíme v půl čtvrté, to znamená podle plánu. To je také jediný pevný časový bod, který jsem měl na této cestě, nepočítám-li prosbu připojenou k potvrzení rezervace, abych se na místo dostavil alespoň o čtvrt hodiny dříve.
Križna jama patří k nejzajímavějším slovinským jeskyním, a to především díky soustavě podzemních jezer a přísně zachovávanému přírodnímu charakteru. Po trase totiž nejsou zabudovaná žádná elektrická světla, proto ty baterky, které jediné umožní pořízení zvláštních fotek, jejichž typickým znakem je osvětlený kruh.
Délka všech známých chodeb je více než osm kilometrů. Ta nejdelší turistická trasa by zabrala sedm hodin, ale její naplánování v časovém horizontu, který bych považoval za rozumný není možné: rezervace jsou vyprodané do konce února 2030.
Nezbývá tedy než vzít zavděk trasou dlouhou pod kilometr a půl, na niž budete potřebovat asi dvě hodiny. Její začátek je tak jako u všech ostatních tras v jeskyni se zříceným stropem,...
... součástí je projížďka lodí po I. jezeru (takhle se opravdu jmenuje) a odbočka do Medvědí chodby (slovinsky Medvedji rov), pojmenované podle bohatých nálezů kostí medvědů jeskynních. Ti rozhodně nebyli omezeni jen touto chodbou, kdysi obývali prakticky celou suchou část jeskyní. To pojmenování je spíše symbolické.
Teplota je v Křížové jeskyni po celý rok stálá – a oněch 8°C konečně vysvětluje, proč jsem musel dokoupit něco na sebe. V triku se návštěva jeskyní v podstatě absolvovat nedá. Koneckonců původní název jeskyně zněl Mrzla jama (v překladu Studená jeskyně). Současný je odvozen od Kostela sv. Kříže stojícího na Křížové hoře (slovinsky Križna gora). Jeskyně vede kdesi pod horou, a podzemím se do těch míst lze dostat asi za pět hodin.
Trasa je vyznačena bílými čárami. V místech, kde je to potřebné, pomůže návštěvníkům dřevěné zábradlí. Nejenom ve stoupáních, místy to docela klouže. Baterky jsou potřeba, to je jasné. Občas návštěvníci jejich síly spojí, občas ochotně vypomůže i sám průvodce – a pak se při troše štěstí a pohotovosti může podařit docela pěkná fotka.
V nejhlubším místě se tahle trasa dostává zhruba 20-25 metrů pod povrch. Križna jama tak ve svém prvním úseku není jeskyní obrovských propastí a nesčetného množství krápníků. I když mezi nimi i ona nachází svého Romea a Julii, jimž vyschl zdroj vody, a tak se nikdy nesetkají.
Spíše jde o rozsáhlý podzemní svět, v němž voda postupně vytvořila celý řetězec chodeb a jezer.
Už na tom jediném navštíveném jezeru je znát, že sucho je i pod zemí. Kolik chybí k normálnímu stavu, je vidět na skále.
Opačný extrém prý jeskyně zažila, když byla hladina asi o osm nebo devět metrů výš. Nad hlavami bylo místa jen málo, ale i tak se průvodci snažili návštěvníky neošidit.
Medvědů jeskynních se dnes bát nemusíte, neboť vyhynuli na konci poslední doby ledové, tedy nejméně před deseti tisíci lety. Mnohem pravděpodobnější je, že potkáte chobotnici...
... nebo narazíte na sopku.
Někdy je snad i dobře, že vidíte jen kruhový výřez, čímž vám zůstane utajeno mnoho z vašeho okolí. To se týká především vstupu do Medvědí chodby, co do terénu lehce náročnější části trasy.
Chtělo by se říct, že stojí za to sem dojít, ale jinou šanci stejně nemáte, než ve všem následovat průvodce. Krápníková výzdoba je tady určitě nejbohatší ze všech míst, kudy jsme zatím prošli.
Jsou tu k nalezení i špagety, nejtenčí a nejkřehčí krápníkové útvary, které existují. Z dutého kamenného brčka, silného několik milimetrů, se pravý stalaktit začne tvořit ve chvíli, kdy se jeho dutina ucpe, a voda tak musí stékat po jeho vnějším povrchu.
Je tu důkaz, že jeskyně kromě medvědů znali dávno i lidé. Kdosi se tu podepsal už v roce 1571, tedy dlouhá staletí předtím, než v roce 1825 zahájil batatel Jože Čežlar systematický průzkum jeskyní, jehož prvním výsledkem byla podrobná mapa úseku až k I. jezeru – tedy zhruba toho, který jsme dnes prošli.
V půl šesté spatříme opět záblesk denního světla, které se dovnitř dere přes mříž ve vstupu. A to je definitivní konec procházky podzemím.
Na parkovišti pod skálou je čtrnáct stupňů, jenže jakmile odtud odjedu, teploměr letí nahoru rychlostí, jakou snad ještě nezažil. Na třicítku to stihne ještě dřív, než vyjedu z prašné cesty na hlavní silnici.
Do Koperu se vracím kolem sedmé. Z parkoviště jdu rovnou do jedné z restaurací na promenádě. Volím variantu, na niž jsem vsadil už víckrát, a kterou doporučuji všem, kteří by buď rádi ochutnali víc věcí, nebo si v danou chvíli prostě nemohou vybrat. Směs různých grilovaných kousků nemůže zklamat nikoho, od všeho je tam něco. V jídelním lístku hledejte „mešano meso“.
Na pláži už mám dnes splněno, dnes večer tedy dostane přednost nejstarší istrijská kavárna v Lodžii, byť tedy nejen kávou živ je člověk.
Poslední fotka je možná tak trochu z nudy, a může se zdát zbytečná. Podobný pohled jsem přece zažil už mnohokrát. Jenže tomu pokušení znovu stisknout spoušť se odolává jen velmi těžko.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (6.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (5.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (4.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (3.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (2.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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