Jak dojet na ostrov a zpátky (6.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

6. kapitola: Antika i středověk (25. června 2025)

Auto mám pod okny, a tomu se prostě neubráním, hned po ránu na něj aspoň mrknu. Pohled na katedrálu mě pak pobídne prozkoumat možnosti ji navštívit. Z časových důvodů ale tuhle zastávku z plánů na dnešek škrtám. Z mapy aspoň zjistím, co je ta na pohled zvláštní záležitost před či pod katedrálou: jsou to krytá stání autobusového nádraží.

Snídaně v hotelu Corrigador se neobjednává. Kdo chce, ráno mezi osmou a desátou prostě přijde a na místě zaplatí sedm a půl eura. Na výběr jsou kromě jiného různé druhy šunky a dalších uzenin. Beru si po troškách, ale ode všech. Snad některé zůstaly trochu schované pod plátkem sýra, ale věřte, že jsou tam, a jedna je lepší než druhá.

Sbalit si tentokrát stihnu ještě před snídaní, a tak jsem už v půl deváté na cestě. Hodí se to, dnes mám totiž v plánu jeden z nejdelších úseků, který by mě měl k večeru dovést až kamsi na jih Španělska.

Zkraje je cesta poklidná, jedu skoro sám, jediné oživení jízdy představuje mýtnice na dálnici, kde platím nečekaně vysokou sumu 15 eur a 15 centů.

Jak se ale po chvíli ukáže, součástí placeného úseku je tunel dlouhý více než tři kilometry, což se do ceny určitě promítlo.

Včera jsem se zmínil o úsecích dálnic, které nejsou zpoplatněné. Dnes poznávám, že takových je docela dost, spíše většina. Nebo mám prostě jen štěstí na tu správnou trasu. Každopádně za nějakých šest set kilometrů ujetých dnes po dálnici bude před chvílí zmíněný poplatek jediný.

Možná jsem už trochu pochopil, jak se pozná dálnice placená od té neplacené. Placená je označena značkou podobnou jako dálnice u nás, jen v modrém. Neplatí to stoprocentně, už jsem jel po několika úsecích takto označených a neplatil jsem nic. Zaručeně zdarma ale jsou všechny čtyřproudovky označené značkou s nápisem „autovía“. Trasu mám naplánovanou předem, poplatky ovšem zjištěné nemám. Vybírat si tedy nemůžu, co přijde. to přijde. Když nepřijde, tím lépe. Zatím to vychází docela příjemně.

Portugalská restaurace ve Španělsku, to je vlastně něco od sousedů. Menu je bohaté, ale nechytám se. Ke slovu tak přijde překladač. Slanina, vejce, brambory – tak alespoň praví u vybrané položky. Od toho, co očekávám, se výsledek dosti liší. Nic typicky portugalského na tom nevidím, ale každopádně je to pořád jedlá kombinace. Jídlo je za 9 eur, kola za zajímavou cenu 1,47. Ale na to si ve Španělsku zvykněte. Běžně se setkáte s cenami zakončenými na centy nekulaté či nekončící devítkami. Není to tak všude, ale je to v míře v jiných státech neobvyklé.

Kolem druhé hodiny stavím v Medellínu, ve středověku vyrostlém doslova na troskách římského města. Archeologický park je volně přístupný – ono je taky docela těžké představit si vstupné za něco, co je vidět v ulicích.

Svou procházku ovšem začínám na prašné cestě podél řeky Guadiany.

Odtud vyjdu na Most Filipa IV. (španělsky Puente de Felipe IV), postavený v roce 1630 a dlouhý něco málo přes 400 metrů.

O všem, co je z něj možné vidět, bude ještě řeč, teď se soustřeďme na most samotný. Pojmenován byl po španělském králi, právě po tom, jenž byl ve válce s Francií docela krutě poražen, a byl v roce 1659 okolnostmi donucen podepsat Pyrenejský mír. O něm už byla řeč včera.

Kromě území ztratil Filip IV. i portugalský trůn, a když se ho o pár let později vydal získat zpět, stála Francie opět proti němu. Filip se však už další porážky Španělska nedočkal, neboť v průběhu této války zemřel. Uprostřed mostu jej připomíná kaplička s jeho královským erbem.

Toto místo bylo pro most zřejmě předurčeno odjakživa. Doslova jen pár metrů vedle tohoto mostu byly totiž v roce 1950 odkryty základy pilířů mostu mnohem staršího, postaveného v dobách Caesarových.

Za většinou objektů je třeba vystoupat na malé návrší nad současným městem. Právě tam je už zmiňovaný archeologický park, velmi bohatý na antické i středověké vykopávky.

Jako první minete zbytky jedné z někdejších tří městských bran, postavené ve 13. nebo 14. století. Porta Celi byla objevena v roce 1901, ale až do roku 1988 trvalo, než byly její zřícenina zcela odkryta.

Středověké město nejspíš kolem 13. století nabylo na významu: z té doby pocházejí Kostel sv. Martina (španělsky Iglesia de San Martín),...

... Kostel sv. Jakuba Většího (španělsky Iglesia de Santiago) i hrad (zvaný španělsky prostě Castillo de Medellín).

Bohužel do žádné z těchto staveb se momentálně nejde dostat. Zaujme mě sice fakt, že hrad se otvírá v 18 hodin, ale tak dlouho tu čekat nemůžu. Kostel sv. Jakuba Většího zpola schovává římské divadlo, pocházející z doby kolem počátku našeho letopočtu.

Objeveno bylo v roce 1650, odkryto však bylo až během 19. a 20. století. Od roku 2013 se tu konají kulturní akce, kapacita hlediště je 1375 diváků.

Základy římských staveb jsou rozprostřeny v délce asi 130 metrů jižně a jihozápadně od Kostela sv. Jakuba Většího. Odkryty byly teprve nedávno. Zatím byly objeveny nejméně dvě terasovitě uspořádané ulice, aktuálně probíhá pátrání po náměstí nebo alespoň po místu, kde mohlo za Starého Říma být.

Dojdu si za řeku pro auto,...

... ovšem pouze přejedu most a zajdu do restaurace na jeho druhém konci doplnit tekutiny i se před další cestou trochu povzbudit. V Segovii to možná po ránu tak nevypadalo, ale teplota se cestou vyšplhala přes třicet.

S angličtinou neuspěju a je to boj, ale dávám si za cíl vysvětlit za použití všech dostupných slov ze všech možných jazyků, co chci. Nakonec se ke kapučínu a vodě s ledem nějak dopracujeme, jazykově blízká italština trochu pomůže. Euro třicet plus „la propina“ čili dýško není mnoho na podnik, který je připraven a výslovně očekává, že si objednáte též něco k jídlu. To momentálně opravdu nepotřebuji, a tak jsem vykázán ke stolům řekněme druhé kategorie. Pokyn k přesunu je mi sdělen písemně a dvojjazyčně na displeji telefonu, a to v řeči španělské a anglické. Tomu říkám servis. S omluvným gestem se přesouvám tam, kam patřím, fotku jsem však stihl ještě u toho lepšího stolu.

Je třeba připomenout ještě jednu historickou událost, jež se týká tohoto místa. U Medellínu se 28. března 1809 odehrála bitva mezi Napoleonem vedenými Francouzi a o nezávislost bojujícími Španěly. Byť byl španělský boj nakonec úspěšný, bitva u Medellínu znamenala krvavé ztráty a v tu chvíli také velkou potupu španělských vojsk. Událost připomíná pomník odhalený v roce 2009, oficiálně sice ke dvoustému výročí, akt nicméně proběhl až v říjnu.

Zdejší zastávka nakonec zabrala přijatelnou hodinu a půl. Pořád mi ještě zbývá pěkný kus cesty, něco přes 250 kilometrů, což převedeno na čas dělá včetně nezbytných zastávek asi tři hodiny.

V cíli, jímž je Alznalcázar, andaluské městečko nedaleko od Sevilly, jsem nakonec před půl sedmou.

Zaplaceno mám předem, můj příchod se odehrává zcela bezkontaktně. Potřebné pokyny obdržím ve zprávě – a naštěstí v angličtině. Klíč od brány najdu v zakódovaném boxíku vedle dveří: musím si odemknout, klíč vrátit a boxík zavřít, neboť tímtéž klíčem si dům odemykají všichni jeho dočasní obyvatelé. Za vraty si v přihrádce podle čísla najdu klíč od svého pokoje, ovšem hned potom zaujme můj pohled bazén.

Bydlím v patře, pokoj vybavený stylovým nábytkem vypadá rozhodně zajímavě. Cena navíc byla velmi příjemná, jedna z vůbec nejnižších na celé plánované cestě.

Ten bazén vyzkouším hned. Po dlouhé cestě je to velmi příjemné. Na obhlídku místa se vydám až po osmé hodině večer, kdy už je přijatelně. Aznalcázar má jen asi 4500 obyvatel, takže očekávám, že všechno podstatné stihnu.

Navečer zdokumentuji vše, co jsem nestihl při příjezdu. Jako první palmy u příjezdové cesty do města.

Poté fakt, že asi jedinou drobnou vadou na tomto ubytování je absence parkoviště. Auto tak musím nechat ve městě u hlavní silnice. Za ten bazén jim to ale snad i odpustím. Kliku mají v tom, že to parkování je zadarmo.

Zvláštní příhodu zažiju v Kapli našeho Pána Ježíše Pomocníka (španělsky Capilla de Nuestro Padre Jesús del Socorro), postavené v roce 1970 na mistě zbourané předchozí kaple. Ježíš Pomocník je zvláště v Andalusii velmi uctívaný titul Ježíše Krista coby ochránce a pomocníka v nouzi. Vrátka jsou otevřena, vejdu dál.

Hned u dveří se potkám s kaplanem, který mi umožní vstoupit dovnitř i přesto, že už je kaple zavřená. Na fotce ho můžete vidět. Zná trochu anglicky, a tak se dáme do řeči.

Hovor se stočí i na cíl mojí cesty, a ldyž kaplan sezná, že je to opravdu dálka, dostanu velice zvláštní pozornost, alespoň tedy při uvážení toho faktu, že jsem ateistou. Kdybych se v tomto třeba mýlil, mám odteď přímluvu na nejvyšších místech, neboť mojí cestě je požehnáno. Zároveň dostávám malý přívěsek s obrázkem Ježíše. Neodmítnu nic z toho, neboť kaplan je veden svým nejlepším přesvědčením, co pro mě může udělat. Přívěsek budu odteď nosit při sobě, jeden nikdy neví.

Tohle byla spíše výjimka, do Farního kostela sv. Pavla (španělsky Iglesia parroquial de San Pablo) ze 14. století už se nedostanu. Kostel je však zajímavý i zvenku, neboť je krásným příkladem míchání nám známých evropských stavebních slohů s vlivy u nás neznámými.

Takzvaný mudéjarský styl, v němž se mísí vlivy křesťanské, židovské a arabské, je typický právě pro Španělsko, pro jih země pak ještě typičtější. Používaný byl od 12. do 16. století, takže stihl éru románskou, gotickou i renesanční.

Opravdu jen málo se dochovalo z někdejšího městského opevnění. Naproti kostelu stojí Rybářský oblouk (španělsky Arco de la Pescadería), jedna z bran, postavená zřejmě někdy po roce 1170, doložená v roce 1240. Současná podoba vznikla v 18. století, kdy bylo přistavěno patro s městskou sýpkou.

Snad jen kdybyste chtěli vědět, co to je za budovu, jež je vidět vlevo od brány – je to stanice ozbrojené složky zvané „guardia civil“. Těžko se překládá nebo i jen vysvětluje, o co vlastně jde. Zkrátka jde útvary střežící ve Španělsku pořádek především v menších městech a obcích. Nejde však o policii v pravém smyslu, neboť guardia civil je složka vojenská, podřízená však vnitru i obraně. Proto ani „občanská stráž“, jak by zněl doslovný překlad, není úplně výstižný název, leč používá se od samého vzniku sboru.

Z opevnění se dochovaly opravdu jen zbytky zdí. Dá trochu práci je najít, uličky jsou tu klikaté a úzké, je jich mnoho, a navíc ve směru, kterým jdu, mi zeď málem zůstane za zády.

Možná bych si nakonec dal něco drobného. Tohle přání mi splní malá restaurace kousek od mého ubytování, doslova za rohem. Carne con tomato je konečně něco typicky místního, je toho tak akorát, a cena pouhá čtyři eura. Něco málo přidám za napití.

Není to však poslední dnešní vydání. Chybí mi totiž nabíječka k telefonu. Pokud se někde neobjeví, patrně zůstala v Segovii. Řešení se kupodivu dostaví dříve, než bych čekal. Jdu si do auta pro náhradní, ale jakýsi krámek se vším možným má před jedenáctou ještě otevřeno, a světe div se, podobné potřebné věci tam kupodivu prodávají. Sice zvlášť zástrčku a zvlášť kabel, ale co na tom.

Těch 11,40 vydám velmi ochotně. Byť šlo o komplikaci spíše drobnou, možná začnu věřit tomu, že některé věci fungují. ¡Muchas gracias!

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.