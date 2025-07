Jak dojet na ostrov a zpátky (2.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

2. kapitola: Ve městě Victora Huga (21. června 2021)

Ještě nějaký ten den si nechám pro sebe, kam mám vlastně namířeno. Zatím jsem na samém začátku, vždyť ze všech postupných kroků mám za sebou jen ten první, norimberský.

Na snídani přicházím včas, rozhodnut svých dvacet eur bohatě projíst. Předsevzetí to bylo asi dobré, navíc je opravdu z čeho vybírat. Jenže zvládnu sotva to, co jsem si nandal napoprvé, pro přídavek už nejdu.

Ráno se snaží tvářit přívětivě, teploměry ukazují 16 stupňů, ale je jasno, a tak se slunce snaží pálit už teď.

Odjíždím asi deset minut po půl deváté. Dnešní porce kilometrů bude o poznání větší než včera. Teplota záhy letí vzhůru, na pětadvaceti je ještě před desátou, ale v autě je příjemně.

Horší je ta rána, když z klimatizovaného prostoru vylezu ven. Před polednem jsem totiž podlehl klamnému dojmu, že když je u dálnice inzerovaná jídelna, dostanu tam víc než jen obloženou bagetu. Nápad příležitostně dotankovat omezím jen na pár litrů, neboť cena 2,11 eura mi přijde opravdu vysoká. Ale tu bagetu nakonec beru, nechce se mi zkoušet stavět podruhé a riskovat stejný výsledek.

Někde od Karlsruhe sleduje dálnice tok Rýna, který v těchto místech tvoří hranici mezi Německem a Francií. Trvá však dalších skoro 200 kilometrů, než ji u obce Chalampé překročím.

Učiním tak dokonce dvakrát, neboť nejprve zaparkuji na francouzské straně, pak se pěšky vrátím se do Německa, a těch několik důležitých fotek pořizuji až poté.

Bezprostředně po Rýnu následuje ještě přemostění jeho umělého ramena, Velkého alsaského kanálu (francouzsky Grand canal d’Alsace), a na tom dlouhém úzkém pruhu země mezi přírodním a umělým korytem toho zrovna mnoho není. Ale asi čtyři kilometry odtud má být restaurace, a tak to vyzkouším.

Na úzké cestě je provoz takový, že usoudím, že tam něco být musí. Nějakou dobu trvá, než dojedu, neboť se každou chvíli vyhýbám s někým, kdo jede proti. Míst k tomu určených je cestou hodně, občas se povede vyhnout se i mimo ně. A občas je taky nutné couvnout.

Na konci cesty, alespoň tedy na konci té její části, kam se smí autem, je opravdu restaurace, a po všech stránkách velmi příjemná.

Její návštěvu omezím jen na limonádu, ale ta pauza přijde rozhodně vhod, a určitě je o mnoho klidnější než někde na dálnici, čehož si tak jako tak užiju ještě dost.

K cíli mi už zbývá poměrně málo. Jen poplatit nějaké ty kousky dálnice (celkem bez desetníku 12 eur),...

... a také konečně dotankovat. Litr za euro a 72 centů mi najednou přijde hodně laciný. A i když ty zkratky paliv jsou všude stejné, vědět, že nafta je francouzsky „gazole“, se pro první pohled určitě hodí.

V Besançonu jsem po páté, ale nějaký čas ještě strávím hledáním místa, kde dnes budu bydlet. Chce to však jen pozorně sledovat navigaci, ta hledaná odbočka tady doopravdy je.

Recepci ale nenajdu vůbec, a tak přijde na řadu telefon. Protistrana naštěstí umí anglicky, takže mě posílá po můstku a za ním za dvoje dveře. Setkáme se s telefony u ucha, což je vlastně ten nejlepší možný výsledek.

Objekt, stejně rozsáhlý jako členitý, je jakási sportovní ubytovna. Nejlepší roky má evidentně za sebou, ale přístřeší mi poskytne. Ubytování je to velice prosté, ale co bych taky mohl žádat za cenu, která se blíží polovině toho, co jsem dal včera v Norimberku. Parkuji zdarma, na jednu noc to tady je zkrátka snesitelné.

Času mi zbývá právě tak na smysluplnou návštěvu města. Besançon má 120.000 obyvatel, většina jich žije vně oblouku, který tu vytváří řeka Doubs. Počítám se mezi takové, byť jsem obyvatelem velmi dočasným. Na tom poloostrově, v jakési kapse uvnitř meandru, je staré město. Existovalo už v časech starého Říma, v té době také přišlo k názvu Vesontio. Což se od toho dnešního zas tak neliší.

Do starého města to mám asi čtyři kilometry, a nápad použít aspoň částečně taxi rychle zapudím. Důvodem je samozřejmě cena, mířící někam k 25 eurům. Takže půjdu hezky pěšky. Vedro je šílené, jakýsi pouliční ukazatel ukazuje 36 stupňů. Údaj z telefonu je sice o dva stupně nižší, ale to taky není žádná sláva.

První významnou památku nacházím ještě před mostem přes Doubs, je jí Kostel sv. Maří Magdalény (francouzsky Église Sainte-Madeleine), postavený mezi lety 1746 a 1766 v neoklasicistním stylu.

Kostel v podstatě odděluje staré město od nového, byť tím pravým předělem je řeka Doubs.

Ve starém městě probíhá v tomto týdnu jakési svérázné vítání léta, na dnešek navíc připadla oslava Dne hudby. To vše je asi příčinou směsice elektronických rytmů, které se na vás valí ze všech stran, aby uprostřed vytvořily zmatek až chvílemi nepříjemný.

Ale směrem do centra toho hluku naštěstí ubývá, a když pak narazíte na pouličního muzikanta, který provozuje skutečnou muziku, je to opravdu výhra i balzám na uši v jednom.

O Kostelu sv. Petra (francouzsky Église Saint-Pierra) se říká, že stojí v samém srdci města. Snad i proto 70 metrů vysoká zvonice plnila též společenskou úlohu, neboť kostelní zvony oznamovaly ve městě čas. Jenže zvony už nějakou dobu nezvoní, kostel i zvonice čekají na opravu a momentálně jsou nepřístupné.

Kostel sv. Mořice (francouzsky Église Saint-Maurice) má osud poměrně pohnutý. První svatostánek na tomto místě stál už krátce poté, co jeden ze starověkých křesťanských mučedníků poměrně drsným způsobem sešel ze světa. Možná, neboť legenda o zmasakrování jednotky, která pro své křesťanské přesvědčení odmítla oběti pohanským bohům, není historiky doložena. Na každý pád byl kostel, zasvěcený svatému Mořici, opakovaně ničen a znovu stavěn. Ten současný pochází z počátku 18. století. I když unikl osudu svých předchůdců, byl za Velké francouzské revoluce vyrabován, zařízení rozprodáno, a údajně byl v dražbě prodán i kostel samotný.

Besançon je proslulý coby město s dlouhou hodinářskou tradicí. I proto je v renesančním paláci Granvelle ze 16. století, stojícím naproti Kostelu sv. Mořice, od roku 2002 Muzeum času (francouzsky Musée du Temps).

Podruhé je Besançon známý coby rodiště Victora Huga. V tuhle večerní dobu už není možné navštívit ani Muzeum času, ani Hugův rodný dům. A tak jednoho z nejvýznamnějších francouzských spisovatelů připomenu asi o něco méně než by si zasloužil. Hugo má v Besançonu samozřejmě svoje náměstí,...

... a jeho podobiznu najdete leckde. Jednu velmi dočasnou dokonce i na prknech, jež zakrývají opravovanou část vítězného oblouku Porte noire (v překladu Černá brána), pocházejícího ze 2. století.

Mnoho antických památek v ulicích Besançonu jinak nenajdete. Římské časy připomíná sedm dochovaných korintských sloupů, stojících na náměstí Castan.

Kašna z roku 1756 skýtá možnost osvěžení. Socha sv. Kvintina je dávno pryč, ale název fontáně zůstal. Místo světce je tu jakési ženské torzo, umístěné sem v roce 1997.

Voda není pitná, za tím účelem jsou tu holt jiné objekty. Stavím se tuším celkem v šesti z nich, adekvátně s jejich úrovní se pohybují i ceny. Zažil jsem 1,70 i 3,50 a vybírat se v žádnou chvíli nedalo – v tomhle počasí je to prostě nutnost takřka životní.

Nad obloukem Porte noire je vidět věž Katedrály sv. Jana (francouzsky Cathédrale Saint-Jean). Vyšplhám se až k ní a vejdu dovnitř.

Přesně v tu chvíli se dostaví jakási starší madame a chystá se katedrálu zamknout. Dostanu čas přesně na jednu fotku. Spoušť stihnu stisknout třikrát, to vše je provázeno významným cinkáním klíčů. Musím ven.

Umístění katedrály, postavené mezi lety 1127 a 1161 na kopci v oblouku úzké uličky, víceméně vylučuje nějakou smysluplný celkový pohled. Volím tedy fotku netradiční, detailní a spíše jen ilustrační.

Zbývá mi cesta domů. Nízké slunce už má sílu přece jen o něco menší, dokonce se dostaneme pod třicítku. Mám to aspoň zpočátku z kopce, a tak si cestu trochu prodloužím procházkou po úzkých uličkách, které jsou téměř liduprázdné. O to víc se však dá nasát nálada starého města.

Stranou stojí i besançonské divadlo Les Doux Scènes. Dá se o něm zjistit, že vzniklo v roce 2012 sloučením dvou divadel do té doby samostatných. To se nakonec dá odhadnout ze samotného jeho názvu. Jinak se mu též říká Národní scéna (francouzsky Scène nationale).

Na pouliční muzikanty narazím i tady. Tahle trojice nejspíš zpívá o něčem veselém, a i když nemám tušení, o čem konkrétně, té náladě se dá docela snadno podlehnout. Přesně takhle má muzika fungovat.

Do davu se nakonec vmísit musím, mostů přes Doubs totiž mnoho není. Ale jednu výhodu to má: z této strany je mnohem lépe vidět Kostel sv. Maří Magdalény. Možná jste si všimli, že vám pohled na něj od začátku dlužím.

Do svého dnešního nocoviště přicházím před devátou, a naordinuji si především odpočinek. Na večeři vůbec nedojde, prostě není chuť.

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.