Jak dojet na ostrov a zpátky (7.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

8. kapitola: Malá Británie s palmami (26. června 2025)

Dnešek je bez snídaně, odjíždím tedy o něco dříve než v jiné dny. Nízké slunce mi dělá trochu problém, nejede se v tom dobře. Cesta se záhy stočí jižním směrem, z boku se přece jen stíní o něco líp. Za Sevillou mi pak vydatně pomůže i střední pás dálnice. Les po stranách, budiž. Ale že i uprostřed, to přece jen překvapí.

Hlad se samozřejmě přihlásí cestou, zastavím docela náhodně, a ladím to tentokrát nasladko. Pomerančový džus se vždycky připravuje na místě. Do stroje se nahoře nasypou pomeranče tak, jak jsou. Žádné půlení nebo dokonce loupání. Dole to chytají do lahviček, které pak prodávají za čtyři eura, někde za čtyři a půl. Spotřebovat se musí do druhého dne, takže převézt se to nikam nedá. Kdyby do toho nacpali éčka, celé to pokazí.

Kilometrů mě dnes čeká málo, budou navíc rozděleny pauzou výraznou časově i významem. Cíl je vidět už z dálky, a jak by taky ne – více než čtyřsetmetrová skála vyniknout prostě musí.

Pokud jde o Gibraltar, drobné cestovatelské zklamání jsem zažil už při plánování téhle cesty. Snad proto, že je Gibraltar britský, domníval jsem se, že bych si mohl na těch jeho pár kilometrech vyzkoušet levostranný provoz. Ale chyba lávky, asi z čistě praktických důvodů se na Gibraltaru jezdí vpravo.

Doprava prý tam bývá hustá a parkování problematické, poslechnu tedy všechna možná doporučení a auto nechám na španělské straně hranice, na parkovišti ve městě La Línea.

Obvykle si fotím číslo parkovacího místa, abych ho nezapomněl, dnes tak činím jen z důvodů dokumentačních. Tohle se zkrátka zapomenout nedá, číslo bylo navíc vybráno docela záměrně uprostřed takřka prázné části parkoviště.

Na Gibraltar tedy dojdu pěšky. Mnohdy popisovaná několikahodinová kolona na hraničním přechodu se sice dnes nekoná, brzy ale zjistím, že jsem chybu v žádném případě neudělal.

Odbaven jsem velmi rychle, v půl dvanácté vstupuji na půdu pod britskou svrchovaností. A u toho se s dovolením na chvíli zastavím.

Stále je asi dost vžitý dojem, že Gibraltar je britskou kolonií, jenže toto označení už od roku 1981 neplatí. Gibraltar patří mezi britská zámořská území (anglicky British Overseas Territory), a pro našince je možná těžké pochopit, jak se vlastně jeho postavení liší od korunních závislých území, do kteréžto kategorie patří pár ostrůvků převážně v Lamanšském průlivu. Přiznejme, že v praxi moc ne. Podstatnou roli v tom všem hraje historie a tradice, odlišná je míra a forma poskytnuté samosprávy.

Nutno je zmínit, že Gibraltar má velký strategický význam. Jeho poloha umožňuje kontrolovat významné vodní cesty, jichž bylo Středozemní moře vždycky plné. Jeho význam ještě posílil po zprovoznění Suezského průplavu. Tady je také třeba hledat jeden z důvodů, proč si na Gibraltar činí nároky Španělsko. Ten druhý plyne z historie, neboť britské panování nad tímhle kouskem země začalo tím, že v boji o něj bylo Španělsko poraženo.

Rozloha Gibraltaru je necelých sedm kilometrů čtverečních. Chcete-li na takovém kousku země mít letiště, musí se skoro nutně jeho dráha křížit s jiným druhem dopravy, zvlášť když pro letiště jediné myslitelné místo je široké jen pár stovek metrů. Auta, která musela ještě nedávno zastavit před závorou a čekat, až odstartuje letadlo, už letiště částečně objíždějí a částečně podjíždějí tunelem, ale pěší a cyklisté musí pořád rovně přes letištní plochu.

Na semaforech vidím zelenou, ale než těch pár metrů dojdu, je cesta uzavřena. Tentokrát startují hned dvě letadla krátce po sobě, takže si tu odčekáme asi dvacet minut. Dlouhých dvacet minut, musím dodat, neboť slunce praží a schovat se není kam.

Je to prý jedna z mála možností na světě, jak lze poměrně zblízka vidět startovací letadlo. Nevím, možná. Tenhle druh dopravy nebyl stvořen pro mě, ale když už tu jsem, zrychlující letadlo na dráze přímo před námi zachytím.

Konečně můžeme jít dál. Ještě předtím jsme nabádáni, abychom se na dráze široké o něco více než čtvrt kilometru nezdržovali.

Za letištěm vrhá stín všechno, co stojí po levé straně ulice. Po té výhni na letištní ploše je to i příjemné.

Strategická poloha předurčila Gibraltar k tomu, že byl odpradávna jednou velkou pevností. Opevnění zčásti postavili Maurové ještě předtím, než poloostrov v roce 1309 dobyli Španělé. Nebylo to nadlouho, Maurové získali nad Gibraltarem znovu vládu už v roce 1333. Když jej Španělsko dobylo v roce 1462 zpět, bylo rozhodnuto o posílení opevnění. Jeho součástí byla též Severní bašta (anglicky North Bastion), jejíž stavbu ale dokončili až Britové po konečném dobytí Gibraltaru roku 1704.

K systému opevnění odjakživa patřil i Maurský hrad (anglicky Moorish Castle). Traduje se, že jeho stavba začala v roce 711, datum dokončení není známé. Tak, jak se v historii měnilo držení Gibraltaru, doznal hrad dalších úprav. V současnosti je turistickou atrakcí, momentálně ovšem celé léto uzavřenou.

Na východě poloostrov přirozeně chrání velmi strmá Gibraltarská skála (anglicky Rock of Gibraltar, často jen The Rock), z této strany v podstatě nedostupná. Na západní straně vybudovali Britové v 18. století linii opevnění, přičemž využili části jak maurských, tak i španělských hradeb. V roce 1727 otevřeli Waterport, vstupní bránu na Gibraltar, kterou však už od 70. let začali přebudovávat na Velká kasemata (anglicky Grand Casemates), dokončená v roce 1811. Významných úprav se kasemata dočkala v průběhu druhé světové války, kdy bylo civilní obyvatelstvo Gibraltaru evakuováno, a poloostrov se opět změnil v jednu velkou pevnost, přesněji v námořní základnu. Znovuosídlování Gibraltaru začalo na jaře 1944, poslední evakuovaní se vrátili až v roce 1951. Dnes žije na Gibraltaru kolem 34.000 obyvatel.

Dnes jsou Velká kasemata a celé přilehlé náměstí centrem obchodu a služeb. A jestli se to vůbec o nějaké části Gibraltaru dá říct, tak i relativně klidnou zónou. Můžete si tu zajít do restaurace, třeba na typicky britskou rybu s hranolky, tedy fish and chips.

Cena je 16 liber a 15 pencí. Měna je na Gibraltaru stejná jako ve Spojeném království, vedle britské libry (anglicky pound sterling)...

... ovšem obíhá i libra gibraltarská. S počítáním není potíž, neboť hodnota obou liber je stejná, gibraltarská libra je místní variantou libry britské. Při hotovostním styku se mohou platidla libovolně míchat. Rozdíl je jediný, ale podstatný: mimo Gibraltar vám bude gibraltarská libra k ničemu. Mně se dostalo do ruky jen několik librových mincí, protože jsem však u sebe měl obě varianty, můžete porovnat. Vlevo je libra britská, vpravo gibraltarská. Stejně jako u bankovek platí, že na drtivé většině mincí je stále portrét Alžběty II.

Když už jednou jste na Gibraltaru, budete si určitě všímat i dalších věcí, které připomínají Británii. Takových je spousta. Patří mezi ně třeba dopisní schránky Královské pošty (anglicky Royal Mail)...

... nebo též typicky červené telefonní budky.

Londýnský styl mají dokonce i gibraltarské odpadkové koše.

Na pohled stejné jako v Británii jsou i registrační značky aut. Pouze místo UK je na nich mezinárodní kód GBZ, někdy vykládaný jako zkratka za Great Britain Zone. Žádný oficiální dokument však význam písmene Z nevysvětluje. Nejspíš jde jen o identifikátor bez dalšího obsahu.

Katedrála Panny Marie Korunované (anglicky Cathedrale of St. Mary the Crowned), od Velkých kasemat vzdálená asi půl kilometru, je dá se říci přímým účastníkem zdejších dějin. Byla postavena kolem roku 1500 na místě někdejší mešity. Prakticky od počátku britské nadvlády je centrem veškerého náboženského dění na Gibraltaru. Ke svému významu přišla docela kuriózním způsobem, v jistém smyslu spíše nedopatřením, protože v přelomovém roce 1704 nebyla jako jediný kostel Brity vypleněna.

Když se Španělsko v letech 1779-1783 pokusilo naposledy Gibraltar dobýt, byl kostel silně poškozen. Interiér byl obnoven v renesančním stylu, ale fasády a zvonice musely pro nedostatek financí na opravu počkat. Z toho důvody jsou zvenku viditelné prvky barokní.

Britského krále zastupuje na Gibraltaru guvernér. Jeho sídlem je Convent, postavený v roce 1501 skutečně jako františkánský klášter – odtud také pochází stále platný název budovy, jež je guvernérovou rezidencí od roku 1728. Na jejím balkóně se mimo jiné odehrává formální akt, kdy je britský král oficiálně prohlášen hlavou Gibraltaru. Poprvé se tak stalo v roce 1901, naposledy v září 2022, kdy na britský trůn nastoupil Karel III.

S Conventem je přímo spojená Královská kaple (anglicky King’s Chapel) ze 16. století, sloužící jako vojenský kostel britské posádce na Gibraltaru. Částečně je vidět na předchozím obrázku, ale prostory Gibraltaru jsou někdy stísněné tak, že se všechno naráz vyfotit nedá. Pro některé fotky si musíte kousek dojít a výsledný dojem si poté poskládat.

Abychom měli kompletní představu, jak to na jednom z nejdůležitějších míst tohoto britského zámořského území vypadá, je třeba doplnit ještě budovu vlády Jeho Veličenstva na Gibraltaru (anglicky His Majesty’s Government of Gibraltar). Její adresa je Convent Place 6, a v obecné řeči je – analogicky k londýnskému číslu 10 na Downing Street – známá jako číslo 6 (anglicky Number Six).

Španělsko nikdy nevzdalo snahy o opětovné získání Gibraltaru, pouze vyměnilo vojenské prostředky za diplomatické. V roce 1965 se mu podařilo vynutit si na Británii prostřednictvím OSN referendum o příštím osudu tehdy ještě britské kolonie. Hlasování, konané v září 1967, dopadlo pro Španěly snad ještě hůře než předchozí akce válečné: 99,64 % hlasujících vyjádřilo svoje přání setrvat pod svrchovaností Spojeného království. Na počest tohoto výsledku byla ve zdi, kterou v roce 1552 nařídil postavit španělský král Karel I. jako obranu jižní strany Gibraltaru, proražena brána Referendum Gate.

Nebyl to poslední španělský pokus, jak Gibraltar ovládnout. Na počátku tisíciletí započala jednání s tehdejším britským ministrem zahraničí o sdílené suverenitě. Gibraltarská vláda se proti tomu důrazně ohradila. Následná deklarace doslova prohlašuje, že Gibraltar patří pouze jeho obyvatelům. Není součástí Španělska, proto si jej Španělsko nemůže nárokovat, a není součástí Británie, proto se ho Británie nemůže vzdát. Jen tak mimoděk deklarace dokazuje, že pojmy „být součástí“ a „být pod svrchovaností“ tady znamenají dvě zcela rozdílné věci.

Gibraltarská vláda poté vyhlásila vlastní referendum. To se stalo příčinou diplomatické roztržky mezi Velkou Británií a Gibraltarem, neboť britská vláda odmítla hlasování, konané před ukončením jednání se Španělskem, uznat. V listopadu 2002 se ale přece jen hlasovalo, nápady šéfa britské diplomacie odmítlo necelých 99 % gibraltarských voličů. Londýnská vláda nakonec výsledek referenda respektovala a jednání se Španělskem byla ukončena.

Tři kilometry od celnice konečně dojdu ke stanici lanovky, která od roku 1966 vozí turisty na Gibraltarskou skálu (v angličtině se lanovka nazývá Gibraltar Cable Car).

Není to tedy nic levného, zpáteční jízda se vstupem do přírodní rezervace stojí 49 liber, ale některé věci je třeba vidět, a tak se stavím do fronty.

Přesně ve dvě na mě dojde řada. Jízdenka má podobu docela malého papírku, který holt musím opatrovat až do nastoupení zpáteční jízdy. Cestu vzhůru nastoupím do půl hodiny.

Jde o klasickou kyvadlovou lanovku, kdy jedna kabina jede nahoru a druhá dolů. Lanovka nejede na hlavní vrchol Skály ve výšce 426 metrů nad mořem, ale na její vedlejší vrchol, který je o 14 metrů nižší.

Převýšení 409 metrů lanovka po dráze o šikmé délce 673 metrů zvládne rychlostí pěti metrů za vteřinu asi za šest minut.

Nahoře se zastavím na nezbytné občerstvení, pak teprve půjdu dále. Dohromady zaplatím čtyři libry, protože u jedné lahvičky nezůstane.

Skála je pozoruhodný útvar. Její vápencový masiv prudce vystupuje z okolního terénu, na východní straně prakticky z moře. Když se dostanete nahoru, pohled na severní útes s observatoří doslova bere dech.

Přírodní rezervace nahoře na Skále slouží mimo jiné k ochraně asi dvěstěpadesátičlenné kolonie makaka bezocasého. Gibraltar je jediné místo v Evropě, kde žijí volně v přírodě opice. Vyprávějí se mnohé zkazky o jejich drzosti, ale nevím. Opic jsem viděl několik, a možná to dělalo to horko, ale chovaly se docela klidně a turistů si v podstatě nevšímaly. Každopádně se tu makakové těší mimořádné péči. Existuje totiž legenda, že Gibraltar bude do té doby britský, dokud na něm budou žít opice.

Cesta mezi dvěma nejvyššími vrcholy Skály by nebyla ničím zvláštní, ale když vám počasí jen trochu přeje, uvidíte z ní africké pobřeží. V těchto místech jsem od něj nějakých pětadvacet kilometrů.

Necelý kilometr od horní stanice lanovky je Jeskyně sv. Michala (anglicky St. Michael’s Cave). Mimochodem je to jedno z míst, kde musím ukázat jízdenku z lanovky (však jsem říkal, že jsem si zároveň koupil vstup do rezervace). Za tu dodávku před vchodem se omlouvám, trpělivost jsem projevil několikaminutovou, ale řidič se nedostavil.

Na sto padesát jeskyní je prý v Gibraltarské skále, ale tuhle jedinou si nesmíte nechat ujít. Prý se v ní zjevuje anděl, a v případě téhle jeskyně to není jen pověst. Chce to jen dívat se trochu pozorně a určitě ho uvidíte.

V hledání může pomoci osvětlení, které se v jeskyni v pravidelných intervalech rozsvěcuje a zhasíná. A fantazii se žádné meze nekladou. Gibraltarská skála je označována za jeden z pověstných Herkulových sloupů, mezi nimiž se nalézá průliv mezi Evropou a Afrikou. Symbolické ztvárnění sloupů tu najdete také. Další legendy hovoří o cestě do podzemí, ale to už se dostáváme někam k bájnému Hádovi, historický základ tu chybí. Ale kdo tomu věří, může hledat třeba i podzemní cestu do Afriky, o níž pověsti také hovoří.

V jeskyni je přirozený chlad, proto se tu trochu zdržím. Uzpůsobena je k tomu dobře, na jejím konci je totiž hlediště pro několik stovek diváků.

A k tomu sál s pódiem, na kterém se čas od času koná nějaký ten koncert, denně pak světelná show. Opravdu působivá. Prostor vám promění v kino, kde promítacím plátnem jsou všechny stěny okolo vás. A nikdo nehlídá, kolikrát to celé zhlédnete.

Před půl pátou odcházím, u východu mi ještě padne zrak na pamětní desku připomínající, že do jeskyně zavítali i královna Alžběta II. a její manžel princ Philip, vévoda z Edinburghu. Stalo se tak v květnu 1954 během jejich návštěvy Gibraltaru. Alžběta tehdy byla na britském trůně asi dva a čtvrt roku.

Dolů se dostanu bez čekání, a pak přemítám, co dál. V plánu bylo jít ještě dál na jih, ale aktuálních 34 stupňů rozhodne, že se vydám zpátky. Ne však naráz. Už nahoře na Skále jsem najel na systém použitý před pár dny v Besançonu, a v ulicích Gibraltaru v něm pokračuji.

Rozdíl je ten, že tady jsou podniky na slušné úrovni všechny. Je tu tedy ještě rozdíl v ceně, ale o tom vůbec nemá význam přemýšlet. Na každý pád se zdržím vždycky jen nezbytných pár minut, než jdu zase dál.

Snažím se jít aspoň zčásti jinou trasou, a v té úzké nudli je to trochu problém, ale podaří se. Zastavit se tak můžu v Katedrále Svaté Trojice (anglicky Cathedral of the Holy Trinity), budově v retro stylu využívající i prvky maurské architektury a postavené mezi roky 1825 a 1832.

Uvnitř budete požádáni o příspěvek na údržbu, a spokojí se s obnosem i zcela nepatrným. Dokonce tu mají platební terminál, takže svůj příspěvek můžete zaplatit pomocí karty.

Park Commonwealthu je záležitostí zcela novodobou, otevřen byl v roce 2014. Je to vůbec první veřejný park na Gibraltaru.

Fontánu vítám velice, a nejsem sám, kdo používá její vodu k vlastnímu osvěžení.

Palmy lemují zbytek cesty k letišti, které tentokrát přejdu bez zdržení.

Malý kousek země s duchem Velké Británie se se mnou loučí červeným doubledeckerem, který tu ovšem neslouží jako městská doprava, ale vozí turisty po vyhlídkových okruzích. Je tedy trochu zvláštní, že jsem za celou dobu nepotkal ani jediný. A je trochu škoda, že pohled na něj kazí plot.

Hranici překročím před sedmou,...

... hned nato odjíždím. K ubytování to mám jen asi 80 kilometrů. Venku se mezitím odehrává doslova peklo. Rozpálená země ohřeje vzduch na 38 stupňů. Když vystoupím z auta, abych si dokoupil něco k pití, je to téměř nesnesitelné.

Z mapy není na první pohled poznat, jakým terénem se budu muset projet, když se budu chtít dostat k hotelu. Přiznám, že zkoumat vrstevnice mě ani nenapadlo. Rozhodně by to ale za to stálo. Úzké uličky, odbočky snad výhradně do pravých úhlů, prudké kopce. Hotel je tam někde dole, ale když k němu dojedu, stejně není kde zastavit a musím pokračovat.

Parkoviště nacházím asi o půl kilometru dál, a k hotelu to samozřejmě mám do kopce. Teď už to nějak zvládnu, ráno se bude opačný směr hodit. Místo zvané Medina-Sidonia mi slouží pouze k přespání, na jeho prohlídku se nedostává ani času, ani sil.

Hotel zvenku vyfotím až někdy před jedenáctou. Mezitím chvíli relaxuji ve vaně, což mě dá trochu dohromady, takže jsem schopen čerstvé dojmy z Gibraltaru převést do psaného textu. A zanedbat se nedá ani ta okolnost, že setmění přineslo aspoň trochu chladnější vzduch.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.