Přes úpatí Alp k Jadranu (2.)
2. kapitola: Kličkování v čase mezi kapkami deště (13. září 2025)
K tomu, abych doložil svá slova o tom, jak mám v Kufsteinu všechno po ruce, stačí pouhý pohled z okna. Nejprve na hrad,...
... posléze i směrem ke Kostelu sv. Víta, jehož věžička mi – ať se dívám z kterékoliv strany – pořád přijde trochu nesouměrná.
Snídaně se u Zlatého lva podává od sedmi do deseti. Těsně po osmé a po těch dvou fotkách mi přijde tak akorát. Talířky jsou připraveny velmi malé, snad aby vypadaly plnější. Chce to jen nepodlehnout tomu zrakovému klamu, případně si s talířkem dojít vícekrát, a můžete se docela dobře najíst.
Ráno je v Kufsteinu slunečné a překvapivě teplé – o dvaadvaceti stupních jsem si včera mohl nechat jen zdát, dnes je máme už po snídani. Věci už mám složené v autě, když se náhle rozhoduji zkusit lanovku k hradu. Sice je oficiálně otevřeno od devíti, ale o čtvrt hodiny dříve mi vstupenku bez problémů prodají.
Dokonce i lanovka už je v provozu, což s ohledem na následné vysvětlení není až tak překvapivé. To ale v tu chvíli netuším, a tak se raději u kasy zeptám.
Ta lanovka totiž nemá nějaký jízdní řád. Co do ovládání je spíš výtah, prostě si ji přivoláte tlačítkem. Uvnitř pak stačí stisknout tlačítko „start“ a zbytek už nechat na technice.
Lanovka také řeší jeden zásadní problém, totiž ten, jak nejlépe vyfotit Kostel sv. Víta. Musíte však být pohotoví.
Lanovka je totiž nahoře ani ne za dvě minuty. A tam nemusíte dělat vůbec nic, jak praví pokyny pro návštěvníky. Jen v pravou chvíli kabinu opustit.
Nahoře pak konečně získám důkaz o tom, že Kufsteinem protéká řeka Inn, jedna z rakouských nejvýznamnějších, pramenící však ve Švýcarsku.
I výhled na město samotné stojí za to, a to stačí pořád být jen v baště, v níž je horní stanice lanovky.
Ať to stojí, co chce, říkal jsem si, když jsem se k téhle malé programové vsuvce rozhodl. I tak se cena čtrnáct a půl eura může za tu chvilku zdát vysoká.
Jenže vstupenka zdaleka nezahrnuje jenom lanovku. Na hradě bych mohl být klidně celý den, a po poledni ještě absolvovat prohlídkový okruh s průvodcem. Možná s průvodkyní, ale to se už nedozvím.
Zbytek pevnosti skutečně jen proběhnu, udělám pár fotek, a zase jedu zpátky dolů.
Nesetrvám tu déle než čtyřicet minut. Jsem tak trochu rád, že se odchází jinudy než přes pokladnu. Paní, co prodává vstupenky, by si asi myslela, že jsem se zbláznil. Ale co, nakonec to bylo moje rozhodnutí, a hrad jsem aspoň trochu vydělat nechal.
Navíc vím, že spěchat se vyplatí. I dnešek má být trochu deštivý – i přes slunečné ráno obloha lehce hrozí už tady v Kufsteinu, a v Sirmione, kde skončí moje dnešní putování, má pršet kolem páté. Jestli chci ještě předtím něco stihnout, nesmím se zdržet příliš. Z Kufsteinu odjíždím pět minut po půl desáté. Ještě se zastavím u pumpy, kde kupuji litr nafty za příjemné euro a půl. Bez desetiny centu, abych byl přesný.
Cesta ovšem neubíhá, jak bych si představoval. Různá zúžení a omezení rychlosti provází většinu z těch asi sto deseti kilometrů, které mi zbývají na hranici s Itálií.
Za Insbruckem na Brennerské dálnici je to pak už doslova horor. Auta se nalepila jedno na druhé, kolona chvílemi stojí. Odpočívadlo za Mostem Evropy (německy Europabrücke) přijde akorát včas, potřebuji pauzu. I předpověď počasí je pro, déšť v Sirmione se odkládá na půl sedmou.
Nevyhledávám žádné občerstvení, spíš relax. První příležitost nabízí kousek římské cesty. Odkryt byl na vrcholu Brennerského průsmyku, sem jej pouze přenesli. Jeho autenticita je tedy na hraně, na původním místě by však padl za oběť budování cest novodobých.
Je tu však možnost i odpočinku velmi aktivního, kterou představuje kaple na vrcholu blízkého kopce. Vycházka je to krátká, ale krpál to je pořádný.
Přesně o třicet metrů výš je třeba vystoupat po téhle cestě, abyste stanuli před modernistickou stavbou z roku 1963.
Dokončena tedy byla ve stejném roce jako Most Evropy, na který odtud můžete shlédnout z výšky těch zmíněných třiceti metrů. Až do roku 1973 šlo o nejvyšší silniční most v Evropě – jeho největší výška nad údolím je 190 metrů. Pilíř o výšce 147 metrů byl svého času též nejvyšším na světě. Se svou délkou 820 metrů sice Europabrücke nijak zvlášť neohromí, ale nejvyšším mostem v Rakousku je dodnes.
Trable tady ovšem nekončí, dneska to zkrátka nejede. Jedna z prvních horských dálnic prochází zrovna rekonstrukcí, a tak z těch omezení plynou kolony, zkrátka se tu odehrává takový očekávatelný řetězec příčin a následků.
Za tohle všechno si připlatíte – za průjezd Brennerskou dálnicí se vybírá mýto ve výši 12 eur.
Na hranici jsem krátce před polednem. Ranní pohoda z Kufsteinu je dávno pryč – prší, teplota je o deset stupňů níž. Moc optimismu to nedodává.
Na italské straně se dálnice zastavila úplně, hned na prvním výjezdu nás policie posílá pryč. Přeplněná je ale i souběžná silnice, a tak za chvíli stojíme i tady.
Naštěstí je tahle epizoda poslední svého druhu, kolona přede mnou záhy zamíří zpět na dálnici, a tak ji následuji v naději, že potížím je konec.
Jsem snad i trochu překvapen, jednak styl jízdy té dálnici konečně odpovídá, jednak teplota nejen že brzy dorovná ráno, ale záhy dosáhne i letních teplot. Zataženo pořád trochu je, ale s tím se nakonec počítalo. Předpověď sleduji na každé zastávce, večerní déšť je v ní stále, ale pořád by mi měl zbývat dostatečně dlouhý čas, než přijde. Od snídaně uplynula poměrně dlouhá doba, na řadě je tedy oběd. Spíše na úrovni rychlého občerstvení, ale pro tuhle chvíli stačí.
Do Sirmione dorazím ve tři čtvrtě na čtyři. Ubytování je dílem jen několika málo vět v recepci a několika málo minut.
O chvíli později už jedu do sousední obce Peschiera del Garda, vzdálené odtud asi pět kilometrů. Její historické jádro je na největším z ostrovů poblíž břehů Gardského jezera v místech, kde z něj vytéká řeka Mincio. Ostrov obývali už Římané, a protože podobná místa jsou vždy strategicky výhodná i důležitá, jako první se tu i opevnili. To dalo základ všemu podstatnému z historie Peschiery, jež byla vždy významným vojenským centrem.
Na protějším břehu řeky nechám auto na parkovišti, od kterého lze očekávat funkčnost, estetiku už méně. Od něj vedou moje kroky k blízké bráně Porta Verona, pojmenované po jednom z blízkých měst. Úzkým průjezdem brány dnes vede silnice, po které jsem přijel. Jezdí se jen tímto směrem, pro ten opačný byl proražen otvor vedle ve zdi.
Středověk dal vzniknout mohutnému opevnění, které sehrálo významnou roli ve všech válkách, které se tu počínaje 15. stoletím přehnaly, největší asi za těch napoleonských. Vojenská tradice svým způsobem sahá až do dnešních dob, i když v trochu překvapivé podobě. Ještě v červnu 2000 tady fungovala vojenská věznice, formálně zrušena byla až v roce 2022.
Po zdech opevnění se lze dnes volně procházet, pevnost je přeměněna částečně na park, částečně na kulturní centrum.
Projdu až na břeh umělého kanálu, zbudovaného kdysi uprostřed mezi dvěma hlavními proudy řeky, z čehož vyplynul i jeho název Canale di Mezzo.
Historické jádro města je naproti, a pohled na něj může trochu připomínat Benátky a jejich největší dopravní cestu.
Kanál musím přejít po silničním mostě, což tedy není nijak daleko. Na jeho konci rostou tři platany, u nichž se z informační cedule dozvím, že byly vysazeny na začátku 19. století. Proč a nač, těžko říct, ale už jejich stáří je dobrým důvodem k jejich ochraně.
Centrum Peschiery je nevelké – široké tak sto padesát metrů, dlouhé snad půl kilometru. Náměstí na jihovýchodním konci ostrova bývalo centrem společenského dění i všedního života odjakživa. Dokazují to i základy domů, pocházející z dob města, jež Římané zvali Ardelica.
Kostel na náměstí je záležitostí o tisíce let mladší: postaven byl v roce 1822 a zasvěcen je sv. Martinovi (italsky Chiesa di San Martino), patronu města, jehož svátek tady slaví stejně jako u nás, tedy 11. listopadu.
V polovině 19. století byl přemístěn hlavní vchod směrem do náměstí, což zároveň obrátilo orientaci kostela. S novou fasádou přišla nutně i úprava interiéru. Dnešní vzhled tak má kostel od roku 1933.
V podstatě na druhém konci historického jádra se nachází neoklasicistní radnice, jejíž budova byla dokončena v roce 1854. Svému účelu slouží dodnes, pouze po prvních pár let obývali její přízemí armádní důstojníci.
Sedmadvacet stupňů provází dusno, ale déšť už je předpovídán jen mírný. Zdejší program mám v podstatě hotov, ale malá pauza je nezbytná.
Ještě mi zbývá dojít necelý kilometr k autu, a pak už se vydám na druhý konec města, nebo spíš do jedné z jeho novodobých částí.
Nevím, jestli z toho bude nová tradice mých cest, každopádně se mi dnes opět podaří v poměrně vzdálených končinách potkat někoho známého. V jednom z kempů tady momentálně přebývá kolega a kamarád Lukáš se ženou. Tohle setkání je domluvené od samého začátku, to jen abych snad nebudil dojem, že se dějí až takové náhody.
O večerní program mám dnes každopádně postaráno. Zvlášť když se slibovaný déšť Peschieře i Sirmione nakonec vyhnul.
———————————
Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
