Prodloužený víkend ve Švýcarsku (3.)
3. kapitola: Výškový rekord (25. září 2026)
Passo dello Stelvio, často jen Passo Stelvio. Ikona všech horských cestovatelů, ať už cestují na čemkoliv. Je šest minut po čtrnácté hodině, a přede mnou stojí výzva, která smaže buď včerejší zopakovaný výškový rekord, nebo dojem z dosud cestovatelsky úspěšného roku. Informační cedule říká, že průsmyk, německy nazývaný Stilsfsterjoch, je otevřený.
K jeho vrcholu mi zbývá sedmadvacet kilometrů. S nadmořskou výškou 2760 metrů je Passo Stelvio druhým nejvyšším alpským průsmykem. Lze na něj samozřejmě vyjet ze dvou stran. Východní, čítající 48 číslovaných serpentin, je ta náročnější z nich. To je také důvod, proč jsem si cestu ke startu znatelně prodloužil.
Prvních pár kilometrů mám za sebou, a pořád se neděje nic zvláštního. Cesta samozřejmě stoupá, ale zatím jen velmi mírně. A na první z řady serpentin stále čekám.
Už teď je jasné, že byly zbytečné obavy z počasí. V noci v průsmyku mrzne, to už jsem zmínil ráno. Jenže koncem září mnohdy mrzne celý den, a výjimkou není ani sněžení. Počítal jsem se vším, a tak jsem si před cestou pořídil sněhové řetězy. Zákon schválnosti opět promluvil v můj prospěch, zimní výbava je tentokrát jen nepatrnou zátěží v kufru auta. Dole na startu v 887 metrech nad mořem bylo 22 stupňů, podle informací z internetu je nahoře teplota nad patnácti. A tak mě slunečné počasí bude trápit pouze coby fotografa. Jedu směrem jihozápadním až západním, a v tuto roční dobu je pomalu každá odpolední hodina pozdní.
První serpentina přijde v nadmořské výšce 1533 metrů. Na hodinách je pět minut po půl třetí, na tabulce číslo 48, slunce nad údolím a náhodný motorkář v náklonu – to je Stelvio se vším všudy.
Serpentina číslo 47 je dále o pouhých 130 metrů. Silnice se na nich zvedá o šestnáct metrů. Kousek za obratem je příležitost zastavit. Využívám ji.
Tady je totiž to místo, kde se silnice zvedá z údolí potoka Trafoi. Kousek za mnou zůstala stejnojmenná vesnice, odkud pochází Gustavo Thöni, olympijský vítěz v obřím slalomu (a možná si vzpomenete na seriál Setina sekundy, kde hrál sám sebe). Je to také příležitost ohlédnout se za první serpentinou ve chvíli, kdy mi na vrchol zbývá čtrnáct kilometrů a dvě stě metrů.
Ne, opravdu nebudu stavět v každé zatáčce, to bych nahoru nevyjel do půlnoci, pominu-li ten podstatný fakt, že v každé to ani není možné. Na trase jsou i poměrně dlouhé úseky nenáročné, sice stále stoupající, ale kroutící se jen málo.
Nemějte ale obavu, že se tu začnete nudit. To vám tahle silnice prostě nedovolí.
Zapomeňte na pojmy, jako je průměrná rychlost. Ta vám bude k ničemu. Zcela určitě nějakou vyvinete, ale lákadel po cestě je mnoho. Takže to chce dostatek volného místa na paměťové kartě, využít četné zastávky třeba i ke krátkému vydechnutí, a času tolik, abyste nemuseli spěchat.
A můžete se divit, že sem jezdí nejen autíčkáři, motorkáři, cyklisté, ale třeba i autobusy. Místo na okraji obce Stelvio s výhledem na masiv Orso je k takovému rozjímání jako stvořené. Ponechám-li stranou nějaké ty drobné míry, mám zatím za sebou kilometrové převýšení a před sebou ještě deset kilometrů. To vše po padesáti minutách jízdy.
Musím říct, že výjezd je to opravdu náročný. Nejde jenom o počet těch serpentin, jakkoliv je úctyhodný. Při troše smělosti mohu prohlásit, že projedu-li jednu, projedu jich i třeba požadovaných osmačtyřicet.
Jde především o profil těch serpentin. Poloměr většiny z nich se limitně blíží nule. Zvláště při zatáčení doprava tak musím auto otočit takřka na místě, což znamená se pokaždé přikrčit tak, abych bočním oknem viděl, zda shora někdo nepřijíždí. Takže i když se nahoru nedostávám vlastní silou, vězte, že ten výjezd je i fyzicky docela náročný.
A abych dokončil předchozí myšlenku, shora velmi často někdo přijíždí. Takže si při vyhýbání musíme navzájem vyhovět a udělat si místo. Občas se pak přihodí, že zatáčku vyberete nadvakrát, takže auto musíte nechat mírně couvnout.
Po hodině a pěti minutách přibrzdím za skupinkou švédských motorkářů, která téměř zatarasila silnici a fotí cosi před sebou. Když mě vidí, snaží se dát svoje stroje ke straně, abych mohl projet. Rychle jim dávám na srozuměnou, aby zůstali v klidu. Vystupuji a jdu fotit taky. Auto nakonec zůstane aspoň padesát metrů za mnou, aniž bych se o cokoliv staral nebo snad obával. Na místech podobných tomuto prostě platí určitá pravidla. Především se sem pouští sorta lidí, kteří přicházejí se stejným cílem, a tudíž jsou k sobě vzájemně ohleduplní. I tohle je na tom příjemné.
A co si to tedy vlastně fotíme? Kromě počínajících podzimních barev si všimněte téměř vodorovných tmavých čar na tom vzdálenějším svahu vpravo. To je silnice, která nás teprve čeká.
Čísla na cedulkách utěšeně klesají. Když po hodině a čtvrt míjím třináctku, je už výškový rekord pokořen. Vyhráno ale zdaleka nemám, na vrchol průsmyku zbývají ještě mecelé čtyři kilometry.
Jsem tedy dostatečně vysoko na to, abych obrátil svůj pohled směrem dolů. A možná je to pravý čas i na trochu historie.
Průsmyk Stelvio je sedlem oproti okolním horským hřebenům poměrně málo výrazným. Pro svou obtížnost nikdy nebyl hlavní trasou přechodu Alp. Staří Římané jej sice znali coby soumarskou stezku, ale větší význam pro ně měl blízký průsmyk Umbrail. V novověku pak význam Stelvia coby dopravní trasy spíše upadal.
Jenže vláda Habsburské monarchie pojala nápad propojit silnicí tehdejší rakouskou korunní zemi Lombardii-Benátsko se zbytkem císařství. Silnice mezi ní a Tyrolskem samozřejmě už existovaly, dokonce hned dvě, ale chyběla taková, která by směřovala do oblasti Milána. Rakouská vláda jí navíc předpovídala též strategický význam.
Průsmyk Stelvio v původních plánech ani nefiguroval, k přechodu Alp jej totiž nepoužívali ani místní obyvatelé. Jenže jiné varianty by musely vést přes švýcarské území. A tak na Stelvio volba nakonec padla, a plány byly mezi lety 1820 a 1825 realizovány. Silnice za ta dvě století změnila trasu jen minimálně, výraznější taková místa jsou na straně pro mě momentálně odvrácené. Dopravní význam průsmyku je ale dodnes sporný. Spíše než trasou, kterou byste využili k přemístění mezi dvěma místy, je pro turisty všeho druhu především svérázným druhem atrakce.
Projekt silnice přes Stelvio měl ve své době mnoho obdivovatelů, a určitě právem, neboť se jedná o skvělé inženýrské dílo. Našli se však i tací, kteří jej považovali za čisté šílenství. Z historického hlediska vyvstává otázka, jestli to Rakousku vůbec stálo za to, když se rozhodlo projekt uskutečnit. Maršál Radecký průsmyk Stelvio za trasu vhodnou pro přesuny vojsk nepovažoval. Lombardii pak Rakousko ztratilo rok po jeho smrti, tedy v roce 1859. Od té doby vedla průsmykem hranice mezi Rakouskem a Itálií. Oba státy pak byly v rámci Trojspolku spojenci, jenže když vypukla první světová válka, Itálie nejprve vyhlásila neutralitu. V roce 1915 přešla na opačnou stranu, a když teď někdejší spojenci stáli proti sobě, stříleli v oblasti průsmyku střídavě do údolí protivníka. Švýcarsko, jehož hranice probíhá kousek odtud, si pak na obou válčících stranách vymohlo, že po sobě nebudou střílet přes jeho území.
Ještě pořád se dívám na dost vysoký vrchol, když projíždím serpentinou číslo 3. Zdá se to nekonečné. Zbývá mi už jen 800 metrů, jenže zároveň taky 71 metrů výškových.
Snad i trochu symbolicky v poslední serpentině pod vrcholem, jež má samozřejmě číslo 1,...
... můžete odbočit na parkoviště...
... a užít si – byť možná trochu předčasně – pocit pokoření této mety, a též pohledy na závěrečnou partii silnice k průsmyku, k němuž zbývá už jen 440 metrů.
Bude se vám zdát skoro nemožné, že jste to vyjeli. Výška je to ohromující, možná až trochu děsivá, ač z parkoviště na serpentiny směřující odtud do údolí Trafoi moc dobře vidět není.
Proto věnujte pozornost i závěrečné partii. Z vjezdu na parkoviště je vidět až na serpentinu číslo 6. Pětka zůstala mimo záběr, do kterého se naopak vešla poslední série, zahrnující čtyřku, trojku a dvojku.
Po relativně přímé silnici zbývá vyjet poslední čtyři desítky výškových metrů, a pak projet kolem cedule označující nejvyšší bod průsmyku. Kolem něj je velmi rušno, jsou tu hotely, restaurace, dokonce i stánkový prodej tu funguje.
Cedule přináší ještě jednu informaci. Slova „cima Coppi“ znamenají v překladu „Coppiho vrchol“, a označuje se jimi nejvyšší bod každého ročníku cyklistického závodu Giro d’Italia. Označení vzniklo v roce 1965 na počest Fausta Coppiho, několikanásobného vítěze Gira, ale též – jak se po jeho smrti prokázalo – v podstatě průkopníka dopingu. S trochou ironie se tedy dá říct, že pro cyklistiku je Coppi snad až příliš dokonalým symbolem. Samotný průsmyk Stelvio byl nejvyšším bodem Gira ne více než desetkrát, ale má mezi všemi výsadní postavení. Jelikož je nejvyšším bodem, kudy kdy trasa Gira vedla, má ono označení propůjčené natrvalo.
Zbývá ještě dodat, že se všemi zastávkami mi cesta nahoru trvala hodinu a třicet pět minut. Podmínky, které tady teď vlastně už v podvečer panují, nejsou pro konec září úplně obvyklé. Jsou i takové roky, kdy v průsmyku už leží sníh, dnes je tu 19 stupňů. Právě konec září je okamžikem, kdy končí údržba průsmyku. Napadne-li sníh prvního října, je to jen na přírodě, jak dlouho tu vydrží. Pluhy do něj v případě potřeby vjedou až prvního dubna.
Jestliže chcete v průsmyku nějakou chvíli setrvat, nelze zastavit – zvlášť autem ne – při hlavní silnici. Nejlépe je odpočit za hotelem Stilfserjoch vlevo a najít volné místo na parkovišti. Je to kupodivu zdarma. Ještě než zajdu do jedné z restaurací, stojí za zastavení pohled na horu Cima Garibaldi (německy Dreisprachenspitze, rétorománsky Piz da las Trais Linguas – oba názvy v překladu znamenají „vrchol tří jazyků“), vysokou 2843 metrů. Horská chata na vrcholu patří ještě Itálii, švýcarská hranice vede hned za ní a probíhá po vrcholech viditelných horských hřebenů.
Průsmyk byl co do dosažené výšky sice výrazným a podstatným, ale pořád jen mezistupněm. Už teď jsem autem vyjel o pár metrů výš. Co se týká pokoření výškových met, je tu jedna poměrně důležitá okolnost. Passo Stelvio o pár metrů prohrává s francouzským průsmykem Col de l’Iseran. Udávané výšky se dle zdroje liší řádově o jednotky, ale dejme tomu, že Col de l’Iseran je vyšší o deset metrů. Jenže je tady ještě slepá silnice k restauraci Tibet.
Cesta končí metr, možná dva pod svým nejvyšším bodem, nacházejícím se ve výšce 2780 metrů. Tím o dalších deset Col de l’Iseran překonává. Jenže na téhle slepé silnici je provoz takový, že musím popojet až na parkoviště na jejím konci.
Už teď je jasné, že jsem oním nejvyšším bodem projel, mám samozřejmě i fotku té restaurace. Ale málo platné, vrcholové foto si představuji jinak.
Nejen kvůli té výšce stálo za to sem vyjet. Je odtud totiž nádherný výhled na čtrnáct vrcholových serpentin silnice na Stelvio, a dobře roznat jde i to parkoviště u jedničky. Shodou okolností je to úsek, který se nachází nad výškou průsmyku Flüelapass. A na fotce jsou neuvěřitelné čtyři kilometry silnice.
Jen náznakem je vidět ledovec na hoře Monte Livrio. Do té výšky nad třemi tisíci metry jezdí lanovka, ale na ni jsem tady pozdě. Její provoz skončil ve čtyři hodiny.
Ne že by tu byl bůhvíjaký nával, ale na tom malém parkovišti u restaurace těch míst zase tolik není. Německému kolegovi řidičovi spěchám říct, že odjíždím, takže si bude moci zaparkovat trochu úhledněji.
Ale tu vrcholovou fotku prostě chci. Zřejmě nejsem jediný, kdo o zdejší výšce ví, aspoň tak soudím podle auta stojícího přesně v nejvyšším bodě. Zastavím také. Silnici tak na chvíli přehradíme, ale mám štěstí – nahoru ani dolů se nikdo projet nesnaží. Řidič kabrioletu v dohledu není, i tak tu fotku posunu na vyšší úroveň.
Vysoké štíty vrhají dlouhé stíny, v nichž se krajina ocitá dlouho před západem slunce. Teploměr klesl na patnáct stupňů, možná jen v tom stínu. Pořád je ale příjemně, jen jsem podruhé vytáhl kousek dovezený z Koperu. Je čas vyrazit, pokud chci do Zernezu dorazit za světla. Už sedím v autě a odjíždím, když si v zrcátku všimnu, že se řidič audiny vrací. Před restaurací je najednou dost prostoru, podaří se mi tam otočit. Na odjezdu si tak navzájem vypomůžeme s fotkou, a pak se ještě musíme dohodnout, kdo z nás se první rozjede k obrátce na parkovišti. Německý kolega je se svým pokynem rychlejší, a tak jedu první.
Na chvíli jsme zdrželi dvojici motorkářů, ale jak už jsem říkal, tolerance tady panuje převeliká. Pět minut po čtvrt na šest odjíždím definitivně.
Směrem dolů nejdřív zastavím v oblouku čísla tři,...
... neboť se samozřejmě sluší věnovat průsmyku pohled i z druhé strany.
Zároveň je odtud dobře vidět nejvýraznější změna trasy silnice, která ve výsledku ubrala jednu serpentinu a necelých šedesát metrů. Především ale nové vlásenky mají větší poloměr, a tak je jejich projetí jednodušší. Nejvzdálenější oblouk dnes už nepoužívané silnice se dotýká Švýcarska. O dílo předků ale není třeba se bát – stará silnice (italsky vecchia strada) zůstane zachována, po obnově dokončené snad v příštím roce by měla být zpřístupněna pěším a cyklistům.
Počet serpentin z lombardské strany průsmyku nezjistím. Dojedu jen k deváté, která je fakticky rozcestím. Po hlavní silnici odtud můžete pokračovat do Bormia, odbočka vpravo vede do průsmyku Umbrail.
Tady ve výšce 2486 metrů nad mořem se musím rozhodnout. Rozdíl ve vzdálenosti není nijak velký, ale cesta přes Bormio je náročnější, nehledě na pravděpodobnou čekací dobu při průjezdu tunelem Munt La Schera. A tak tedy odbočím na Umbrail (italsky Giogo di Santa Maria).
I ten ostatně stojí za to. Před vybudováním silnice na Stelvio přes něj vedla hlavní dopravní a obchodní trasa z Bormia do Tyrol, a v podstatě to tak i zůstalo. Umbrail je pro mě snad až příliš snadným cílem, protože s výjimkou asi dvousetmetrového stoupání v samém závěru do něj od Stelvia víceméně sjedu.
Na vrcholu průsmyku protíná silnici italsko-švýcarská hranice. S výškou 2503 metrů je Umbrail nejvyšším švýcarským silničním průsmykem. Snad je ve srovnání se Stelviem trochu paradoxní, že silnice byla vybudovaná až v roce 1901.
Právě proto, že silnice je mnohem schůdnější, stojí Umbrail tak trochu ve stínu vyhledávanějšího průsmyku Stelvio, který je odtud samozřejmě na dohled. Díky tomu je tu klid jako snad na žádném z alpských průsmyků, kterými jsem dosud projel.
Abychom se správně zorientovali v prostoru: z Umbrailu sjíždím do údolí Val Müstair. Uzavřu tím okruh kolem nejvýchodnější části Graubündenu, potažmo celého Švýcarska.
A aby snad nedošlo k nějakému nedorozumění: Umbrail sice není Stelvio, ale i cesta z jeho vrcholu přinutí občas zastavit,...
... neboť Umbrail je průsmykem se vším, co k němu patří. Tedy i se sérií více než třiceti serpentin.
Nejprudší klesání je krátce předtím, než se v obci Sta. Maria napojím na silnici do Müstairu, po níž jsem projel dopoledne. Jen místo na Müstair zamířím samozřejmě na Zernez.
Těch pauz dělám opravdu minimum, i tak mi sjezd z Umbrailu trvá bez pěti minut hodinu. Na jeho konci se ocitám ve výšce 1380 metrů nad mořem. To je oproti Stelviu přesná polovina.
Fuorn čili Ofenpass si dnes dám ještě jednou, jen opačným směrem. Jiná možnost není. Klid je tu také, ale za to může spíš pokročilejší hodina než cokoliv jiného.
I Fuorn už se halí do šera, možná spíše do tmy, ale vyšší štíty v dálce jsou ještě osvětleny posledním sluncem. Pohled je to každopádně zajímavý.
Do setmění to stíhám v pohodě, v Zernezu jsem po sedmé. Dnešek je dokladem toho, že ne všechno se dá přepočítávat na ujeté kilometry. Těch dnes nebylo ani sto čtyřicet. Za osm a půl hodiny jsem toho i tak stihl dost.
V restauraci dojde na menu mnohem bohatší, než tomu bylo včera. Pizza prosciuto e funghi mi přijde obrovská, ale dnes jsem pokořil jiné mety, takže zvládnu i tuhle.
Po ní přijde na řadu i nezbytný Aperol, čímž se účet vyšplhá na hezkých 34 franků a 20 rapů. To víte, slevy se vztahují možná na ubytování, ne však na útratu v restauraci. A jestli si dnes večer trochu dopřeju, je to rozhodně potřebné. Ne snad ani kvůli těm zdolaným výškám. Až tady mi totiž došlo, že posledním jídlem byla dnes snídaně.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Prodloužený víkend ve Švýcarsku (2.)
Přemýšlel jsem, jestli je to nejšikovnější pojmenování téhle cesty, jejíž vrchol nejen pomyslný ve Švýcarsku neleží. Považuji-li však za rozhodující místo, kde jsem těch pár nocí přespával, pak je vše v naprostém pořádku.
Jaroslav Babel
Prodloužený víkend ve Švýcarsku (1.)
Přemýšlel jsem, jestli je to nejšikovnější pojmenování téhle cesty, jejíž vrchol nejen pomyslný ve Švýcarsku neleží. Považuji-li však za rozhodující místo, kde jsem těch pár nocí přespával, pak je vše v naprostém pořádku.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (9.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (8.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (7.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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