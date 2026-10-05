Když potok vyschl, začaly se dít věci
Prý po padesátce začíná život, a s tím souhlasím. Já tedy začala žít o pár let nazpátek a nyní ve svém životě jedu jak drak. Co stihnu já za jeden den, by někdo nestihl ani za týden. Na četné otázky, kde beru energii, odpovídám, že z hlíny, ze slunce, z přírody. Občas jsem už jela i na nouzový režim, což bylo špatné.
Přitom na dovolené jsem nebyla už dva roky a ani jinam moc necestuji. Jestli mám nějaký plánovaný výlet jednou za čtyři měsíce, je to hodně. S věkem u někoho přijde zklidnění a u jiného druhá míza, nebo i třetí, pátá, kdo ví. Jiný má zase, jak se říká, v zadku vrtuli. A co mám já? Chuť žít, dávat radost jiným, učit jiné, chránit přírodu a umět se radovat z maličkostí.
„Něco zlé je k něčemu dobré,“ tak tohle zná asi každý. A k čemu byl dobrý vyschlý potok celé dva měsíce? Nikde ani kapka vody, všechny tůňky prázdné a postupně uschlo i bahno. Suché koryto bylo snad dobré k tomu, aby v něm vymřel veškerý život? Tak to asi těžko.
Srny byly v lesích bez vody a holubi hřivnáči marně skláněli své opeřené hlavy až na dno koryta a hledali poslední kapky vody. Žáby skokani seděly na kamenech a občas odskočily do koryta, protože tomu, co se letos odehrávalo, nikdo nevěřil. Zurčící potok byl pryč a jeho dno vyschlé na troud.
A teď přijde to, na co jsem dlouho hledala odpověď. K čemu byl dobrý vyschlý potok?
K tomu, abych začala vyučovat děti environmentální výchovu a biodiverzitu na přírodní zahradě.
Na zahradě, kam se postupně přesunul život z potoka i z okolního lesa. Na pouhých 350 metrech čtverečních jsem měla deset druhů hnízdících ptáků. Koupali se v pítkách, pili čerstvou vodu a za odměnu chránili stromy před škůdci. A každý den jen pro mě zpíval jejich velký ptačí orchestr.
V obřích miskách seděli vedle sebe skokani a ropuchy si užívaly posezení ve vlhké zemině. Pod venkovní kredenc se mi z potoka nastěhovala užovka a krtci se tu promenádovali po trávě sem a tam, jako by byla noc.
Zahrada se v létě stala archou, oázou i ostrovem, kam se každý mohl usídlit.
Tráva se dobře přizpůsobila a změnila svou celkovou skladbu. Mozaikové sečení dávalo obživu hmyzu i opylovačům. A ježci ze záchranné stanice si poprvé hledali svou vlastní obživu a učili se postavit na vlastní nohy. Samozřejmě jsem je ještě dokrmovala, ale krásně se začlenili zpět do volné přírody.
Hřivnáči dostali přímo do koryta potoka obří misky s vodou a srny zase velké zednické kýble na kompost. Tam chodily odpočívat a také si něco dobrého smlsnout.
A pak přišel boom v podobě nočního vetřelce.
Roztrhal mi plot na dvou místech, od souseda se nejednou podhrabal a zanechal po sobě plnou latrínu. Tak to si dovolil dost. Týden jsem po něm pátrala a jeho plná latrína ho nakonec prozradila.
A kdo že to byl?
Tak to si povíme příště.
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