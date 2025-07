Jak dojet na ostrov a zpátky (8.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

8. kapitola: Výlet za hranice, dlouhé čekání a velké odhalení (27. června 2025)

Vzbudím se ve čtvrt na devět. Snídani v hotelu nemám, ani mi ji večer nenabízeli, a tak není důvod se více zdržovat. V devět jsem na cestě, zatím na její pěší části. Půlkilometr na parkoviště musím opět ujít takříkajíc s plnou polní, tentokrát naštěstí převážně z kopce.

Z města registruji jen hlavní náměstí s radnicí, a i to jen z toho jediného důvodu, že tudy procházím. A pak taky to zmiňované parkoviště.

Což je trochu improvizovaná, spíše však velmi divoká plocha pokrytá pískem, který bych možná na pláži uvítal. Tady ho mám ale hned plné boty, takže ať se snažím, jak chci, trochu si ho za chvíli odvezu s sebou. Vyjíždí se odtud do svahu a pořád po tom písku, takže kdybyste sem někdy zavítali, zacházejte opatrně s plynem, ať se nezahrabete. Snad jedinou přednost má toto parkoviště – je zdarma.

Tak ne, ty klady jsou nakonec dva. Na silnici, která vede z města, je to vážně jen kousek, po tom večerním okruhu snad i trochu překvapivě. Konečně tedy zase jedu po něčem normálním.

Záhy vyřeším i snídani. Ten podnik mi padl do oka už po nějakých šesti kilometrech, zkusím tam štěstí.

S angličtinou se nechytám vůbec, nepomohou ani italská slova colazione (snídaně) a mangiare (jíst), a tak tedy nasadím poslední možný způsob komunikace, jemuž jsem se doteď vyhýbal – ke slovu přijde překladač. Naťukám do telefonu slova jako snídaně, chléb, máslo, sýr a salám. Jednací protistrana se chytne, omluví se slovy, v nichž pochytím něco jako „no salami“, ale v zásadě by to asi šlo.

Snažím se dát nějak srozumitelně najevo, že snídaně bez salámu mi nijak zásadně nevadí. Už proto ne, že podnik vyhlíží velmi sympaticky, a koneckonců i ten člověk je docela příjemný chlapík, snažící se mi ze všech svých sil vyhovět. Však taky hned mizí do kuchyně.

Zpátky je za chvíli. Skromné, ale účelné, dalo by se říct. Za snídani je požadováno tři a půl eura. Dám čtyři a věřím, že jsme snad spokojeni oba.

V deset hodin je třicet stupňů a má být hůř. Co se toho času týká, je třeba si uvědomit polohu Španělska, které možná trochu nelogicky používá středoevropský čas. Když k tomu přidáme ještě letní posun o hodinu vpřed, je v tu chvíli něco málo po půl osmé místního slunečního času.

Ten rozdíl nejde nezaznamenat. Ráno je ve Španělsku nezvykle dlouho tma, tady na západě vychází slunce i v tyto dny až kolem sedmé hodiny. Večer je však vidět jen o třicet minut déle než u nás. Za to může rozdílná zeměpisná šířka. Stručně řečeno, čím blíže jste rovníku, tím více se blížíte dnům a nocím o shodných dvanácti hodinách.

Už jste si možná všimli, že se posledních pár dnů tak trochu motám po jihu Španělska. Vše je součást plánu, který sice nemůže počítat úplně se vším, ale může se aspoň snažit eliminovat různá rizika. Tyhle dny prostě představují určité nárazníkové pásmo, vytvářející časovou rezervu pro nenadálé situace. Které zatím naštěstí nenastaly, ale znáte to – co kdyby.

Dnes večer musím být v Huelvě, přístavním městě, jež je z posledního nocovacího místa vzdáleno ani ne dvě stě kilometrů. Času je více než dost, a tak se na chvíli podíváme k sousedům.

Symbolických návštěv zemí jsem na svých cestách už zažil víc než dost, a ani v případě Portugalska neopustím oblast, která by se dala označit jako pohraničí. Do země vjedu pět minut před čtvrt na dvě po dálničním mostě přes řeku Guadianu.

Sluší se ještě připomenout, že na druhém břehu je o hodinu méně. To znamená deset minut po poledni. Přes španělsko-portugalskou hranici vede silnice E1, nejzápadnější z hlavních evropských tras. V Portugalsku bude značena jako E01, ale jde o totéž.

Portugalské zastávky nakonec budou dvě. První ve městě jménem Castro Marim. Snad mohu soudit podle latiny, kde slovo castrum značí hrad, že se tu něco podobného najde. Je tomu tak, pevnost São Sebastião byla budovaná od roku 1641 někdy do konce století, a hrála roli v portugalské válce za obnovení nezávislosti na Španělsku, úspěšně vybojované v roce 1668. Vsi nelze upřít jistou strategickou polohu, nicméně pevnost ztratila svůj význam ve chvíli, kdy byla dostavěna.

Castro Marim je město o 6.700 obyvatelích, ale v poledne zřejmě všichni drží siestu nebo něco podobného. Nepotkám vůbec nikoho. Na jednu stranu se moc nedivím, venku je sedmatřicet stupňů, ale i tak si připadám jako ve městě duchů. Zavřená je nejen pevnost, ale i Farní kostel Panny Marie Mučedníků (portugalsky Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Mártires) z přelomu 13. a 14. století. Barokní kostel byl výrazně přestavěn při opravách po zemětřesení v roce 1755, přesto zůstaly zachovány prvky manuelského stylu, typického pro pozdní gotiku právě v Portugalsku.

Zajímavý je i samotný titul Panny Marie Mučedníků, u nás takřka neznámý, ale častý na jihu Evropy. Původně odkazoval na všechny, kteří položili život za křesťanskou víru, tady v Portugalsku však získal další význam. Bývá spojován s padlými během znovudobývání území (portugalsky reconquista) z maurské nadvlády, jež probíhalo od 9. století do roku 1249, kdy byla dobyta poslední města v oblasti Algarve. Její součástí je ostatně i Castro Marim.

Brzké páteční odpoledne je tady klidné tak, že je zavřená i restaurace nebo kavárna, kterou objevím kousek od kostela, a dokonce i obchod. Zbývá tedy jen se rozhlédnout kolem. Z centra města je vidět pevnost São Sebastião z druhé strany a nepochybně lépe,...

... při pohledu do dálky objeví bystré oko kdesi na obzoru hraniční dálniční most.

K autu se vracím mírnou oklikou, během níž objevím skutečný hrad. Ten vznikl na místě starověkého opevnění někdy koncem 13. století, kdy bylo po úspěšné reconquistě rozhodnuto o posílení obrany města.

Mně zůstal hrad víceméně skrytý. Jít blíže se určitě dá, ale za situace, kdy v ulicích nepotkám ani živáčka, mi to přijde skoro i zbytečné. Vrátím se na hlavní ulici, k autu to mám naštěstí asi sto metrů. Klimatizace je v tu chvíli téměř spásou.

Ještě dříve, než je čtvrt na dvě i v Portugalsku, zastavím v malém městě Monte Gordo. To je sice co do počtu obyvatel asi poloviční než Castro Marim, ale na první pohled je živější i díky množství hotelů, jejichž hosté mohou rezidentům snad i početně konkurovat.

Město má na mapě skoro ideální tvar obdélníku, jehož jedna delší strana přiléhá k pobřeží. Na něm jsou pláže jedna vedle druhé, a tak si tu svou vyberu raději až za městem, kde předpokládám méně ruchu.

Možná jsem vsadil správně. Většina slunečníků je volných, za jeden z nich zaplatím 15 eur. Stánek s nápoji je v dosahu, čtvrtlitr vody za euro.

Vlajku dnes vytáhli zelenou. A jak taky jinak, moře je klidné, nebe téměř azurové a vlny šplouchají jen tak, aby se neřeklo.

Písečná pláž je rozpálená, takže hned pochopím, proč přítomní lidé do moře běhají. Ani to někdy nepomůže, ten písek je opravdu překvapivě horký. Pak už zbývá jediné: prostě se nohama zavrtat deset, patnáct čísel do písku. Pomáhá to.

Kromě už řečeného je voda krásně čistá, na dno je vidět dlouho, takže spatříte i ryby, které se s naprostým klidem prohánějí mezi suchozemci, kteří jsou ve vodě jen na návštěvě.

S přibývajícím časem přibývá i voda, najednou to mám do moře podstatně blíž. Ještě toho využiju, ale pak už se rozhodnu obrátit směrem k přístavu v Huelvě.

Času mám teoreticky spoustu, protože ale nevím, jak to prakticky vlastně chodí, jedu pro jistotu dříve. Ostatně tuším, že večer bude dlouhý a nejvíc ze všeho asi i trochu nudný. Hodina navíc už mě nezabije.

Jestli by dnes opravdu něco nešlo, pak je to čaj o páté, neboť na hraniční most vjíždím v 16:22. Na španělském břehu ukazují hodiny 17:23.

Ani ne za hodinu jsem na silnici mířící do přístavu.

Trajekt mi jede minutu před půlnocí, a já stále doufám, bude možné ten čas nějak účelně využít. Ovšem v tomto se mýlím – a zjistím to velmi brzy.

Na obrovské ploše už se řadí čekající auta, ale je nás tu zatím jen pár.

Na okraji plochy jsou dvě budky. V jedné je kancelář dopravce, kam si jdu vyzvednout jízdenku. S tím jsem hotov asi za tři minuty. A když jsem říkal cosi o účelně využitém času, měl jsem na mysli třeba něco k jídlu. Malou večeří bych nepohrdl, ale ten druhý domeček, který z dálky považuji za občerstvení, se ukáže být toaletami. A tak jediné, za co je tu možné něco utratit, jsou plechovky v nápojovém automatu, po euru každá. K přežití to nepochybně stačí, k nadšení rozhodně ne.

Netrvá to nijak dlouho, než se fronta protáhne až na samý konec plochy. Jak se začnou trochu protahovat stíny, mnozí se odvážíme opustit svoje klimatizovaná auta. Když nic jiného, povede se občas ukrátit chvíli krátkým rozhovorem.

Nesmíte ale jako já narazit na jakéhosi opilého Němce, navíc velmi neodbytného. Bohužel mluví tak pomalu, že předstírat neporozumění půjde jen stěží. Nedá se nic dělat, zbavím se ho malou lstí: pomocí zprávy si vyžádám telefon z domoviny, s omluvným pohledem se vzdálím, ve skutečnosti se však schovám v autě.

Nakonec to utíká lépe, než jsem si zkraje pomyslel. Zásobu mincí jsem ještě nespotřeboval (a klika, že je mám, neboť bankovky ani kartu bych neuplatnil), takže si občas zajdu k tomu automatu. Němec už se na mě nelepí, možná má už novou oběť.

V ději se doopravdy posuneme někdy ve čtvrt na devět, kdy dvojice zaměstnanců dopravce začne přeměřovat auta, hezky jedno po druhém. Kdo přečuhuje přes zaplacenou míru, je poslán do kanceláře, aby vyrovnal rozdíl.

Moje auto projde měřením bez problémů, ještě chtějí ukázat pas, čímž projdu i já sám. Každému autu přidělí papírovou cedulku, barevně odlišenou, aby bylo jasné na první pohled, kam cestuje. A to je okamžik, kdy už konečně musím prozradit, že oním ostrovem, na který mám od začátku namířeno, je Tenerife.

Těší mě, že nejsem jediný, kdo je ochotný se na takové dobrodružství vydat. Drtivá většina aut má španělskou značku, to je pravda, ale je tu jeden Angličan, který prý na Tenerife jezdí docela často, pak jeden Belgičan, a zapomenout nesmím ani na onoho Němce. A to jsem jen na začátku celé několikařadé fronty, o jejímž druhém konci podrobnosti nevím.

Přesně v devět se věci, totiž auta, motorky a lidé, dávají do pohybu. Zatím se spíše jen popojíždí po pár metrech, neboť si nás musí rozdělit podle přidělených cedulek – ty žluté mají svůj cíl na Gran Canarii. Sám tou dobou následuji příkladu ostatních a svůj modrý papír přemístím dovnitř za sklo. Před půl desátou je vše hotovo. Trajekt je otevřen, najíždíme.

Pošlou mě na horní palubu, tedy do patra, a je to opravdu hodně prudký výjezd. Jen ty rozestupy, ve kterých nás postupně posílají, dávají malinko prostoru na pár fotek, ale na nějaké hledání ideálního záběru v žádném případě.

Každého řidiče navedou na jeho místo, a i když je to hodně natěsno – lépe řečeno na zrcátka (samozřejmě sklopená) – není třeba se obávat. Jsou zkušení, a když vám pohyby rukou naznačí „točte volantem“, pak prostě točte a jeďte požadovaným směrem, dokud vám nedají pokyn, že máte srovnat, ještě couvnout a konec. Všechno klapne tak, jak má.

Auta na cestu zajišťují jen klínky, z toho jen tak mimoděk usoudím, že snad žádné obří vlny nečekáme. To všechno se uvidí. Uvnitř zatím rozdělují i nás pasažéry. My, kteří jsme odmítli kajutu, čímž jsme ušetřili nemalý peníz, jsme měli volbu mezi dvěma typy křesel. Tady už jsem sáhl po první třídě. Křeslo je opravdu pohodlné. Sklápěcí, to je samozřejmé, ale s dostatkem místa okolo, což se na spaní rozhodně hodí. A je to také hlavní rozdíl oproti třídě druhé, ten nejprve nenápadnější je, že naše lounge první třídy je oddělená, zatímco druhá je v podstatě průchoďák. Na palubu, na WC, do restaurace, do baru, prostě kamkoliv. Všechny cesty tady asi do Říma nevedou, ale přes druhou třídu docela jistě.

U každého křesla je zásuvka na USB. Jen wifi si musím zaplatit, což je tedy trochu dražší, ale těch 10 eur a 99 centů nakonec dám. Nějaká zábava i kontakt se světem se bude příští skoro dva dny hodit.

Přihlašovací formulář se vyplňuje online a pouze ve španělštině. Nějak to odhadnu a platba kartou projde. Že si tím trochu zavařím, to v tuhle chvíli ještě netuší ani personál, který se bude v pravidelných intervalech střídat v recepci.

Najdu restauraci. Kolem půl jedenácté tu moc hladových není, ale mají otevřeno nad plán – zřejmě aby se najedli i ti, kterým zabydlení se trvalo trochu déle. Doporučují předplatit si jídlo za 40 eur na celou cestu. Rychle si to spočítám, tohle se prostě musí vyplatit! A tak to beru.

Nevím, jak moc se mi podařilo splnit, že si dám jen něco malého. Ale co už. Po dni hladovění, částečně nedobrovolného, si mohu trošku dopřát.

Návštěvou restaurace však mnozí – včetně mě – odhalili jakýsi technický problém. Trajekt totiž není signálem wifi zdaleka pokryt celý. Mezi ta „bílá místa“ patří i restaurace, a po návratu do lounge už se telefon nepřipojí. U recepce už stojí docela dlouhá fronta, a všichni řeší totéž. Nechám to prozatím být, koneckonců sem pořád dosáhne signál z pevniny, a vyjdu na horní palubu. Blíží se půlnoc a s ní i čas vyplutí. Lodní motory už jedou naplno.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.