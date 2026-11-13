Prodloužený víkend ve Švýcarsku (1.)
1. kapitola: Nad Bodamským jezerem (24. září 2026)
Za všechno může švýcarská dálniční známka, zakoupená v únoru cestou do olympijského Milána. Od návratu čeká přilepená na předním skle na své případné další využití. Šanci má právě teď.
Možná si vzpomenete na poznámku v samém úvodu Slovinské tour, že pro přelom srpna a září byly ve hře dvě varianty. Tak tohle je ta druhá. Protože mám na všechno jen čtyři dny, proběhne ve velmi zkrácené podobě. Tak trochu čekám, že dluhů spíše přibude. A jestli je konec září ten pravý čas, to se teprve ukáže. Pro alpské cíle je to zpravidla termín hraniční, pokud chcete fungovat v režimu, který se stále dá nazývat letním. Vyjíždím za deště, přesto však spoléhám na příznivou předpověď počasí. Než vše začne doopravdy, přibrzdím na dálnici u Rozvadova na snídani.
Německo promine, ale tentokrát bude pouze tranzitní zemí. Jedinou významnou aktivitou za čtyři a půl hodiny na jeho půdě bude chvíli před polednem kávová pauza.
Nejen modrá dálniční známka spojuje tuto cestu s únorovou. Částečně kopíruji tehdejší trasu, takže už vím, jak se vyhnout kousku rakouské dálnice na břehu Bodamského jezera. Je právě jedna hodina po poledni, když přejíždím hranici.
Dokonce i tankuji u stejné pumpy, ovšem ceny jsou úplně jinde, než tomu bylo v únoru. Rozdíl činí 81 centů.
Cena 2,359 eura znamená, že oproti tankování u německých dálnic ušetřím na litru v přepočtu více než šest korun. Jak se ale záhy ukáže, mohl jsem ušetřit dvě nebo tři další. Teď už s tím nic nenadělám, můžu si to jen zapamatovat pro zpáteční cestu.
V Bregenzu mám opět na programu Bodamské jezero, tentokrát však nikoliv potmě a ze břehu, ale za světla a z výšky. A tím se také začíná lišit dnešní cesta od té únorové.
Na horu Pfänder jezdí lanová dráha, dolní stanice je přímo u parkoviště. Euro a půl za každou započatou půlhodinu parkování, devatenáct za zpáteční jízdu lanovkou. Ceny jsou to přijatelné.
Hora Pfänder je vysoká 1064 metrů, což ji řadí kousek před Ještěd nebo maďarskou nejvyšší horu Kékes. Lanovka, jejíž stavba začala v červnu 1926, je v provozu od 20. března 1927.
Horní stanice je v nadmořské výšce 1029 metrů. Šikmá délka 2057 metrů překonává 607 metrů výškového rozdílu.
Lanovka jezdí každou půl a celou hodinu, ale když se do čtvrt nebo do třičtvrtě nashromáždí v jednom směru alespoň deset platících, vloží se jízda navíc. Nepočítají se tedy mimina a děti do šesti let, ne však kvůli výšce. Důvod je mnohem prostší, uvedené skupiny cestujících totiž jezdí zdarma.
Odjezd v půl druhé jsem nestihl, ale už pár minut po něm nás tu čeká dvanáct, takže se pojede.
Slibovaný pohled na Bodamské jezero se odkryje brzy poté, co se kabina pohne z dolní stanice. Ještě bude čas rozhlížet se dosytosti z mnohem větší výšky, tady na všechno máte jen pět nebo šest minut. Právě tak dlouho totiž trvá jízda neobvykle širokou, a tedy prostornou kabinou.
Název hory Pfänder je zajímavý, a při troše jazykové fantazie může být pochopitelný. Původně se tím slovem označoval člověk, který zabavoval majetek coby zástavu. Ve venkovském prostředí mohlo jít o specifickou funkci polního hlídače, bdícího nad dodržováním pravidel pastvy, a mohl vám zabavit dobytek, pokud jste ho vyhnali pást se na cizí. A naši předci by si mohli vzpomenout na fenďáka, s nímž sice setkání nemuselo být příjemné, ale z pohledu jazykového jde o krásný příklad germanismu.
Hoře tedy můžeme říkat třeba Horský strážce. Její vrchol je třicet pět metrů nad základnou horní stanice lanovky. Samozřejmě se na něj dá vylézt, druhou možností je vyjít po schodech na vyhlídkovou plošinu na střeše jednoho z bočních křídel stanice. Pravda, v tom druhém případě bude těch metrů o něco méně.
Kdyby nic jiného, tak ten rozhled z Pfänderu stojí za to. Vidět je odtud do čtyř zemí. Pod sebou mám onen úzký cíp Rakouska, který zasahuje k východnímu okraji Bodamského jezera. Severní břeh patří Německu prakticky celý, takže hranice je daleko před ostrovem, na němž se nachází historické centrum města Lindau.
Do Švýcarska je na jižním břehu přece jenom dál. Rakousku patří ústí Rýna, hranice mezi oběma zeměmi je až na tom vzdálenějším z obou viditelných výběžků. Vzdušnou čarou je k němu asi 16 kilometrů.
Onou čtvrtou zemí je Lichtenštejnsko, a i když i odtud z něj cosi opravdu nepatrného zahlédnout lze,...
... ke spatření jeho trochu větší části je překvapivě lepší z plošiny sejít. Kousek alpského knížectví je pak nejlépe hledat z míst vlevo od stanice. Není to úkol nejlehčí, pomůžou však informační tabule s podrobným popisem všeho, co odtud lze vidět.
Ten dvojitý ohyb Rýna najdete v polovině výšky fotky a asi ve třetině její šířky. Kousek Lichtenštejnska je pod ním.
V horské restauraci právě dnes končí letní sezóna. V praxi to pro mě nic neznamená, protože jestli budou mít otevřeno do osmi nebo od zítřka jen do pěti stejně nijak neocením. Je to jen zajímavá trefa, vyvolávající snad jen otázku, proč letní sezóna končí právě ve čtvrtek.
Kuchyň v tuhle dobu funguje tak jako tak, a jelikož mi už trochu vyhládlo, postavím se do fronty. Na výběr jsou místa k sezení uvnitř i venku. Tady volím možnost první, ač je venku tedy opravdu příjemně, i když to tak třeba z fotek nevypadá. Na delší sezení venku se mi to ale přece jen nezdá, a koneckonců venkovní terasa není tou částí restaurace, která by byla slušně zaplněná.
Vídeňský vepřový řízek kromě hranolků doplní též dušená zelenina. Prý zdarma, nevím, jestli jim zbyla, ale zdarma opravdu je, a tak mi trochu přisypou. Kombinace je to vskutku zvláštní, porce tak navíc narostla do rozměrů, které se mi zdají až přehnané, ale nakonec to zvládnu vše.
Před cestou dolů si počkám na přijíždějící kabinu lanovky, čistě jen pro tu fotku. Konečně jsem našel ten správný pohled. Jenže jsem ho našel na straně, kde se z kabiny vystupuje, a stanice není průchozí. Musím ji tedy celou oběhnout, odjezd ale stihnu.
A protože z Bregenzu toho doteď bylo vidět hodně málo, přidám pohled na město jen chvíli předtím, než lanovka sjede do dolní stanice. Něco podobného jsem nabídl už cestou nahoru, ale teď jsou ty domy a domky přece jen trochu blíž.
Až dole zjistím, že s jízdenkou na lanovku dostanu tři hodiny parkování zdarma. Na označení slevy ale není pozdě ani ve chvíli, kdy už jsem jízdenku použil, jen musím vážit ještě jednu cestu k pokladně. Do těch tří hodin se vejdu s velkou rezervou, a tak za parkování neplatím nic.
Abych měl nějakou změnu, naplánuji si přejetí hranice do Švýcarska na jiném přechodu než minule. Nevím, jestli jsem udělal dobře. Celnice Au je přeplněná oběma směry, zastavit není kde, takže spoušť mačkám jen z auta.
Z bezprostředně následující okružní křižovatky se sjíždí přímo na nájezd na dálnici. Kolona stojí i tady, musím se tím trochu proplést. Je 15:42 a švýcarská dálniční známka konečně nachází svoje další uplatnění.
Ale uběhne to rychle. Jednak je v podstatě skvělé počasí, a jednak těch kilometrů po dálnicích mě ve Švýcarsku nečeká zase tak moc. Padesát po jedné, pak ještě asi deset po druhé, a to bude všechno.
Více než polovinu ze sto třiceti šesti švýcarských kilometrů musím ujet po silnicích obyčejných i horských.
Před Davosem mám na trase průsmyk Wolfgangpass, ležící ve výšce 1632 metrů nad mořem. Na silnici je poměrně nenápadný, ale právě on zavinil, že v kantonu Graubünden byl v letech 1900 až 1925 zakázán provoz automobilů. Jistý podnikatel a pak poslanec graubündenského parlamentu si totiž v roce 1897 koupil automobil značky Benz, ale na Wolfgangpass s ním vyjet nedokázal. Podle toho usoudil, že jsou silnice v kantonu Graubünden pro provoz automobilů nevhodné, a podařilo se mu prosadit jejich zákaz.
Výjimky měli v určitých obdobích lékaři, hasiči, kantonální policie a federální pošta. Kantonální vláda se občas snažila povolit provoz na určitých silnicích. Všechny výjimky byly ale v následných referendech zrušeny. Automobil jste vlastnit směli, mohli jste jezdit po ostatních švýcarských kantonech, ale na hranicích Graubündenu jste museli zapřáhnout do koní. O zrušení zákazu, odhlasované nakonec též v referendu, se prý zasloužili hoteliéři, kteří argumentovali vyššími výdělky z cestovního ruchu. Provoz automobilů byl v plné míře povolen koncem června 1925.
O chvíli později vyjíždím k průsmyku Flüelapass. Zatímco v červnu 2024 byl jedním z cílů Alpské tour, dnes je pouhou součástí trasy. Zopakuji si tak výškový rekord dosažený autem.
Jak už to bývá, v mnohém se cesta liší. Silnice se například na několika místech opravuje. Provoz řízený semafory je v podobném terénu náročný sám o sobě. Ještě trochu se to dá vylepšit, když v úseku zúženém do jednoho pruhu dojedete cyklistu.
Stádo krav pasoucích se hned vedle silnice na klidu dvakrát nepřidá, ale mezi námi je elektrický ohradník, a tak snad bližší kontakt nehrozí.
Tehdy bylo všude kolem dost sněhu a ledu, který v červnu zpravidla nestihne roztát. Nemusí sice tak dlouho trvat, než se tu objeví nový, ale teď po tom z minulé zimy není ani stopy.
Rozmrzlo i jezero Lai de la Scotta. Obvykle se tak děje nejpozději do poloviny července. Průsmyk letos zažil velmi vzácný rok, kdy se v něm během léta vůbec neobjevil sníh. Téměř vždy jde jen o poprašek, který hodně rychle zase zmizí, ale letošní horké léto nepřipustilo ani takovou ukázku. Zimní podmínky tu mohou panovat už dříve než za měsíc, neboť sníh začíná pravidelně padat obvykle během října.
Tehdy v roce 2024 jsem se nahoře otáčel a vracel. Už jsem říkal, že dnes mám průsmyk na trase. Musím tedy pokračovat dál.
Flüelapass tak sjedu z druhé strany, která je místy zajímavější než ta první. Serpentin je tu taky jen pár, ale stojí za to.
A zastavit mě přinutí i scenérie ryze přírodní. Potok Susasca, který vytéká z jezera Lai de la Scotta, se asi po 11 kilometrech vlévá do Innu. A to je také přibližná vzdálenost, která mě čeká na sjezdu z průsmyku.
Skoro se mi chce konstatovat, že průsmyk Flüelapass mám fakticky splněný až teď. Východní část silnice je totiž možná náročnější než ta od Davosu.
Do cíle už to mám opravdu jen pár kilometrů. Do Zernezu ([cernec]) přijíždím ve třičtvrtě na šest. Hotel Acla Filli vypadá zvenku luxusně, a uvnitř se záhy přesvědčím, že první dojem rozhodně nebyl klamný.
Slovo „acla“ znamená v rétorománštině horskou usedlost. Pod tím si rozhodně představuji něco podstatně skromnějšího, ale budiž. Druhá část názvu pak je jméno rodiny vlastníků.
Recepční je ochota sama – když se zmíním, že mám namířeno do blízkého bazénu, rychle mi vytiskne potvrzení o ubytování v Acla Filli, že prý se mi bude hodit. Ujišťuji ho, že cestu určitě najdu. Jinak by mě snad vážně byl schopen dovést až na místo. Do pokoje se to ovšem rozumí samo sebou.
Zaparkovat jsem zvládl na správném místě už při příjezdu, takže teď už konečně můžu zamířit k tomu bazénu. Zernez by jistě za pár zastávek stál, ale na to ještě bude čas. Teď ho není mnoho ani cestou, neboť od hotelu k bazénu je to jen asi 350 metrů.
Název Bogn da famiglia je rétorománsky, a stejně jako jeho německý překlad Familienbad znamená „rodinné lázně“. Vstupné je 10 franků, a právě teď se mi hodí to potvrzení z hotelu. S ním platím jen osm.
Provozní doba je do 21 hodin, a původně se mi zdálo, že ve čtvrt na sedm už jdu trochu pozdě. Nakonec však zjistím, že čas, který do zavírací hodiny zbývá, stačí bohatě.
Nepředstavujte si nic, co dosud znáte pod pojmem lázně, a termální už vůbec ne. Přesnější překlad by byl spíše bazén či koupaliště.
Pro nás asi trochu nezvykle je provozní doba ve všední dny delší než o víkendu, kdy zavírají už v šest. Je to opravdu velmi švýcarské. Tady se totiž nepracuje od šesti či sedmi, na osmou hodinu se do zaměstnání chodí docela běžně. A tak musí být otevřeno déle, aby pracující člověk měl večer prostor například pro návštěvu bazénu. A o víkendu má zase většina lidí volno, a tak se zavírá dřív. Turista se holt musí přizpůsobit, a ten, kdo pracuje o víkendu, si musí v programu najít nějaké jiné volné okénko – tedy se musí taky nějak přizpůsobit.
Návštěvníků je tu pět i se mnou, ale na malý areál, zahrnující dva bazény a jedno brouzdaliště, je to tak akorát. Navíc ta čtveřice se zdá být jedna parta, a tak se daří najít střídavě jednu nebo druhou část opuštěnou. Venkovní bazén vyhřívaný na 34 stupňů přidá navíc nějaké ty bublinkové masáže a podobné věci, pročež se zařízení hrdě označuje jako wellness.
Večer přijdou na řadu ještě světla měnící barvy,...
... což za tmy vypadá opravdu pěkně.
Po dlouhé cestě mi bazén přijde vhod, brzy ale zjišťuji, že tu vlastně není moc co dělat. Takže co se času týká, všechno dopadlo tak, jak to asi dopadnout mělo. Nemá cenu pobyt tady zbytečně natahovat. Odcházím kolem čtvrt na devět, a cestou do hotelu vyfotím pár náhodně vybraných objektů v Zernezu.
U fotky banky bych se přece jen na chvíli zastavil. Upozorním jen na slovo Grischun – to je totiž název kantonu Graubünden v rétorománštině.
Jazyk je to na poslech i na pohled lehce podobný italštině, a Zernez je jedno z nemnoha míst, kde jej lze označit za většinový - ovládá ho asi 80 procent z 1500 obyvatel, 60 procent jej považuje za jazyk mateřský. Domluvíte se tu italsky i německy, a v hotelu bez problémů též anglicky.
Hotelová restaurace zavírá v půl desáté, to je akorát tak čas na Aperol a schorle. Pokud vás zajímají ceny, tak za první jmenovanou položku 8 franků a 4,20 za tu druhou. A i když bych možná rád zůstal o trochu déle, víc než prostý součet obou částek utratit nestihnu.
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Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Slovinská tour (9.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (8.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (7.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (6.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
Jaroslav Babel
Slovinská tour (5.)
Od severovýchodního konce Slovinska k jihozápadnímu - asi tak by se dala popsat devítidenní cesta na přelomu srpna a září. Devět dnů a osm nocí zahrnovalo tři různá místa pobytu a přeshraniční výlet (tentokrát opravdu jen jeden).
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