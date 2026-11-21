Prodloužený víkend ve Švýcarsku (2.)
2. kapitola: Údolím Val Müstair (25. září 2026)
Po ránu jsou dnes v Zernezu pouhé čtyři stupně nad nulou, a těžko se dá čekat, že to další dny bude jiné. Zatím z toho plynou jen výhody. Pokoje hotelu Acla Filli nejsou vybaveny ledničkami, prostor za oknem ji ovšem – aspoň v noci a dopoledne – nahradí spolehlivě. Každá mince ale má dvě strany. Jestliže tady jsou teploty takové, pak v hlavním cíli dnešního dne mrzne. Mám-li věřit předpovědi počasí, není to zatím nic, co by mě mělo zneklidnit. V podstatě s tím počítám.
Pobyt v tomhle hotelu je malá výhra v loterii. Přes zářijovou slevu, která cenu už tak srazila, a slevu, kterou mi poskytl Booking, jsem se dostal až na 105,25 franku za noc. Že je to včetně turistické taxy, beru samozřejmě s povděkem. Především je ale v ceně snídaně.
Ta se podává od sedmi do půl desáté, mých 7:30 mi přijde jako doba rozumná. Snídaně se skládá z několika chodů, a je jen a jen na vás, co všechno si vyberete.
Po snídani internet zatím o nějaké výrazné změně v cíli nehovoří, a tak se do programu dostává samotný Zernez. Chladno je zatím i tady, ale jasně modrá obloha snad dává naději, že se to brzy změní. Ten blankyt mi při pohledu z hotelového pokoje musíte věřit. Slunce se totiž v mezičase prodralo nad hory a dalo mi poznat, že mám okno na východní stranu.
Ten kostel, který vidím z okna, se rozhodnu navštívit jako první. Abych řekl pravdu, trochu se obávám, že dovnitř se nedostanu, mám už svoje zkušenosti. Ale když to nezkusím, nezjistím.
Evangelický kostel sv. Mořice (rétorománsky Baselgia evangelica San Maurizius, německy Evangelische Kirche San Maurizius) stojí na místě vyvýšeném přesně tak, že se zdá, jako by stál na střechách okolních domů. Záměr stavitelů to byl jen velmi těžko, neboť všechny ty domy jsou výrazně mladší.
Zatímco mnohé kostely mají mladší zvonici, v Zernezu je to jinak. Raně barokní budova byla v roce 1609 postavena na místě staršího kostela z 12. století, z nějž zůstala pouze část románské věže, zakomponovaná do nové stavby.
Mám štěstí, je otevřeno. A je to dobře, protože tenhle kostel je zajímavý opravdu mnohým. Například postrádá tradiční oltář, varhanní empora je přímo nad kněžištěm.
Štuková výzdoba nad emporou je bohatá motivy květů a ovoce,...
... na empoře samotné je pak doplněná stejně bohatými vyřezávanými prvky.
A ještě jedna zajímavost: dnešní kněží sloužící mši chodí po náhrobních kamenech svých významných předchůdců.
Stropní klenby jsou údajně v Graubündenu výjimečné. Zase tak moc to posoudit neumím, ale je-li tomu tak, pak to spíše náhodou zapadá do celkového obrazu města.
Na stěně se vstupními dveřmi je drobný otisk historie. I bez znalosti rétorománštiny snadno pochopíte, oč jde. Kromě jiného i o bezděčný doklad toho, že rozlišování mezi kantonálním a společným zasahuje do lecjakých sfér. Ty dvě skupiny se samozřejmě mohou někdy prolnout.
Žádost o zavírání dveří zase dokládá, že v Zernezu má rétorománština skutečně pozici prvního jazyka. Doprovázena je zkratkou „p. pl.“, značící velmi zdvořilou žádost. V češtině je v tomto kontextu ekvivalentem slov „per plaschair“ obyčejné „prosím“.
Vedle kostela stojí Kaple sv. Šebestiána (rétorománsky Chapella San Bastian, německy Kapelle St. Sebastian). Přesný rok jejího vzniku není znám, postavena byla někdy v 15. století.
Její výzdoba je o něco málo mladší, malby vznikly až kolem roku 1500. Svému účelu sloužila jen poměrně krátce, neboť její úlohu postupně převzal sousední kostel, vedle nejž se stala spíše zbytná. Její odsvěcení v roce 1643 však mělo příčinu spíše ve válce o území dnešního kantonu Graubünden, kterou svedly italsko-benátská a španělsko-rakouská koalice. Dílem šlo o konflikt náboženský, především ale šlo o kontrolu nad alpskými průsmyky. Za 21 roků dospěly soupeřící strany k dohodě o náboženských svobodách. Územní zisky si ve výsledku nepřipsal nikdo. Zatáhnout sousední Švýcarskou konfederaci se do konfliktu pokoušely obě strany, nepodařilo se to žádné z nich. Konflikt se tak nestal součástí třicetileté války, paralelně probíhající ve zbytku Evropy. Kaple ve válce utrpěla značné škody, které byly plně napraveny až v roce 1952. Tehdy byla znovu vysvěcena, a od té doby opět slouží reformované církvi.
Slunce mezitím zalilo údolí Engadin (rétorománsky Engiadina), uprostřed kterého leží i Zernez. Jedno z nejvýše položených obydlených horských údolí v Evropě má délku kolem osmdesáti kilometrů. Nadmořská výška Zernezu se pohybuje kolem 1470 metrů, kostel a kaple jsou asi o dvacet metrů výš.
Starobylých světských staveb v Zernezu mnoho není. Celé centrum padlo za oběť požáru v září roku 1872. Obytná věž rodu Morů (rétorománsky La tuor dals Mors, německy Morenturm) byla od požáru dost daleko, a tak byla jeho následků ušetřena. V té době byla věž v majetku obce, která ji používala jednak jako vězení, jednak v ní skladovala munici a hotové peníze. Tyhle tři věci na jednom místě se jeví jako kombinace přinejmenším úsměvná.
O stavbě věže žádné dochované písemné prameny nehovoří, postavena byla nejspíš v polovině 13. století skutečně jako objekt k bydlení. Majitelé ji opustili někdy ve století sedmnáctém. Chátrající věž se stala majetkem obce. Další kapitolu už známe, a tak můžeme skočit až do roku 1960, kdy věž získal současný majitel. Tehdy se opět stala soukromou rezidencí.
Jednu věc je třeba dodat. Zernez byl po požáru poměrně rychle obnoven, zaplatil za to ale svým vzhledem. V centru tehdy vyrostly domy stylu spíše městského, které měly s původní obcí společného jen velmi málo, a s typickou engadinskou venkovskou architekturou ještě méně.
Prakticky uprostřed požáru se ocitl zámek Planta-Wildenberg, nějakým zázrakem ale přežil. Jeho základem je čtyřboká opevněná věž z roku 1280, k níž byly postupně přistavovány další objekty. Dnešní podoba zámku pochází z 18. století.
Do roku 1970 v něm sídlila obecní samospráva, pak se přestěhovala do nové budovy radnice, jež stojí přes ulici.
V místech velmi blízkých bazénu, který známe už od včerejšího večera, je kromě školy...
... též malá botanická zahrada. Mohlo by se zdát, že improvizovaná, ve skutečnosti je ale docela promyšlená. Dřeviny byly vysazeny na malém vyasfaltovaném kousku, a pak už bylo vše ponecháno na přírodě. Divoce rostoucí stromy a keře zatím ukazují svou sílu.
Teď svou pěší trasu na chvíli opustím. V Zernezu lze jistě najít mnoho zajímavého, ale jedna věc vám možná po chvíli přijde nápadná. V obci je totiž nebývalé množství kašen.
Je jich tu opravdu hodně. Jako kdyby snad chtěl Zernez soutěžit se sousedním Scuolem, známým svými minerálními prameny.
Kašny nejsou považovány za turistické cíle, nejvíc ze všeho jsou součástí zdejší infrastruktury. Zernez samozřejmě disponuje běžnou vodovodní sítí, takže ty kašny v ulicích mají do jisté míry úlohu historizující. Kdysi snad existovaly pověsti o místní léčivé vodě, ale lázeňství se tu nikdy nerozvinulo, a léčivé prameny se pomalu vytratily z historie i obecného povědomí. Ale jedno je jisté: voda v Zernezu je opravdu kvalitní.
Kašnou, která je poblíž lázní, se vracím zpátky na trasu, jejíž směr pomalu obracím k hotelu. Rychle proběhnu ještě místní Coop, neboť i Švýcarsko nabízí spoustu dobrých věcí, které stojí za to, abyste si aspoň něco málo odvezli domů.
Stejně rychlá je zastávka v hotelu. U kávy a schorle zjistím, že lépe už je nejen v Zernezu. Tahle cesta bude navíc nějakou chvíli trvat, takže po půl jedenácté vyrážím.
Trasa vede Švýcarským národním parkem, o němž bude více řeč zítra, pokud se podaří dodržet plány.
Dnes se omezím jen na pár zastávek a pár fotek, protože některé výhledy a pohledy jsou prostě neodolatelné.
Silnice stoupá k průsmyku Pas dal Fuorn, německy zvanému Ofenpass. Je to v podstatě taková malá rozcvička. Ne že bych ji za každou cenu chtěl, ale jako na mnoha švýcarských trasách zkrátka není jiná možnost.
Přechod přes hory ve výšce 2149 metrů je známý už od starověku, dlouho byl však využívaný jen jako soumarská cesta. Silnice byla vybudována až v roce 1871.
Serpentiny tu nejsou, Fuorn se dá vyjet poměrně pohodlně. Alespoň tedy od Zernezu, vzdáleného odtud 22 kilometrů.
Sjezd do údolí Val Müstair už je komplikovanější, a zdejší terén byl zřejmě příčinou toho, proč byly opuštěny plány na vybudování železnice.
Tady už nějaké ty serpentiny najdu. Není jich tu přehnaně mnoho, ale je tu místo, kde se silnice klikatí opravdu divoce. Fotogram bude mít trochu problém, neboť dostat vše zajímavé do jednoho záběru je prakticky nemožné.
Do Itálie je to z průsmyku blíže než do Zernezu, takže se k hranici blížím poměrně rychle. Asi kilometr před ní narazím na ves zvanou Müstairs, významnou z několika důvodů. Je to samozřejmě ona, která dala název celému údolí. Dále je nejvýchodnějším švýcarským sídlem. A konečně je tu středověký klášter.
Velmi stará budova Bedediktinského kláštera sv. Jana (rétorománsky Claustra benedictina da Son Jon, německy Benediktinerinnenkloster St. Johann) má základ románský. Předpokládá se, že opatství bylo založeno kolem roku 775. Dnes jej obývá asi patnáctičlenná skupina benediktinek.
V 10. století byla postavena kostelní věž, zhruba od 11. nebo 12. století má komplex dnešní rozsah. Kostel byl původně jednolodní, ale zvýšení střechy při jeho pozdně gotické přestavbě kolem roku 1500 si vyžádalo podepření stavby dvěma řadami sloupů. Tím došlo k optickému rozdělení na tři lodě. Jejich prostor osvětluje jen několik oken, umístěných vysoko v apsidách.
Nejstarší fresky pocházejí z přelomu 8. a 9. století. Bývají označovány za největší sérii figurálních maleb nalézající se na území Švýcarska. Jejich autor není známý, obvykle je nazýván Mistrem z Müstairu.
Šlo patrně o ryze místního umělce, jemuž dosud nebyla připsána žádná jiná díla. I ta müstairská, jež měla přiblížit víru především negramotným obyvatelům, byla ve 12. století zčásti přemalována jinými malbami a v 15. století zabílena. Znovuobjevena byla koncem 19. století, úplného odkrytí se dočkala ve 40. a 50. letech.
Na okraji klášterního kostela stojí Kaple sv. Kříže (rétorománsky Chapella da la Sontga Crusch, německy Heiligkreuzkapelle), jejíž základ pochází pravděpodobně též z konce 8. století. Archeologické nálezy z počátku 21. století odhalily základy ještě starší budovy, snad též kaple, prakticky stejných rozměrů, jen bez bočních apsid.
Dvě patra jsou zvenku spojena množstvím slepých nik, které jsou jak na průčelí, tak na bočních stěnách i na apsidách. Do některých z nich byla vsazena okna, opět umístěná poměrně vysoko. Dovnitř se nedostanu, kaple je zamčená.
Tak jako tak jsem na odchodu, čas nám mezitím lehce poskočil. Je krátce před jednou hodinou, a teploměr už dávno překročil dvacítku. Pokračuji dál údolím Val Müstair (německy Münstertal, italsky Val Monastero), dlouhým asi pětadvacet kilometrů. Více než třetina délky údolí zasahuje do Itálie.
Ke švýcarsko-italské hranici je to od kláštera v Müstairu sotva kilometr.
Zastavím se tu opravdu nakrátko. Jen z důvodů čistě dokumentačních vyfotím viditelný pár hraničních kamenů, a doslova po pár minutách už zase sedím v autě.
Mnohem déle, a navíc neplánovaně, mě zdrží město německy zvané Glurns, italsky Glorenza a rétorománsky Gluorn. Německy mluví skoro 95 procent z asi 940 obyvatel, však jsme v Jižním Tyrolsku. Pět procent obyvatel hovoří italsky, a je tu i několik lidí, kteří ovládají rétorománštinu.
Zaparkovat tu není zrovna snadné. V centru se buď nesmí, nebo je plno, a jako plné vypadá na první pohled i parkoviště u Kostela sv. Pankráce (německy Kirche St. Pankratius, italsky Chiesa di San Pancrazio).
Jen jedno jediné místo je volné, snad jako kdyby čekalo na mě. Za jedno euro, které zaplatím, tu mohu stát dvě hodiny a dvacet minut.
Kostel obejdu, ale otevřené dveře nenajdu. Jediné, co nacházím, je malý doklad toho, že Čech má krajany všude. Nebo přinejmenším měl. Pan Dvořák má příjmení vypsané i s diakritikou, a pokud to třeba není úplně dobře vidět, dožil se požehnaného věku 103 let.
Glurns vypadá spíše jako vesnice, koneckonců ten počet obyvatel by tomu odpovídal, ale je skutečně městem. Právo pořádat trhy mu bylo uděleno v roce 1291, a z roku 1304 pochází nejstarší písemná zmínka, která o Glurnsu hovoří jako o městu. Mezi zajímavosti patří mimo jiné též kompletně dochovaný systém městských hradeb, které město rozdělují na historickou a novější část.
Do města vchází Tauferskou bránou (německy Tauferer Tor, italsky Porta Tubre), pojmenovanou podle blízké obce – přesně té, k níž náleží hraniční přechod se Švýcarskem, kterým jsem do Itálie přijel.
Ještě před ní překračuje silnice s krytým chodníkem řeku Adiži (německy Etsch, italsky Adige). To je přesně ta, které dala italský název provincii Jižní Tyrolsko, i v češtině častěji nazývané Horní Adiže (německy Südtirol, italsky Alto Adige). A jakkoli se jedná o druhou nejdelší italskou řeku (její tok měří 415 kilometrů), tady v Glurnsu je pořád spíše spíše potokem. Však také její vody urazily od pramene jen něco přes dvacet kilometrů.
Tauferská brána je pohodlnou příležitostí, jak se dostat na městské hradby. Ostatně i šipka k tomu přímo vybízí.
Opevňovací systém měl Glurns už ve středověku, ale ten byl z větší části zničen v jedné z válek, které se tudy přehnaly. Maxmilián I. Habsburský nařídil postavit nové opevnění, jímž by se město mohlo bránit případnému útoku z oblasti dnešního Graubündenu. Opevnění se třemi branami bylo dokončeno v roce 1580, a ač nepochybně vychází z tradic středověkých, jedná se jednoznačně už o renesanci a novověk.
Jk už jsme si řekli, okruh hradeb je zachován zcela kompletně. Ne vše je ale určeno procházkám turistů, takže nějaký snad dokonce okruh rozhodně nečekejte. Z Tauferské brány se dostanete odhadem tak na dvacet metrů hradeb. Jediné, co tady můžete zkusit, je stejný pohled, který denně zažívali ti, kteří město střežili.
Na každý pád je Glurns městečkem malebným. Ne nadarmo je jedním z asi tří set šedesáti členů sdružení Nejkrásnější historická sídla Itálie (italsky I borghi più belli d’Italia). Tam jej zařadil systém městských bran, ale třeba i dochované Městské náměstí (německy Stadtplatz, italsky Piazza della Città) s řadou měšťanských domů. Prakticky vše je tady stejně staré, neboť vše vzniklo při obnově náměstí v prvním dvacetiletí 16. století. Přitom ovšem nejde o žádný skanzen. Náměstí je stále živou součástí města, a plní všechny funkce, které bychom od přirozeného centra očekávali.
Ze severní strany náměstí je vidět Malská brána (německy Malser Tor, italsky Porta Malles), opět pojmenované podle sousední obce. Na tuhle fotku si musím chvíli počkat, ale díky tomu aspoň vím, že bránou může projet i autobus. Pro mě však Malská brána zůstane jedinou, kterou dnes neprojdu či neprojedu.
Obyvatelé Glurnsu říkají, že jejich město je tak malé, že do kostela musejí chodit za hradby. Kostel sv. Pankráce skutečně leží za nimi, ale pravdu mají místní jen zčásti. K dispozici jsou tu totiž dva svatostánky, přičemž Kostel Panny Marie (německy Unsere liebe Frau, italsky Chiesa di Nostra Signora) stojí prakticky v centru, jinými slovy hned vedle náměstí.
Nejde o konkurenční církve, oba kostely jsou římskokatolické. Důvod, proč jsou v tak malé obci kostely dva, tkví v jejich účelu. Zatímco Kostel sv. Pankráce je kostelem farním, tento vznikl ve 14. století jako kostel špitální, zasvěcený Duchu svatému a sloužící především nemocným a poutníkům. Během staletí se jeho původní účel vytratil, to se projevilo i změnou zasvěcení. Na změnách vnějších mají svůj podíl i dva požáry, jež kostel postihly během 18. století. To by opravňovalo k domněnce, že barokní interiér kostela vznikl při obnově po těchto katastrofách. Ve skutečnosti se jedná o neobaroko vzniklé při rekonstrukci roku 1906.
Je nejvyšší čas vyrazit dál. Vzdálenosti ve městě jsou naštěstí krátké, takže u auta jsem za několik málo minut. Na stále přeplněném parkovišti uvolním místo dalšímu zájemci, který tu zoufale krouží, a abych mu den ještě trochu zpříjemnil, věnuji mu parkovací lístek. Registrační značka na něm není, a z limitu jsem spotřeboval pouhých pětatřicet minut. Podle řidičovy reakce usuzuji, že s lístkem i informacemi dokáže naložit celkem účelně.
Město opouštím Sludernskou bránou (německy Schludernser Tor, italsky Porta Sluderno), opět pojmenovanou po blízké obci. Fotka je to trochu ledabylá, jen si na ni trochu přibrzdím, neboť už se nechci víc zdržovat. Projedu západním okrajem Schludernsu, a pak asi po čtyřech kilometrech odbočím doprava. Konečně stojím před branou tentokrát jen pomyslnou, ale bezpochyby významnou. Otvírá mi totiž cestu k cíli, kvůli němuž jsem dnes absolvoval vše dosud předešlé.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Prodloužený víkend ve Švýcarsku (1.)
Přemýšlel jsem, jestli je to nejšikovnější pojmenování téhle cesty, jejíž vrchol nejen pomyslný ve Švýcarsku neleží. Považuji-li však za rozhodující místo, kde jsem těch pár nocí přespával, pak je vše v naprostém pořádku.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (9.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (8.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (7.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (6.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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