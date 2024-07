Jaké hrozí zvířatům v létě nebezpečí

Každý si jistě hned pomyslí, že asi žádné jim nehrozí. Přitom zvířatům hrozí různé infekce kůže, přehřátí organizmu jako u lidí. Také dehydratace i popálení tlapek, od sluncem rozpálených chodníků.

Hot spot u zvířat není to stejné jako wifi u počítače, jak by si dnešní mladí mohli myslet. Prázdniny jsou v plném proudu a hot spot se u některých majitelů začíná stávat nočním strašákem. U nějakého psa se objeví pomalu každé léto, u někoho na podzim. Další majitel ani neví, o co jde, zkrátka se s takovým onemocněním kůže u svého psa ještě nesetkal.

Jak toto onemocnění vlastně vypadá?

Už podle názvu si můžeme odvodit, že se jedná o hot – horký, spot – bod. Je to onemocnění pokožky jak u psa, tak i u kočky. Má většinou kruhový tvar o velikosti od pěti cm až do patnácti centimetrů. Postižené místo je v prvních dnech začervenalé. Postupně zvíře bolí, světí a nenechá pejska v klidu. Místo s hot spotem si pes neustále olizuje, vykusuje. Za chvilku vznikne větší bolestivé místo, do kterého se dá chytnout infekce ani člověk neví, kde se vzala. Imunitní systém začíná reagovat a z místa vytéká žluto zelený hnisavý sekret. Srst okolo postiženého místa je celá ulepená. Začínají se dělat velké strupy – krusty. Hot spot je již bez srsti a kolikrát až nyní si majitelé něčeho začínají všímat. Čím později na hot spot přijdou, tím déle se bude také hojit.

Kde se hot spot bere?

Objevuje se nejčastěji v letních měsících, a to z mnoha příčin. Tou první příčinou je, že se psi koupají v různých stojatých vodách, v rybnících, nádržích, kde je plno sinic. Srst zůstane po koupání na některém místě mokrá a kůže se zapaří. Dalším zdrojem jsou různá poranění, například o trn, nebo ranka způsobená osinou. Pokud zvíře trpí na vnější parazity, jako jsou blechy, klíšťata, tak i toto může být důvodem, proč se hot spot objevil.

Jak mu předcházet

Předcházet se dá tak, že budeme dopředu předvídat. V létě nenechte koupat psa ve špinavé vodě, například plné sinic, nebo kde je hodně bahna. Kolikrát i taková řeka je hrozícím nebezpečím, neboť i když se nejedná o stojatou vodu, tak na okrajích je vždy plno bláta. Jak pes bude vylézat z vody, tak ho pokaždé na sebe nanese ve větším, nebo menším množství.

Vždy se podívejte na vodu, kam chce váš pes jít. Když jste si jisti, že byste do této vody nevlezli sami, tak tam nepouštějte ani svého psa. Pokud ale chcete dopřát psu vodu a nechat ho někde zaplavat, tak můžete, ale s tím, že doma psa ještě jednou vykoupete. Musíte z něj smýt tu neviditelnou špínu. Na závěr ještě přidejte do vody, například do kbelíku lžíci jablečného octa a srst psovi spláchněte.

O větším výskytu různých parazitů v letních měsících není nutné pochybovat. Klíšťata a blechy se dokáží v neudržované srsti přemnožit velmi rychle. Používejte různé antiparazitní přípravky. Každému zvířeti vždy nějaký lépe vyhovuje a na další může mít třeba alergii. Použít se dají i bylinky, které odpuzují svou vůní nezvané parazity. Z bylinek to může být například levandule, vratič, rozmarýn, hřebíček. Vždy to jsou takové bylinky, které jsou hodně aromatické. Repelent si z nich může každý vyrobit sám doma. Další variantou je, že dáte bylinky do malého sáčku na obojek a při vycházce ho občas promnete, aby se uvolnila vůně.

Léčba, která se dá zvládnout i doma

Vždy záleží na tom, jak je hot spot velký, zda ještě nehnisá, nebolí, zkrátka jsme ho našli včas. Pokud je v začátcích, můžeme sami zkusit postižené místo vydesinfikovat například betadine. Očistíme i jeho okolí a vysušíme do papírového kapesníčku. Naneseme nějakou hojivou rostlinou mast, například Cicadermu, nebo měsíčkovou, heřmánkovou. Tyto mastičky se používají na různá drobná poranění, poštípání hmyzem, drobné ranky. Také na spálenou kůži od sluníčka, nebo na trhlinky. Postižené místo zklidní a přestane svědit. Po vstřebání masti na kůži můžete nanést ještě rakytníkový olej. Mast i olej můžeme používat až 3x denně.

Dalším dobrým léčebným prostředkem je červený jíl spolu s olejem ginkgo. Tato bahenní maska se nanáší na postižené místo a nechá se působit zhruba dvacet minut. Pak se vše smyje čistícím šamponem se zázvorem a bezinkou. Šampon obsahuje octopirox, který působí antibakteriálně a také protisvědivě. Dobrý na smytí bahenní masky je i šampon s ginkgo bilobou. Na závěr aplikujeme léčebný balzám a kondicionér.

Jaké bylinky se u nás dají lehce sehnat a jakým způsobem je použijeme

Z bylinek je asi pro tyto účely nejznámější odvar z heřmánku, z měsíčku, nebo z řepíku. Tyto bylinky mají protizánětlivé účinky, jsou antiseptické, podporují hojení. Jsou běžně dostupné v lékárně i ve volné přírodě, nebo na vaší zahrádce.

Bylinky používáme v podobě odvaru a připravíme si ho tak, že jednu lžíci bylinky přelijeme vroucí vodou. Přikryjeme a necháme deset minut louhovat. Potom přecedíme a po vychladnutí namočíme tampon, nebo plátýnko a postižené místo omyjeme.

Pokud doma máte rostlinu aloe vera, tak stačí uříznout kousek listu a gelem potřít postižené místo několikrát za den.

Kdy už je nutná návštěva u veterináře

Navštívit veterinárního lékaře je nutné tehdy, pokud je už postižené místo větší a hnisá. V tomto případě se už nesnažte sami léčit svého psa a jděte s ním za odborníkem. Ten určí dle klinických příznaků diagnózu a pak začne léčbu. Pokud by si nebyl jist, udělá stěry a pod mikroskopem si svůj názor potvrdí. Okolí mokvavého místa většinou ostříhá, odmastí a dezinfekčním přípravkem vyčistí. Používají se také lokální antibiotikové, nebo kortikoidové masti. Dobré jsou i léčebné šampony s obsahem chlorhexidinu. Léčení hot spotu může trvat klidně až měsíc a v některých případech i déle. Důležité je, zamezit tomu, aby si zvíře bolavé místo dál lízalo. Na druhou stranu se vžijme do situace, kdy nás něco moc svědí a my se nemůžeme ani trochu podrbat.

Po zahojení psům opět doroste srst, avšak ve většině případů má už jiný odstín a i na dotek je jiná. Avšak nezoufejte, neboť za nějaký čas se opět vrátí do původního stavu, jak bude odrůstat. U některých drsnosrstých plemen se vrátí do kondice po běžném línání srsti.