Budapešťské jaro (1.)
1. kapitola: Rakouský klášter mnoha tváří (23. dubna 2026)
Jako kdyby se tomu jaru pořád nechtělo. Mráz provází rozednění skoro každý den, a ani dnešek není výjimkou. Když asi dvacet minut po šesté hodině ráno odjíždím, je na nule. Naštěstí to trvá jen chvilku.
Když po osmé zastavím v Českých Budějovicích za účelem obvyklé rituální zastávky, jsme skoro na deseti stupních,...
... a když pauzu dokončím, teploměr je spolehlivě nad nimi – a co je důležité, nezastaví se. Se mnou je to právě naopak. Téměř nikdy nejedu přímo do cíle. Dnes to bude podobné, a samozřejmě nepůjde jen o tuhle pravidelnou budějovickou zastávku.
Hranici s Rakouskem přejíždím kolem půl desáté v Nových Hradech. Je tu úplný klid, a tak si autem najedu tak, abych dobře viděl na celnici. Tu pak vyfotím ze staženého bočního okénka.
Původní předpověď v podstatě obsahovala jen občasný déšť a celkově nevlídno. Až poslední dny před odjezdem nabrala trochu optimističtější podobu, takže ta chladná rána jsou vlastně výhrou. Cestou se navíc zdá, že by mohlo zůstat jen u nich.
Heiligenkreuz leží uprostřed horského pásma zvaného Vídeňský les (německy Wienerwald). Fakticky se jedná o okrajovou součást Alp, ale alpský charakter byste ve zdejším kraji hledali marně. Však také nejvyšší kopec Vídeňského lesa měří necelých devět stovek metrů. Obyvatelé rakouské metropole tu už od dob habsburského císařství hledali klid, využívajíce mimo jiné i jeho relativní blízkost. Zdejší příroda a také lidová hudba se staly Johannu Straussovi mladšímu inspirací k valčíku Povídky z Vídeňského lesa (německy Geschichten aus dem Wienerwald). Byla to nejspíš jen shoda okolností, ale valčík měl premiéru jen krátce předtím, než se objevily vážně míněné plány na vytěžení téměř veškerého dřeva a proměnění lesa v průmyslovou oblast. Odpor veřejnosti ale dokázal tyto plány zvrátit.
Heiligenkreuz znamená v překladu Svatý Kříž. Název to zjevně není náhodný. Obec je s křesťanskou vírou spjata tak úzce, jak jen to jde. Cisterciácký klášter je více než její dominantou. Pokud získáte dojem, že kromě něj už v obci o mnoho více není, nejste daleko od pravdy. Vždyť i někdejší obilná sýpka bývala součástí kláštera, ač fakticky stojí trochu mimo.
Důvod toho byl velmi praktický. Obilí je totiž na skladování poměrně nebezpečným materiálem, případný požár by se tak nerozšířil na celý klášter. Historie Heiligenkreuzu nic takového naštěstí nepamatuje. Ač už dnes budova z 12. století coby sýpka neslouží, německy je stále zvána Schüttkasten. Přístupná není, ale pro návštěvníky přece jen jistý význam má. Dá se totiž u ní zadarmo zaparkovat. Pak už stačí jen po můstku přejít potok Sattlebach, a jste prakticky na místě.
Řád cisterciánů byl založen v roce 1098 oddělením od benediktinů poté, co jeden z opatů vyjádřil nespokojenost s pořádky, jaké v řádu panovaly. Už v roce 1100 získal papežský souhlas s osamostatněním. Historie kláštera Heiligenkreuz (německy Stift Heiligenkreuz) se datuje od roku 1133, kdy jej založil rakouský markrabě Leopold III. Babenberský, jinak též považovaný za patrona Horních i Dolních Rakous (včetně historicky k nim náležející Vídně), potažmo pak celého Rakouska. Cisterciáni od té doby žijí v obci v podstatě nepřetržitě. Doby, kdy byli od civilního obyvatelstva přísně odděleni, jsou už minulostí, a tak je dnes potkáte i na místech, kde byste je zrovna nečekali. Neměl jsem to štěstí, ale jeden z nich je prý občas k vidění u místní benzínky. Opat zdejšího kláštera také patřil mezi ty, kdo jako první odhadli sílu internetu a sociálních sítí.
Většina z těch, co se natrvalo upsali řeholnímu životu, je na adrese kláštera přihlášena k trvalému pobytu. Z těch sotva patnácti stovek úředně registrovaných obyvatel tak na civily připadá ještě méně.
Součástí kláštera je Filozoficko-teologická univerzita Benedikta XVI. (německy Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI.), jež sídlí v jedné z vedlejších budov, staré možná jako klášter sám, pro potřeby školy postupně upravované od dob barokních až do 19. století. Jméno ne tak dávného papeže nese od roku 2007. Akademický titul na ní nezískáte, ale budete dokonale připraveni na dráhu kněze nebo na život v klášteře.
Náznaky světské zábavy tu jsou skromné, ale jsou. A jestliže mimo klášter potkáváte řeholníky, o studentech to platí samozřejmě též.
Jakési prostranství ve tvaru písmene L odděluje dnes školu od vlastního kláštera, do jehož prostor je nutné projít další bránou. V ní je pokladna, kde návštěvníky obsluhuje jeden z cisterciánů. Ve světle předchozích informací to nemůže vůbec překvapit. Kromě vstupenky se mi dostane i několika užitečných informací. Ta nejdůležitější hovoří o tom, že na prohlídku kláštera si musím počkat do půl druhé, tedy skoro hodinu a půl, neboť cisterciáci se v poledne oddávají modlitbám.
Dlouho se nerozhoduji – ve zbylém čase si alespoň v klidu prohlédnu místa přístupná volně. S tím už jsem v podstatě začal v areálu univerzity, tím nejdůležitějším je hlavní nádvoří kláštera s klášterním kostelem (německy Stiftkirche). Kostel byl založen pravděpodobně ve stejném roce jako klášter, tedy 1133, a je jeho nejstarší dochovanou stavební částí.
Jako první se cisterciácký řád pokusili zničit Turci. Po vítězné bitvě u Moháče roku 1526 obsadili většinu Maďarska, a do Vídně to neměli vůbec daleko. Dobýt ji zkusili dvakrát, po prvním neúspěšném obléhání města roku 1529 si totéž se stejným výsledkem zopakovali v roce 1683. Znamenalo to začátek konce jejich snah o ovládnutí Střední Evropy, a v důsledku i jejich postupné vytlačení z dosud dobytých pozic.
Za sebou však Turci zanechávali spoušť, jež v podobě požáru postihla i klášter v Heiligenkreuzu. Následná oprava byla příležitostí k rozšíření kláštera v barokním stylu.
Druhé těžké období znamenala pro cisterciány druhá světová válka. Aby nenarušil vztahy s Vatikánem, nedovolil si německý nacistický režim zničit či zakázat řád přímo. Hned po anšlusu však byla naplánována výstavba dálnice prakticky nad klášterem. Dříve než realizace těchto vizí však přišly válečné neúspěchy Wehrmachtu, a Třetí říše měla najednou jiné starosti. Klášternímu životu však příliš nepřála ani poválečná léta, kdy Dolní Rakousy a s nimi i Heiligenkreuz spadaly do sovětské okupační zóny. Až obnovení rakouské suverenity 15. května 1955 vrátilo poměry v zemi zase do normálu.
Vnitřek kostela v tuto chvíli přístupný není. Přesněji řečeno, za vstupní dveře se ještě dostanete, a pokud nijak nerušíte, můžete si poslechnout sborový zpěv příslušníků řádu. Už od pokladny však vím, že prohlídková trasa musí počkat. Jakkoliv se cisterciáci zapojují do moderního života, přes některé věci zkrátka ani dnes vlak nejede.
Čas zbývající do půl druhé věnuji návštěvě restaurace, která je též součástí poměrně rozlehlého areálu.
Byl jsem zvědav, jestli tu též obsluhují řeholníci. Klášterní atmosféra na návštěvníka dýchne i tady, ale jinak musím čtenáře zklamat, obsluhují tu civilní osoby.
Zklamáním však rozhodně není oběd samotný. A mezi jeho klady se dá klidně počítat i cena. Za smažené kuřecí kousky na zeleninovém salátu, jenž je doplněn vařeným vejcem, chtějí příjemných 14 eur.
V půl druhé jsem tedy opět u pokladny, k předem zakoupené vstupence vyfasuji klíč a audio průvodce. Na výběr je několik jazyků, k potěšení asi nejen mému mezi nimi čeština nechybí.
Prohlídková trasa začíná na nádvoří, kde kromě průčelí kostela najdete i Sloup Nejsvětější trojice (německy Dreifaltigkeitssäule). Barokní sousoší, viditelné i na jedné z předchozích fotek, dokončil v roce 1736 Giovanni Giuliani.
Původem italský sochař je postavou velmi zajímavou. Vedl totiž velice prostopášný život, mimo jiné též velmi nákladný. Před svými dluhy utekl v roce 1711 do kláštera. Jako jeden z cisterciánů pak žil až do své smrti v roce 1744, kdy mu bylo 80 let.
Napravený hříšník však stále pracoval jako sochař. Kromě už zmíněného sousoší Nejsvětější Trojice je jeho dílem též blízká fontána. A pro nás asi nebude nezajímavé, že jeho práce zdobí též zámek ve Slavkově u Brna.
Klíčem si odemknu vstup do kostela. Lidé chodí po jednom či po dvou, tedy v odstupech dostatečných na to, abych si tu připadal sám. Mniši jsou už pryč, takže návštěvník může krátce vstoupit na jejich místa.
Kostel je po stavební stránce svědkem téměř devíti století: založen byl jako románský, poměrně brzy se dočkal gotické přístavby, o něco později pak barokní věže. Baroko vůbec převažuje, ostatně i dílo nejprve hříšného a později zbožného sochaře spadá do této doby, která areálu vtiskla cosi jako celkový ráz. Ale jak už víme, se zajímavými detaily.
Skříňky v sakristii jsou vykládané intarziemi prý z dvaceti druhů dřeva. Zhotovili je dva místní mistři řezbáři v roce 1802.
Audio průvodce nás upozorní na důkaz na jedněch dvířkách.
Jak sami vidíte, cisterciáni pustí návštěvníky všude. Tedy skoro všude. Klauzura je dle všech zvyklostí vyhrazena pouze jim a jejich rozjímání, veřejnost sem přístup nemá. Nejsou tu ale žádné vysoké zdi ani cedule se zákazem vstupu, jen strohé označení v naději, že bude návštěvníky respektováno.
Nahlédnout lze do fraterie, tedy jakési mnišské pracovny, kdysi dávno jediné místnosti v klášteře, která byla vytápěna. Absence jakéhokoliv mobiliáře dává tušit, že jde o prostory historické, dnes už původnímu účelu nesloužící.
Křížová chodba má spojovat mnohé části kláštera. To jí neberu, ve skutečnosti má však tvar čtverce, nebo jemu velmi blízkého obdélníku.
Uprostřed je zahrada, ta má údajně symbolizovat spojení s bohem. Spíše však v přísných dobách odloučení zprostředkovávala alespoň drobný kontakt s jakýmkoliv okolním světem. Ale tyhle časy už jsou naštěstí pryč. Dnešní cisterciácký klášter v Heiligenkreuzu, druhé nejstarší zařízení svého druhu na světě, je nebývale otevřen civilnímu světu, s nímž se snaží žít v souladu. Několik už zmíněných drobností snad dokazuje, že se mu to poměrně dobře daří. A poslední přidám teď. Jsem požádán, abych jedno z křídel křížové chodby rychle proběhl. Druhou možností je vyčkat, až tři nebo čtyři příslušníci řádu dokončí rozhovor pro televizi.
Tak tedy proběhnu, poté se jen krátce zastavím u hrobky rakouského markraběte Leopolda IV., syna zakladatele kláštera. Hrobka v jedné z postranních kaplí napojených na křížovou chodbu nezůstala ušetřena řádění tureckých dobyvatelů. Ti se sice neodvážili vyplenit hrob, zničili však hlavu Leopoldovy sochy.
Další hodiny jsou pak příkladem situace, kde se ne všechno děje podle předpokladů. Nejdřív popojíždím na dálnici u Vídně, takto vzniklou únavu řeším nutnou kávovou zastávkou.
Pak mě na rakousko-maďarské hranici čeká hledání budky, která má otevřeno, abych mohl koupit dálniční známku. Ve své podstatě se neděje nic mimořádného, jen jsem byl nucen změnit svůj zvyk zajet na stále stejné parkoviště a mít k budce pár metrů, jež jsou nutné k vystoupení z auta. Dnes se holt musím trochu rozhlédnout.
Když už se zdá, že jedu, a když už ne původně oznámenou čtvrtou, tak pátou hodinu bych mohl stihnout, někde na úrovni Komárna je hotovo. Zbytek dálnice až do Budapešti je v rekonstrukci, a tak od té doby více stojím, než jedu.
Na dvou fotkách, které od sebe dělí více než 20 minut, nenajdete ani pověstných pět rozdílů. Jediné, co se za tu dobu stihlo trochu pohnout, jsou stíny.
Do hotelu Oswaldo nakonec přijíždím dvě minuty před sedmou.
Dostávám pokoj číslo 6, v části hotelu doteď neznámé, ale velmi rychle seznávám, že pokoj je snad o něco menší, ale komfort stejný, jaký znám z dřívějška.
Ať se snažím sebevíc, ubytování nějaký čas zabere. Plánovaný večerní program tedy mohu s klidem škrtnout. Do centra se ale vydám i tak, neboť vynechat budapešťský večer by bylo doslova trestuhodné.
O posledních pár minut mě připraví jízdenkový automat, který nejprve odmítne platbu kartou, poté při ceně celodenní jízdenky 2750 forintů odmítne i pětitisícovku. Potřebnou sumu se mi povede poskládat z menších platidel, která mám u sebe. Pak už se konečně vydám ke stanici příměstské železnice.
Jestliže na HÉV čekám ve fázi řekněme pokročilého soumraku,...
... v centru jsem za tmy. Je to tedy silně samoúčelné, to přiznávám – procházka nemá jiný cíl než získat pár dobře vypadajících fotek objektů dávno známých. Přece jen se ale najde drobnost, která aspoň trochu potěší. Budova Maďarské akademie věd od mojí poslední návštěvy shodila lešení, a vícetónové nasvícení rozhodně nepostrádá nápad.
Pohled na Budínský hrad je už taková klasika,...
... stejně jako osvětlený Řetězový most, po němž přejdu na protější břeh Dunaje.
Budapešť naštěstí má co nabídnout, a pohled na budovu parlamentu je z těch, které zřejmě neomrzí nikdy.
Když pak v závěru najdu podnik, kde mi nalijí Aperol Spritz,...
... k předchozím přidám ještě fotku Alžbětina mostu,...
... a přivolaný taxík stojí u Petöfiho sochy jen pár metrů ode mě, nebyl ten den nakonec tak špatný.
———————————
Poznámka: Veškeré fotografie ve všech cestovatelských denících jsou moje vlastní.
Jaroslav Babel
V Miláně pod pěti kruhy (5.)
Snad nikdy jsem ještě neodjel tak nečekaně a narychlo. I náhlý a spontánní nápad však může přinést velmi příjemné zážitky. Důkazem toho může být těchto pět dnů, na kterých opět vítám všechny pravidelné i náhodné čtenáře.
Jaroslav Babel
V Miláně pod pěti kruhy (4.)
Snad nikdy jsem ještě neodjel tak nečekaně a narychlo. I náhlý a spontánní nápad však může přinést velmi příjemné zážitky. Důkazem toho může být těchto pět dnů, na kterých opět vítám všechny pravidelné i náhodné čtenáře.
Jaroslav Babel
V Miláně pod pěti kruhy (3.)
Snad nikdy jsem ještě neodjel tak nečekaně a narychlo. I náhlý a spontánní nápad však může přinést velmi příjemné zážitky. Důkazem toho může být těchto pět dnů, na kterých opět vítám všechny pravidelné i náhodné čtenáře.
Jaroslav Babel
V Miláně pod pěti kruhy (2.)
Snad nikdy jsem ještě neodjel tak nečekaně a narychlo. I náhlý a spontánní nápad však může přinést velmi příjemné zážitky. Důkazem toho může být těchto pět dnů, na kterých opět vítám všechny pravidelné i náhodné čtenáře.
Jaroslav Babel
V Miláně pod pěti kruhy (1.)
Snad nikdy jsem ještě neodjel tak nečekaně a narychlo. I náhlý a spontánní nápad však může přinést velmi příjemné zážitky. Důkazem toho může být těchto pět dnů, na kterých opět vítám všechny pravidelné i náhodné čtenáře.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
1.máj je symbolizován také mimo jiné rozkvetlou latou štěpného bílého šeříku, o který není v...
Prodej bytu 1+KK, Doloplazy u Prostějova
Doloplazy, okres Prostějov
2 750 000 Kč
- Počet článků 385
- Celková karma 14,66
- Průměrná čtenost 1232x
Po několika zkušenostech si dovoluji upozornit, že veškeré materiály zde publikované podléhají autorskému zákonu. Užití článků nebo jejich částí tudíž není bez výslovného souhlasu autora možné.