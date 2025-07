Jak dojet na ostrov a zpátky (5.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

5. kapitola: O náhodách, kterým je třeba pomoci, o společném ostrově a o prvních dojmech ze Španělska (24. června 2025)

Pohled ze dveří hotelu Land’Azur prozrazuje leccos. Například jak daleko mám k parkovišti. Nebo to, že v Mimizanu je po ránu zataženo a poměrně chladno.

Snídaně se naštěstí podává uvnitř, a je po zdejším způsobu bohatá. Potěší i drobnost navíc, a sice že to, co snese být v ledničce, v ní je.

To se hodí hlavně v horkých ránech a dnes je to spíše ze setrvačnosti, ale jsou dny i místa, kde by se tímto dalo inspirovat.

První zastávka je předem neplánovaná, nejspíš i ovlivní dnešní program, ale stojí za to. Mám tady poblíž spolužáka, na přelomu 80. a 90. let jsme spolu dva roky sedávali v jedné lavici. Víme jeden o druhém, ale každý si jdeme či jedeme po svém, a zpočátku nás ani nenapadlo uvažovat o setkání. Jenže pár posledních telefonátů odhalilo, že se naše cesty velmi přibližují, ba že se dokonce mohou protnout. A tak na mě Fred – tak se jmenuje – čeká v kavárně poblíž nádraží ve městě Biarritz.

Shledání dva tisíce kilometrů od domova je po všech stránkách příjemné. Setrváme spolu asi hodinu a půl, pak zase každý pokračujeme po své trase. Zatímco Fredova cesta pomalu končí, ta moje je pořád ještě na začátku.

Francouzsko-španělská hranice je odtud pár kilometrů, zastavím ale ještě před ní. Dotankovat se mi nepodaří, platební systém prý odmítá karty i hotovost. Sáhnu aspoň po něčem k pití. Aktuální vlna pojmenovaných lahví a plechovek Coca-Coly došla i do Francie. Jaroslav mezi nabízenými jmény samozřejmě není, ale je tam Cassandra. Před dvěma dny by to bylo ještě stylovější, ale beru ji i teď.

Po Lichtenštejnsku je Španělsko druhou monarchií, kterou na svých cestách navštívím. Tentokrát ovšem s králem v čele. Přijíždím pár minut po půl druhé, dálnice opustím ihned po přejetí mostu přes hraniční řeku zvanou Bidasoa.

Behobia je okrajová část města Irun. Je tu trochu potíž zaparkovat. Auto nechám na jakémsi parkovišti mezi obchody, které je (pevně doufám) zadarmo, a ten necelý kilometr dojdu pěšky.

Příčinou zdejší zastávky je docela nenápadný Bažantí ostrov (španělsky Isla de los Faisanes, francouzsky Île des Faisans) uprostřed hraniční řeky. Zajímavý je tím, že se jedná o francouzsko-španělské kondominium.

To slovo zní možná na první poslech zajímavě, ale je potřeba jej správně rozdělit a odhalit jeho jednotlivé části, pocházející z latiny. Kondominium dnes víceméně patří už do politické historie: v Evropě je tento ostrov jediný případ, kdy kus země sdílejí dva státy. Jinak řečeno, Bažantí ostrov je územní součástí jak Francie, tak Španělska.

Všechna ostatní kondominia, která bychom v Evropě našli, se týkají vodních toků nebo vodních ploch. Svět není na sdílená území nijak bohatý: kromě teoretických úvah o Antarktidě, jednom karibském ostrově a oblasti v Jihočínském moři nenajdeme nic. V současném světě jde tedy o evropskou specialitu. A nejvíce ze všeho o relikt minulosti. Zvláštní ve světě, kde se buď spojujeme a s tím unifikujeme hlava nehlava, nebo se natvrdo odtrháváme.

Zdejší stav trvá už od roku 1659, kdy oba státy ukončily Pyrenejským mírem konflikt mající počátek už v třicetileté válce. To si nechám na jindy, ještě bude příležitost se k tomu vrátit podrobněji. Patřičné dokumenty byly podepsány právě na Bažantím ostrově, a součástí smlouvy bylo i řešení situace, kdy ostrov tak trochu překážel hranici, vedené středem řeky, jak je to obvyklé i jinde.

Podle dohody se ve výkonu běžné správy Francie a Španělsko každého půl roku střídají, ale to je záležitost skoro čistě formální. Za celou dobu platnosti dohody nebylo třeba řešit žádnou závažnou situaci. Na ostrově dlouhém asi 210 metrů a ne širším než 40 metrů totiž nikdo nebydlí, a tak úřady té země, která má zrovna „službu“, nejčastěji vyřizují povolení vstupu na ostrov. Dalším úkonem správy je péče o zelené plochy.

Hned po návratu na dálnici platím nějaký drobný obnos, při té příležitosti se setkám s prazvláštním jazykem baskičtinou. Ne úplně poprvé, bylo ji možné zahlédnout už ve francouzském příhraničí. Baskičtina je izolovaný jazyk – nepatří do žádné známé jazykové rodiny, a nikdo pořádně neví, kde se vzala. Nějaká slova, u nichž byste mohli odhadnout význam, budete hledat marně. Všechno zpestřuje taková milá drobnost, že totiž baskičtina má v nápisech přednost před španělštinou.

Po pár kilometrech po Španělsku si na mě navigace vymyslí jeden ze svých vtípků. Nechá mě sjet z dálnice, aby mě na ni na dalším nájezdu vrátila. Jestli jsem tím aspoň ušetřil pár drobných, to nevím. Důvod tohoto manévru mi uniká.

Co se nepovedlo před chvílí ve Francii, doháním teď. A je to tak vlastně dobře: španělské ceny u pump jsou nejnižší, jaké jsem zatím na cestě viděl.

Hlavním úkolem této části dne je překonat pás Pyrenejí. Při pobřeží je to jen okraj pohoří, a tím pádem poměrně nízký, ale nenechte se mýlit: i na dálnici je terén náročnější, stoupání i klesání jsou velmi prudká, tunely časté.

A ty pohledy na hory jsou chvílemi opravdu pěkné, jenže ty nejlepší jsou pohříchu v místech, kde se zastavit nedá. A tam, kde se dá, zase není nic moc pro oko zajímavého. Po pár pokusech ale najdu odpočívadlo, kde ta zastávka snad konečně za to stála.

Španělsko samotné na mě ale zatím žádný velký dojem neudělalo: špína, nepořádek, válející se v haldách podél dálnice, a na každém místě, kde zastavím, příšerný smrad. To se vážně nedá jinak nazvat. I mezi stojany u pumpy se odér benzínový a naftový mísí ještě s jiným. Mám pocit, že celé Španělsko je jedna velká veřejná toaleta. K tomu připočtete některé řidiče opravdu razantní, u nichž do poslední chvíle raději počítejte s tím, že to před vás doopravdy strčí. Blinkr je nejspíš jen nezbytnou zátěží, ale abych nepřeháněl nebo nebyl nespravedlivý: jsou Španělé, kteří blinkr použijí, a to zpravidla ve chvíli, kdy otočí volantem.

Zkusím najít i klady: některé dálnice jsou zdarma. Zaplatil jsem po částech něco málo na samém vjezdu do země, a to bylo vlastně vše. Bez placení jsem ujel docela dlouhý úsek. Z něj vyjedu asi sto kilometrů před cílem, takže zbylou vzdálenost musím absolvovat po okreskách. Tou dobou se také prudce změní počasí. Déšť je chvílemi prudký stejně jako vítr, musím zpomalit.

Těsně před Segovií mě navigace pošle na dálnici, z níž sjedu snad po dvou kilometrech. Ale tentokrát to není žertík, pohled na mapu později odhalí, že tady nelze jinak.

V cíli jsem deset minut po sedmé. Recepční hotelu Corrigador se vážně snaží, ale jeho angličtina je strašná. Ne snad že by neuměl, ale mám pocit, že jsme si raději měli psát. Přízvuk, zní spíše jako jeho mateřština, a tak mu rozumím velmi špatně. Občas si musím nechat větu zopakovat, a občas taky marně.

Ať už mi snad v rozhovoru s recepčním uniklo cokoliv, každopádně mám koupelnu s vanou, ale bez špuntu, a pokoj bez vrtule, ale s klimatizací.

A jako bonus výhled z okna na katedrálu.

Snažím se nezdržet, neboť nepršet má v Segovii vydržet hodinu nebo něco přes. Zjišťuji, jak daleko je centrum, naštěstí kousek. V podstatě se dá říct, že jsem na jeho okraji.

Mířím přímo k té největší turistické atrakci Segovie, ale historii nutně potkávám už cestou. Farní kostel San Millán (španělsky Iglesia de San Millán) byl postaven někdy kolem roku 1050. O něco mladší je jednolodní Kostel sv. Klementa (španělsky Iglesia de San Clemente), postavený nejspíše ve druhé polovině 12. století. Často ničen, poté přestavován, takže z původní stavby se dochovalo jen málo. Zásadním způsobem se změnila i jeho dispozice, pravděpodobně už ve 13. století bylo zazděno jeho hlavní průčelí. Z téže doby pak pochází čtyřboká věž.

Největšímu zájmu návštěvníků Segovie se těší starořímský akvadukt (španělsky Acueduct de Segovia). Postaven byl zřejmě koncem prvního nebo začátkem druhého století, tradice klade jeho dokončení do roku 98.

Akvadukt je stavbou opravdu impozantní, nejvyšší výška nad terénem je 28,5 metru. Tuhle výšku můžete zdolat po schodišti na severním konci akvaduktu, který se ztrácí v hradbách městského opevnění, za nimiž byla voda dále vedena podzemními cestami.

Římané si docela jistě byli vědomi velikosti stavby, neboť se na ní podíleli věhlasní architekti své doby. Výška akvaduktu však nebyla v žádném případě samoúčelná. Byl to způsob, jímž bylo možné překlenout údolí, kde se dnes nachází náměstí Aztoguejo, a dostat vodu do města. To se v té době nacházelo převážně v těchto místech.

Než byla voda za zdmi svedena do podzemí, pokračuje akvadukt ještě asi 45 metrů. Zde samozřejmě už ve výškově velmi úsporné variantě.

Schodiště na protější straně je záležitostí novodobou, ale doporučuji jej nevynechat. Právě místa nad ním vám totiž pomohou (ale opravdu jen trochu) odhalit pravou podobu i rozměry akvaduktu.

Akvadukt zdaleka není těch asi tři sta metrů, které se klenou nad městem. Byl součástí asi 17 kilometrů dlouhé vodní trasy, vybudované za účelem dopravy vody do Segovie. Po cestě byly nádrže, kde se voda přirozenými procesy čistila, i takové, jejichž účelem bylo vodu shromažďovat. Sklon akvaduktu je jeden výškový metr na každých sto metrů délky.

Nejviditelnější část akvaduktu se skládá ze dvou na sebe postavených řad oblouků, přičemž ta spodní je výrazně vyšší. Nejpodstatnější část akvaduktu, tedy alespoň po stránce technické, zdola neuvidíte. Je jí vodní kanál o zhruba čtvercovém průřezu, široký i hluboký kolem půl metru. Samotná stavba překonávající údolí je dlouhá něco přes kilometr. Svému účelu sloužil akvadukt ještě ve 20. století.

Před deštěm se schovám do jedné z restaurací. Dám si jen něco malého, nakonec vyhraje sendvič s iberskou šunkou. Čili s takovou, která pochází z Pyrenejského poloostrova. To je ale pojem Španělům neznámý – oni svůj poloostrov zvou právě Iberským (španělsky Peninsula Ibérica).

Objednávka zněla jinak, jakési místní pivo mi přinesli omylem, ale když už se stalo, nechám si ho. Z původního plánu ovšem neustoupím, původně požadovaný Aperol Spritz pouze přesunu na závěr.

Stihnu ještě fotku akvaduktu osvíceného, ale pak se znovu rozprší.

Osvětlené stavby jsou vždycky jakousi přidanou hodnotou, a tak se ještě zastavím, než dnešek zakončím rychlým návratem do hotelu.

Řekl bych i úprkem, ale to bych ho nesměl několikrát přerušit. Důvodem může být třeba též osvětlený farní kostel, navíc z pohledu, který mi po cestě opačným směrem unikl.

Segovijskou policejní stanici zmíním snad jen proto, že stojí přímo vedle hotelu.

Pohled z okna přinese snad i lehké zklamání. Svítí snad všechno okolo, ale poslední evropská gotická katedrála nikoliv. A tím se také pro dnešek loučím. Místní by nejspíš ještě dodali, že do zítřka, tedy „hasta mañana“.

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.