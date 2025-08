Jak dojet na ostrov a zpátky (11.)

Přírodní krásy ani místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tato cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

11. kapitola: Od papoušků k dračinci (30. června 2025)

„Je devět, na Kanárech o hodinu méně.“ Takhle nějak (v originále „son las nueves, una menos en Canaria“) může vypadat rozhlasové ohlášení času ve chvíli, kdy vstupuji do kryté předzahrádky na snídani.

Vejce se dostavilo o něco později než ostatní, a tak na společné fotce chybí. Zatím doporučuji vaší pozornosti tu obrovskou sklenici. Chtěl jsem ke snídani džus, a tenhle je podle slov pana Adriana z banánu a manga. Spíše bych tedy řekl, že je to smoothie, ale na tom až tak nezáleží.

A vejce nakonec přišlo se zpožděním jen mírným, a ochotně zapózovalo samostatně.

Dneškem tedy začíná naostro pobyt na Tenerife, největším z Kanárských ostrovů (španělsky Islas Canarias nebo prostě jen Canarias). Souostroví patří z hlediska geografického do Afriky, neboť leží na africké tektonické desce. Ke břehům kontinentu je to ze Santa Cruz de Tenerife vzdušnou čarou asi 315 kilometrů, z Fuerteventury rovná stovka.

V důsledku španělské nadvlády, která začala v roce 1495, náleží Kanárské ostrovy kulturně do Evropy. Z dobytého území postupně povýšily na část Španělska, jež je na stejné úrovni jako pevninská autonomní společenství. Plnou autonomii získaly v roce 1983.

Sopečné souostroví je světem zcela svébytným, střed hlavních ostrovů tvoří sopečný kužel, obydlené jsou skoro výhradně oblasti podél pobřeží. A jak prudce stoupají hory nad moře, tak prudce klesá i oceánské dno. Dvacet či třicet kilometrů od pobřeží Tenerife je hloubka tří i čtyř tisíc metrů. Sedm hlavních a několik dalších drobných ostrovů je viditelným projevem vulkanické činnosti, ale oceánské dno je plné podmořských hor, které nestačily vyrůst nad hladinu, nebo nad ní byly tak nízko, že je eroze zase obrousila.

Ostrov Tenerife je starý asi milión let. Už včera jsem si vyzkoušel, že jízda po zdejších silnicích je místy náročná. Dnes si tuto zkušenost zopakuji ve větším – a jak se brzy ukáže, bude to v míře větší, než jsem si naplánoval.

Ať tedy vyjedete na Tenerife snad kamkoliv, buďte připraveni na to, že zdoláte obrovské výškové rozdíly. Ani komunikace vyššího typu, tedy dálnice, z toho úplně vyjmout nelze. Projeví se to i na cestě do města Puerto de la Cruz, vzdáleného od Bocacangreja nějakých 45 kilometrů. Od ubytování v nadmořské výšce kolem 140 metrů vyjedu za slunečného počasí, je asi 25 stupňů. Dálnice se vyšplhá až do 650 metrů výše, mimo jiné projedu mraky, a v těch místech je o deset stupňů méně.

Následuje prudké klesání podél severního pobřeží ostrova. Než dojedu do cíle, vrátí se všechno zase na začátek. Doslova.

Už už totiž parkuji u zoologické zahrady Loro Parque, když si uvědomím, že sebou nemám ani peníze, ani kartu, a dokonce ani řidičák, který nosím v peněžence. To je tak, když si obléknete jiné věci než včera. Nezbývá mi nic jiného než se obrátit domů. Na odjezdu ale musím ještě přesvědčit obsluhu parkoviště, že jsem přijel opravdu před chvílí, že opravdu nemám čím zaplatit, a že se opravdu ještě vrátím, abych jim napodruhé už těch požadovaných sedm padesát dal.

Takže zpátky a znova od začátku. Ne že by se mi dvakrát chtělo, ale otázka takto nestojí. Nic jiného mi totiž nezbývá. Vše se opakuje, včetně mraků na stejném místě. Ty dvě fotky od sebe dělí asi hodina a čtvrt.

Ale ten drobný trénink je znát, druhou jízdu do Puerta zvládnu přece jen o pár minut rychleji. Jen ten třetí slib, který jsem dal před chvílí, splnit nemohu. Parkoviště u zoo se totiž mezitím zcela zaplnilo, a tak k bráně ani nedojedu. Všechna auta odchytávají dva chlápci asi sedm set metrů před ní. Za parkování v podmínkách mnohem méně kulturních vybírají rovných 10 eur.

Ještě mi zbývá doběhnout k bráně, což obnáší oněch sedm stovek metrů po městě.

Za necelou čtvrthodinu pár minut jsem konečně opět u brány zoo. Za pár minut bude poledne, na dnešním programu se tohle zdržení určitě projeví. Za hloupost se prostě platí, byť to nemusí být vždy jen penězi.

Zoo v Puertu de la Cruz byla založena v roce 1972 jako papouščí, odtud také plyne její název Loro Parque. V té době tu žilo sto nebo sto padesát papoušků. Postupně se jejich počet zvýšil do tisícovek. Kdy a proč zoo rozšířila svůj repertoár, těžko říct. Dnes nabízí skladbu zvířat podobnou jiným zahradám, ovšem název si ponechala.

Loro Parque se prezentuje jako zahrada thajského stylu. Vidět je to už na špičkách a vůbec zdobení střech malého domku, v němž jsou pokladny. U vstupu z ulice zase objevíme prvky buddhistické architektury.

Od středoevropských zoologických zahrad se Loro Parque liší značně. Pro běžného návštěvníka z Evropy může být exotické vlastně všechno, co vidí, ale vše je potřeba vztáhnout k tomu, co je obvyklé ve zdejším prostřední. Typickým příkladem jsou třeba palmy – na jakémkoliv trávníku u nás doma si je představíte asi těžko, tady jsou ale běžnou součástí vegetace.

Oko Evropana může být lehce zmateno a exotiku přehlédnout. Pro nás jsou vodní plochy běžnou součástí krajiny. Zkuste však nějakou najít na Tenerife, vynecháte-li z úvah pár občasných horských jezírek, jež jsou bez výjimky závislá na deštích.

Kousek od vchodu vás vyfotí. Když budete sami za sebe ochotni vydat osm eur, můžete si fotku převzít u východu ze zoo. Portrét je trochu kýčovitě doplněný papoušky, přidají tam i logo zoo, to už méně nevkusně. Ořez do stejného formátu, jaký mají ostatní fotky v deníku, je řešením poměrně spásným.

Ale jsme v zoo, takže se zkusím chvíli věnovat zvířatům. První, které na návštěvníky čeká, je gorila. I ve volné přírodě se jedná o zvířata spíše klidná až rozvážná. Samci představují jakousi autoritu, plynoucí z jejich přirozené role strážců skupiny. Velmi pravděpodobně vědí o zájmu, který vzbuzují u turistů. Prý si dokážou užívat podobné pocity jako celebrity, a dost možná jsou gorily schopné s námi hrát jakousi sociální hru: my pozorujeme je, gorily zase pozorují nás.

Pavilón Planet Penguin simuluje antarktické podmínky, takže tučňáci žijí v prostředí velmi podobném přírodnímu. Ty si užijí i návštěvníci, kteří projdou kolem několika obrovských ledových kvádrů.

Venku je horko a dusno jak před bouřkou, takže průchod k tučňákům zafunguje jako klimatizace. To je příjemné i na tu krátkou chvíli. Pavilón pak neprojdete, ale projedete na pohyblivém chodníku. Proud návštěvníků tak postupuje stále vpřed, turisté se nehromadí.

Vysoké válcové akvárium působí skoro neskutečně. Nejvíce ze všeho vypadá jako obrovská živá tapeta. Počet jeho obyvatel se dá jen velmi špatně odhadovat, musí jít však do tisíců.

Dvě hlavní atrakce, delfíny a kosatky, si s klidem nechám ujít. Na jejich nejbližší cvičení je plno, příští se koná za dvě hodiny. Už ve chvíli, kdy vstup zavírají, čeká na další představení početný zástup.

Ty dvě hodiny se mi tady samozřejmě jen tak stát a čekat nechce, ke kosatkám a delfínům se ale též váže asi největší kontroverze týkající se tenerifské zoologické zahrady. Ač tedy Loro Parque zdůrazňuje vysoké standardy péče o zvířata, naráží veřejná a ve své podstatě cirkusová vystoupení, kdy jsou zvířata pravidelně zraňována, na etické problémy.

Vodní svět je naštěstí zajímavý i jinak. U dalších akvárií si můžete zahrát hru nazvanou „hledá se Nemo“. Což o to, klauna očkatého, jak se rybka zpopularizovaná stejnojmenným filmem jmenuje, najdete celkem snadno. Ve snaze vyfotit si jej tu ale můžete strávit poměrně dost času, a výsledek bude vždycky trochu problematický, zvlášť když máte jen telefon.

Rychle plavající rybky se zkrátka fotí špatně, naopak koráli představují ve vodním světě klid.

Hbitým rybkám přestanete jejich mrštnost zazlívat poté, co navštívíte netopýří obydlí. Přítmí a s ním související dlouhá doba expozice jsou příčinou toho, že průlet netopýrů technika nezachytí vůbec.

Zatímco nezúčastněný čtenář bude na dalším obrázku opět obdivovat palmy a možná počítat plameňáky, my, co jsme byli na místě, upozorníme na protrhávající se oblačnost. Konečně začíná prosvítat modrá obloha, s níž možná přijde nějaký ten stupeň navíc, každopádně je však o hodně příjemněji.

Na mnoha místech zahrady se dočtete, jak je na tom planeta špatně, pokud jde o plasty.

Absolutně nemám v úmyslu tohle jakkoliv zpochybňovat, jenom mi přijde zvláštní, že například takové mojito vám tady připraví z máty, kterou mají v plastovém pytlíku, z ledu, který mají též v plastu, jednotlivé složky odměří plastovými odměrkami a výsledek vám naservírují v plastovém kelímku. Svět pak zachraňují tím, že dostanete papírové brčko.

Některé věci jsou tu vyřešeny nápaditě, třeba průchod obří ptačí klecí. Zatímco člověk smí chodit jen po cestě,...

... ptáci mohou, kam se jim zachce.

Venku pak potkáte i papouška z rodu lori. Tenhle nosí české druhové jméno mnohobarvý, a samozřejmě je to jeden z těch, po nichž byl kdysi Loro Parque nazván. Vedle ostatních zvířat tu pořád mají nejpočetnější chov papoušků na světě.

K vidění jsou i další suchozemští tvorové. Když se ovšem trefíte do jejich nálady. Lemury nezaujmete, což jejich zástupci dávají najevo už svým postojem. Spíše tedy posezením.

Loro Parque se chlubí i dalšími rekordy, ten následující je trochu kuriózní. Tunel procházející žraločím akváriem je považovaný za nejdelší evropský. Je to paradox, když technicky vzato se nachází v Africe. Potvrzuje však kulturní příslušnost Kanárských ostrovů. Návštěvníci pak mohou jen doufat, že tunel nedopadne jako podobná atrakce z třetího dílu Čelistí, filmu jinak velmi slabého.

Ze zoo odcházím někdy kolem čtvrté, chci stihnout ještě aspoň jednu věc. Ve městě Icod de los Vinos, vzdáleném od Puerta de la Cruz asi dvacet kilometrů, roste velmi zajímavá rostlina. Ovšem nepředbíhejme. Průjezd více než dvacetitisícovým městem není zrovna snadný.

Věřím směrovkám, nic jiného mi nezbývá, a najdu parkoviště. Ne moc daleko od kýženého cíle, s poplatkem jen mírným, ovšem s provozní dobou jen do osmi. Na to jsem upozorněn při odchodu. Když nestihnu, není to prý žádný velký problém – vždyť ráno zase otvírají.

Teoreticky by mi mělo stačit projít okrajem historického centra města, založeného v roce 1581. Podle plánu minu Kostel sv. Augustina (španělsky Iglesia de San Augustín), náležející původně ke klášteru. Komplex budov byl dokončen už roku 1585, leč do dnešních dnů se zachoval jen kostel. Zbytek musel ustoupit radnici, která je vidět v popředí. Poznáte ji třeba podle čtveřice vlajek, což vypadá na první pohled složitě, ale není, je to jen řekněme bohaté. Zleva postupně vlají vlajky provincie Santa Cruz de Tenerife, Španělska, Kanárských ostrovů (míněno je teď autonomní společenství, nikoliv stejnojmenné souostroví) a konečně města Icod de los Vinos.

Hledaný Parque del Drago mám za chvíli před sebou, ale vchod nikde.

Nakonec se musím doptat. Vchod je opravdu nenápadný, ukrytý v úzkém průchodu mezi domem a starou městskou hradbou. Cedule je viditelná, ne však z ulice, po které přicházím. Přivítá vás mnoha jazyky, české „vítejte“ najdete zhruba ve dvou třetinách její výšky. Vstupné je pět eur.

Hlavní atrakcí parku je dračinec dračí – endemit, vyskytující se jen na Kanárských ostrovech a na Madeiře.

Botanicky nejde o strom, ale o bylinu, což se pozná i podle toho, že jeho kmen – vlastně tedy stonek – netvoří letokruhy. Jeho věk se tak odhaduje podle výšky, případně podle rozložitosti koruny. Největší dračinec je právě tady. Vysoký je 17 metrů, obvod jeho kmene – totiž stonku – je 10 metrů. Starý je více než 1000 let, ovšem setkáte se i s údajem dvakrát takovým. Ten šíří hlavně místní, jinak právem pyšní na svůj dračinec, který se stal i symbolem ostrova. Podle botaniků je ale číslo dva tisíce silně přemrštěné.

Dračinec dračí je využíván různě. Jeho červenohnědá pryskyřice, známá jako dračí krev, má léčivé účinky, ale používá se i jako barvivo. Svoje výrobky jí barvil například Antonio Stradivari z italské Cremony, proslulý výrobce houslí.

Od dračince vzešel název Parque del Drago, což je v podstatě venkovní botanická zahrada. Na rozdíl od jiných zahrad tato nepředstavuje žádné exotické druhy (to je samozřejmě opět vztaženo k místu, kde se nachází), spíše jde o rostliny svým způsobem vzácné. V drtivé většině jde totiž opět o endemity.

V sousedství parku je ještě známé motýlárium, ale času je málo. Dopravu domů jinak než vlastním autem bych řešil opravdu nerad. Raději se na chvíli posadím do restaurace, vyhrazené pouze návštěvníkům parku.

Na takové omezení má jistě každý podnik právo, podivné mi nicméně přijde oznámení o něm. Nikoliv pro jeho umělecké ztvárnění, ale proto, že jej najdete uvnitř restaurace poté, co projdete turniketem, který vás tak jako tak pustí dál jen v případě, že mu nabídnete k načtení vstupenku.

Na parkovišti jsem něco po sedmé, tedy spolehlivě včas. Na odjezdu ještě potkám pro dnešek poslední dračinec. Moc času zamířit na něj nebylo, snad je vidět.

Říkám si, že pláž dnes už asi vynechám. Domů přijedu v osm, akorát jsou vidět poslední místa osvětlená sluncem, než jižní strana ostrova padne do stínu.

Jenže se zároveň zvedá velmi silný vítr. Doma bychom ho považovali za vichřici, tady je to prý normální a nemám se ničeho strachovat, jak praví pan Adriano. Na auto nemá co spadnout, střechy jsou prý na Kanárech velmi kvalitní. Usnu tedy hned, ale když mě v půl jedenácté probudí kvílení větru a mlácení všeho možného, jdu se podívat na ulici. Vítr se mnou cloumá pěkně, ale pohled na auto mě snad může zase uklidnit.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.