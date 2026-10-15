Slovinská tour (1.)
1. kapitola: Za českým lvem (29. srpna 2026)
O termínu bylo rozhodnuto dávno, ne tak o programu. Ve hře byly dvě stejně zajímavé varianty, a kdybyste se mě dnes ptali, proč vyhrála ta slovinská, asi bych chvíli přemýšlel. Možná jsem chtěl navázat na minulou cestu, i když říct, že dnes začnu tam, kde jsem před měsícem skončil, by bylo dost laciné a taky ne moc pravdivé.
Možná svou roli sehrálo přece jen o něco jednodušší plánování, které jsem musel zvládnout v dost nabitém letním programu. Ať už to tedy bylo cokoliv, nadcházející týden lemovaný dvěma víkendy bude patřit převážně Slovinsku. Dnes ráno navíc jedu tím správným směrem, a to je případ, kdy je třeba dodržet rituální zastávku v Českých Budějovicích. Proběhne v obvyklém odstupu od startu i v obvyklém rozměru.
Zcela zásadně se mění průjezd Dolním Dvořištěm. Cesta, po níž jsem léta jezdil, mizí pod novou, i když stále ještě nedokončenou dálnicí. Po staré cestě se dá dojet jen k benzínce Ono, pak se musím vrátit.
Různé cedule mě pak paradoxně vítají v České republice, kterou jsem ještě ani nestihl opustit. Dálnice se před hranicí smrskne dva pruhy, které se na poslední chvíli stihnou napojit na původní silnici. Přes všechny změny se tak do Rakouska pořád vjíždí na stejném místě.
Jedním z pevných bodů cesty tímhle směrem je čerpací stanice ÖMV u Gföhlu. Jako obvykle tam kupuji dálniční známku. Když mi dají vybrat, řeknu si o nalepovací, dost možná poslední. Od příštího roku bude v Rakousku k dostání známka pouze virtuální, a jedinou zemí, kde pořád nakoupíte klasickou na sklo, zůstane Švýcarsko.
Před jednou odpoledne dorazím na kraj Kremže (německy Krems an der Donau). Protože zbývá trochu času, zastavím se v řízkárně.
Město je známé originální, 500 let starou recepturou hořčice, ta se tu ale už skoro šedesát let nevyrábí. Zbývají tedy památky, kterých je tu víc, než můžu napoprvé stihnout navštívit. Do města je to ještě pár kilometrů, a vyjde mi to tak akorát, abych stihl zaparkovat...
... a pak dojít do pokladny Kremžského muzea v bývalém dominikánském kostele.
Významným objektem, spojeným i s českými dějinami, je Gozzoburg –městský hrad, postavený kolem roku 1235. Vstupenka stojí šest eur, a přicházím právě včas. Prohlídky hradu se konají pouze o víkendech a svátcích, vždy ve čtvrt na tři. Od pokladny je to k hradu asi 750 metrů, vzdálenost tedy nijak závratná, ale v úzkých uličkách Kremže se ztratíte eins zwei. Druhá hodina tu bude každou minutou, to už se může dostavit i lehká nervozita.
Nějaká ta šipka by rozhodně neuškodila, ale když prostě není, nedá se nic dělat, musím se doptat. Na náměstí před hradem stihnu dorazit včas, chvíli před naší průvodkyní, která nám ve zbývajícím čase stihne mezi řečí říct, že to sem má z domova, co by kamenem dohodila. Pracuje jako kunsthistorička a průvodcovství dělá jen jako vedlejšák.
Průvodkyně ještě chvíli vyčkává, zda se v ulici, jíž se sem přichází od pokladny muzea, neobjeví nějaký opozdilec. Víc než pět minut by ale nedostal.
Spíše než hradem je Gozzoburg honosným palácem. Jeho vžitý název byl odvozen od jména městského soudce Gozza, který jej koupil kolem roku 1250. V roce 1270 se Gozzo stal úředníkem krále Přemysla Otakara II. – jeho funkce nesla označení „správce komory“, a jako takový vykonával pro panovníka důležité služby – na starosti měl především správu financí a majetku.
Gozzo nechal hrad přestavět v italském stylu, historici tu nacházejí prvky benátské gotiky. Snad by s tím vším ladilo i Gozzovo jméno, které se na pohled zdá být italské. Jméno však docela úspěšně mate, Gozzo z Itálie téměř jistě nepocházel.
Pro nás Čechy je nejzajímavější částí Gozzoburgu Erbovní sál (německy Wappensaal). Mezi zemskými znaky na jeho stěnách najdeme i nejstarší barevné vyobrazení českého lva, a jsou tu samozřejmě i znaky dalších zemí Koruny české.
Historie ani Gozzo nám záznam o tom, kdy výzdoba Erbovního sálu vznikla, nezanechali. Nějaká vodítka však existují. Víme, kdy probíhala přestavba paláce, prakticky přesně jde o třetí čtvrtinu 13. století. Ve spojení s dalšími známými fakty pak můžeme tohle období ještě trochu zúžit. Poslouží nám k tomu i erby samotné.
Na stěnách jsou znaky Čech, Moravy, Slezska, Rakous a dalších zemí, chybí však Kraňsko a Korutany. Ty získal Přemysl Otakar II. jako součást dědictví po svém bezdětném vzdáleném bratranci, korutanském vévodovi Oldřichu III., který krále ustanovil svým univerzálním dědicem. Ponechme teď stranou, že smlouva opomíjela nároky dalších příbuzných, což bylo napadnutelné i ve středověku. Podstatný je pro nás rok 1269, kdy Oldřich zemřel. Fresky tedy velmi pravděpodobně vznikly před tímto datem. Sice už víme, že Gozzo vstoupil do králových služeb až v roce 1270, ale i coby městský soudce byl významným představitelem přemyslovské královské moci. Fresky tak mohou být výrazem Gozzovy loajality vůči králi.
Průvodkyně od samého začátku ví, odkud jsem, a tak mi při vyslovení králova jména věnuje pohled a snad i prostor na reakci. Krále však uvede bez pořadového čísla, čímž odstartuje drobný akademický spor. Když doplním, že jde o druhého krále toho jména, průvodkyně se viditelně zarazí. Podle ní jde o Přemysla Otakara I.
Na okamžik trochu znejistím, neboť dva Přemysly Otakary jsem schopný si splést stejně spolehlivě jako francouzské Ludvíky, jichž však bylo mnohonásobně více. Ale s časovým zařazením jsem si prakticky jistý, a tak zkusím trvat na svém. Kam nahlédla průvodkyně, to nevím, mně v tu chvíli posloužila Wikipedie. Oba si tak ověříme, že pravda je na mé straně: jde skutečně o Přemysla Otakara II., krále řečeného železný a zlatý. Ku cti průvodkyni slouží, že spor čistě odborný nijak nenaruší příjemnou atmosféru ani další průběh prohlídky paláce.
Velmi cennou částí Gozzoburgu je Fresková síň (německy Freskenraum). Fresky pocházející z druhé poloviny 13. století zmizely všem z očí o dvě a půl století později, kdy byla místnost horizontálně rozdělena mezistropem.
Sejde z očí, sejde z mysli, říká se, a tady to platilo dokonale. Povědomí o freskách vymizelo ze všeobecné paměti, znovuobjeveny byly až při celkové obnově hradu v roce 2006.
Německý popis místnosti hovoří pouze o jednotícím tématu fresek, jímž má být spása skrze obrácení se na křesťanskou víru. Odborníci se totiž za dvacet let neshodli na přesné interpretaci jednotlivých světských a biblických výjevů. Zatím nám musí stačit, že se jedná o nejrozsáhlejší soubor středověkých fresek, který je v dnešním Rakousku k nalezení.
Kaple sv. Kateřiny (německy Katharinenkapelle) je objekt, který nechal Gozzo vystavět od základů. Její vznik se datuje do roku 1260. Svému účelu přestala sloužit v 17. století, kdy byla odsvěcena.
V 19. století byla rozdělena na dvě obytná podlaží. Její gotická výzdoba tak utrpěla nenapravitelné škody.
Do původní podoby byla kaple uvedena v další fázi rekonstrukce, o níž byla řeč před chvílí. Mezi lety 2007 a 2012 byly odstraněny novodobé vestavby, a samozřejmě byly restaurovány dochované fragmenty fresek.
Podle plánu padesátiminutová prohlídka se trochu protáhne. Venku jsme za hodinu, a když se návštěvníci rozejdou, mám konečně šanci vyfotit Gozzoburg celý. Vlevo je část s Kateřinskou kaplí, vpravo v patře je Erbovní sál. To prosklené uprostřed je moderně pojatá vstupní část. Jestli k historickým budovám patří podobné přístavby, to už nechám na vkusu i úvaze každého z vás.
Bylo by toho hodně, co nabízí Kremže, ale to si musím nechat třeba na nějakou příští návštěvu. Zastavím se ve Farním kostele sv. Víta (německy Pfarrkirche St. Veit), co do církevní hierarchie nejvýznamnější stavbě v Kremži. Farnost byla založena v roce 1014, a někdy krátce poté byl na tomto místě postaven první románský kostel.
Jestli šlo v letech 1616 až 1630 o jeho zásadní přestavbu, nebo spíše o zbourání starého a postavení zcela nového, o tom se dnes můžou přít akademici. Interiér kostela každopádně v dalších letech získal bohatou barokní výzdobu, a dnes patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám města.
Už jsem se zmínil, že dominikánský kostel ze 13. století, kde se dnes prodávají vstupenky do všech muzejních prostor města, je kostelem bývalým. Jeho vnější vzhled byl zachován,...
... vnitřní prostory ovšem slouží jako výstavní síň moderního umění. Za to se mi vstupné dávat nechce, a tak se spokojím jen fotkou pořízenou zvenku přes okno.
Pokračuji v cestě. Tři hodiny a něco by mi měly stačit k dojetí do cíle, ovšem zdrží mě nutná zastávka, jíž se úspěšně snažím zahnat únavu.
Zavolám ubytovateli, číslo je však sousedky, která bude mít můj příchod na starosti. S večerním příjezdem po osmé hodině nemá problém, a tak pokračuji v klidu.
Cestování po Rakousku má svá úskalí. Existují trasy přímé a rychlé, jsou tu ovšem i takové, které vás nutí použít cesty vedlejší. Síti rakouských dálnic k dokonalosti pořád dost chybí.
A tak se svezu přes pár vesnic padesátkou, než se konečně napojím na dálnici A2 do Grazu. Sjedu z ní ale poměrně daleko před tímto městem, a hranici do Slovinska přejedu v půl osmé na známé cestě směřující na Sveti Jurij.
Na konci srpna je blížící se konec léta už znát, stmívá se poměrně brzy. Přímo ve vsi se zastavím u pumpy. Tentokrát nakupuji zásoby výhradně pro sebe. Auto zatím nic nepotřebuje, přesto se nejde ubránit pohledu na ceny. Od počátku prázdnin vyletěly neuvěřitelně.
Radenci jsou odtud asi půl hodiny cesty, na místě jsem kolem čtvrt na devět. Ubytování mě velmi překvapí: za 65 eur na noc včetně turistické taxy mám menší byt 2+kk,...
... do kterého se nastěhuji ihned po nezbytné krátké exkurzi, kterou se mnou vykoná zmíněná sousedka.
Večer trávím u láhve, společnost mi dělá proslulá místní minerální voda. O ní ještě bude v pravý čas řeč.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (4.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (3.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (2.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Slovinské všední dny (1.)
Hlavním účelem tohoto krátkého výletu bylo zaručit, že v roce, kdy jsem podnikl cestu na Island a zpět, nepřijdu o léto. Rozměrem šlo o prodloužený víkend, umístěný ovšem do dnů všedních.
Jaroslav Babel
Severní cesta (22.)
Vítejte na dalším třítýdenním dobrodružství. Jeho hlavní část doprovázely v nezbytné délce úvod a závěr, kromě všeho jmenovaného bylo na programu ještě jedno poměrně významné mezipřistání.
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