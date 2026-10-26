Slovinská tour (5.)
5. kapitola: Velká planina, letní varianta (2. září 2026)
Nádech už viděného bude mít dnešní den, ale rozhodně to nebude pouhé opakování. Snad to tak ani nemůže být – když jsem byl na Velké planině v dubnu 2024, panovala tam ještě zima. Dnes je dobrý důvod očekávat podmínky úplně jiné. Léto pořád ještě trvá, v Kamniku se dnes očekávají teploty těsně pod tropickou hranicí. Ráno je trochu chladněji, ale slunce se to snaží dohnat. Mraky skoro nejsou, a tak má kudy zasvítit, a opravdu hřeje.
Lanovka jezdí každou celou hodinu. Jízdenky za ty více než dva roky trochu podražily, zpáteční by měla stát 29 eur. Cena mě však zajímat nemusí. Paní domácí mi půjčila permanentku, kterou koupila pro svoje hosty. Uplatnění taková karta jistě najde. Většina hostů, kteří se ubytují někde v Kamniku nebo okolí, na Velkou planinu zamíří.
Z důvodů mně blíže neznámých však permanentka leží u pokladny, takže k lanovce jedu se safety carem, jímž paní domácí razí cestu opravdu ostrým tempem. V jednu chvíli ji dokonce ztratím z dohledu.
Cestu naštěstí znám, a tak v klidu dojedu. Tentokrát je volné i malé parkoviště těsně u stanice lanovky, takže auto nechám tam, a pak se s paní domácí sejdeme u pokladny.
Permanentku už má u sebe, předá mi ji a ihned odjíždí. Teď už mi zbývá jen vyčkat na příjezd lanovky, který je očekáván za nějakých pět minut.
Do kabiny nás pro cestu vzhůru naskládají, kolik se nás jen vejde, a snad i o pár víc. Lidi jsem spočítat nedokázal, dále jedou dva velcí psi, a vešel se dokonce i jeden bicykl. Lanovka na spodním úseku je asi lehce přeplněná, ale čekat hodinu na další jízdu se mi nechce. Je také otázka, jestli bych si tím vůbec pomohl. A tak to nějak vydržím. Spíše náhodný cvak spouště kdesi nad hlavou přinese docela zajímavý snímek – tak asi takový výhled bych mohl mít, kdybych z kabiny něco viděl.
V mezistanici na Šimnovci si dám pauzu. Šestisedačková lanovka na druhém úseku jezdí v letním režimu nepřetržitě,...
... takže teď už mi nic neuteče – přesněji řečeno neujede – a na snídani je v devět hodin a devět minut nejvyšší čas.
Počkat si nakonec musím do půl, ale den je teprve na začátku, podnik je to příjemný, a sendviče tady servírují na paletě.
Po snídani pokračuji dál. Ta cesta i způsob jsou jasně dané, takže se patrně nevyhnu tomu, že se pár fotek bude podobat těm minulým.
Už to tak prostě zafunguje, že o fotku si ta nejlepší místa doslova řeknou, a nejlepšími zůstávají při každé návštěvě a v jakémkoliv ročním období.
Ne vše musí být stejné, vždycky se najde něco navíc. Například pasoucí se krávy byste tady v zimě hledali marně. Až nahoře poznám, jak běžnou, typickou a možná i samozřejmou součástí zdejšího života jsou.
Už na lanovce je mi jasné, že teplejší oblečení v batohu s sebou opět potáhnu zbytečně, ale štěstí holt přeje připraveným. Někdy je dobré zákon schválnosti otočit ve svůj prospěch.
Nahoře jsem za pět nebo šest minut. Hned na začátku jsem zvědavý na letní variantu toho pohledu, kdy se jakoby rozestoupí dva kopce po stranách, a ty protější svahy se zdají být velmi blízko. A je to zároveň takové malé překvapení, neboť tou mezerou mezi skálami vede docela obyčejná pěší stezka.
Je asi dobré dát konečně vědět, kde přesně tenhle pohled najdete. Je to úplně prosté, stačí od stanice lanovky jít vlevo.
Příroda si tady na Velké planině trochu pohrála. Hned na začátku jsou dva vrchy. Gradišče je s výškou 1666 metrů nad mořem nejvyšším bodem Velké planiny. Druhý v těsném sousedství je o pouhý metr nižší.
Výstup na Gradišče je sice krátký, ale po kamenech ne moc pohodlný. A už předem vám prozradím, že dolů to jde ještě hůř.
Vrchol je viditelně označen, dozvíte se tu nejen výšku Gradišče, ale též názvy a výšky okolních hor. Na fotky si zvlášť tady na začátku musíte chvíli počkat. Lanovka sem zpravidla naráz doveze větší množství lidí, pak jsou tu ti, co se trochu opozdili v restauraci na Šimnovci, a vyskytují se tady též zbloudilci, kteří přišli bůhví odkud, a mnozí z nich také bůhví kam pokračují.
Napříč všemi jmenovanými kategoriemi pak mnozí využívají toho, že vrcholový označník svým tvarem připomíná stůl.
Z umělé průrvy, jíž se vchází na Velkou planinu, je dobře vidět na vrch Planjava, vysoký 1647 metrů. V jeho případě není vrchol nijak označen, ale za pozornost určitě stojí.
Vyšlapat na něj dá trochu práce,...
... ale to jen proto, že výškových metrů musíte zdolat více než v případě Gradišče. Rozhled je z něj možná ještě lepší.
Nakonec můj pohled stejně skončí na dřevěných staveních, jichž je Velká planina plná. Podle dostupných údajů se počet stálých obyvatel od mojí minulé návštěvy nezměnil, pořád jsou tři.
Je zajímavé, jak nepokryty sněhem některé věci vyniknou. Podobných krasových propadlin je tady několik. O téhle jsem dosud neměl ani tušení. Nejspíš to nebylo tím, že by posledně byla zapadaná sněhem, ale i za slabé sněhové pokrývky věci splývají, zvlášť přidá-li se k tomu i mlha.
No a ještě si vylezu třetí kopec. Absenci názvu u něj nějak oželím, neboť za dostatečný určující bod považuji Kapli Marie Sněžné.
Konečně ji tedy uvidím zblízka, ovšem znamená to nejprve sejít na cestu, kterou už znám,...
... a pak vyjít na další kopec, který by se opět dal popsat jako protější. Jeho výška je 1550 metrů.
Dovnitř do kaple se sice nedostanu, ale přes sklo dveří se naštěstí dá její nevelký interiér prohlédnout i vyfotit.
Pamětní deska pak dokazuje, že historii kaple jsem před více než dvěma lety popsal celkem věrně.
Další odměnou bude výhled, ze kterého jsou mimo jiné krásně vidět oba nejvyšší vrcholy. Gradišče se svým o metr nižším souputníkem je vpravo, Planjava vlevo.
A chcete-li si na chvíli odpočinout, lavičky kolem kaple poskytují prostoru dostatek.
Lidí je dnes na Velké Planině mnohem více než při mojí první návštěvě. To se asi za tohoto počasí dá čekat. Ovšem ještě více je tu krav. Trocha respektu tam vždy bude, i když jsou na lidi zřejmě zvyklé. Ale stejně jsem rád, že panuje rovnováha, kdy já si nevšímám jich, a ony si zase na oplátku nevšímají mě. Kromě toho je dobré dávat pozor, kam šlapete, a opravdu nemám na mysli to, abyste do žádné nenarazili.
Tři vrcholy navíc oproti první návštěvě, tehdy pořád ještě zimní, to už je docela slušný počinek. Ale žádný navíc už nepřidám, to říkám předem. Jdu už vyzkoušeným směrem k Domžalskému domu,...
... který ale v první chvíli z nějakého náhlého popudu obejdu.
A je to cesta docela pohledná,...
... a když navíc oproti plánu znamená jen nepatrné prodloužení, stála tahle drobná změna za to.
Nakonec se ocitnu někde pod chatou Črnuški dom. Někde tam, kde jsem minule tak trochu ztratil směr. Vylézt k chatě nedá moc práce, snadnější je to dnes dílem i proto, že chatu vidím.
K Domžalskému domu tak dojdu z druhé strany, než jsem původně zamýšlel.
Baterie telefonu je na tom zatím dobře, navíc mám s sebou i záložní zdroj. Ale možnost dobít do plného stavu uvítám vždycky.
Zopakuji stejné menu, které jsem tady měl před 28 měsíci. Snad ani ne z nedostatku fantazie, ale tradiční ričet jsem od té doby nikde nepotkal.
A je koneckonců zábavné dostat k jednomu jídlu hned tři nástroje. Ovšem na tu klobásu se nůž vážně bude hodit. Pokud jste mezi řečí zaznamenali nápoje, pak vězte, že nakonec bylo všechno dvojmo.
Když zase vyjdu ven, zdá se mi o něco chladněji. To by nemuselo být tak nepříjemné, na to věčné slézání a vylézání kopců je současných dvacet stupňů až až.
Na chvíli si pomyslím, že se nakonec třeba může hodit ten deštník, který s sebou mimo dalších věci nosím. Ale nic takového nakonec zapotřebí nebude, i když se mraky nad Velkou Planinou drží. Naštěstí nezakryjí pohled na asi osm kilometrů vzdálený nejvyšší vrchol Kamnických Alp. Jmenuje se – představte si – Planjava, a vysoký je 2394 metrů.
Vylézt nejprve po úbočí Planjavy (tentokrát je řeč o bližším vrchu na okraji Velké planiny)...
... a posléze do svahu Gradišče mi posledně dalo opravdu zabrat, ale dnes to jde. Je to zajímavé srovnání: je horko, takže je jasné, že nějakou únavu cítím, ale v zimě síly docházely mnohem rychleji.
Je snad i dobré se na svahu naposledy ohlédnout za pastýřskými domky. O tento pohled jsem byl dosud ochuzen, neboť jsem na Velkou Planinu šel přes vrchol Planjavy.
Hlavně neztraťte směr k průrvě ve skále, která vede přímo na plošinu pod vrcholem Gradišče. Cesta k ní je ale v zimě i v létě vyšlapaná, asi by se to nemělo stát.
Přesně ve 14:22 jsem u stanice lanovky. Permanentka funguje,...
... po pár okamžicích už mířím dolů.
Na Šimnovci mám trochu vztek, když zůstanu těsně přespočetný a do kabiny se s pár dalšími čekajícími už nevejdu. Teď přemýšlím, jak se vlastně jmenuje člověk, který řídí lanovku... tak právě ten nás uklidní: lanovka nebude čekat na další celou hodinu, ale pojede za chvíli. Nahoře je dost lidí, a takhle to tady dělají vždy, když je jasné, že by se všichni dostat dolů nestihli. Ostatně i za tu chvíli, než odjedeme, se fronta rozroste tak, že kabina opět jede plná. Počet návštěvníků Velké planiny každým rokem stoupá, výjimkou z tohoto trendu byla jen léta covidové pandemie, řady turistů prořídly též po povodních na konci léta 2023. Současný roční počet návštěvníků Velké planiny se pohybuje kolem sta tisíc, a lanovka má na něj zcela zásadní vliv.
Chvíli po třetí hodině jsem dole. To je pořád dost času, a tak popojedu kousek do lázní ve Snoviku. Koupím si čtyřhodinovou vstupenku, což mi zhruba vyjde do osmi, kdy zavírají.
Aspoň předpokládám, že to takhle bude, jenže dnes je ve Snoviku noční koupání, a otevřeno je do deseti. Na čase tedy nebudu zkrácen vůbec, ty čtyři hodiny mi i s rezervou na převlečení vyprší ve 20 hodin a 22 minut.
Ve Snoviku je teď odpoledne 28,5°C – aspoň podle displeje kousek od vchodu. Osvěžení nacházím v restauraci, a více než kávu a něco na zahnání žízně ani nepotřebuji.
Stihnu si užít venkovní bazén, než ho v sedm zavřou, a pak se spolu s několika zbylými návštěvníky musím přesunout dovnitř. Krátce poté se začne nejprve šeřit,...
... pak stmívat... což tedy není nic neobvyklého, ale tady to noční koupání berou doslova. Když noční, tak tedy potmě. Jediné, co se rozsvítí, je pár světel ve vodě. Ve stanovený čas se mi odtud najednou nechce, a to až tak, že se rozhodnu zůstat déle. Opravdu to má něco do sebe.
Když pak procházím pokladnou, hned hlásím, že musím doplatit. Opět se mi potvrdí, že se vyplatí umět něco říct v jazyce dané země. Nedoplácím totiž nic, a rozhodně nešlo o chvilku – přetáhl jsem nejméně o hodinu a čtvrt. Nevím jak, ale nějak to děvče u pokladny zaonačí, a mám si prý užít zbylé dny ve Slovinsku. Takhle se mi tedy vrací ta hodina, o kterou jsem v předposlední červencový den musel odejít dříve.
Jediné auto, které je dosud na parkovišti, je to moje. Těch sotva deset lidí, kteří ještě zůstali uvnitř, je možná ubytováno v hotelu přímo vedle lázní.
Domů do Godiče, součásti kamnické občiny, dojíždím před desátou, a protože v domě už je tma, snažím se chovat tiše, abych nerušil paní domácí. Permanentku na lanovku raději vyndám z peněženky hned, to abych si ji ráno omylem neodvezl.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (4.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (3.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (2.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (1.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (4.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
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