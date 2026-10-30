Slovinská tour (6.)
6. kapitola: Rušné nádraží uprostřed vesnice (3. září 2026)
Je to asi takhle: čím více času máte, tím méně spěcháte, a tím méně ho pak zbývá na konci. Podléhá se tomu snadněji v den, v němž se jednak má uskutečnit druhý a poslední přesun na této cestě, a v němž je časová dotace na hlavní bod programu až nebývale malá.
Z Godiče odjíždím kolem deváté. Dnešek opět slibuje tropická vedra, je tu ovšem jistá představa kombinovaná s nadějí, že bych program mohl zvládnout ještě během dopoledne. Zbytek dnes bych měl na cestu a na další věci s ní spojené.
Po půlhodině jízdy přijíždím do obce Trojane. Z opravdu dávných dob si pamatuji pouze tolik, že tu dlouho byla jedna z mezer v jinak už skoro dokončené dálnici A1. Stavebně to totiž byl velmi náročný úsek, kromě mostů je tu i jeden z nejdelších slovinských dálničních tunelů.
Dnes se tu zastavím na snídani. Všimnu si totiž šipky k restauraci Potrbin (jak záhy zjistím, jde o příjmení majitele). Nabídka asi nejen tohoto dne zní „zajtrki, kosila“, tedy „snídaně, obědy“. Přesně tohle potřebuji.
Mají zajímavá snídaňová menu: za jednotnou cenu 8,20 eura si můžete vybrat libovolnou polévku a libovolný sendvič. U polévky chvíli váhám, nabídka má více zajímavých bodů. Pomyslný souboj nakonec vyhraje vývar s vejcem.
Nabídka sendvičů mě sice přivede k přemýšlení nad tím, jak asi může vypadat zeleninový, už od začátku je však jasné, že tam svůj zájem směřovat nebudu. Jasno mám brzy, a pršut je skvělá volba, jen náhle vyvstává otázka, jak to vlastně celé uchopit. Nakonec přijde ke slovu osvědčený postup, rozeberu to na vrstvy.
Kousek před cílem mi cestu přehradí uzavřený most. Je tu to, čemu jsem se chtěl vyhnout. Vrátit se musím jen kousek, ale náhradní trasa je o něco málo delší co do kilometrů, značně pak co do času.
Dojem nezachrání ani komín v Trbovlje, nejvyšší stavba ve Slovinsku. Už ho totiž znám, jen se mi teď na rozdíl od první návštěvy povede fotka hned na první pokus. Možná promluvila ta pár let stará zkušenost, nijak jsem se na na fotku nepřipravoval. Koneckonců jsem tudy ani neplánoval jet.
Co je na téhle trase časově nejnáročnější, to už taky vím: jsou to úseky silnice o pouhém jednom jízdním pruhu, na nichž je kyvadlový provoz řízený semaforem.
A jestliže někde můžu stát a čekat, stane se tak. U jednoho semaforu cedulka ujišťuje, že se nečeká déle než dvacet minut, ale tak docela jí nevěřte. Dvaadvacet, a to nevím, jak dlouho svítila červená před mým příjezdem.
Do cíle opravdu přijedu před polednem, v tom se můj odhad nemýlil. Jenže v tuhle chvíli do toho poledne zbývají asi tři minuty.
Tak tedy Zidani Most. V překladu znamená název téhle vesnice „zděný most“. Jméno tak má po tom nejdůležitějším, co sehrálo zásadní úlohu v její historii i v jejím postavení.
První sídlo v údolí na soutoku řek Savy a Savinjky založili staří Římané, kteří místo považovali za strategicky významné, a postavili tady první, tehdy ještě kamenný most. Když dosloužil a byl stržen, dlouhá léta se z břehu na břeh převáželo na lodích. Další most byl postaven až na přelomu první a druhé čtvrtiny 13. století, a právě ten to byl, který dal místu název. Vydržel něco málo přes dvě století. Zničen byl roku 1442, kdy padl za oběť bojům hrabat z Celje proti Habsburkům. Současný silniční kamenný most pochází z roku 1862. První železniční most byl postaven v roce 1849, druhý v roce 1930. Oba mosty se spojují nad soutokem řek.
Zidani Most, vesnice, v níž dnes bydlí kolem dvou stovek obyvatel, se tehdy stal významným železničním uzlem, v němž se setkávají tratě do Ljubljany, Mariboru a Záhřebu.
Jinak klidná obec má tím pádem o patřičný ruch navěky postaráno, neboť vlaky se tu střídají opravdu rychle.
Chvílemi máte celkem oprávněný dojem, jako kdyby do tak malé vesnice takto velké nádraží ani nepatřilo.
Díky němu jde i o oblíbené místo šotoušů, kteří se snaží co nejefektněji vyfotit oba železniční mosty,...
... klidně i ve spojení s mostem silničním.
Kromě železnice se tu větví i silnice. Ta si vystačila jen s jedním mostem, ale i tak jsou možnosti poměrně bohaté.
Břehy řeky jsou místy přístupné špatně, místy pak ještě hůř nebo vůbec. Jestli pořád přemýšlíte o tom, zda tato činnost opravdu může být nějak zábavná, pak vězte, že může. A není nic jednoduššího, než si to osobně vyzkoušet, třeba i jen na malou chvíli.
Jako připomínka významu zdejšího železničního uzlu stojí těsně vedle nádraží historická lokomotiva z roku 1913. Vyrobena byla ve Štětíně, tehdy náležejícím k Německu. Na území dnešního Slovinska se dostala ve 30. letech. Trochu paradoxní je, že od té doby nesloužila osobní dopravě. Jednak dosahovala rychlosti jen 40 kilometrů v hodině, takže byla technologicky zastaralá, a pak byla v bývalé Jugoslávii jediná svého typu. Dostaly ji tedy k dispozici doly, později sloužila sklárnám v blízkém Hrastniku, pro které jezdila do roku 1975. Hned nato byla prohlášena technickou památkou. Od roku 1980 je vystavena v Zidaném Mostu, kde o ni pečují opravdu s láskou. Pravidelně je lakována, a dodnes je jí dopřávána i technická údržba. Je zcela funkční – teoreticky by stačilo dovézt uhlí, a zítra může vyjet.
Zidani Most nemá žádné klasické centrum. Uprostřed vsi jsou totiž mosty. Domy jsou tak rozesety podél cest, které sem vedou – a ještě ne podél všech. Společenský život ve vsi obstarává Dom Svobode. Jeho název není nikterak ideologický, odvozen byl od Kulturně uměleckého družstva Svoboda (slovinsky Kulturno umetniško društvo Svoboda). Pár místností v něm si zabrala pobočka knihovny v Lašku.
Zvláštní kapitolu tvoří nevelká část vsi zvaná Vila. Od zbytku obce je asi kilometr a půl daleko, a mimo jiné je zkouškou pevnosti víry věřících, kteří bydlí kolem soutoku řek. K té vzdálenosti se totiž přidává ještě kopec. Pravda, nikterak velký, vůči svému okolí jen asi o 14 metrů výše. Na něm kromě několika secesních vil stojí Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (slovinsky Cerkev Srca Jezusovega). Postaven byl roku 1863 – ovšem jako synagoga. Poté, co se místní židovská komunita početně zmenšila natolik, že se jí nevyplatilo svatostánek vydržovat, převzala jej katolická církev. Po nezbytných úpravách byla budova v roce 1920 vysvěcena jako kostel.
Nedaleko je obec Rimske Toplice. Tady je celá historie obsažena už v názvu. A současnost z ní samozřejmě vychází. Lázeňství v moderní podobě bylo založeno v roce 1840, tehdy majitel lázeňského komplexu prosadil z obchodních důvodů do názvu obce přívlastek „rimske“.
Římské lázně (slovinsky Rimske Terme) jsou ve čtvrtém patře trochu extravagantně vyhlížejícího hotelu, jenž vás ovšem nenechá ani chvíli na pochybách, že jde o zařízení svého druhu luxusní.
Tomu odpovídá i cena vstupného. Není tedy astronomická, ale cena čtyřhodinové vstupenky se vyrovná sumě, za kterou jste jinde v pohodě celý den. Více než ty čtyři hodiny ale mohu zůstat těžko, spíše to bude méně.
Lázně v římském stylu jsou plné latinských citátů, každé z nich si můžete přečíst i ve slovinštině. Tady se třeba dozvím, že plavu ne díky vínu, ale díky vodě. To je jistě dobré vědět. V pravém okně pak svítí modrý údaj o teplotě vody. Že má třiatřicet stupňů, to se dozví jen ten, kdo zná význam latinského slova „aqua“, neboť překlad v tomto případě chybí.
Ne všechny nápisy se týkají vody. Cicerónův výrok pochází z jeho díla O řečníkovi a praví, že v žertování je třeba zachovat míru.
Nechme teď citáty být, času moc není. Podíváme se na chvíli ven. Vážně jen na chvíli, neboť slunce praží neuvěřitelně.
Venkovni prostory jsou v podstatě jednou obrovskou terasou. Jestli si vzpomínáte, řeč byla o čtvrtém patře. Výhled odtud máte kamsi k údolí Savinji, ale údolí je to poměrně hluboké, zase tak moc toho neuvidíte.
Ale to by se dalo prominout, koneckonců to tak vymyslela příroda. K tomu všemu přepychu je v kontrastu jedna docela nepříjemná věc. Zdejší bar se sice tváří jako otevřený, ale za celou dobu jsem tu neviděl nikoho, kdo by obsluhoval. Občas sem nakoukne někdo z návštěvníků, sám jsem to stihl několikrát, ale nedočkáme se nikoho. S postupujícím časem právě tento nedostatek pociťuji jako stále naléhavější.
Hodina odjezdu se naštěstí blíží, zbývá mi ještě dojet do Koperu. Deficit tekutin srovnám pár kilometrů odtud u benzínky v Celje. Přes řeku mám hrad, a i když je to na fotku dost daleko, stejně si neodpustím malou vzpomínku na jeden z už dávnějších cílů svých cest.
Nečeká mě úplně nejkratší cesta: z římských lázní zabere více než dvě hodiny, z Celje něco pod dvě.
Do Koperu dojedu ve třičtvrtě na sedm,...
... čekají mě však nezbytné úkony spojené s ubytováním, které tentokrát zaberou dobrou hodinu. Nějaký čas hledám nejlepší příjezdovou cestu, abych se s věcmi netahal zbytečně daleko.
Muzejní náměstí nemám tak moc zmapované, v těch místech jsem ještě nikdy nebydlel. Zdejší šéfka, provozovatelka či co to vlastně je, se navíc tváří, že na všechno je času dost, a zjevně na tom nemá svůj podíl jen vedro, které se i teď večer drží na třiatřiceti stupních. Nakonec to nějak zvládneme, i turistickou taxu jí zaplatím. A budu jen doufat, že si tento úkon zapamatuje.
Klíče se tady v Koperu v nových ubytovacích zařízení zřejmě už nefasují, všechno je na kódy. A tady mám trochu štěstí – do vstupních dveří mě pustí postupka, do svého pokoje se dostanu přes čtyřčíslí 1155. To taky zapomenout nemůžu. Zvenku i zevnitř vypadá apartmán celkem slušně, podrobnější hodnocení prozatím odkládám.
Stihnout musím všechno podstatné, především to znamená dojet na parkoviště. Už dávno jsme si řekli, že zdejší policie je v tomto směru tolerantní, čím dál tím víc se však vkrádají myšlenky, že ta tolerance nemusí být bezmezná.
A pak musím splnit jednu nepsanou povinnost a vyfotit Pretorský palác na důkaz, že tu opět jsem. Lhostejno, že od mojí poslední návštěvy uplynulo pětatřicet dnů.
Pak už zbývá jen projít Verdiho ulicí, a za hry světel, která se dostaví po západu slunce, dojít na pláž.
Je půl deváté, teplota klesla na osmadvacet, a dá se snadno dohledat, že moře má dnes také tolik. Takže jdete do vody a skoro o tom nevíte.
Jakkoli nebylo na pláži moc lidí už při mém příchodu, je patrný jejich postupný přesun směrem do restaurací. Vydržím ale celou hodinu, než se přesunu také. Zavírají ne dříve než v deset, nemusím tedy spěchat ani teď.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (5.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (4.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (3.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (2.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (1.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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