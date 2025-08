Jak dojet na ostrov a zpátky (10.)

Přírodní krásy ani místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tato cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

10. kapitola: Konečně na Tenerife (29. června 2025)

Počáteční řád, kdy každý cestující způsobně obsadil jedno křeslo, bere s postupujícím časem za své. Koneckonců i já jsem si z vedlejšího sedadla udělal zavazadlový prostor. Podíl cestujících, kteří spí v kajutách, a těch, co se jako já uskrovní, to totiž docela dobře umožňuje. Nejsme tu nalepeni jeden na druhém, to volné místo vedle sebe najde každý. Prostě pohodlí nade vše.

Z něj nás během noci vytrhne nehorázně nahlas chrápající spolucestující. Za chvíli mám dojem, že vzhůru jsou všichni, jen on jediný spí. Jdu se projít ven, sice se tam nedá dělat vůbec nic a dokonce ani na nic koukat, protože je tma prakticky dokonalá, ale je tu aspoň relativně klid. Lodní motory a šplouchání vody zní v tuhle chvíli skutečně jako rajská hudba. Jenže koukat do ničeho se taky nedá věčně, po čtyřiceti minutách to zkrátka omrzí.

Když se vrátím do lounge, okamžitě vím, že se nic nezměnilo. Zkouším si zase lehnout, ale ten člověk je vytrvalý. Ze směru, odkud jde chrápání, slyším, jak někdo pokřikuje, ani nevím, jakou řečí. Pak zahlédnu i něco letět vzduchem, snad nějaký papír zmačkaný do kuličky. Nemám po ruce nic, co bych taky zmačkal do papírové kuličky, takže se nepřidám, ale těm nespícím kolegům v podstatě fandim. Ani nevím, jestli dotyčného něco trefilo, ale najednou je klid. Nebo mě konečně přemohl spánek, to je také možné. Každopádně asi usínám hodně rychle.

Vzhůru jsem po sedmé. Vůbec netuším, který z cestujících byl původcem nočního hluku, ale teď už je to jedno. Jdu se podívat ven, pořád není vidět žádná země. Ostrov Gran Canaria však už někde blízko být musí, jen oblačnost zatím brání jej vidět.

Jdu tedy na snídani. Všeho je dost a opravdu pro každého: můžete si vybrat, jestli chcete snídani sladkou, zdravou (to jsou takové ty věci jako vločky s mlékem a podobně, které moc podrobně neznám), a pak klasika, kterou vyznávám já.

Kolem osmé ráno se konečně začne dít něco nového. Vplouváme totiž do přístavu Las Palmas de Gran Canaria, takže po dlouhé době zase vidíme pevnou zem.

Oproti jízdnímu řádu to vypadá na zpoždění asi půlhodinové, což se dá brát jako dojezd pořád v normě. Ještě bude čas vysvětlit, proč je pro mě tato informace docela důležitá.

Ti, kteří v Huelvě dostali žlutou cedulku, trajekt opouští. Několik málo aut se nalodí, zbytek cesty však absolvuje podstatně méně aut i lidí.

Pro nás, kteří cestujeme z Huelvy na Tenerife, zůstane první kontakt s Kanárskými ostrovy jen takto letmý. U pobřeží Gran Canarie sice setrváme asi pět hodin, ale opustit trajekt není možné. Největší město Kanárských ostrovů, v němž žije asi 380.000 obyvatel, vidíme z docela uctivé vzdálenosti.

Svým názvem je však zajímavé molo Muelle Cambullonero, u kterého těch pár hodin stojíme. Cambullonero je totiž specifický kanárský výraz pro obchodníka, jenž posádkám lodí nabízel různé zboží, ať už to bylo oblečení, tabák nebo alkohol. Obchod často fungoval i obráceně: pokud měli námořníci co nabídnout, prodávali cambulloneros zboží od nich dalším lidem přímo v přístavu. Obcházeli tak daně a celní předpisy, takže cambullonero byl především něco mezi kšeftařem a pašerákem. V lepším případě se pohyboval na hraně zákona, častěji spíše za ní, zároveň ale patřil ke koloritu přístavu. Zpravidla znal jazyky, vždycky věděl nějakou tu novinku ze světa, a pravidelně nabízel nedostatkové zboží. Pokoutní obchody kvetly naposledy za občanské války a následného frankismu, kdy byl ve Španělsku kvůli obchodnímu embargu nedostatek všeho, včetně věcí základních a jindy naprosto běžných.

Na dobu, kdy stojíme v Las Palmas, vychází oběd. Konečně zkusím paellu s kuřecím masem, španělské jídlo z nejtypičtějších. Trochu podobné rizotu, výrazně oranžovější díky různému koření, jehož součástí má být i šafrán, ale nechutnající nijak ostře. Což tak asi má být.

Hodně nám tu dopřejí, k obědu si můžete klidně dát několik chodů, takže to projednou vyzkouším. S tím masem a brambory je musím u výdeje trochu krotit, protože by mi klidně dali přetékající talíř. A to je součástí menu ještě malinký zákusek.

Odrazíme kolem druhé, a velmi brzy se konečně na obzoru začínají rýsovat břehy Tenerife. Však taky vzdálenost mezi oběma ostrovy není nijak závratná: trajekty urazí něco přes 90 kilometrů, vzdálenost mezi nejbližšími pobřežími je vzdušnou čarou nějakých šedesát.

Ještě ale nějakou dobu potrvá, než trajekt přirazí k přístavu. Je vlastně úžasné takový kolos uřídit, setrvačnost musí být při hmotnosti, kterou mají dohromady samotné plavidlo, přepravovaná auta, několik kontejnerů se zbožím, všichni cestující a také posádka, skoro nepředstavitelná.

Zatím nikam nespěchám. Jak jste mohli vidět na fotkách, moje auto stojí v jedné z řad jako poslední, stejně budu muset při odjezdu čekat. Jen si hodím do auta batoh, a pak se zase vrátím do společenských prostor.

Předpověď počasí se lehce zmýlila: na rozdíl od rána není zataženo, a pokud je snad déšť místy, není to zrovna tady. Na město Santa Cruz de Tenerife je vidět velmi dobře, neboť obloha i moře chytly příjemnou modrou barvu. Sedmadvacet nebo osmadvacet stupňů bohatě stačí.

Mezi čtvrt a půl šestou se pomyslné brány trajektu otevřou, a stejně jako bylo dobře zorganizované nalodění, zvládá posádka trajektu řídit i proces opačný. Jako první vyjedou auta z podpalubí, pak jsme na řadě my. Venku jsem za nějakých deset či patnáct minut, což je rozhodně rychleji, než bych si snad předem troufal odhadnout.

Možná tušíte za výjezdem z trajektu postavičku, která každému ukáže směr odjezdu, aby snad nezamířil do moře. Na nejbližší křižovatce pak řídí dopravu policie. Příjezdová komunikace k přístavu je totiž velmi krátká, a kdyby na ní auta zůstala stát, ti vzadu by se z trajektu jen tak nedostali. Policie tedy zastaví provoz na hlavní silnici a nechá na ni vjet všechna auta vyjíždějící z přístavu.

První křižovatku mám tedy za sebou a ukrajuji první kilometry po ostrově Tenerife. Pocit mám skoro neskutečný, a i když vím, že mám před sebou ještě víc než polovinu celé cesty, stejně si to vnitřní zvolání „jo, dokázal jsem to“ mohu asi dovolit.

Těch kilometrů dnes nebude moc, bydlím asi tak patnáct minut cesty od přístavu. Možná spíše dvacet, protože na tu hlavní silnici musím vyjet opačným směrem, než potřebuji. Obrátka přijde naštěstí brzy.

Ještě chci někde natankovat, v nádrži toho moc nemám. Ale to byl záměr, hned vysvětlím. Na pumpu narazím hned, jakmile vjedu na dálnici, a cena našinci doslova vyrazí dech: litr nafty za 1,075 eura (asi 26,60 Kč)! Na Kanárských ostrovech totiž nemají klasickou DPH ani spotřební daně jako v jiných zemích včetně pevninského Španělska. Místo nich je tu IGIC (Impuesto General Indirecto Canaria), v překladu „všeobecná kanárská nepřímá daň“, která u motorové nafty dělá něco kolem sedmi centů. Kanárským rezidentům je takto kompenzováno více než tisícikilometrové odloučení od mateřské země, a samozřejmě to činí Kanárské ostrovy atraktivními pro turisty.

K luxusní ceně patří ještě obsluha, takže na stojan u pumpy nemusíte ani sáhnout. Za podívání stojí i výhled odtud, no a kdyby toho snad bylo pořád málo, tak veškeré dálnice na Kanárských ostrovech, ač označeny klasickou značkou, jsou zadarmo.

V ubytování jsem těsně po šesté. Je na okraji klidné obce Bocacangrejo (nebo Boca Cangrejo, k vidění jsou obě varianty, a doslova i vedle sebe) o sotva čtyřech stovkách obyvatel, ležící hned za samou hranicí města Santa Cruz.

Majitel už mě čeká, je to příjemný starší pán. Mluví slušně anglicky, navíc velmi rozvážně a pomalu, takže domluva s ním je poměrně snadná.

Ubytování je fajn, zařízením řekl bych takové trochu umělecké. Obrazů je po pokoji víc, ty jsou dílem paní domu. Apartmán je čistý, v kuchyni je lednička, cena za noc 57,60 eura, takže čelo postele připomínající tvarem mušli jsem rozhodnut akceptovat.

Započítám-li i venkovní posezení, mám k dispozici malý byt 2+1. Ještě jsem nezmínil jeho hlavní výhodu, totiž že příštích několik dní se na rozdíl od dosavadního průběhu cesty nemusím stěhovat.

V ceně je snídaně. Zpočátku se snažím přidržet dosavadních zvyklostí a navrhnu půl osmou, jenže pan Adriano mi vysvětlí, že snídat na Tenerife před osmou je přinejmenším velmi neobvyklé. Z tónu jeho hlasu však vycítím, že je to v podstatě vyloučené. Tedy dobrá, přijmu tu osmou a vydávám se k pláži. Je to z domu jen asi tři kilometry, ale terénem docela náročným. Co se týká prudce klesajících serpentin, mám trénink z Alp, a ty zkušenosti se teď v každém případě hodí.

Od samého počátku je jasné, že zdejší krajina bude něco úplně jiného, než jsem dosud kdekoliv zažil. Prudce se zvedající svah je příčinou toho, že východní strana ostrova se už noří do stínu.

Černý písek je zvláštní, tohle třeba z pláží jadranských neznáme. Tak tedy zapomeňte na jemná kulatá křemičitá zrnka. Zdejší písek obsahuje čedič a snad i další vyvřeliny. Úplně jiná je i samotná struktura písku. Zrnka jsou větší, hranatější, s ostřejšími hranami. Písek nepropadne tak snadno mezi prsty, a má dokonce i jiný zvuk, když se sype – řekl bych to asi tak, že víc chrastí.

Jsem na 28. stupni a nějaké té minutě severní šířky. Slunce tady zapadá už krátce po deváté. Před půl desátou se vydávám domů, stíhám to ještě za posledních zbytků světla.

I stmívání je na Kanárech specifické. Za to může tvar ostrovů, jež jsou tvořeny vysokými, z moře vyčnívajícím sopečnými kužely. Soumrak v podstatě stejný jako u nás zažijete na západní straně ostrova. Tady na východě jako kdybyste zapadající slunce tušili někde za vysokou zdí.

Před desátou hodinou, kdy si na chvíli sednu ven, je už tma skoro úplná. Je docela příjemně, pan domácí mi sice říkal, že občas lítají komáři, ale pro dnešní večer si asi vzali volno. Osvěžení, importované z hodně velké dálky, přijde vhod.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.