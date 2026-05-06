Budapešťské jaro (2.)
2. kapitola: Markétin ostrov a Budínský hrad (24. dubna 2026)
Čas snídaně jsem určil na 8:15, snad že mi v osm přišlo brzo a v devět už přehnaně dlouho. Z té deváté ubírám tak, aby mi zbyl pocit drobného vítězství, což je ta čtvrthodina spánku navíc. Nakonec mi to se vstáváním a nezbytnými úkony vyjde úplně přesně, tentýž čas jsem tím pádem rozhodnut ponechat i na zítřek.
Snídaně už tady v Oswaldovi nejsou tak bohaté, jako tomu bývalo dříve, kdy mi vystačila na celý den. Pořád je to ale slušná porce za slušné peníze. Ve skutečnosti byla o něco větší, ale kousek jsem ujedl ještě předtím, než cvakla spoušť.
Včerejší večerní procházku si dnes zopakuji za světla. Je tu jen jeden rozdíl, jízdenku už mám, a tak si hned za sochou císařovny mohu cestu o kousek zkrátit.
Ani jsem se nedíval, kdy přesně mi jede HÉV – s dvacetiminutovými intervaly, které jsou obvyklé ve všední dny dopoledne, mi to nepřišlo až tak podstatné. A nakonec mám štěstí – vlak přijíždí asi minutu poté, co dorazím na nástupiště.
Vše je ale třeba vykompenzovat. Tramvaj číslo 2 obvykle jezdí tak, že z konečné HÉVu tak akorát stíháte dojít na konečnou tramvaje a už se jede. Tentokrát na rozjezd tramvaje čekám nějakých dvacet minut. Čas využívám k dopsání základu včerejší kapitoly.
Vystupuji na náměstí Lajose Kossutha u budovy parlamentu. Dovolte mi tady malé zastavení. Jaro, jež právě začalo, znamená převratné změny i pro instituci, jež tu sídlí, potažmo pak pro celou zemi. Končící éra zanechala drobné stopy i v některých kapitolách mých cestovatelských deníků, mnohem větší však v Maďarsku samotném. Změny snad přijdou, a to, jakou budou mít konkrétní podobu, ukážou měsíce a roky příští.
Skutečné zastavení se koná v jedné ze zdejších kaváren. Podle plánu mě čeká pěší část cesty, a je dobré si některé věci předem rozmyslet.
Od parlamentu je to k hradu přece jen už daleko (ač se to třeba nezdá, vzdušnou čarou je to více než kilometr), a tak ten pohled už není ideální, zvlášť když se tu Dunaj nenápadně, ale přece jen trochu ohýbá.
O něco blíže jsou Rybářská bašta a Matyášův chrám, zkušený návštěvník Budapešti pak rozezná ještě prosklenou budovu hotelu Hilton a takříkajíc o patro níže stojící reformační kostel na břehu Dunaje.
Mám před sebou asi kilometr a půl k Markétině mostu (maďarsky Margit híd).
Těsně u něj je památník připomínající katastrofu výletní lodi, která se tu 29. května 2019 potopila po kolizi s mnohem větším plavidlem. Neštěstí si vyžádalo 28 obětí, spolu s korejskými turisty přišli o život i oba členové posádky.
Markétin most byl postaven mezi lety 1872 a 1876. V podstatě se jedná o most tříramenný, neboť kromě obou břehů Dunaje obstarává též spojení s Markétiným ostrovem (maďarsky Margit sziget). Zhruba uprostřed se most láme pod úhlem 165 stupňů. Právě v tomto místě z něj odstupuje odbočka na ostrov, plánovaná sice od samého počátku, avšak kvůli nedostatku financí vybudovaná až v letech 1899 až 1900.
Markétin ostrov je částečně umělý. Vznikl v roce 1884, kdy byl náspy připojen malý ostrůvek, nalézající se poblíž dnešního mostu, k ostrovu mnohem většímu. Tehdy byl také podstatně zvýšen terén nového ostrova tak, aby odolával povodním, a ve střední části byl mírně rozšířen. Dnes má ostrov od severu k jihu délku dva a půl kilometru, jeho největší šířka je asi 500 metrů.
Markétiným mostem prochází Velký okruh (maďarsky Nagykörút), jedna z nejdůležitějších budapešťských dopravních tepen. Když se k tomu připočte ještě tramvajová linka, ve špičce obsluhovaná ve dvou- až tříminutových intervalech, a po poslední rekonstrukci ještě cyklostezka, jedná se o velmi rušnou komunikaci.
V protikladu k tomu by se dal Markétin ostrov ve stručnosti popsat jako oáza zeleně, klidu, zábavy i sportu v Budapešti. A také historie, slušelo by se dodat. Byť další výzkumy nepotvrdily, nebo spíše vyvrátily, prvotní domněnky o římském osídlení, má ostrov historii poměrně bohatou na to, že je na něm k trvalému pobytu přihlášeno pouhých šest lidí. Ti používají ve své adrese jako jediní obyvatelé Budapešti poštovní kód (chcete-li směrovací číslo) 1007. Ostrov nenáleží k žádnému z městských obvodů, z pohledu administrativy je zvláštní jednotkou pod přímou správou města. Úředně tedy nenáleží ani k Budínu, ani k Pešti.
Ač tedy byla odbočka na ostrov přistavěna dodatečně, zachovává styl mostu. Ladí s ním barevně, najdete na něm stejné plastiky maďarského státního znaku, završené svatoštěpánskou korunou.
Na fotbalovém hřišti, které na ostrově nutně potkáte jako první, toho klidu mnoho není, to je pravda.
Stačí ale popojít jen o malý kousek dál. Ještě na úrovni hřiště je Stoletý květinový záhon (maďarsky Centenáriumi vírágágy), zřízený v roce 1973 ke stému výročí vzniku Budapešti, v roce 2023 pak zásadním způsobem zrekonstruovaný. Tři různé barvy představují tři původní města, tedy Budín, Starý Budín a Pešť. Mezi nimi se můžete projít po betonovém chodníku, který samozřejmě znázorňuje Dunaj.
Zatím mám za sebou asi dva kilometry, což tedy není zase tak moc, ale malou přestávku si přece jen udělám. Zdá se, že více než restaurací či podobných podniků je na ostrově hmyzích hotelů ze starých kmenů,...
... a tak hledím především nepropást příležitost.
V dávných časech obývali ostrov nejčastěji příslušníci řeholních řádů. Stopy po nich zůstaly dodnes. Zřícenina kostela františkánského kláštera stojí přímo u hlavní silnice, která ostrovem prochází od jihu k severu. Kostel byl postaven ve 13. století, ale nepřežil tureckou nadvládu.
Až půjdete někdy kolem, obětujte pár minut a sejděte od té hlavní cesty směrem za zříceninu. Polorozpadlé průčelí vypadá možná atraktivněji, ale teprve pohled z druhé strany napoví, jak asi byl kdysi klášter s kostelem velký.
Války vůbec ovlivnily historii a potažmo podobu ostrova výrazně. Zasáhly jej i boje v roce 1945, ač na ostrově nebylo dohromady o co bojovat. Obě strany jej však považovaly za strategicky významný, neboť v situaci, kdy byly budapešťské mosty zničeny, mohl usnadnit přechod přes řeku. A tak svůj díl bitvy zažil i tento jinak klidný kout města. Výbuch tehdy poškodil i platan javorolistý, vysazený v roce 1823. Strom ovšem přežil – poté, co byly ořezány polámané větve, se jeho kmen rozdělil do sedmi nových.
Většinu rozlohy ostrova zabírají udržované parkové plochy. Jednou z nich je i Růžová zahrada (maďarsky Rózsakert), pojmenovaná samozřejmě nikoliv po barvě, ale podle rostlin zde pěstovaných. Pozornému čtenáři krom keříků růží neunikne ani před chvílí popisovaný strom.
Podobného stáří jako františkánský klášter byl i klášter dominikánů. Podobný byl i jeho osud – o jeho zničení se rovněž postarali Turci, kteří od 16. století okupovali většinu území Maďarska. Na tomto místě se kromě kláštera nalézal i královský palác postavený Bélou IV.
Vůbec nešlo o náhodné spojení. Král se totiž rozhodl zaslíbit svou dceru bohu, když se ze země stáhnou Mongolové. Svoje slovo dodržel, a tak princezna Markéta musela do kláštera. Palác pak nechal Béla vystavět proto, aby mohl být své dceři nablízku. A právě po této Markétě, jež byla v roce 1943 svatořečena (maďarsky Árpád-házi Szent Margit, doslova sv. Markéta z rodu Arpádovců), jsou pojmenovány jak ostrov, tak i most.
Do kláštera byla Markéta odvedena už v raném dětství, takže nic jiného než řeholní život nepoznala. Svůj úděl ovšem vzala vážně, a přestože měla několikrát možnost z kláštera odejít, zůstala. Odmítla i českého krále Přemysla Otakara II., ač sňatek s ním mohl znamenat uzavření míru mezi českým a maďarským královstvím.
Markétu tedy nahradila její neteř Kunhuta, jíž Přemysl Otakar II. pojal za manželku v roce 1261, jen krátce poté, co dosáhl zrušení svého prvního manželství. Zde se příběh dotýká jiného, kdysi dávno už vyprávěného (pro podrobnosti je třeba nalistovat si 22. srpen roku 2019 – pozn. aut.), doplním tedy už jen pár faktů dokazujících, že historii snad můžeme na chvíli zbrzdit, málokdy však zastavit.
Mongolové se z Maďarska skutečně stáhli, ale příčinou toho nebyla Markétina oběť. Za vším bylo úmrtí chána a potřeba zvolit nového, k čemuž byli povoláni i vojenští velitelé. Jak Bélův syn, jen krátce vládnoucí Štěpán V., tak i vnuk Ladislav IV. porušili mír uzavřený s Přemyslem Otakarem. To se ostatně týkalo i jeho matky Alžběty, která vykonávala funkci regentky, neboť Ladislav se stal v roce 1272 králem coby desetiletý. Vlády se ujal o pět let později, a pokud jde o jeho vztah k zemím Koruny české, v podstatě pokračoval v politice svého otce.
Markéta zemřela v roce 1270 ve věku sedmadvaceti let, zřejmě na tyfus. Nový nájezd podnikli Mongolové v roce 1285, více než čtyřicet let po prvním. Král Ladislav IV., mnohem lépe připravený než Béla, dokázal jejich útok odrazit. Spory s Českým královstvím však trvaly dále, drobné české úspěchy v těchto válkách byly smazány bitvou na Moravském poli v roce 1278, v níž přišel český král o život.
Královna vdova Kunhuta se v roce 1280 vdala za Přemyslova odpůrce Záviše z Falkenštejna. Jemu lze ke cti přičíst aspoň tolik, že se osudné bitvy odmítl po boku Habsburků a Maďarů zúčastnit. Na druhou stranu jeho pomoc, kterou měl v bitvě poskytnout Přemyslu Otakarovi, je zřejmě jen výplodem fantazie kronikáře Dalimila. Václav II., jediný syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty, se stal formálně králem ve svých sedmi letech. Kunhuta zemřela na tuberkulózu v roce 1285, kdy jí bylo čtyřicet.
Když se v roce 1287 Václav skutečně ujal vlády, považoval za jeden ze svých úkolů vypořádat se s protivníky svého otce. Závišovu netečnost k událostem okolo bitvy na Moravském poli chápal nový král jako zradu, sňatek s Kunhutou mu pak posloužil jako její důkaz. V roce 1290 nechal Záviše popravit.
Poskočím teď v historii do roku 1866, kdy byl zhruba na úrovni zříceniny kláštera a královského paláce objeven pomocí vrtu termální pramen o teplotě 43°C. Tehdy také vznikly – patrně poprvé a naštěstí naposledy – plány na větší zabydlení ostrova. Městská rada je však zamítla. Jedním z důvodů bylo, že na tak velkolepé plány, zahrnující i hotelový komplex, byl termální pramen přece jen málo vydatný.
Dnes tu fungují lázně Palatinus. Vstupné je překvapivě nízké, celodenní vstupenka stojí ve všední dny pouhých 3600 forintů. Vysvětlení se však dostaví brzy: většina areálu je uzavřena kvůli probíhající rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že návštěva lázní má být jen krátkým odpočinkem po čtyřech kilometrech chůze, jde o stav akceptovatelný.
Cesta od šaten k bazénům vnitřním i venkovním se hledá trochu složitě. Natažené pásky a zamčené dveře vás nutí hledat dál a dál. Šatny jsou v patře, bazény v přízemí, o zábavu je tedy postaráno.
Venku narážíte na zábrany na každém kroku, a kromě těch několika zbylých bazénů a nezbytného zázemí tu nefunguje vůbec nic. Jedna věc je tak jistá, neutratíte tu ani forint navíc.
Na jedno omezení, které se v budapešťských lázních praktikuje snad bez výjimky, zapomenu, a tak vlezu do plaveckého bazénu bez čepice. Než mi dojde, že se dvojice plavčíků dovolává mojí pozornosti, a než pak stihnu doplavat zpět ke schůdkům, stihnu se slušně osvěžit.
Zbytek z asi dvou a půl hodiny je mi tak přisouzeno strávit v termálních bazénech, povětšinou těch krytých. Venku totiž začíná slunce docela připalovat.
Na Markétin ostrov je obecně vjezd zakázán. Výjimku mají autobusy městské dopravy, taxíky, cyklisté, povolení dostanete, bydlíte-li v hotelu poblíž lázní. A samozřejmě sem mohou záchranné složky. Výjimek je zdánlivě dost, ale doprava tu i tak není skoro žádná.
Atraktivním objektem je Vodárenská věž (maďarsky Víztorony), dnes sloužící jako rozhledna. Dnes tedy ne, věž je zavřena, a to je také důvod, proč bez větší námahy pořídím její fotku bez zástupu turistů.
Japonská zahrada (maďarsky Japánkert) na severním konci ostrova byla založena v roce 1936. Zahrnuje jezírko s lekníny,...
... kamenné můstky,...
... a také umělý vodopád, svého druhu fontánu s jemnými kaskádami.
Už od roku 1822 tu stála Hudební fontána (maďarsky Zenelő kút), kopie své jmenovkyně ze sedmihradského města Târgu Mureș, které dnes leží na rumunském území. Poprvé byla zničena sněhovou bouří v roce 1836, podruhé pak na konci druhé světové války. Vnější vzhled fontány byl obnoven roku 1954, hudební mechanismus je znovu funkční až od roku 1997.
I na severním konci Markétina ostrova lze krátkou odbočkou přejít na most přes Dunaj.
Stavba Arpádova mostu (maďarsky Árpád híd) začala ještě před druhou světovou válkou. Nedostatek financí zbrzdil jeho dokončení, a to jej na konci války uchránilo od zničení ze strany ustupujících Němců. Dokončen byl v roce 1950, ale místo plánovaného jména knížete, který dovedl staromaďarské kmeny do Karpatské kotliny, byl pojmenován po Stalinovi. K původnímu názvu se městská rada přiklonila v roce 1956.
Poválečná léta ukázala, že most kapacitou nestačí. Byl tedy rozšířen na téměř trojnásobnou šířku, ovšem při zachování původní konstrukce – v podstatě k němu byly přistavěny dva mosty paralelní. V nové podobě byl most dán do užívání v roce 1984. Kromě Markétina ostrova protíná ještě Starobudínský ostrov (maďarsky Óbudai sziget, částečně viditelný na následující fotce), ovšem bez možnosti na ostrov sejít. A ještě jedna zajímavost: s délkou 928 metrů, s předmostími však více než dva kilometry, byl Arpádův most ve své době nejdelším maďarským silničním mostem.
Za sebou mám téměř sedm kilometrů, starořímské Aquincum je odtud ještě další tři. Zbývající kus cesty tedy vyřeším taxíkem. Na místě jsem za chvíli, ale víceméně zbytečně. Je pět minut před pátou hodinou, tedy pět minut před zavírací hodinou.
Pozůstatky římského města jsou vidět i ze silnice. Možná je ten pohled svým způsobem atraktivní, pro mě je to však teď žalostně málo. A tak mi nezbývá než návštěvu Aquinca odložit na zítřek.
Věci, které se během cesty dějí, vedou k různým improvizacím. Večer mi skýtá možnost nahradit včera zrušenou návštěvu Budínského hradu. Jenže ten je odtud vzdálen asi deset kilometrů. Má-li mít přesun k němu nějaký význam, musí proběhnout co nejrychleji. A tak si beru na pomoc opět taxi. U Habsburské brány (maďarsky Habsburg kapu) jsem za půl hodiny, a to ještě musím kousek dojít pěšky. Různé rekonstrukce, které už nějaký čas probíhají na Hradním vrchu, totiž příjezd přímo k hradu znemožňují.
Budínský hrad (maďarsky Budai vár) je dominantou budapešťského panoramatu. Vznikl na místě někdejšího královského hradu z první poloviny 13. století, postaveného za vlády Bély IV. Hrad byl zničen za dob turecké okupace. Turci totiž hrad používali jednak jako kasárna, jednak jako muniční sklad. Jeho dva výbuchy měly rozhodující podíl na zkáze hradu. První z nich v roce 1578 způsobil blesk, ke druhému došlo v roce 1686 při osvobozujících bojích. Hrad byl prakticky srovnán se zemí, a tak bylo nutno postavit nový. Jeho jednotlivé budovy vznikaly postupně od počátku 18. století. Definitivní podobu získal hrad ve druhé polovině 19. století, kdy po rakousko-uherském vyrovnání chtěla maďarská vláda vybudovat reprezentativní královské sídlo. Výsledkem je komplex budov dlouhý čtyři sta a široký dvě stě metrů. Neobarokní kopule, vystavěná na pohledové straně královského paláce ve směru od Dunaje, měla tvarem připomínat svatoštěpánskou korunu. Všechny práce byly dokončeny v roce 1912.
Krátce po vstupu narazí návštěvník na kašnu nazvanou Rybařící děti (maďarsky Halászó gyerekek kútja). Neobarokní sousoší znázorňující děti zápasící s rybou vzniklo v roce 1900. Dnes stojí na trochu jiném místě než před válkou, ale buďme za to rádi – do 70. let dokonce stála mimo hrad.
Válka vůbec zanechala na Budínském hradě obrovské škody. Ustupující Němci poté, co zničili všechny budapešťské mosty, k obraně využili opevněný hrad, který se tak stal terčem masivního útoku Rudé armády. Poválečná obnova hradu je dodnes předmětem sporů. Dodrženo nebylo prakticky nic, dokonce ani tvar kopule Hradního paláce (maďarsky Királyi palota). Všemu rozumu pak odporuje zničení nemnohých interiérů z dob Habsburků, které byly válečných škod ušetřeny. Rozhodující roli tu sehrála horlivost nového režimu, který chtěl Maďarsko odstřihnout od symbolů staré doby. Hrad v té době přišel nejen o zdobné fasády a dělená okna, ale též o několik menších budov. Dlouhá léta historikové považovali změny za nevratné, v novém tisíciletí však byly podniknuty kroky, které by měly Budínskému hradu vrátit alespoň částečně původní vzhled.
Přímo pod kopulí hradu stojí jezdecká socha Evžena Savojského. Ač byl francouzského původu, stal se významným generálem rakouské armády byl považován za největšího turkobijce, jenž se největším dílem zasloužil o vyhnání Turků ze země. Hlásí se k němu jak Francouzi, kteří užívají původní podobu jeho jména Eugène-François de Savoie, tak Rakušané, kteří mu říkají Eugen von Savoyen. Svůj díl úcty k němu chovají i Maďaři, důkazem čehož je právě tato bronzová socha, odhalená v roce 1900 na tomto čestném místě. A abych nezapomněl, zdejší podoba generálova jména zní Savoyai Jenő.
Za jedno z nejznámějších míst Budínského hradu je považována Matyášova fontána (maďarsky Mátyás kút) na severní zdi Královského paláce, dokončená v roce 1904. Představuje krále Matyáše, toho, jemuž jsme u nás zvyklí říkat Matyáš Korvín. Nejde ale o klasický pomník krále, Matyáš je zobrazen jako lovec, a celá kompozice zachycuje scénu spíše romantickou, jejíž vedlejší postavou je Ilonka. Její socha je zcela vpravo. Podle pověsti šlo o prostou dívku, které se do Matyáše zamilovala, aniž tušila, o koho ve skutečnosti jde. Když zjistila, že její vyvolený je král, údajně se utrápila žalem, neboť věděla, že jejich vztah nemá žádnou budoucnost. Netřeba však lkát nad dalším tragickým příběhem – ten se nejspíš neudál, Ilonka není historicky doloženou postavou.
Sousoší bylo na konci války poškozeno střepinami a střelbou, naštěstí nikoliv nevratně. Neopravitelná byla pouze prostřední socha loveckého psa, jejíž novodobá kopie je všeobecně považována za nepovedenou.
Naproti fontáně stojí budova hradní stráže, přesněji její novodobá replika, dokončená v roce 2020. Původní budova z roku 1903, za války značně poničená, byla stržena v roce 1971. Nová slouží jako restaurace a dějiště kulturních akcí.
Hrad je přístupný zdarma a v podstatě nepřetržitě, ve dne i v noci. Vstupné se platí v Národní galerii, která je umístěna přímo pod kopulí Královského paláce, a v Széchenyiho Národní knihovně (maďarsky Országos Széchenyi könyvtár). Obě muzea však zavírají shodně v šest.
Národní knihovna je od roku 1985 v jihozápadním palácovém křídle, postaveném ve stylu pozdního baroka a počínajícího klasicismu přelomu 18. a 19. století. Především interiér však zasáhly úpravy, jimiž hrad prošel po válce. Ta snaha o navrácení hradu do historické podoby je patrná všude, hrad je momentálně jedním velkým staveništěm.
Pesimista to může vidět jako snížení návštěvnického komfortu, optimista jako právě probíhající historii. Navíc na místě získá mnohé informace o té dávnější. Zábran je tu spousta, ale jsou osazeny informačními panely s poměrně bohatou dokumentací. Nevládnete-li maďarštinou ani angličtinou, musí vám stačit obrázky, ale i jsou mnohdy vypovídající.
Úděl Budínského hradu nebyl vždycky lehký. První světová válka začala jen krátce po jeho dokončení. Poslední císař Karel I. byl sice korunován maďarským králem v předposlední den roku 1916 v blízkém Matyášově chrámu, jenž lze v širším smyslu považovat za součást hradu, ale sídlem i mocenským centrem Habsburků byla přece jen Vídeň. Po první světové válce hrad sloužil coby oficiální rezidence regenta Miklóse Horthyho, ale království existovalo víceméně jen na papíře.
Díky poloze asi 60 metrů nad řekou poskytuje Budínský hrad vskutku impozantní pohledy na město. Orságház neboli budova parlamentu je odtud trochu vzdálen, to už jsme si řekli ráno, tím spíše totéž platí pro Markétin most, ale most Széchenyiho už je našemu pohledu bližší,...
... a totéž lze říci i o Alžbětinu mostu, za nímž lze snad ještě tušit Most svobody, podstatně méně pak už Petöfiho most.
Mimochodem, ta snídaně mi na celý den nakonec vydržela. Jediným zdrojem osvěžení i energie je mi teď večer druhý z dnešních Aperolů.
Abych ušetřil nějaký ten forint, sejdu z Hradního vrchu dolů k Dunaji.
Moje přání vyfotit si za jízdy vůz lanovky zůstane nevyslyšeno. Na můstku čekám více než čtvrt hodiny, oba vozy zatím nehnutě stojí, každý na svém konci dráhy.
Ještě než to čekání vzdám, pohlédnu přes řeku na Svatoštěpánskou baziliku. I jedna z jejích věžiček se zdá výt pod lešením, takže při své návštěvě v září roku 2023 jsem měl docela štěstí.
Nádavkem ještě přejdu Dunaj po Széchenyiho mostě. Až tam si zavolám taxík, který mě odveze k hotelu.
Budapešť je město se snad největším množstvím taxíků na jednotku plochy. Je to i tím, že ceny jsou oproti jiným evropským městům velmi nízké. Cenou samozřejmě nemohou konkurovat městské dopravě, často jsou však dobrou volbou díky rychlosti.
V taxíku zkrátka můžete ušetřit mnoho desítek minut. A to se mi dnes hodí, i když v tuhle dobu už nikam nespěchám.
Snad jen za odpočinkem. Byť s trochou improvizace, dnešní program lze považovat za vydařený. Shodou náhod končí v čase, ve kterém jsem včera v Budapešti začínal.
———————————
Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
Po několika zkušenostech si dovoluji upozornit, že veškeré materiály zde publikované podléhají autorskému zákonu. Užití článků nebo jejich částí tudíž není bez výslovného souhlasu autora možné.