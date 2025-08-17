Jak dojet na ostrov a zpátky (17.)
17. kapitola: Westernová poušť (6. července 2025)
Ráno kolem čtvrt na devět mě nalézá tak, jak mě noc zanechala, dokonce i s telefonem v ruce a podivně nedokončeným odstavcem. Snažím se vzpomenout, co jsem asi tak mohl mít na mysli, jenže si vůbec nemůžu vzpomenout, že jsem někdy v noci vůbec něco psal. Nějak ten odstavec zhruba dokončím a vstávám, na doladění slohu bude ještě čas. Postel je skoro netknutá, musel jsem sebou praštit opravdu rychle.
Na případnou snídani vůbec nepřišla v noci s recepčním řeč. Možná by i k mání byla, raději se ale sbalím a co nejdřív z tohoto domu mizím. Za méně než půl hodiny po probuzení už sedím v autě. Noc za 98,50 eura, nejdražší na celé cestě, tak skončí velmi rychle, a stejně rychle opouštím i nevelkou obec Mijas.
Na snídani dojde až kdesi na cestě, ale odkládám ji tak dlouho, že bych ji klidně mohl nazývat obědem.
Chvíli poté míjím ve vzdálenosti asi třicet kilometrů Pico de Mulhacén, s 3479 metry nad mořem nejvyšší nealpský vrchol Evropy, potažmo tedy nejvyšší horu evropské části Španělska.
Brzy se začne krajina kolem dálnice měnit. Viditelné sucho, porost jen minimální až skoro žádný. Jsem na kraji jediné pouště v Evropě.
Sousední pohoří Sierra Nevada natolik usměrňuje směr větrů, že srážky jsou tu minimální. Své prý sehrála i nadmořská výška kolem 220 metrů. Takhle nějak, řečeno tedy se vší stručností, vznikla poušť Tabernas o rozloze asi 280 kilometrů čtverečních. Charakterizována je podnebím typickým jinak pro africké subtropy. Tedy velkými výkyvy teploty, jež ve dne mohou dosáhnout klidně i 50 stupňů, zatímco v noci leckdy klesají až k mrazivým hodnotám.
Vizuálně nejpodobnější je prý však pouštím středoamerickým. Kdysi dávno si toho všimli filmaři, a využili toho opravdu bohatě. Přímo v poušti i jejím okolí vznikly desítky filmů žánru spaghetti western, včetně těch nejslavnějších.
Areál Western Leone se chlubí dekoracemi použitými ve filmu Tenkrát na Západě. Vstup sem stojí 12 eur, zaparkovat se dá až těsně před branou.
Můžete navštívit téměř pravý saloon, tedy bar typický pro americký Divoký západ.
Jen vám nesmí vadit, že se tu nedomluvíte anglicky. Do žánru to tedy úplně nezapadá, ale dojem si tím zkazit nenechám.
Další téměř výhradně dřevěné budovy mě dokonale vtáhnou do té pravé nálady.
Podaří-li se vám záběr takový, že v něm nepřekáží občas zaparkované auto, je dojem, že jste uprostřed toho všeho, chvílemi skoro dokonalý.
Kdo chce navštívit westernový kostel, může. Vedle saloonu je to jediná stavba, kterou je možné vidět i zevnitř.
V podstatě je to plně funkční budova, a tak využívám příležitosti. Zároveň zůstanu věrný svým způsobům, jak obdobné stavby zpravidla fotím.
Jen čistě pro přesnost, možná by se tu našel ještě jeden funkční objekt. Do předchozích počtů jsem ho ovšem nezahrnul, nejde totiž o stavbu. Jeho použití pak už nedoporučuji vůbec.
Western Leone je zároveň jedním z výchozích bodů pro procházku pouští Tabernas. Ta je prostředím extrémním, takže se vyplatí dodržovat pár nezbytných zásad.
Světlé oblečení je možná ta nejmenší z nich, a i když ji dodržím také, za sebe bych za podstatnější viděl dlouhý rukáv, zvlášť pro nás, co jsme na sluneční paprsky trochu háklivější.
Je zbytečné namítat, že vám bude horko. To vám bude stejně, ale aspoň se nespálíte. Já si beru na pomoc ještě faktor 50. No a věc veledůležitá, vezměte s sebou dostatečnou zásobu tekutin. Pro kratší pobyt počítejte se spotřebou litr na hodinu, pro delší klidně přidejte. Co si do pouště nepřinesete, nikde jinde tu nevezmete. Stánky s občerstvením tu opravdu nejsou.
Tabernas je poušť svým způsobem zvláštní. Samozřejmě už svou malou rozlohou, navíc není vůbec vzdálená od civilizace. Na dvě části ji dělí dálnice, jedním cípem dokonce vede železnice. Opravdu malé části lze navštívit autem, ale moc toho neuvidíte. Chce to opravdu vydat se aspoň kousek pěšky.
Právě je 37 stupňů a jasno, navíc čas blízký pravému poledni. Takže to mám se vší parádou. I když prý bývá i hůř.
Jsou tu znát vyšlapané cesty, městečko Western Leone je dobrým orientačním bodem, takže ztratit se tu je naštěstí těžší než v jiných pouštích. A ta procházka svým způsobem stojí za to, byť na jejím konci mám opravdu dost.
Chci se ještě podívat do blízkého MiniHollywoodu, kde jsou dekorace používané dodnes, ale i tady vzniklo pár filmů ve svém žánru klasických.
Vstup je sem o něco nákladnější, s parkováním (u kterého fakt ocením, že je pod stříškou) a jídlem vyjde bez pětníku na 60 eur. Ale řekl bych, že se to vyplatí.
Hollywood má svůj Chodník slávy, tady bych to nazval Schody slávy.
Nejsou tam ani zdaleka všichni, kdo kdy ve spaghetti westernech hráli, ta jména jsou spíše na ukázku, ale mě třeba těší, že tam nechybějí moji oblíbení Bud Spencer a Terence Hill.
Ze všech filmů, co tu vznikly, jsou často zmiňovány Hodný, zlý a ošklivý nebo Pro pár dolarů navíc, když už jsem narazil na filmové plakáty takhle pěkně vedle sebe. Ale je jich mnohem víc.
Seznamy filmů, které byly natočeny v Tabernasu, jsou opravdu dlouhé. Často postrádají konkrétní uvedení té které lokace, mnohdy se natáčelo jen v samotné poušti. Takže jenom namátkou můžu jmenovat Sto pušek či Divokým Kurdistánem. Mezi zdejšími dekoracemi a po poušti Tabernas se tedy pohybovali Raquel Welch nebo Lex Barker, kteří mimochodem svůj schod se jménem nemají.
Tyhle dekorace jsou znatelně v lepším stavu, tvoří dohromady městečko, kde vlastně nic nechybí. Světskou moc představují vpravo šerif a soud, na boj se živlem jsou připraveni v hasičské zbrojnici.
Přístřeší cizinci poskytne hotel,...
... zábavu pak nezbytný saloon. Jeho název The Yellow Rose (v překladu Žlutá růže) je v podstatě součástí americké západní kultury. V tomto prostředí tak působí autenticky. Žlutými růžemi byly nazývány dívky smíšené bělošsko-černošské krve, často opěvované i žádané pro svůj půvab. Vtupem do svazku s bílým mužem mohly yellow roses získat určité společenské postavení, ovšem ty, kterým se toto nepoštěstilo, měly stejně blízko k tomu, aby zvláště v určitých obdobích amerických dějin skončily na okraji společnosti.
K saloonu patří neodmyslitelně typické dveře. Říká se jim batwing doors, čili netopýří křídla.
Aby ve městě nic nechybělo, máme tu ještě zajímavou spolu sousedící trojici, zahrnující řeznictví, obchod s jezdeckými botami a holičství.
Natáčí-li se tady ve Španělsku westerny, tedy filmy odehrávající se na Divokém západě, je tu i jedna zajímavá historická souvislost. Kovbojská tradice má totiž svůj prapůvod právě ve Španělsku, odkud ji do Ameriky importovali první kolonizátoři. Samozřejmě se pak vyvíjela odděleně a tedy do značné míry svébytně, ale honák dobytka, který svoje stádo obhospodařuje z koňského hřbetu, zůstal.
Kovboj se stal součástí kultury Divokého západu, western jako umělecký styl možná ubral stáda krav a přidal psance, souboje dobra a zla a další žánrové prvky. Ani těm nechybějí reálné základy, ale western je přece jen trochu fikce a hodně atmosféry. A tu je třeba dotvořit i ve westernovém městečku.
V jednom z dřevěných domů najdete i malé filmové muzeum. Na tom malém náměstí westernového města není možné jej přehlédnout.
Uvnitř najdete něco málo promítací techniky a po stěnách opravdu mnoho filmových plakátů. Po většinu času budete přemítat, jestli jste ten který film někdy viděli, a my neznalí španělštiny se na místě snažíme zachytit nějaké slovo, které by mohlo být vodítkem pro český název filmu. Je to docela zábava, a věřte, že na pár názvů se přijít dá.
No a pak je tu zlatý hřeb v podobě jídla. Klimatizovaná restaurace formou bufetu je ideální řešení.
Uvedou mě ke stolu a zbytek je na mě až do okamžiku sklizení použitého nádobí ze stolu. Mají tu vlastně cokoliv, ale dám přednost něčemu aspoň trochu stylovému. Řízek s hranolky si opravdu můžu dát jinde. Možnost volby nicméně už z principu nezavrhuji. A jestli mohu připojit radu plynoucí z vlastní zkušenosti, neostýchejte se dojít si pro něco navíc.
Je před pátou, když z MiniHollywoodu odcházím. Zbývá mi už jenom přesunout se do místa dalšího nočního pobytu. Tedy jenom... mám to bezmála čtyři sta kilometrů. Ale s nutnými zastávkami odhaduji, že bych měl být kolem deváté na místě.
Zdržení, jež započalo nočním dobrodružstvím s hledáním hotelu v Mijasu a skončilo pozdějším vstáváním, tak nakonec nebude příliš znát. Kolem dálnice se brzy zase zazelená, cesta ubíhá v poklidu, však se také blíží večer.
Jediným problémem je krátké uvíznutí v koloně někde před Valencií.
Tím také dávám na srozuměnou, kam jsem vlastně přibližně dojel, neboť samotný název místa Alcàsser by někomu něco řekl jen velmi těžko.
Čtyři minuty po deváté nepochybně je čas kolem deváté, takže časový plán byl splněn. Žádné komplikace nenastanou, přidělený pokoj číslo 307 opravdu existuje a je snadno k nalezení.
Ve čtvrt na deset už jsem ubytován, poslední noc ve Španělsku očekávám poklidnou. Kromě pouštního odpoledne mám za sebou i dosud největší denní dávku kilometrů – za dnešek jsem jich zvládl šest set osmdesát čtyři.
———————————
Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Po několika zkušenostech si dovoluji upozornit, že veškeré materiály zde publikované podléhají autorskému zákonu.