Jak dojet na ostrov a zpátky (3.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

3. kapitola: Eiffelův filmový viadukt (22. června 2025)

Snídaně v Besançonu je nad plán, v podmínkách ubytování o ní nebyla zmínka. Odmítnout ji v podstatě nelze, a pokud tak učiníte, levnější mít pobyt stejně nebudete.

Nakonec je to spíš reklamní vzorek, nebo by se to možná dalo nazvat startovacím balíčkem. Sklenice džusu znamená decku. Bageta znamená bagetu rozdělenou na tři díly, jestli ne na víc, z nichž dostanete právě jeden. Máslo a med jsou v množství sice malém, ale na ten kousek bagety je toho snad až příliš. Bílý jogurt dělit nejde, takže vám ho dají celý kalíšek.

Hotov jsem s tím za pár minut, na tohle opravdu víc nepotřebuji. Aspoň mohu dřív odjet. Sbalím rychle věci, na recepci odnesu kartu na otvírání dveří od pokoje – zase po můstku – a odjíždím.

Po hodině stavím, snídani je třeba dokončit. Když už tedy bageta, tak pořádná. Šunka a sýr stačí, prostě klasika. Hlavně, že to všechno je v nějakém normálním množství.

Tou dobou už jsem na dálnici. Ty francouzské něco stojí. Podobný lístek dostanete každou chvíli, a celková cena dnes vyšplhá do desítek eur.

Pětadvacet stupňů překročíme ještě před desátou. Den má být opravdu horký. Nějakých pět hodin čisté jízdy strávím v autě, další program by měl být snad nenáročný. Po včerejšku to přijde rozhodně vhod.

Na oběd se zastavím přesně v poledne. A je z čeho vybírat. Zvolené vám naservírují kulturně, vše ve skle či na porcelánu, žádný plast. A ani cena 17,90 za všechno, co vidíte, mi nepřijde nijak hrozná.

Cesta dnes ubíhá až nezvykle rychle a snadno. Už kolem třetí hodiny sjíždím z dálnice, dnešní porce kilometrů je v podstatě za mnou.

Původně jsem měl v plánu se jít nejprve ubytovat, ale když zjistím, že check-in je až v 17 hodin, otočím pořadí a zajedu pár kilometrů k údolí řeky Truyère.

To je velmi vyhledávaným cílem turistů. Někteří sem přicházejí za vodními i lodními sporty, jiní jsou třeba zvědaví na viadukt Garabit (francouzsky Viaduc de Garabit), který se záhy vynoří zpoza obzoru.

Svůj název dostal viadukt podle docela nepatrného sídla, které čítá pár domů na jeho jižním konci. Postavený byl podle projektu Gustava Eiffela mezi roky 1880 a 1884. Hlavní parabolický oblouk má rozpětí 165 metrů, celková délka mostu je 565 metrů. A co je možná zajímavé, zděné a ocelové části mostu váží skoro stejně, nějakých tři a čtvrt tisíce tun.

Vzorem byl Eiffelovi jeho vlastní most kdesi v Portugalsku. Jenže rozměry tamní řeky mu nedovolily stvořit dílo tak velkolepé, jako se mu nakonec podařilo díky státní zakázce zde. S výškou nad údolím 122 metrů byl viadukt Garabit svého času nejvyšším železničním mostem na světě. O tohle prvenství však přišel už v roce 1909.

Viadukt vás přinutí zastavit několikrát. Stále a stále nacházíte nové a nové pohledy, takže jen fotíte a fotíte. Počítá se s tím, silnici už od samého příjezdu lemují snad desítky odpočívadel, kde můžete zastavit. A nebojte se ani těch na protilehlé straně silnice: většina jich je na tak přehledných místech, že do nich v pohodě zvládnete vjet i z protisměru, případně se pak i otočit a pokračovat původním směrem.

V roce 1976 si viadukt zahrál ve filmu Přejezd Cassandra takříkajíc titulní roli, i když záběrů na něj bylo spíš poskrovnu. Ve své době to mohl být film zajímavý, dnes působí možná trochu vyčpěle, ale pořád stojí za to se podívat, jak před půlstoletím vypadal film o tom, co by se třeba mohlo stát, kdyby někdo zneužil svoje postavení.

Snad proto, aby se nemohl nikdo ohradit, byla vymyšlena neexistující světová zdravotnická instituce. Vlak, o který v celém filmu jde, jede ze Švýcarska do Švédska, což tehdy byly neutrální státy.

Teploměr vylezl až na pekelných sedmatřicet stupňů, v kiosku pod pilířem si dám pauzu na napití. Je tu k dostání i pár drobností a suvenýrů, které se týkají mostu.

Co se týká filmu Přejezd Cassandra, je třeba omluvit pár naivit a chyb, které v něm jsou. Třeba tu, že cesta vlaku ze Západu je odkloněna do Polska, kde se také podle filmu nachází most Cassandra. Tvůrci filmu jej pojmenovali podle věštkyně, jíž nikdo nevěřil, ale její věštby se splnily.

Že by vlak nutně musel jet nejprve přes Československo, to tvůrci nějak pominuli. Neděste se nad tím, že ve filmu se most nakonec zřítí.

Tyto fotky jsou důkazem, že most dodnes stojí, dokonce je (s malou výhradou, o níž se zmíním za chvíli) stále v provozu, a je pořád stejně růžový, jako byl po svém dokončení, a jak jej také zachytil zmíněný film.

Silnice se bohatě klikatí pod ocelovou konstrukcí mostu, poté vede i pod zděnými oblouky na jeho konci. Shodou okolností se právě nacházím pod tou částí viaduktu, která ve filmu zůstane stát.

Nakonec se silnice dostane až na úroveň mostovky, takže viadukt vyfotím téměř tak, jak jej může vidět posádka vlaku, až tudy zase nějaký pojede. Most je totiž už pěkných pár let pro veškerou dopravu uzavřen. Nedávno byla dokončena oprava zděných základů jednoho z pilířů, v němž byla v roce 2009 objevena prasklina. Provoz by měl být obnoven již velmi brzy, snad ještě v tomto roce. Zdejší zastávka, která se samozřejmě jmenuje Garabit, ale podle všeho provozována nebude.

Poslední pohled na viadukt skýtá odpočívadlo na dálnici. Její úsek, na nějž je potřeba vjet, je zdarma. Na odpočívadle je i informační centrum týkající se mostu, spojené s prodejnou suvenýrů. Ale vše, co by mě snad mohlo lákat ke koupi, už nějakou chvíli vlastním.

Do páté hodiny ještě chvíle zbývá, a tak věnuji pár desítek minut městu Saint-Flour. Jeho jasnou dominantou je katedrála, viditelná na kopci vysoko nad městem.

Bližší je malý Kostel sv. Kristýny (francouzsky Éclise Sainte-Christine), postavený v roce 1853 na místě kaple, kterou na počátku století zničil požár.

Starý most (francouzsky Pont Vieux) v jeho sousedství je poprvé zmíněný v roce 1285, zřejmě je však ještě o století starší.

Když most už potřebám dopravy nevyhovoval, byl kousek od něj v roce 1845 postaven Nový most (francouzsky Nouveau pont), jenž slouží dopravě dodnes. Mosty jsou každý po jedné straně kostela, navzájem viditelné, takže i fotografovány byly jeden z druhého.

Hôtel du Nord, kde dnes přespím, je odtud nedaleko. Ve starém centru města až k němu příjezd možný není.

Přichází se k němu úzkou uličkou, na jejímž začátku je placená hotelová garáž.

Parkoviště, na kterém jsem auto prozatím nechal, je dál jen o pár metrů a je zdarma. Garáž tedy odmítnu. A jen tak na okraj, zdá se, že v Saint-Flour se za parkování neplatí nikde.

Na zbytek odpoledne a možná i kus podvečera se uklidím do svého pokoje, ale nejde jen o čas určený čistě odpočinku. Během této doby totiž vznikne hrubá podoba dosavadní části této kapitoly.

Den ale ještě nekončí, starý Saint-Flour mám doslova po ruce.

Všechno je relativní, jak se připisuje klasikovi, který to ale takhle přesně nejspíš nikdy neřekl. Ovšem důkaz o pravdivosti těchto slov poskytne dnešní večer. Pořád dost horký, ale když teplota od odpoledne klesla bezmála o deset stupňů, je teď všechno mnohem snesitelnější.

Ke katedrále, zasvěcené sv. Petrovi (francouzsky Cathédrale de Saint-Pierre de Saint-Flour), je to od hotelu asi 400 metrů, a i když je už touhle dobou zamčená, stojí i za pouhý pohled zvenku.

První kostel tady stál už snad v 10. století, určitě v jedenáctém. Další data už víme jistě: v roce 1396 se zřítila jeho severní část. Nová stavba byla započata o dva roky později. I přes nelehkou dobu, během níž zemi zasáhla stoletá válka a morová epidemie, byl nový gotický trojlodní kostel otevřen v roce 1466. Dnešní vzhled katedrála získala v roce 1866, kdy byly zbourány dvě věźe na její východní straně. Příčinou bylo jejich poškození během revoluce, kdy Francouzům doslova nebylo nic svaté.

Vedle katedrály stojí bývalá radnice, budova postavená mezi lety 1893 a 1895, v níž dnes sídlí turistické informační centrum.

Za katedrálou pak v uličce prudce se svažující poměrně ostrým obloukem najdeme Porte des Roches (v překladu snad Skalní brána), městskou bránu ze 13. století. Když byla o století později v rámci posílení opevnění renovována, vyvolalo to docela ostrý spor mezi konzuly a biskupem. Spor přetrval až do dalšího století, a zašel až tak daleko, že byla brána v roce 1439 zazděna. Znovuotevření se dočkala až v roce 1601.

Přes hradby je pak vidět novější část města s Kostelem sv. Kristýny, tušíme i oba mosty, a pak i část nejnovější.

I v Saint-Flour mají kostel Matky Boží (francouzsky samozřejmě Église Notre-Dame). Tedy měli, abych byl přesný. Kostel, postavený v roce 1323, je dnes kostelem bývalým. Po opuštění církví sloužil jako tržnice i skladiště. Někdy v 80. letech byla alespoň jeho část přeměněna na výstavní síň, funkce tržnice zůstala sezónně zachována. Ve zbytku budovy je pak kavárna a bar, v části dokonce i byt.

Nejvýznamnější městskou branou byla zřejmě Port de Thuile, postavená roku 1357. Říkalo se o ní, že tudy do města vcházejí králové i sedláci. Ze všech byla také nejstřeženější, a o jejím významu vypovídá i fakt, že když se v roce 1408 zřítil její oblouk, byla do února dalšího roku opravena.

Tuhle část dne si zapíšu nad nealkoholickým mojitem, které mi pomůže vyplnit pauzu před večerním výletem.

Slunce zapadá ve 21:38, čekání na tmu je v tyhle dny dlouhé. Ale dnes ji potřebuji. Cílem je znovu viadukt Garabit, který prý stojí za pohled za každé denní doby.

Přijíždím k němu tak přesně, jak jsem si to snad ani nemohl vymyslet: po chvíli se rozsvítí světla dole na pilířích,...

... načež světlo stoupá stále vzhůru, aby se nakonec rozsvítil most celý.

Je to úchvatná podívaná, umocněná tím, jak se viadukt zrcadlí na hladině řeky Truyère. A protože je mi jasné, že na úplnou tmu si budu muset ještě chvíli počkat, sedám do auta a udělám – podobně jako odpoledne – pár fotek částí viaduktu.

Brzy se ale vracím a spolu s pár dalšími lidmi čekám, až se pořádně setmí. Podmínky jsou ideální, od vody občas příjemně zafouká, teplota mezitím spadla až někam ke dvaceti stupňům.

Vydržel bych tu hodně dlouho, ale musím se přece jen vrátit. U hotelu jsem před půl dvanáctou, a místo, kde jsem měl odpoledne auto, mi kdosi obsadil. Volno je o ulici dál, dělá to tak padesát metrů navíc. Za ně ten večerní výlet určitě stál.

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.