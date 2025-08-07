Jak dojet na ostrov a zpátky (12.)
12. kapitola: K pyramidám, k soutěsce a ke dvěma rekordům (1. července 2025)
I když panu Adrianovi věřím, že žádná škoda nehrozí, stejně se jdu na auto podívat ještě před snídaní. Rád konstatuji, že se nemýlil.
Vítr pořád ještě trochu fouká, i když podstatně méně než v noci, a pan domácí přidává i další radu. Mám prý počkat, do deseti bude klid.
Snídaně sestává ze stejných ingrediencí jako včera, pouze vejce odmítnu. Je toho naráz moc.
Jako se pan Adriano nemýlil včera, nezmýlil se ani ve druhém úsudku. Okolo desáté vítr skutečně utichne, hladina oceánu je klidná.
A tak tedy s malým odkladem, ale vyrážím. Pro začátek nijak daleko, do Güímaru je to méně než dvacet kilometrů.
Güímar je město typicky kanárské s úzkými uličkami a prudkými svahy. Svoje si při jeho průjezdu užiju, víc mě tentokrát nezajímá.
Mým cílem je areál s pyramidami na jeho severním okraji Güímaru. Trefím k němu přes všechny nástrahy na cestě celkem snadno, navigace mě vede přesně.
Parkuje se poblíž vchodu, a zadarmo. I když tuhle informaci nezjistíte na první pohled, neboť značka s ní je snad až zbytečně vysoko. Rozměry také zrovna nevyniká, ostatně soudím, že ani na fotce nebude působit nijak nápadně.
Ostatně i nadále je potřeba uplatnit trochu té všímavosti. Vstup do areálu je trochu utopený pod terénem, a to, co nakonec spatříte na první dobrou, ani vstupem není. Nicméně nápis, jenž se vás snaží přesvědčit, že jste na místě, nelže.
Skutečný vchod už přehlédnout nemůžete, zrak se vám už sám stočí vlevo.
Vstupenka pro dospělého stojí 12,50 eura, pohyb po areálu je zcela volný a časově omezený pouze zavírací dobou. U pokladny se mě zeptají, odkud jsem, a leták v češtině určitě překvapí i potěší. Postupem času však shledávám, že mnoho informací nepřináší, v pohodě bych se obešel bez něj. Ale snaha se cení.
Areál tvoří šest pyramid s obdélníkovou základnou o výšce maximálně 12 metrů. Vlastně se moc neví, proč tu jsou. A dokonce se ani neví, odkdy tu jsou.
V roce 1990 se o nich dozvěděl Thor Heyerdahl – ano, ten, co se plavil na Kon-Tiki – a objevil v jejich rozestavení zákonitosti geometrické, z nich pak vyplynuly věci týkající se astronomie. Nakonec je označil za spojnici mezi mayskou a egyptskou civilizací, a to hned v několika významech.
První vyplýval z podobnosti s mexickými pyramidami Mayů a Aztéků, druhý z ostrova Tenerife dělal zastávku na cestě z Evropy do Střední Ameriky. Cestu z marockých břehů na Kanárské ostrovy Heyerdahl odmítl jako nepravděpodobnou, pro silné mořské proudy by byla velmi obtížná. Ze Středomoří však možná je, ostatně i trajekt Marie Curie připlul na Tenerife zhruba po první části Heyerdahlem předpokládané trasy.
Svou teorií vzbudil Heyerdahl rozruch. Mnohými byla odmítnuta, neboť pyramidy byly do té doby považovány za náhodně odložené hromady kamení. A podle toho s nimi bylo i nakládáno: tři z nich byly rozebrány na stavební materiál.
Pravdou je, že zemědělci na Tenerife kameny z polí odkládají na hromady dodnes, nikdy však nebyl důvod skládat je tak pravidelně, aby z nich vznikly stupňovité pyramidy. Lávové kameny jsou navíc opracované, pyramidy jsou orientované způsobem, který dává smysl. Schody po straně pyramid vedou tak, aby z nich byl vidět západ slunce, z vrcholu jedné z pyramid je dokonce v den letního slunovratu vidět západ dvojitý. Slunce se nejprve skryje za jedním z vrcholů po obvodu kaldery, poté se asi čtvrtina jeho kotouče opět objeví, načež pak zapadne definitivně. Jelikož čedičové skály podléhají erozi, tento jev nebude pozorovatelný věčně, ale v současné době to stále je možné.
Heyerdahlovi odpůrci kladou vznik pyramid do 19. století, astronomické záležitosti pak připisují svobodným zednářům, pro něž má západ slunce jistý význam. Pravdou je, že ani Heyerdahl nevyslovil nic určitého o tom, kdo a kdy pyramidy v Güímaru vlastně postavil. Rozpor teorií tady nijak neřeší, po návštěvě pyramid vám bude jejich původ a účel nejasný stejně, jako když jste sem přišli.
Thor Heyerdahl se zasloužil o otevření zdejšího etnografického muzea, finančně mu s tím pomohl další Nor. Jeho jméno je Frederik Olsen, jehož předci založili v roce 1848 na Kanárských ostrovech rejdařství. Věci spolu někdy souvisejí nečekaně a tohle jméno už vám může být povědomé: Fred. Olsen Express je název společnosti, která provozuje trajektové linky.
Právě Heyerdahlovi je věnována část expozice. U vstupu do auditoria najdete jeho bustu, a kromě jiného je tu i replika papyrového voru Ra II., pojmenovaného podle egyptského boha Slunce. Na originálním voru doplul Heyerdalhl v roce 1970 z Maroka na Barbados. Dvojku má pak vor v názvu z toho důvodu, že jednička se předchozího roku potopila, když jí k cíli chyběly sotva dvě stovky kilometrů.
Snad ještě proslulejší expedici Kon-Tiki představuje zmenšený model balzového voru. Heyerdahl s několika společníky v roce 1947 přeplul Pacifik, cílem této expedice bylo dokázat, že Polynésané mohou být jihoamerického původu. Dlužno dodat, že se svou teorií narazil tehdy Heyerdahl podobně jako o desítky let později v případě güímarských pyramid.
Nic z toho Heyerdahla zásadně neovlivnilo, alespoň ne v záporném smyslu. Kniha o expedici Kon-Tiki se stala bestsellerem, úspěšně si vedl i film. Heyerdahl si vybudoval pozici, která mu pak nepochybně pomohla získávat prostředky na další expedice. V Güímaru se v roce 1994 usadil natrvalo a dožil zde své dny. Aspoň tak se to říká, ve skutečnosti zemřel v roce 2002 v jedné italské nemocnici.
Součástí areálu je botanická zahrada, vybudovaná víceméně po obvodu pyramid. Rostou tady fíkusy – ten nejkošatější najdete poblíž Auditoria,...
... dále pak mimo jiné aloe,...
... nějaká ta palma,...
... cukrová třtina,...
... opuncie...
... nebo sukulent pryšec kanárský, španělsky zvaný cardón, v pozadí s nezbytným dračincem. Nevím, jestli jsou tyto dvě rostliny vedle sebe záměrně, ale smysl by to dávalo. Každý z Kanárských ostrovů má totiž svůj symbol z říše rostlin i živočichů, a jako je dračinec dračí symbolem Tenerife, cardón je symbolem ostrova Gran Canaria.
Občas tu můžete narazit i na zástupce zvířecí říše. Nejsem ale zdatný zoolog, takže co to bylo za ještěrku, to vám opravdu nepovím.
Jisté je jen tolik, že při focení nesmíte na nic čekat. Ještěrka taky čekat nebude.
Několikrát denně promítají v Auditoriu krátký film, jehož dvě témata jsou asi jasná předem: güímarské pyramidy a Heyerdahlovy expedice, obojí zasazeno do kontextu kulturního a v rámci možností i vědeckého. Neboť jak už víme, Heyerdahl byl sice populárním cestovatelem a dobrodruhem, ale jeho závěry nebyly vědeckou obcí přijímány vždy bezvýhradně.
Patnáct minut celé věci, volba z několika jazyků. Domácí španělština, pochopitelně, pak světová angličtina. Z dalších jazyků je na výběr francouzština, italština a němčina, a protože Heyerdahl, nabídnou vám i dosti neobvyklou norštinu.
Zvolenou jazykovou verzi si pak pustíte do sluchátka po pravém uchu. Zařízení je to bezkontaktní, ovšem zdánlivý komfort v podobě regulace hlasitosti se může ukázat být nevýhodou. Každý se totiž snaží pustit si sobě srozumitelnou verzi tak nahlas, aby slyšel. Postupně nabývá na síle změť jazyků, z níž v posledních minutách pochytíte jen velmi málo.
Nezbytnou pauzu si dávám v kavárně a cukrárně u východu. Snad ta sestava nápojů doplněná sladkým croissantem může někomu připadat až příliš rozmařilá, ale věřte, že času na ni mám přiměřeně dost. Musím totiž přesně najít směr i cíl další cesty, a také pár poznámek z dosavadního průběhu dne přijde později k užitku. Mohu to tedy považovat za svého druhu aktivní odpočinek.
Příští zastávka bude tedy následovat po 90 kilometrech, z větší části po dálnici, která je vedena tak, aby se po ní jednoduše řečeno dalo jet. V praxi to znamená množství terénních zářezů a občas nějaký tunel.
Pro mě tahle cesta znamená též jeden ze zeměpisných rekordů, neboť v ohybu na 64. kilometru dálnice TF-1 u města Las Chafiras je nejjižnější místo, kam jsem se kdy dostal. Údaj 28°2'57,53" severní šířky mimo jiné znamená, že od obratníku Raka jsem v tu chvíli vzdálen jen necelých 513 kilometrů. Kdybych chtěl být přesný, tak ten údaj se týká večerní cesty zpět, neboť každá dálnice má dva pásy, ale fotku jsem udělal teď, a oněch sotva patnáct metrů rozdílu se snad dá i zanedbat.
Nejen Coca-Cola vrhla na trh snad všech zemí lahve popsané jmény. Ve Španělsku koupíte i místní vodu s něčím podobným. Nápis je sice vyveden mnohem menším písmem a na etiketě jej bude muset trochu hledat, ale je tam. Každý muž jistě ocení, když mu jeho drahá polovička na cestu opatří něco podobného, takováto společně sdílená radost vás stmelí docela určitě.
V obci Santiago del Teide narazím na vážného konkurenta. Jestli jeho registrační značka odpovídá bydlišti, má to sem ještě o kousek dál než já. Snaha navázat kontakt s autem přede mnou bohužel vyzněla naprázdno, a i když jsme nejspíš měli stejný cíl, naše cesty se už takto nepřiblížily.
Snadná jízda po dálnici je vykompenzována v závěru cesty. Je to sice jen posledních pět kilometrů, ty ale stojí za to.
Serpentiny vyvedou silnici do 1050 metrů nad mořem. Jet se dá jen krokem, cesta je široká tak na jedno a půl auta. Míst k vyhýbání je tu docela dost, ale protijedoucí auto spolehlivě potkáte i mimo ně. Některá jsou chvílemi obsazena těmi, co se kochají a fotí.
A důvod najdete vždycky, ať už pohlédnete směrem k pobřeží, nebo do středu ostrova s vrcholem Pico del Teide.
Alpský trénink je jen průpravou. Tohle je pravá řidičská maturita, během které musíte zvládnout nejen vyjet a vyhýbat se protijedoucím. Občas je potřeba couvnout, někdy vyčkat, až se uvolní místo na odpočívadle. Když u toho stihnete aspoň pár fotek, máte splněno.
Parkoviště je až ve vsi Masca, ale plné. Pár volných míst je asi o půl kilometru dál. Což je pořád štěstí, protože další parkoviště je sice větší, ale po dalších skoro dvou kilometrech.
Před deseti milióny let vznikly tři malé ostrovy v místech dnešních tří rohů ostrova Tenerife. Oceán mezi nimi vyplnil před dvěma nebo třemi milióny let kužel sopky Pico del Teide. Jeden z původních ostrovů je dnes ukryt v horském masivu Teno na severozápadě Tenerife.
Na rozhraní dvou masivů z hornin o velmi odlišném stáří vytvořila vodní eroze hlubokou soutěsku zvanou též Masca, jež se prudce svažuje k pobřeží.
Možná nejlepší pohled na soutěsku je kousek nad vesnicí, kde vedle silnice vede chodník, takže aspoň nepřekážíte v cestě autům. A věřte nebo ne, do Mascy jezdí i autobusy.
Pocit povinnosti velí sejít co nejblíž k soutěsce, když už tedy nemůžu do ní. Otevřena turistům je jen od pátku do neděle. Klidně tedy sejděte na vyhlídku Lomo del Medio. Tu můžete na fotce aspoň tušit vlevo dole.
Sejít k ní je možné po příkře klesající cestě vydlážděné čedičovými kameny. Naštěstí je sucho, za deště to tu prý klouže velice.
Soutěska Masca se vám z vyhlídky bude líbit docela určitě, ale nejlepší pohled je podle mého ten, o němž už byla řeč.
Zbývá vyšlapat k autu něco přes kilometr s převýšením kolem stovky metrů. Dovolím si jen malou odbočku.
Nikoliv však ze směru, nýbrž tematickou. Drobnosti umožňují lidem přebývat i v takto pro život ne zrovna hostinné krajině. Terasovitá pole zpevněná kameny téměř splývají s přírodou, vodovodní trubky už jsou trochu nápadnější. Podél cest do horských vesnic je uvidíte poměrně často.
Dojedu k vyhlídce zvané Hilda. To je ono zmíněné místo s parkovištěm, právě teď poloprázdným. Je prý odtud vidět vše podstatné. Vstup do soutěsky Masca, terasovitá pole i několik serpentin silnice, jež byla vybudována v 70. letech. Špičatější z vrcholů vpravo se jmenuje Pico Yeje a je vysoký 856 metrů.
Fotku auta s horou Pico del Teide mohu s klidem považovat za symbol téhle cesty, i když mě trochu mrzí, že horu částečně zakrývá skála před autem.
Dá se na na i vylézt, Pico del Teide je odtud vidět parádně, ale zas tu chybí auto.
A pak tu mám ještě druhý z osobních rekordů. Asi tři sta metrů před touto vyhlídkou, tím směrem, kterým se dívá poslední fotka odtud,...
... je na 16°50'49,32" západní délky nejzápadnější mnou dosažené místo. Nenapadá mě způsob, kterým bych kdy v budoucnu mohl ty dva dnešní rekordy překonat.
V pět hodin jsem dole. A jsem docela rád, že to mám za sebou. Fotka mimo jiné odhalí rozestavěný úsek dálnice TF-1, který by měl přiblížit uzavření dálničního okruhu kolem celého ostrova.
Cestou zpátky do Bocacangreja se ještě stavím na pláži v místě zvaném Porís de Abona. Parkoviště v centru je plná, ale kousek nad městem je ještě jedno. Spíš jde o takový nijak neupravený a dost prašný prostor, kde ale můžete auto nechat zadarmo.
K pláži je to odtud asi čtyři sta metrů.
Náhodný výběr místa je nakonec docela šťastný. Pláž je stále osvětlena sluncem, ale jsou tam místa ve stínu, kde se mohu na chvíli posadit. Velkým plusem je pak upravený přístup do vody, kde jsou vlny podstatně menší, takže se tu dá i plavat.
Domů se vracím před devátou. A je to jak na povel. Dosud bylo skoro bezvětří, ale s odbočením do ulice se spustí vítr, přinejmenším stejně silný jako včera. Poučen z noci na dnes i samotným panem Adrianem nechci dělat předčasné závěry, nakonec i u nás se říká, že ráno je moudřejší večera. Škod se tedy neobávám, ovšem zítřejší program se mi přece jen zdá být přinejmenším nejistý.
———————————
Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
