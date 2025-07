Jak dojet na ostrov a zpátky (9.)

Přírodní krásy ani místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tato cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

9. kapitola: Jak se zabavit během plavby (28.-27.-28. června 2025)

Před půlnocí vyplout nestihneme, odrážíme asi se čtvrthodinovým zpožděním. Nikdo to moc neřeší, a nikdo znamená jak personál, tak cestující. Někteří to naopak slaví docela bujaře, tedy ti cestující. Všichni pak bez rozdílu máme před sebou plavbu dlouhou asi 1400 kilometrů. Tak tedy na shledanou, Evropo.

Vracím se do recepce. Účastníci debaty se částečně vyměnili, téma však nikoliv. Zapojím se také, vždyť jsem si svoje zaplatil. Musím předložit pas, půjčit recepční telefon, ona v něm cosi pošteluje, no a vida, funguje to.

Okamžikem vyplutí se čas na palubě vrátil o hodinu zpět, neboť na Kanárských ostrovech platí západoevropský čas, momentálně i ten letní. Upozornění je vyhlášeno v několika jazycích. Takže je „z moci úřední“ vlastně zase pátek. Naštěstí jen na chvilku. Těch posunů v čase je dnes víc než dost. Ačkoliv dnes... Jak to vlastně je? Čas se posouval zpět zítra, kdy dnes bylo už včera. Jenže teď je dnes zase dnes, a zítra bylo... Počkat, zítra bylo? Raději se půjdu uložit ke spaní. Důležité je, že sobota za chvíli zase přijde, a bude konečně celá. Ruch zvenku pomalu utichá, lodní motory sice duní, ale je to monotónní, uspí to. Že o půlnoci – samozřejmě o té druhé – na lodi zhasnou světla, ještě zaznamenám, ale o moc víc už toho nevím.

Probudí mě svítání. Je půl šesté, věřím, že kanárského času. Nenechám si ujít příležitost zachytit obrazem tuhle barevně zajímavou scenérii, ovšem jak jsme se dostali na volné moře, po palubách se mi opravdu špatně chodí. Houpe to, každý krok musím srovnávat a připadám si trochu jako opilý. Vleže se cítím stabilněji, a tak jdu ještě na chvíli spát.

Vydržím do osmi. Tou dobou už slunce vystoupalo nad hladinu oceánu a postupně se budící cestující se střídají na všech palubách, aby přivítali nový den.

Zkusím zapnout navigaci. A je vlastně úžasné, že ta technika funguje i tady. Bez problémů určí na mapě aktuální polohu, takže si udělám aspoň přibližnou představu o tom, kolik jsme už z cesty po oceánu urazili. Zatím je to spíše méně, ale na pohled to odpovídá času, který je na celou cestu vyhrazen.

Na lodi, jež nese jméno polské vědkyně Marie Curie, je dvaapadesát členů posádky. Všechny naráz je nezažijete, střídají se v pravidelných a ne moc dlouhých intervalech. A starají se i o věci, které by vás možná předtím ani nenapadly.

Snídaně, oběd, večeře – to jsou pevné body, ke kterým je třeba se během plavby upínat. Takže začneme hezky od začátku. Součástí onoho jídelního paušálu nejsou nápoje, ale právě snídaně je v tomto výjimkou: jeden jakýkoliv, ať už horký či studený, je součástí předplatného.

Mezi třemi zcela zásadními body denního programu už nezbývá mnoho věcí, jimiž si můžete čas zkrátit. Volné moře působí napoprvé zajímavě, ale brzo se okouká, když nemáte na obzoru nic, nic, a zase nic než nekonečnou hladinu oceánu. Během dne je navíc na palubě pětatřicet stupňů, což je samo o sobě dostatečným důvodem se tam moc dlouho nezdržovat.

Program španělské televize, přenášený do všech veřejně přístupných prostor, příliš neocením, a tak si udělám svůj. Občas kouknu na film, což je věc, na kterou jinak na cestách moc času není, a den tím aspoň trochu poskočí vpřed.

Když tedy funguje wifi. Během dopoledne učiní ajťáci na trajektu zásadní odhalení: bez problémů funguje wifi těm, co si ji zaplatili v recepci. My, kteří jsme si chtěli usnadnit život jejím zakoupením v aplikaci, máme tak trochu smůlu. Nějaká technická závada je příčinou, že nás síť občas odpojí. Spolehlivě se tak stane ve chvíli, kdy se dostanete mimo dosah sítě. Problém se až do konce plavby vyřešit nepodaří, takže čas od času postává u recepce pár lidí, kteří chtějí připojení obnovit.

Zákon schválnosti samozřejmě funguje naprosto spolehlivě. Signál není tam, kde byste si aspoň občas chtěli něco vyfotit. Takže si snažím tyhle věci nějak zorganizovat, abych u té recepce nestál pořád, i když musím říct, že recepční vyhoví ochotně a každému, ať přijde třeba podesáté. Veden snahou alespoň nějakou návštěvu recepce ušetřit si tentokrát telefon k obědu neberu. Zprávy si v restauraci stejně nepřečtu, a kuřecí křidýlka a brambory si jistě dokážete představit i bez fotky.

Když už je řeč o obědě, vaří se tu opravdu dobře. Ceny za jedno jídlo se pohybují od 12 do 15 eur, snídaně je o něco levnější, takže to předplatné se vyplatí bohatě. Při placení nás strávníky s paušálem rozpoznají na první pohled: cestující totiž mají různobarevné náramky, kterými se rozliší, kterou třídou cestujete, růžový pruh pak značí právě zaplacený jídelní paušál.

Už jsem řekl, že křesla jsou dost pohodlná i na spaní, ostatně když už mě nebaví filmy, spím takřka na povel, a během dne to zvládnu několikrát. Vždy se však najdou jedinci, kterým věci nevyhovují, a ti pak svoje potřeby řeší po svém.

Tyhle nohy čouhaly do chodbičky ve dne v noci, ale to ještě nic není. Někteří pojali nocování na trajektu opravdu osobitě. Objevil jsem dvojici, která si u schodů zřídila hotový bivak, někteří další přespávali na širokých křeslech u baru. A to vše i přesto, že jsou podobné věci výslovně zakázány. Ale jsme ve Španělsku, a tady se některé věci zas tak moc neřeší.

Ještě jednou věcí je trajekt Marie Curie zajímavý, ostatně není v tom sám. Baleària je sice španělskou společností, od roku 2018 úzce spolupracující s firmou Fred. Olsen Express (ta tečka není chybou, název se opravdu píše takhle). Domovským přístavem jejích lodí je však Limassol. Má to různé výhody, které se ve výsledku mohou příznivě promítnout i do cen, které platí zákazník. Aniž to možná mnozí cestující tuší, pokud se trajekt nachází v mezinárodních vodách, platí na něm kyperské právo. Takže tu zmínku o tom, že jsme ve Španělsku, berte dost s rezervou. Podle práva je to stejné, jako bychom byli na Kypru, leč zvyky zůstaly docela jistě španělské.

Za pár hodin se dá na to lehké pohupování zvyknout. Krok mám možná pořád lehce nejistý, ale schody na horní palubu brzy zvládám vyběhnout bez toho, že bych se musel držet zábradlí.

Ti, kdo zaparkovali na horní palubě, mají možnost dojít si pro něco do auta. V nouzi by vám asi vyhověli kdykoliv, jinak se vrata otevírají párkrát za den. Organizované je to asi proto, aby tam cestující necourali pořád. Kdo ale má auto v podpalubí, má v tomhle ohledu smůlu – bezpečnostní předpisy tam přístup během plavby zakazují.

Vše potřebné mám s sebou, a tak možnosti jít do auta nevyužívám. Stačí mi se na něj občas podívat, ponejvíce s pocitem vděčnosti. Počítadlo kilometrů se včera zastavilo na čísle 3916. Do zítřejšího podvečera se to sice nezmění, ale i tak máme pořád hodně před sebou.

Jeden gin s tonikem chůzi nijak znatelně neovlivní, a mohu jej klidně považovat za zpestření programu. Jen tak pro chuť.

A když už tedy fakt nevím, jak ukrátit čas, sáhnu po instrukcích, co dělat v nouzi. Pevně doufám, že je potřebovat nebudu. Ale tomu věřili i na jiných lodích, vzpomínám si na jednu s opravdu honosným schodištěm, na které to na Marii Curie nemá ani náhodou, ale zase na druhou stranu budu rád, když zrovna o ní se za pár let filmy točit nebudou.

Večeře se podává od osmi do půl desáté, a tyto časy se dnes opravdu dodržují.

Během té doby, někdy kolem deváté, zapadá slunce. Stihnout se tím pádem dá při troše snahy obojí, ale vydaří se jak co. Večeře rozhodně ano, tady musím jen přidat další slova chvály. A kdybych chtěl, klidně by mi na talíř nandali mnohem víc. Obloha je však trochu zatažená, takže západ samotný vidět není.

Přesto na palubě chvíli setrvám, neboť teplota spadla o víc než deset stupňů. Od oceánu navíc vane příjemný vítr, takže mám najednou pocit, že je snad i chladno. Trochu mě zneklidňuje předpověď na další dny, které mám strávit na Tenerife. Snad až moc často se v ní objevuje déšť. Možná je tahle oblačnost předzvěstí horšího počasí, těžko říct. Na oceánu tak často nebývám, zkušenost tedy veškerá žádná.

K cíli pořád ještě zbývá dost. Navigace nicméně potvrzuje, že za ten den jsme na cestě výrazně postoupili, a Tenerife je tedy zase o něco blíž.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.