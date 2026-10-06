Hon na h… aneb odhalení nočního vetřelce
Sedím nad hromadou trusu a přemýšlím. No, velký pes by to být mohl, ale takovou dírou v plotě by přece neprolezl. Leda že by neměl nohy.
Šla jsem si prohlédnout díru pod plotem, kde byl vyrváný i kus drnu. No, tak to vypadá, že sem někdo opravdu moc chtěl. Něco ho na mé zahradě zřejmě pořádně lákalo.
A tak ještě, že máme chytré mobily.
První variantou, kterou mi nabídl mobil, byl pes. Druhým tipem byl jezevec. Psa jsem zavrhla a pustila se do čtení o jezevci. A také do pátrání.
Nebylo to jednoduché, neboť jsem hledala další latríny a další hromádky trusu. Jezevec si prý právě takto označuje své teritorium.
Nikdy bych si nepomyslela, že budu dělat hon na h…
Byla to velká bojovka, která postupně odhalovala, co jezevec jedl, kudy šel, jestli si ulovil myš, nebo něco jiného.
Stále více jsem si byla jistá jeho existencí, ale nedalo mi to ze dvou důvodů. První byl, že přece nebudu učit děti o zvířeti, které jsem tady nikdy neviděla. A druhý důvod byl ten, že by si o mně doma rodina mohla myslet, že jsem blázen a fantazíruji.
A tak kdo jiný by o tomto nejvíce věděl než pan hajný z místní hájenky?
Sedla jsem si k notebooku a odvážně mu poslala fotku plné latríny s dotazem a mým tipem.
Na odpověď jsem čekala pouze do odpoledne a dychtivě jsem ještě cestou na zahradu otevírala na mobilu e-mail.
A měla jsem pravdu.
Byl to on.
Moje tucha se potvrdila i z dalšího zdroje, tedy od hajného. Nyní už zbývalo vetřelce usvědčit a konfrontovat ho se zničeným plotem.
Na židli jsem připevnila fotopast, která směřovala na díru pod plotem, a potom jsem hrdě šla domů.
Druhý den jsem nemohla ani dospat a jako malá holka jsem pelášila na zahradu. V ten okamžik mě nebolela kolena ani bederní páteř, kterou jsem si zase načala zvedáním pytle s krmivem.
Na zahradu u lesa to mám skoro kilometr a přilítla jsem tam celá zplavená. Odemykám bránu a valím k židli.
Byla jsem natolik zvědavá, že jsem fotopast kontrolovala hned, ještě připevněnou na židli.
A co myslíte?
Byl tam!
Přišel okolo půl desáté večer, kousl si do jablka a zase v tichosti odešel.
Měla jsem ohromnou radost a další den jsem chtěla a doufala, že se zdrží o něco déle. Nachystala jsem mu k plotu velkou hostinu a on opravdu přišel.
Začal chroupat jablka, mlaskal jako malé prasátko a dost často se díval i do fotopasti.
Zkrátka takové video člověk natočí párkrát za život.
Jezevec měl a stále má velký úspěch, neboť ho ukazuji dětem při environmentální výuce. Stal se i maskotem naší zahrady a dokonce už má i jméno.
Jmenuje se Bady.
A tak kromě ježků a další havěti na zahradě krmím ještě jezevce.
A víte proč mu krmím a chystám jídelní stůl?
Tak to si povíme zase příště.
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