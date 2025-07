Jak dojet na ostrov a zpátky (4.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

4. kapitola: První moře (23. června 2025)

Je to prý typicky francouzská snídaně. Asi ano, každopádně složení je prakticky totožné jako včera, jen to provedení je nesrovnatelné. Totéž pak platí i o množství. Džusu je k dispozici rozhodně víc než deci, a i když se podle velikosti skleniček s takovým množstvím – možná v malé míře opakovaným – počítá, netroškařím a naliju si rovnou velký hrnek. Ušetřím si tak několikeré vstávání od stolu a v důsledku i čas ve frontě, neboť jídelna se docela rychle zaplnila.

Ty časy snídaní jsou všude podobné (dnes v 7:15) a snad se mohou zdát i časné, ale díky tomu stíhám odjezdy v rozumnou dobu. Také víceméně podobnou, vejdu se do rozmezí tak dvaceti minut.

Když máte na výběr dvě cesty, z toho jednu po dálnici, máte vždycky možnost zvolit tu druhou, zvlášť když je kratší. Kilometry tak ušetříte, to ano. Nějaký ten peníz za mýtné také docela určitě. Pohonné hmoty mohou vyjít tak nastejno, to záleží na stylu jízdy. Čas ale neušetříte v žádném případě. A když projíždíte krajinou tak zajímavou, jako jsou vulkány v oblasti Auvergne, zdržíte se ještě o něco víc.

Seizmická aktivita tady začala – nebo spíše byla výpočty doložena – před pětašedesáti milióny let. Postupně se tu vytvořil stratovulkán Cantal, největší, který kdy v Evropě existoval. Jeho průměr je více než šedesát kilometrů, to víme jistě, neboť kaldera je v krajině zřetelná navěky. Výšku Cantalu ale neznáme, jeho kužel totiž vzal za své při obrovské explozi před sedmi milióny let. Po ní vzniklé sopky byly aktivní před dvěma či třemi milióny let. Po Cantalu nám zbylo Cantalské pohoří (francouzsky Mont du Cantal) s nejvyššími vrcholy kolem 1800 metrů.

Ani pak rozhodně nešlo o klidnou oblast. Je to asi sedm tisíc let, co ustala mladší sopečná činnost, takže docela nedávno. A jestli doopravdy ustala, o tom se vedou spory. Jelikož klidová období byla v minulosti i delší, než je ona doba od poslední aktivity, nelze obnovení sopečné činnosti zcela vyloučit.

Aspoň tak praví věda. Nějakou logiku to má, a tak budu jen doufat, že to všechno kolem mě vydrží v klidu aspoň pár desítek minut, než odtud stihnu odjet.

Vážně to netrvá moc dlouho, skutečně jen projíždím. Tak jako tak dříve či později stejně skončím na dálnici, takže odteď bude cesta ubíhat o něco lépe.

V těchto končinách jsem poprvé v životě, a tak mám jen rámcovou představu o tom, kam jedu. Čísla francouzských dálnic nastudovaná nemám. Zkoušel jsem se je naučit předem, ale zjistil jsem, že to vlastně nemá valný význam. Vím tedy jen tolik, že musím držet směr na Bordeaux, a pak ještě o kousek dál. Věřím navigaci, takže věřím též tomu, že mi i zbytek cesty ukáže správně.

Když už jsem zmínil Bordeaux, zastavím se u francouzštiny. Je to zvláštní jazyk, nejen svým typickým akcentem, který trochu zní, jako když má mluvčí rýmu, a R má takové, které u nás děti naopak odnaučujeme. Je to ale jazyk především neúsporný, až bych řekl plýtvající. Je v něm spousta zbytečných písmen, vždyť oni vám Francouzi snad jediné slovo nedočtou do konce. Doslova zhýralostí je pak písmeno H, které nečtou vůbec nikdy. Ale název pro něj mají. Jako my odříkáváme abecedu „á, bé, cé, dé, é, ef, gé“ a tak dále, Francouz když dojde k H, řekne „aš“.

Všechno je dáno historií toho jazyka, pocházejícího z latiny. Výslovnost se zjednodušila, pravopis zůstal. Je v tom tradice, můžete to klidně nazvat i konzervatismem, chcete-li. Ve francouzštině je mnoho němých písmen, velmi často i celých skupin. To vše vede například k tomu, že některá slova se sice různě píší, ale liší se významem. Například „air“ znamená vzduch, „ère“ je období či éra, „aire“ je kromě jiného též odpočívadlo na dálnici. A všechno se to čte stejně.

Ne že bych měl nouzi, ale když vidím cenu 1,683 eura za litr nafty, říkám si, že každý cent dobrý. Tankování se platí kartou přímo u stojanu stojanu, a zábavnější je o to, že si ten automat s vámi dovede povídat česky.

Pokud však jde o znalost francouzštiny, jsem na tom pořád stejně. Relativně se může jednat o značný pokrok, protože výchozí stav se limitně blížil nule, a teď za těch několik dní jsem pár slov i frází nějak pochytil a zbytek si našel. Občas něco použiju, ale na rozhovor to tedy není. Takže vším naučeným aspoň občas prokládám anglicky vedený rozhovor. Když si vzpomenu. A samozřejmě také když je protistrana náležitě vybavena. Docela často je. Ale to H, to vám neřeknou, kdybyste se na hlavu postavili, ani když se opravdu snaží ten hamburger říct anglicky.

Kupodivu tartalette zní docela podobně tomu, jak se píše, a tak se ve druhém kole domluvíme ještě snadněji.

Pochytil jsem leccos, ale francouzské číslovky ne – ceny si zkrátka přečtu na účtence nebo na kase. Číslovky jsou totiž kapitola sama pro sebe. Vycházejí z dvacítkové soustavy, takže když chce třeba Francouz říct „devadesát pět“, doslova řekne „čtyři-dvacet-patnáct“ (quatre-vingt-quinze). Matematická olympiáda všedního dne. Narušit se to snaží francouzsky mluvící Švýcaři, kteří do svých počtů desítkovou soustavu opravdu zavedli, ale málo platné: norma spisovné francouzštiny je ta, kterou se mluví ve Francii.

Oběd mě vyjde jen na 15 eur, ta tartaletka s kapučínem ovšem na dalších devět a půl. Takhle to chodí ve fungujících ekonomických poměrech – co ušetřím na naftě a možná ještě na obědě, vydám jinde.

Cesta, čítající dnes opět několik set kilometrů, ubíhá v pohodě. Nervním řidičem, který nepochopí, že když je dálnice zúžená na jeden pruh, rychlost omezená na devadesát a já jedu devadesát tři, tak prostě už víc nepřidám a nebude mě mít kudy předjet, se rozházet nenechám. Stejně jsme na chvíli museli zůstat stát, a on vám na restartu snad i trochu zaspal. Zbyl mi čas i na stylovou fotku.

Ještě před Bordeaux překročím nultý poledník. Kde přesně, to nevím. Možná bych o tom nějakou informaci čekal, ale není. Když sjíždím jižně od Bordeaux směrem na Mimizan na pobřeží Atlantiku, jsem už nějakou chvíli na západní polokouli, asi 74 kilometrů od greenwichského poledníku. Dělá to necelý stupeň.

Do cíle dorazím pár minut po čtvrté hodině, což je okamžik, kdy v hotelu Land’Azur začínají přijímat hosty.

Recepční je podstatně mladší než já, ale anglicky umí asi tak stejně. Tuhle situaci považuji za ideální. Nikdo se nepouští do složitých vět, jedná se věcně a jednoduše, tedy srozumitelně. Nedorozumění je už z podstaty věci vyloučeno. Neporozumění nikoliv, ale na téhle úrovni není ostudné jej přiznat.

Koupelnu mám opět s vanou, a pokoj konečně po pár dnech s ledničkou, kterou ihned nacpu vším, co je možné chtít vychladit.

Její dvířka nedoléhají, ale stačí ji natočit tak, aby je přidržela stěna pokoje. Vzhledem k rozměrům ledničky se nejedná o fyzicky nijak náročný úkon. Hlavně, že to funguje.

Kromě toho mám taky pokoj s vrtulí. Chvíli mi trvá najít, kde se vrtule spouští, ale nakonec na to přijdu.

Pláže jsou odtud pár kilometrů, záhy tedy opět sedám do auta. Poslední desítky metrů dojdu podle řeky Courant de Mimizan až k jejímu ústí do oceánu. Den je dnes velmi příjemný, žádné tropy, teplota nejvýše 27°C.

Otevřený oceán je něco docela jiného, než jaké znám moře z Jadranu nebo Baltu. Nedejte nic na první dojem, že z dálky to tak nevypadá. Stačí jen do těch vln vkročit a zjistíte, že tahle voda má opravdu sílu. Dokonce i ta, která se z písečné pláže vrací zpátky do moře.

Mezi vlnami se ponořit do vody dá, ale nečekejte, že si nějak zaplavete. Bazén musíte hledat jinde. A když už v té vodě jste, nemusíte vůbec přemýšlet o tom, kam se vrtnete, až budete chtít ven. Oceán to vyřeší za vás.

A jo, je to fajn. Jen musíte vědět, co od toho čekat, a nesnažit se o nemožné. Moře totiž bude mít vždycky navrch.

Mimizan je město asi sedmitisícové, takže jeho prohlídka nezabere příliš času, zvláště když vše podstatné objedu autem. Několik pamětihodností se tu najde, ale každá je v uctivé vzdálenosti od té druhé.

Velmi zajímavým objektem je dochovaná část napůl zbořeného kostela. Jeho stáří není známé. Historici jej kladou někam od 11. do 13. století, ale to odhadne každý, kdo se trochu vyzná ve stavebních slozích. Podstatné tedy je, že pro zchátralý stav kostela byla v roce 1887 doporučena jeho demolice. Ta začala až o 11 let později, záhy se však do ní vložil architekt jménem Cloüet. Podařilo se mu zachránit zvonici, a dokonce sehnal prostředky na její obnovu. Torzo kostela tak zůstalo zachováno, a dnes je samozřejmě zapsáno na seznamu památek.

V době, kdy už bylo rozhodnuto o zboření kostela, vyrůstal ve městě svatostánek nový, neogotický. Zasvěcen byl Nanebevzetí Panny Marie (francouzsky Église Notre-Dame de l’Assomption), dokončen byl v roce 1891.

Ano, autem. A teď při odjezdu mám trochu problém. V povoleném směru je uzavřená ulice, navigace také ukazuje doleva. Poslechnu ji, jiné řešení nevidím.

Hlavně turistům je určen kostel postavený v 60. letech. Nachází se v části města Mimizan-Plage, tedy ve stejné, kde je i hotel Land’Azur.

Na konci dne ještě trochu zazlobím. I když jak se to vezme, ve Francii se smí. Zastavím před restaurací, ve které si dám dvě decky vína.

Při objednávce dojde k situaci, kterou nevymyslíte. Když obsluhujícímu číšníkovi dojde, že o víno si říct zvládnu (vin rouge, deux decilitres), ale to je tak vše, zkouší na mě všechno možné. Německy, anglicky, tam se chytám, nějak to dáme dohromady i italsky. Jenže on pak na mě vytáhne maďarštinu! No tak jo, máš, co jsi chtěl. Zopakuji objednávku v tomto jazyce, v němž se pak odehrává všechno ostatní. Včetně vysvětlení, že číšník má v Maďarsku nějaké příbuzné, a tak tam čas od času zavítá. Možná by bylo zajímavé ještě zjistit, kdo z nás je v Maďarsku častěji, ale dost bylo soutěžení. Mně stačí, že jsem slušně obstál v jazykovém testu.

Pláž je odtud nedaleko, a tak tam ještě zajdu. Západ slunce už nestihnu, ale soumrak má taky něco do sebe. Moře za těch pár hodin ustoupilo snad o desítky metrů – pláž je tu totiž pozvolná, a tak je odliv znát o to víc.

Ústí řeky vypadá úplně jinak, a samosebou dojdu i na místa, kam to bylo předtím nemyslitelné. Ještě než se úplně setmí, vlezu do vody. Na chvíli, dá se říct, že spíš z principu. Tyhle dny jedu víceméně západním směrem, a tak neustále posouvám nejzápadnější navštívené místo. Teď, kdy přede mnou není nic, jen ve vzdálenosti necelých pěti tisíc kilometrů pobřeží kanadského Nového Skotska, možná stojí za to být přesnější. Tak tedy 1°17'59,25" západní délky, od nultého poledníku 103,7 kilometru. Ale platit to skutečně bude jen do zítřejšího rána.

Poslední fáze stmívání se fotkou zachytit nedá, ta holt zůstane jen v mojí paměti. A tak vyfotím aspoň most přes Courant, viditelný díky osvětlení, byť jen decentnímu.

Už je skoro čtvrt na dvanáct. Do hotelu to mám necelé tři kilometry. Jedu krokem, ono se většinou ani rychleji nedá, ale i ten nezvyk jet po dvojce vína dělá svoje. Tuhle vzdálenost zvládnu, ale na delší cestu bych se takhle nevydal ani náhodou.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.