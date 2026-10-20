Slovinská tour (3.)
3. kapitola: Plovoucí mlýn a nejvyšší rozhledna (31. srpna 2026)
Pouhých patnáct nebo dvacet kilometrů je to z Radenců do Veržeje. Malá obec s třinácti stovkami obyvatel leží stranou hlavních směrů, ale pár turistů tam čas od času zavítá podívat se na plovoucí mlýn. Řeka Mura jimi byla kdysi poseta, na jejím krátkém slovinském úseku jich bylo kolem čtyřiceti. Babičův mlýn (slovinsky Babičev mlin) ve Veržeji je uváděn jako poslední svého druhu. Funguje kolem půldruhého století, současné jméno má po rodině Babičů, která jej koupila v roce 1912 a vlastníkem je dodnes.
Vstávám dnes brzy, už kolem čtvrt na devět jsem na cestě. Trochu se potýkám s nízkým sluncem, to je taková nutná malá daň za termín na přelomu srpna a září. Předem ale doufám, že nižší kvalitou budou trpět jen obrázky z rovinaté zemědělské krajiny, jíž cestou projíždím, a na místě samém věřím ve světelné podmínky už mnohem příznivější. Jo, a kdybyste třeba přemýšleli, co to roste na tom poli, jsou to cukrové melouny.
Ve Veržeji se zastavím právě a pouze na tuhle fotku, na níž je kus návsi, Kostel sv. archanděla Michaela a pomník zdejšího rodáka Frana Kovačiče, významného slovinského duchovního a historika. Na začátek nového týdne je v obci až podezřelý klid, nepotkám tu živého člověka. Snídani dnes naštěstí řešit nemusím, a tak rychle pokračuji dál.
Navigace si zase po čase trochu pohraje, posílá mě na cestu, která snad dříve bývala průjezdná. Vjet by se na ni dalo i teď, vždyť ta závora sotva dosahuje k jejímu okraji, ale zákaz je zákaz.
A taky nevím, jestli třeba o kousek dál, kam už nevidím, nečíhá nějaká nástraha. A tak to raději objedu. Dokonce i šipka se na trase najde. Když máte aspoň tolik fantazie, abyste si před nápis „LIN NA MURI“ domysleli chybějící M, máte vyhráno.
Poté, co minete druhý konec uzavřené cesty, narazíte hned na několik možností zaparkovat. Všechny jsou zdarma.
Pak už stačí jen obejít fotbalové hřiště,...
... a za chvíli už scházíte k řece. Kdyby si někdo chtěl ušetřit tři nebo čtyři stovky metrů pěšky, může – zaparkovat se dá i těsně před vjezdem do mlýna.
Vstupné je vskutku symbolické, dvě eura můžete zaplatit v dřevěném domku vpravo od přístupové cesty. Pravděpodobnější však je, že vás ještě na té cestě někdo odchytí, a vstupné tak zaplatíte venku. Účtenku vám časem nějak donesou, neboť se nepředpokládá, že svoje kroky rovnou obrátíte.
Řeka Mura pramenící v rakouských Alpách je o dvacet či třicet kilometrů delší než Vltava. Slovinskem protéká v úseku dlouhém necelých sto kilometrů, na více než dvou třetinách této vzdálenosti však tvoří hranici nejprve s Rakouskem a pak s Chorvatskem. Tam, kde patří Slovinsku oba její břehy, odděluje od zbytku země historický region Zámuří (slovinsky Prekmurje).
Mlýny na Muře jsou ve skutečnosti dva. Ten druhý je odtud vzdálený asi tři a půl kilometru po proudu. Přesto je Babičův mlýn pořád označován za poslední a jediný. Starý mlýn v Ižakovcích totiž před pár lety zanikl, a nový byl zprovozněn před necelými dvěma roky. Ani Babičův mlýn zdaleka není původní stavba. Během své historie se proměnil několikrát.
Někdy za to mohl technický pokrok, jindy požár, jako se to stalo v roce 1927. Mlýn byl po něm obnoven v zásadně odlišné podobě: na řece zůstalo jen mlýnské kolo, nesené na dvou člunech. Samotný mlýn se přestěhoval na břeh.
Tady u Veržeje nejde o návštěvu historického objektu v pravém smyslu toho slova. Tady navštěvujeme především tradici, která je stále živá. Je tomu tak i kvůli řece, na níž je sice mlýn závislý, zároveň však pro něj představuje stálé nebezpečí. Mlýnské kolo několikrát zničila nebo odnesla velká voda, naposledy v letech 1990 a 2023. V druhém jmenovaném roce přišly katastrofální povodně v časech pro mlýn i tak velmi těžkých. Krátce předtím zemřel mlynář Vladimir Babič, a mlýn se na více než rok zastavil. Povodeň přišla právě ve chvíli, kdy se mlynářově dceři podařilo mlýn znovu rozběhnout. I díky pomoci státu a sousedů, kteří zorganizovali sbírku, mlýn stále funguje. Mouka se tu mele dvakrát týdně, občas třikrát.
Vody v řece je méně, než bývá zvykem, v tom ostatně Mura není zdaleka sama. I když je mlýn už pár desetiletí vybaven elektromotorem, který též dovede kolo roztočit, dnes se nemele. Mouky mají nakonec dost, pokud ji tedy pro návštěvníky nenahradili pilinami, jak to známe odjinud.
Kolo dnes nespustí, takže historka o vodníkovi nebude. Ale kdo ví, třeba se tu rodí jiný zajímavý příběh. Právě se tu natáčí nějaký film či seriál, takže dva návštěvníci, kteří dnes ke mlýnu přišli, jsou občas hnáni mimo záběr kamery. Do těch dvou samozřejmě počítám i sebe.
Kromě vstupenek jsou mouka přímo od zdroje a med z nejbližšího okolí hlavními položkami nabídky, z níž si můžete vybrat něco ke koupi v tom dřevěném domku. Navíc pak něco málo drobného občerstvení.
Snad i pro pocit, že jsem tu aspoň něco utratil, si dám kávu. Za tu chtějí euro a půl, a tak to zarovnám na dvě celá a ten padesátník nechám jako diškreci. Na chvíli jsem se tak zařadil mezi kompars, ale jestli zrovna v tu chvíli něco natáčeli, v podstatě ani nevnímám.
Je teprve deset, když odjíždím. Podobně jako včera zastavím při kraji silnice kvůli místnímu názvu. V tom dnešním cítím cosi rozporuplného.
Mířím do lázeňského střediska Rogaška Slatina u hranice s Chorvatskem. Je to odtud asi stovka kilometrů. Tentokrát už si koupím dálniční známku. Dnešek je ten pravý čas, neboť do konce cesty zbývá právě sedm dní.
Za chvíli už se ženu dálnicí A5 povolenou rychlostí sto deset kilometrů v hodině, nejvýše o pár drobných více. A když později na A1 můžu přidat až na sto třicet, o moc více než tři čtvrtě hodiny cesta nevydá. Na okraji Rogaške Slatiny jsem krátce před polednem.
Pozornost každého, kdo sem přijede, nutně upoutá na pohled moderní a přímo obrovsky vysoká rozhledna.
Je u ní parkoviště, a tak tam nechám auto – a jdu zatím jinam. Přesně na druhou stranu od rozhledny.
Je totiž čas akorát na oběd. A tak přejdu po turistickém mostě hlavní silnici,...
... na jejíž druhé straně je restaurace s příjemným názvem Sonce.
Rogaška Slatina je známá jako středisko opravdu luxusní, ale ceny jsou v tomto podniku celkem přijatelné, ač jídelní lístek používá ten známý fígl, že ceny uvádí bez příloh.
Než mi přptaví objednávku, dostávám zatím malý předkrm: dvě malé roastbeefové rolky s křenovou pěnou.
Asi větší pozornost než vepřové plátky vzbudí v hlavním chodu hranolky, elegantně vyskládané do pyramidy. Je to řekněme estetický bonus, i bez něj by nebylo nic, co by se dalo vytknout.
Obsluha mě přemlouvá k dezertu, malý zmrzlinový pohár mi přijde jako nejpřijatelnější možnost. Velikost mě ale stejně trochu zaskočí. Když se pak ptám, jak by tedy vypadal velký, ukáže mi číšník cosi rukama, dlaně má přitom asi půl metru o sebe. Tak ještě že tak.
Rozhledna přijde na řadu hned po obědě. Odkazujíc na zdejší sklářskou tradici nese název Kristal, který snad také netřeba překládat, z toho pak vycházejí i její tvary. A jestliže upoutala mou pozornost svojí výškou, bylo to tak správně. Jde totiž o nejvyšší rozhlednu ve Slovinsku.
Její stavba byla zahájena v březnu 2022, jak se dozvídám z pamětního kamene. Ten už neuvádí, že otevřena byla v květnu 2024.
Vstupné činí 10 eur. Těch 106 metrů nemusíte vyšlapat pěšky. Ono to vlastně ani nejde – jedinou možností, jak se dostat nahoru, je výtah, který vás tam vyveze zhruba za půl minuty.
Patro zvané Panorama má podlahu ve výšce 100 metrů a 10 centimetrů, a je tu příjemně především proto, že krytý ochoz je klimatizovaný. Vidět je odtud všechno důležité: most s restaurací Sonce,...
... koupaliště Rogaška Riviera...
... i luxusní hotelová a lázeňská čtvrť.
Směrem na severozápad stojí za podívání i panorama samotného města v pozadí s horami Boč a Plešivec. Ani jedna z nich nedosahuje tisícovky. I tak ale vyniknou, neboť Rogaška Slatina leží jen nějakých 220 metrů nad mořem.
Komu je tohle málo, může vyjít jedno patro po schodech – tady opět jiná možnost není – a pokochat se pohledem z výšky 103,95 metru. O mnoho víc ale odtud vidět není, a v třicetistupňovém vedru se dá na otevřené terase být jen v té části, která je ve stínu. Kvůli odleskům od skla se moc fotit nedá, zkrátka neshledávám důvod, proč bych se tu zdržoval.
Jedno patro pod Panoramou, ve výšce 96 a čtvrt metru od základny, je kavárna. Tentokrát máte dokonce na vybranou, jak se do ní z Panoramy dostat: vedou tam schody a staví tam i výtah. Klimatizovaná je špatně, po rozžhavené terase to ale vnímám jako pokrok aspoň po tu dobu, než si namíchám a vypiju schorle.
Vlastně ještě na okamžik se zastavím: v podlaze kavárny je totiž díra, kterou koukáte do téměř stometrové hloubky pod sebou.
Slabší povahy uklidním, je prosklená. Unese prý hodně, povídá slečna, co tu obsluhuje, ale kolik, to netuší. Věřím jí, a protože jsem zaparkoval docela šikovně, auto určitě najdete stejně snadno jako já.
Je něco před druhou hodinou, když se mnou výtah zastaví v dolní stanici. V tu chvíli mám už rozmyšlený další program.
Pokud jde o parkování. zdá se být lázeňská čtvrť trochu problematická. Nejde o to, že by tu byla jen placená parkoviště – nejsou tu totiž skoro žádná. Tedy jsou, ale vesměs vyhrazena pro hotelové hosty. Parkovací dům je plný, auto nakonec nechám za nějakým obchodem v místě, kde asi obvykle skládají zboží. Zbytek pak musím dojít pěšky.
Je to jen asi 500 metrů, ale na mapě vypadá všechno hrozně jednoduše. Když navíc chci najít nějaký šikovný pohled, nějaký čas to zabere.
Navštívit lázeňskou čtvrť mi krom jiného velí fanouškovská čest. Ti, kdo čtou moje deníky pravidelně, vědí, že jsem byl dvakrát na koncertě Niny Pušlar. Ta ve zdejším Hotelu Grand natočila jeden ze svých klipů. Ten správný pohled nakonec nacházím. A fotka zvenku mi postačí, neboť ceny v tomto hotelu začínají na nízkých stovkách eur za noc.
V některém z těch hotelů jsou termální lázně, ale pro dnešek vyhraje koupaliště Rogaška Riviera – to je to, které bylo vidět z rozhledny. Od 13. hodiny chtějí za vstup 15,30 eura, tamní voda má v dnes panujícím vedru 34 stupňů teploty příznivější, a v neposlední řadě bylo z rozhledny vidět i to, že tu není zrovna přelidněno. Parkoviště poblíž je obvykle placené, dnes ale bůhvíproč zadarmo, navíc je kryté. A tyhle dvě vítané vlastnosti nepřetluče ani to, že parkoviště vyhlíží trochu zanedbaně.
Pak se snažím najít pokladnu koupaliště. Ta je z druhé strany areálu, vstup je navíc označen poměrně nenápadně. Nejsem prý jediný, kdo se ptá na cestu.
Koupaliště Rogaška Riviera přece jen termální lázně trochu připomíná,...
... dokonce tu jsou dva vířivé bazénky, v nichž je voda o třiceti a více stupních, ale to je výjimka.
Bazény můžete zvolit vnitřní i venkovní, voda je v nich vesměs velmi příjemná,...
... snad až na jeden bazén venku. V něm je voda vysloveně studená, a dá mi trochu práce se přemluvit. Ale jak už asi taky víte, v červenci a v srpnu vlezu do všeho. Takže pořád ještě musím.
Rogaška Riviera je součástí Hotelu Grand, a tak mě trochu překvapí velmi omezené možnosti občerstvení. Jedna jediná provozovna, sice kamenná, ale jinak na úrovni stánku, nabízí sortiment vpravdě minimalistický.
Naštěstí něco k pití k dostání je. Víc ani nepotřebuji.
Rozhledna Kristal je vidět odevšad, tedy i z koupaliště. Můžeme dokonce otočit ten úkol a tentokrát hledat díru v podlaze kavárny.
Otevřeno je do sedmi, ale už v půl odjíždím. Cesta zabere dobrou hodinu a dvacet minut, nějaký čas k dobru tedy rozhodně neuškodí.
I mezi sedmou a osmou hodinou ukazuje teploměr těsně pod třicet. To už se ale začíná zatahovat, a z tmavých mraků dokonce občas zasvítí blesk.
Chvíli se zdá, že to snad nějak objedu, pak ale nahlédnu do předpovědi počasí. Kolem půlnoci se má bouřka objevit i nad Radenci. Tak uvidíme.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (2.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (1.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (4.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (3.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (2.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
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