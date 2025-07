Jak dojet na ostrov a zpátky (1.)

Přírodní krásy i místa plná kultury a historie nejsou sama o sobě ničím překvapivým, ale tahle cesta přece jen byla trochu výjimečná. Kdo chcete, pomyslně si přisedněte, předem ale upozorňuji, že to tentokrát bude opravdu dlouhé.

1. kapitola: Norimberská zoo, historie i inspirace (20. června 2025)

Myšlenka se zrodila před více než rokem, tedy ještě před Alpskou tour. Když pak na podzim cosi jako studie proveditelnosti skončilo s kladným výsledkem, nazrál čas učinit konkrétní kroky. Těsně před vánočními svátky tak začala cesta dostávat první reálné obrysy. Nepočítám-li drobné úpravy, byly plány dokončeny někdy v únoru. Pak už jsem jen čekal na dnešní den.

Vyjíždím těsně před půl devátou, a začíná to opravdu dobře. Snad po pětadvaceti minutách stojím ve své první koloně, tentokrát někde kolem Rokycan. Chce to klid, ještě jich bude dost.

A tak až někdy po desáté se dostávám do Německa,...

... a za další hodinu, po zhruba 250 kilometrech, jsem na místě. Což tedy chápejte pouze tak, že jsem v prvním ze svých dnešních cílů.

Norimberk (německy Nürnberg) je více než půlmiliónové bavorské město. Jakkoliv nám i jeho český název může znít dostatečně německy, ve skutečnosti je odvozen z latinské podoby Norimberga, a podobný používá více jazyků.

Centrum Norimberku nechávám zatím stranou a mířím do zoologické zahrady (německy Tierpark) na svahu kopce zvaného Schmausenbuck. Parkoviště je tu velké a zdarma, vstupné do zahrady činí pro dospělého 20 eur.

Zoologická zahrada byla v Norimberku od roku 1912. Ve 30. letech však do historie města zasáhl nacismus. Uzavření původní zoologické zahrady by bylo asi méně významnou událostí, ale stalo se tak proto, že její prostory potřebovali vládnoucí národní socialisté jako shromaždiště. A tak musela být postavena zahrada nová, jež byla otevřena v květnu 1939, kdy už bylo nad Evropou silně zataženo.

Po válce musela být zahrada postavena z velké části znova, a i když ten letopočet není z právě řečených důvodů ani moc k chlubení, dodnes je u brány rok 1939 připomínán.

Zvířat je tu spousta, asi tři stovky druhů, ale první, co mě zajímá, je občerstvení. Čas oběda zkrátka ignorovat nejde, a tak mám záhy na stole gulášovou polévku za šest eur, v ceně cosi, čemu říkají Brötchen, tedy chlebíček, ale je to prostě houska. Druhá, kterou přidám, pochází z mých vlastních zásob. Doma mi prostě zbyla, a tak jsem ji vzal s sebou, Teď se hodí, a tak je třeba k nákladům na tohle občerstvení připočítat ještě tři nebo čtyři koruny.

Zvířat je tu spousta, to už jsme si řekli, ovšem úskalím návštěvy zoologické zahrady v cizině je názvosloví. To je vám zajímavé: skoro žádné zvíře se nejmenuje stejně jako v češtině, dokonce ani takové surikaty, kterým tu říkají Erdmännchen. Tihle tvorečkové nepózují, jak by se mohlo zdát, nýbrž hlídají ostatní před predátory. V zoo jim sice vůbec žádní nehrozí, ale instinkty z hlavy nevygumujete.

Malé zklamání zažijí ti, kteří chtějí vidět žirafy. Jejich pavilón je totiž v rekonstrukci, takže jeho obyvatelé jsou momentálně v náhradních domovech všude možně po Evropě.

Zahrada se zve zoologickou, ale to nebrání mít v ní tropický prales. Ostatně i tady zástupe živočišné říše najdete, jen to chce trochu víc pozornosti. A pro fotku i trochu štěstí.

Ani delfinárium, jímž je zahrada známá, nefunguje tak, jak je obvyklé. Sami delfíni pak na návštěvníky doslova kašlou. Snad po poledni drží siestu, koneckonců jsou to zvířata inteligentní. Takže ano, můžete se posadit před prosklenou stěnu delfinária jak před plátno kina, ale to je tak vše.

Zavděk tedy musíte vzít jinými vodními živočichy.

Drobnou a fungující atrakcí je tu vláček, který vozí návštěvníky ve spodní části zahrady z jednoho konce na druhý. Jednosměrná jízdenka stojí dvě eura, děti asi levněji, jezdí se vždy v půl a v celou.

To vše vám ochotně vysvětlí opravdu příjemný chlápek v boudičce, jež se nazývá pokladnou. Chtěl jsem vlastně původně fotit jen tu boudičku, ale ten člověk mi ochotně zapózoval, sice bez ptaní, ale uvítal jsem to i tak.

Zvířat je tu spousta, to už víme, a mnohá také projeví svůj charakter. Tak tedy nejpodlejšími jsou tuleni. Ty potvory se zásadně vynořují jinde, než na ně čekáte. Dobrá, uděláte tedy těch pár kroků, a zase čekáte marně, zatímco oni s klidem zapózují někomu jinému, a samozřejmě na tom místě, kde jste byli před chvílí. Tři různá místa vyzkouším, než to vzdám.

Panda neutíká. Primárně tedy proto, že je zaměstnána pozdním obědem, a turisté a návštěvníci se zdají být za rámcem jejího vnímání. Takže neutíká, ale větší spolupráci nečekejte.

To takový tučňák postojí ochotně a se vší elegancí. Když si jde na chvíli zaplavat, tváří se skoro omluvně, a představte si, za chvíli je zpátky. Fakt slušňák.

Tygři, levharti, gepardi a všechny tyhle velké kočky na vás kašlou taky, ale jaksi důstojně. Po chvíli čekání vyšlou jednoho zástupce, který se před vámi projde, samozřejmě též důstojně, dokonce i tak blízko, že stíháte fotit. Musíte stíhat, neboť ta chvíle, než zase zaleze, netrvá věčně.

A pak je tu lev. Tomu se neodvažuji nic vyčítat, neboť král je jen jeden, a král může vše, a nemusí nic. Komu by se taky co chtělo, když ke třicítce chybí na teploměru jen jeden dílek.

Kolem půl třetí odcházím, Norimberk není jen zoo. Jeho historii už jsem nakousl. Byla pohnutá, a vlastně trochu nezaslouženě. Nacisti z města udělali jakousi svou baštu, a to i přesto, že se v Norimberku nikdy žádné velké podpoře netěšili. Jenže jimi schválené rasové zákony byly odjakživa zvány norimberskými, a tak se město tím symbolem prostě stalo. Válku pak odnesl Norimberk krutě, staré město bylo místy srovnáno se zemí. Nějakou náhodou však zůstal stát Justiční palác (německy Justizpalast), ve kterém se pak konal soud s nejvyššími nacistickými pohlaváry. Tím se Norimberk stal symbolem i konce války.

Justiční palác najdu snadno, taxík mě k němu doveze naprosto neomylně. Takže vystoupím, hledám a najdu vhodné místo, fotím, pak vstoupím dovnitř – a není to on. Nebo je, ale nejsem na tom pravém místě. Justiční palác totiž stále, alespoň z převážné většiny, slouží svému účelu, takže jsem vstoupil do hlídané zóny. Stráž ale projeví pochopení i ochotu, takže celkem snadno zjistím, že Norimberský proces se konal v jednom z křídel paláce, ke kterému se musím o pěkný kousek vrátit. Justiční palác je totiž kromě jiného i budova rozlehlá. Její celková délka přesahuje 250 metrů.

Vstupné stojí sedm a půl eura, v ceně je audioprůvodce. Jeho jazyk si musíte předem vybrat, výběr moc velký není. Zvolím tedy angličtinu a jdu dál.

Jestli se dá něco nazvat hlavní atrakcí, pak je to určitě soudní síň číslo 600, v níž se od října 1945 do října 1946 mezinárodní tribunál konal. Síň vypadá dnes trochu jinak než v časech procesu, od kteréžto doby se změnil především nábytek, ale hlavní dispozice místnosti zůstala v podstatě stejná.

Mimochodem, část originální lavice obžalovaných se dochovala, a je ji možné vidět o patro výš coby součást rozsáhlé expozice, která popisuje celý historický rámec, v němž se Norimberský proces konal.

Expozice se samozřejmě věnuje norimberskému tribunálu v širším kontextu, což je vlastně očekávané. Nešlo jen o potrestání největších prominentů režimu: v hlubším smyslu bylo stanoveno, že za určitých okolností může být právo retroaktivní. Nacismus se pohyboval v mezích zákonů, které si ovšem sám vytvořil, a které byly stejně zrůdné jako režim samotný. Nepochybně mnoho mnoho zločinců spravedlnosti uniklo a ještě unikne, ale jistotu nemá žádný. Tuny papíru byly na toto téma popsány, a vše začalo horou zdejších soudních spisů, jejíž zlomek je také k vidění.

Justiční palác jako místo konání mezinárodního tribunálu vyhovoval ještě z jednoho důvodu. V jeho těsném sousedství se totiž nalézala věznice, takže nebylo třeba organizovat dlouhé přesuny obžalovaných. Část se jí zachovala dodnes, a je vidět z okna soudní síně číslo 600.

Sice těsně vedle, ale přece jen mimo Justiční palác se právě koná výstava věnovaná Albertu Speerovi, Hitlerovu architektovi, jenž od norimberského soudu odešel s dvaceti lety. Otevřeno ještě je, ale dozvídám se, že Austellungsführer už tu není.

Řeč je samozřejmě o průvodci výstavy, ale ten Führer tam zkrátka zazní. V souvislosti s místem, na kterém se právě nacházím, mi to přijde i lehce komické. Odmítám publikaci za necelých devět eur a pokračuji směrem ke stanici metra, která je jen pár minut chůze odtud.

Jednotlivá jízdenka s platností 90 minut stojí 3 eura a 90 centů. Trochu mě překvapí její tvar, zvlášť když je ji třeba označit v podobném strojku, jaké jsou třeba v metru pražském.

Ale jde to, jízdenka mi naštěstí zůstane v ruce, takže se případné kontrole mám čím prokázat.

Vystoupím ve stanici Lorenzkirche, tedy Kostel sv. Vavřince. 80 metrů vysoké věže, vzájemně se z této strany zakrývající, jsou vidět už při výstupu z metra, a pohled je to jednak impozantní, jednak jediný, který dává nějaký smysl. Ve stísněných rozměrech malého náměstí budete lepší hledat dost obtížně.

Vcházím dovnitř, ale zrovna se chystá mše, a fotku stihnu naštěstí ještě předtím, než se kostel začne rychle plnit lidmi.

Pozdně gotický kostel, dokončený roku 1477, byl silně poškozen za druhé světové války, především spojeneckými nálety. Oprava trvala do roku 1952.

Když se řekne Norimberk, může se někomu vybavit název Wagnerovy opery. Ta byla napsána podle reálného základu, její hlavní postavou je Hans Sachs, jeden z norimberských mistrů pěvců. Původním povoláním byl sice obuvník, ale postupem času se z něj stal básník, dramatik, hudebník, zpěvák a skladatel. Jako autor byl mimochodem velmi plodný, přičítá se mu několik tisícovek děl.

Nedaleko od sochy Hanse Sachse stojí Schuldturm (česky Dluhová věž). Postavena byla v roce 1232 coby součást městského opevnění, a spolu s ním také měla být zbourána, ale odpor obyvatel tomu zabránil. Těžko říct, jestli pak místní ze záchrany věže měli radost. Změnila se totiž ve vězení: nedobrovolně zde pobývali dlužníci, což jí také dalo název. Podobná zařízení byla v mnoha německých městech, a pojem „Schuldturm“ se dostal i do běžného německého jazyka pro označení dluhů, jež je těžké splatit.

Právě sem si zavolám taxíka. Auto na mě stále čeká na parkovišti u zoo, což je odtud asi šest kilometrů.

Zbývá mi jen přejet k hotelu, kde dnes přespím. Nabídnou mi tam snídani za dvacet eur. Původně mi to připadalo moc, ale vyhovuje mi čas snídaně od sedmi hodin, a tak nabídku přijímám.

Nabízejí mi také suterénní garáže, ty stojí na den 15 eur. Druhá možnost je auto nechat venku, na parkovišti nedaleko od hotelu. Jdu se tam tedy podívat. Parkovné na celý den činí 5 eur, hotel je na dohled. Volba je tedy jasná.

Pokoj ale vypadá velmi slušně, v koupelně je dokonce vana, nakonec jsem spokojen.

Tento pocit pokračuje i u večeře. Bratwurst s brambory, zelím a křenem je taková typická bavorská míchanice všeho možného, ale je to stylové a nakonec docela fajn.

Zkusím i víno, oproti zvyklostem dnes bílé, o čemž spolurozhodla dílem cena, dílem fakt, že jen u málo vín byla obsluha schopna s jistotou sdělit informaci, zda jde o víno sladké či suché. A ještě jim to komplikuji tím, že chci polosuché.

Za vše tu dohromady nechávám třicet eur, ať ten první večer stojí za to. Noc bude dnes krátká, vidět je ještě před jedenáctou. Myslím ale, že je to jedno, spát se bude asi dobře.

———————————

Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.