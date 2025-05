Židi probuďte se, Netanjahu se zbláznil!

Vím, že mě za tento můj příspěvek k dané světové situaci spousty čtenářů nepochválí. Vím, a dělám to někdy rád, že píchám do vosího hnízda. Však co naplat: Nevidět, Neslyšet, Nemluvit: To nebyl nikdy můj styl. Čtenáři prominou .

_____________________________________________________________________________ Židi probuďte se, Netanjahu se zbláznil! Kdo mě zná, ví, že nemám nic proti Židům, Rusům, Iráncům, Moravákům, Indiánům a vůbec: Snažím se v rozhovorech takovýmto oslovením vyhnout. Je to ubohé. Říkat Rusové jsou hajzlové, Američani cvoci a podobně. Ale někdy je třeba přiznat barvu a říct: Dost je dost! V poslední době si po každých zprávách přísahám, že už se na ty příští dívat nebudu: Stejně se dívám! a ne jenom já, i spousta jiných ´normálních´ lidí na této zubožené planetě a nechápou, co a proč právě židé pášou v Palestině! Ovšem tady právě nutno opravit: Ne Židé pášou, ale Netanjahu a pár cvoků okolo něj! Někdy by si jeden mohl myslet, že on, a jemu rovní, tedy Putin a podobní samovládci, a že jich momentálně na světě je, mají pod polštářem Adolfův pamflet „Mein Kampf“, ve kterém stojí i v dnešní době dobře použitelný návod, jak provádět genocidu. A tito dobří lidé ulehnou, nasadí brýle a listují v něm před tím než usnou, aby věděly jak bude příští den vypadat jejich genocidní agenda. A není v této chvíli jen on jediný diktátor, který se rozhodl vstoupit do dějin. Obrana proti terorismu je věc jedna, zabíjet civilisty, vraždit děti s úmyslem věc druhá. Žiji už téměř 60 let ve spolkové republice, a dobře vím, jak i dnešní, třetí, čtvrtá generace trpí tím, co tenkrát provedla hrstka šílenců. Jasně, vím, že to jen ´hrstka´ nebyla. To je jen takový můj slovní obrat, protože a samozřejmě nevím, kolik jich tenkrát doopravdy bylo. „Kdo není s námi, je proti nám!“ To se od NSDAP naučili i komunisté. Ovšem, a naprosto správné je, že existuje tak zvaná: Kolektivní zodpovědnost národa. To oni neví? Rusko pálí do Ukrajinců, Američani téměř vyhladili Indiany, Turecko vyhlazuje Kurdy. V Pekingu si Xi Jinping mne ručičky a těší se z přibývajícího válečného chaosu okolo sebe, aby mohl vlítnout na Tchaj Wan. Ví dobře, že si toho v tom blázinci nikdo ani nevšimne. A my? My tak zvaní normální občané? Díváme se na to, a bojíme už se pomalu říct, co si o tom, či o onom doopravdy myslíme. Jakou zlatou pravdu, jaký hluboký smysl je v písni V+W David a Goliáš: Lidi na lidi jsou jako saně,

člověk na člověka jako kat.

Podívejte se na ně,

musíte naříkat Obr do pidimužíka mydlí,

domnívaje se že vyhraje.

Klidně seďme na židli,

čtěme Bibli tam to všechno je … atd. Takže krédo dnešního světa je zcela jasné: Opět ničit, bořit a zabíjet. Ale pozor až bude po všem! Pozor na kolektivní vinu!