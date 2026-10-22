Slovinská tour (4.)
4. kapitola: Rogla (1. září 2026)
Bouřka v Radencích v noci nebyla, ráno je ale znát, že přece jen sprchlo. Nic z toho, co jsem dal sušit ven, pořádně neuschlo. V autě to musím nějak pořešit.
První školní den je totiž zároveň dnem prvního přesunu. Program vždy skládám tak, aby takový den nebyl dnem ztraceným, a dnešek v tomto nebude výjimkou. Jen se radikálně změní povaha cesty, když vyměním města za přírodu.
Když po půl deváté sjíždím z dálnice, je slušně zataženo. Slovenske Konjice dokonce přinesou déšť. Sice vydatný, ale jak se ukáže, je to jen jakýsi deštivý pruh. Když se od Zrečí konečně vydám vzhůru na Roglu, oblačnost se trhá.
Jenže taky padá dolů teplota. Když se dostane na dvanáct stupňů, zastavím a letní oblečení vyměním za dlouhé kalhoty a dlouhý rukáv.
Zjevně sprchlo i tady, silnice je ještě mokrá. Uvidíme, co bude dál, dnešní předpověď počasí je přece jen trochu nejistá.
Rogla je centrum lyžování a vůbec všech zimních sportů. Leží ve výšce 1517 metrů nad mořem, a i když je vedena jako samostatné sídlo, moc stálých obyvatel nemá. Když se v zimě naplní ubytovací kapacity, jsou přespolní v jednoznačné přesile. V roce 2022 tu totiž byli registrováni jen dva stálí obyvatelé, zatímco místní hotely poskytují kolem tisícovky míst. Za posledních pár let však počet obyvatel prudce vzrostl, takže dnes už je jich pět. Znáte snad jinou obec, kde za čtyři roky stoupl počet obyvatel dvaapůlkrát?
Po deváté Rogla ještě spí. Zavřený je i zajímavě vyhlížející kostel, ale to mě snad už ani nepřekvapí.
Není však sám. Restaurace Planja, pojmenovaná podle nevelké horské pláně, která se tu rozprostírá, má otvírat v půl deváté. Svůj provoz však zahajuje právě teď, když se tu zjevují první turisté a žádají si drobné občerstvení.
Zajdu tam také, jen na takovou malou pauzičku na rozjezd.
Není to jediná Planja v neširokém okolí. Stejně se jmenuje i umělé jezero, které nemá žádný jiný účel než shromažďovat vodu, aby bylo v zimě čím zasněžovat. Třeba sjezdovku jménem... Planja.
Vypráví se o tom vtip. Když chcete navštívit příbuzného na Rogle, může se rozhovor, kdy se ptáte na cestu, vyvinout třeba takto: „Kje živiš?“ „Na Rogli.“ „In kje točno?“ „Pri Planji.“ „Pri restavraciji, pri jezeru, pri smučišču?“ „Da.“ (Pro chtivé překladu: „Kde bydlíš?“ „Na Rogle.“ „A kde přesně?“ „U Planje.“ „U restaurace, u jezera, u sjezdovky?“ „Ano.“)
Nejpopulárnější letní zábavou na Rogle je túra na Lovrencká jezera a rašeliniště (slovinsky Lovrenška jezera in barje). Jméno dostala po blízké vsi Lovrenc, ale to není až tak důležité. Podstatnější je, že z Rogly je to k nim 4,9 kilometru, a že malý výškový rozdíl – jezera leží v nadmořské výšce 1529 metrů – bohatě kompenzuje terén.
Cesta je nahoru a zase dolů, takže naklesáte a nastoupáte okolo stovky metrů. O něco málo víc samozřejmě nastoupáte. A neexistuje snad terén, po kterém byste se neprošli. Začátek je po asfaltce – je to jen asi tři sta metrů, ale i to se počítá. Postupně pak jdete po lesní cestě,...
... projdete i průsmykem Komisija ve výšce 1446 metrů nad mořem.
Sedlo je nejnižším bodem celé trasy, takže chvíli je to teď opravdu do kopce.
Následují úseky po louce,...
... lesem po kořenech a po kamenech...
... chvíli dokonce jakýmsi občasným lesním potůčkem, tady doporučuji taky po kamenech,...
... a po hodině a osmi minutách dorazím k poslednímu rozcestníku před jezery. Oproti času, s jakým se počítá na šipkách mám malý náskok.
Posledních asi 400 metrů se jde po dřevěných schodech.
Ač se to na první pohled nezdá, je to tu slušně do kopce. Navíc mě dost vypekla předpověď počasí, slibovaný déšť zřejmě nepřijde, takže část toho, co jsem na sebe před Roglou navlékl, teď táhnu s sebou v batohu jako zátěž. A k tomu samozřejmě deštník.
První dřevěná rozhledna tu byla postavena už roku 1934. Ta současná je vysoká 12 metrů a stojí tu od roku 1990. Je to také konečný bod cesty, alespoň podle turistických map.
Rozhledna (slovinsky nazývaná prostě Razgledni stolp na Lovrenških jezerih) poskytne pohled na rašeliniště porostlé kosodřevinou, jezera samotná odtud vidět nejsou.
K nim teprve musíte dojít po dřevěných chodnících, jejichž tenké linky jako jediné narušují souvislou zelenou plochu.
A je to trochu překvapení, jezera nejsou za kosodřevinou do poslední chvíle vidět. A když se konečně objeví, působí až skoro pohádkově.
Možná nejsme tak daleko od pravdy, existují legendy o zámku zlé čarodějnice, který jezerní skřítek svrhl do hlubin. Jezera pak prý jsou okna onoho zámku. Úplně pohádkově to tedy nezní, dětem bych to na dobrou noc vyprávět asi nedoporučoval, ale za bílého dne se to snese, a nakonec s každým podobným přírodním výtvorem jsou nějaké ty povídačky spojené.
Jezer můžete spatřit šest, k dalším osmi chodník nevede. Tenhle počet ale neberte za stálý, občas se mění v závislosti na množství srážek. Jiný zdroj vody totiž jezera nemají.
Prosakuje do nich ještě voda z rašelinišť, ale tam je zdroj stejný. Vody však rašeliniště zadrží hodně, neboť ani za sucha, jaké letos panuje, hladina jezer výrazně neklesla.
Žádné z jezer nemá vlastní název, pojmenovávají se pouze souhrnně. Celková plocha rašeliniště je 12 hektarů, tedy asi osmina čtverečního kilometru. Jezera mají každé jen pár čtverečních metrů, největší hloubka byla změřena jen něco přes metr.
Je zakázáno chodit mimo dřevěné chodníky, dlužno však dodat, že to ve skutečnosti ani moc nejde. Rašelina může vypadat jako pevný povrch, ale tři a více metrů hluboká bažina dokáže pohltit cokoliv, co se bude snažit nad ní vyhrát.
Pokud se chcete oddat nerušenému klidu, jste na správném místě. Sám bych předem nečekal, že se tu zdržím asi hodinu a čtvrt.
Na odchodu nezapomeňte, že chodník se větví, a na jeho konci je tak malý okruh. Rozhodně ho projděte z obou stran, stojí to za to.
Možnosti, kudy se vrátit na Roglu, jsou nejméně dvě, ale už cestou sem mi u Komisije, kde se stýkají, bylo řečeno, že tato cesta je z obou ta lepší. A tak nic nepokouším a jdu na jistotu.
Cestou zpět by klesání mělo převážit,...
... ale tenhle pocit hravě zničí závěr cesty, kde musím vyšlapat ne moc prudké, ale táhlé stoupání. Nakonec ale ten rozdíl výšek přece jen znát je, zpátky to zvládnu za pětapadesát minut.
To si žádá odměnu, ale na jídlo moc chuť nemám. Nakonec mi jako přijatelné menu přijde toast se šunkou a sýrem, ale i tak tady víc propiju než projím.
Následuje druhý pokus navštívit Kostel Proměny Ježíše Krista na hoře (slovinsky Cerkev Jezusove spremenitve na gori), dokončený v roce 2010. Dopadne to ale stejně jako ráno. Odjíždím.
Kolem termálů ve Zrečích jsem projel směrem nahoru, však i jejich adresa je v ulici Cesta na Roglo. Cestou dolů se v nich zastavím.
Zdrží mě však kavárna u fontány. Vodu si dám určitě, to je jasné, pořád mám pocit, že jedu na dluh, a snad bych dal i nějaký dezert. Něco, co se v menu tváří jako ovocný salát s trochou zmrzliny, alespoň tedy ta menší varianta.
Nevím, kde došlo k nedorozumění. Protože se mi však taková věc stala už druhý den po sobě, měl bych se nad sebou zamyslet. Paní zřejmě nepochopila, co přesně chci, protože mi nese něco obrovitého. Nemám srdce to vrátit, jsou tam samé dobré věci. Kromě zmrzliny a čokolády též kousky pomeranče, broskve, jahody, banánu a ananasu. Prostě si s tím musím nějak poradit, a kromě toho, že to lehce zdrží můj vstup do lázní, je tu i jedna výhoda – odteď neřeším nic, co by se týkalo večeře.
Tříhodinová vstupenka se startem kolem čtvrté je nakonec tak akorát.
Konečně vyzkouším zrečské lázně v letním režimu. A berte to doslova. Jestliže na Rogle bylo kolem dvaceti stupňů, tady šest přidejte.
V lehátku se sedí či leží příjemně, nakonec si tu i trochu pospím. Ve vodě se ještě stíhám trochu probrat,...
... na další cestu ale vyrážím v sedm, to je časově víc než trochu na hraně. Slíbil jsem, že budu na místě mezi sedmou a osmou.
Na dálnici se sice chvíli zdá, že bych se na horní mez tohoto časového rozpětí mohl dostat, ale západ slunce a zemědělská technika na cestě, spojené v závěru s lehkým blouděním navigace, udělají svoje. Posílám omluvnou zprávu, v níž žádám deset minut navíc. Do takto rozšířeného intervalu už se vejdu.
Asi by to ani nebylo třeba, paní majitelka má apartmán přímo v domě, a tak je v podstatě možné se ubytovat kdykoliv. Všechno tedy proběhne bez jakéhokoliv problému, paní domácí ani nijak neřeší, jestli jsem ten slíbený čas stihl.
Pokoj vypadá dobře, a zajímavé je i parkování. Pod stříškou už jsem leckde parkoval, těsně u domu taky. Ale aby se to takhle pěkně spojilo i s tím, že mám auto těsně u domovních dveří, to se mi snad ještě nepovedlo.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (3.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (2.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (1.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (4.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (3.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
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