_____________________________________________________________________________

Zánět močového měchýře

„Co se děje?“ zeptala se moje žena. No, moje, ona vlastně není moje. To se jen tak říká. Ona je její. Tedy ona je ta, co se mnou sdílí dobré i zlé. S pokročilým věkem, spíše to zlé. Ale to také ne, sdílí není ten správný výraz. Jak se mnou, může sdílet mou zvětšenou prostatu? To je blbost. Že?

„Nic se neděje. Co by se mělo dít?“

„Pořád odbíháš. Takhle ty ´Chalupáře´ neodkoukáme ani do svatého Dindy.“

„Já myslel, že už ti to ani nepřijde, že často odbíhám. Ty prášky v poslední době moc nezabírají. Ne a ne se úplně vypustit.“

„A co si tam v poslední době pořád povídáš?“

„Já si při tom povídám? To snad ne!“

„Ale jo. A nebo hekáš. Já nevím. Nejsem ještě tak daleko, abych tě špehovala s uchem na dveřích. Je něco, co bych měla vědět?“

„To je zajímavé,“ pomyslel jsem si, „že po tolika letech manželství není jednoduché bavit se se svou ženou,“ – už ´zase se svou ženou´, „o intimních věcech týkajících se takových mužských zdravotních problémů.“

„Ale,“ rozhodil jsem ledabyle rukama, „v poslední době když musim, mě při tom pálí. Jako čert.“

„Měl bys s tím jít k doktorovi!“

„Asi jo. Ale víš, jak to s tím chození k doktorovi chodí. Voláš, voláš a pořád máš na drátě záznamník. Posledně mě furt ta tetka utěšovala, že už jsem na sedmém místě, za čtvrt hodiny že je přede mnou už jen jeden jiný, volající pacient. Za dalších deset minut mi tetka utěšovatelka sdělila, že mám zavolat později.“

„Ale jít s tím k doktorovi musíš. Prostě se neobjednávej a jdi tam přímo!“

Tu noc jsem zase pořád běhal a tiše naříkal . Abych neustále nebudil ženu, ustlal jsem si ve dvě hodiny v noci v pracovně. (Stejně nemohu pořádně spát,) a začal jsem na internetu vyhledávat příčinu mého soužení. Jen aby to nakonec nebyla rakovina! K ránu jsem skutečně našel článek, který zcela přesně popisoval moji anamnézu. Příčinou měl být zánět močového měchýře.

To mě natolik uklidnilo, že jsem dokázal na dvě hodinky usnout a hned v osm vyrazit k mému lékaři. Můj Hausarzt měl ordinaci na cestě do firmy, takže jsem jen maličko odbočil a byl tam.

Už jsem se těšil na ostrý střet, s jako vždycky nepříjemnými děvčaty na recepci, na to jak mě s ´takovou prkotinou´ pošlou s termínem za sedm neděl zase domů, nebo na to, že mě milostivě nechají celou věčnost čekat v čekárně.

„Dobrý den, jak vám mohu pomoci?“ usmála se ´ Sprechstundenhilfe´. Takový titul má tady recepční doktora.. „Potřebujete nějaký recept, nebo chcete k panu doktorovi do ordinační hodiny?“

Byl jsem připraven, být se jako lev, jako vždycky, ale ONA mi vzala tak říkajíc ´vítr z plachet´. Ježíšmarjá, jak jí to mám bez zardění říct, že chodím furt močit a pálí mě přitom v rouře jako pes?

„Nezlobte se, že na vás naléhám: S čím jste přišel?“ Opakovala.

„Promiňte,“ kroutil jsem se, „nemohl bych to říct přímo panu doktorovi?“

Podle dosavadních zkušeností s doktory za posledních šedesát let, jsem čekal prudkou smeč: Ale, nic!

„Samozřejmě, když je to vaše přání,“ načež se na mě nejenom ona, ale i její ostatní dvě kolegyně vlídně usmáli. V tu chvíli se otevřely dveře ordinace, vyšla pacientka, s kterou se doktor Neumann ještě mezi dveřmi dojatě loučil a doprovodil postarší dámu až k východu. Jak se vracel, nabral mě hned s sebou do ordinace.

„Ale já, promiňte pane doktore, já asi ještě nejsem na řadě! Čekárna je plná a já teprve před pěti minutama přišel a …“

„Jen se posaďte. Tak co vás trápí?“

„Aha,“ kýval nad mým trápením uvážlivě hlavou Dr. Neumann . „Svlečte se, prohlédnu vás.“

Zvyklý na to, že i při podezření zápalu plic, vám lékař poslouchá plíce způsobem pokládáním stetoskopu i na svetr, máte-li ho právě na sobě a tlak měří i přes zimní kabát, - máte-li ho právě na sobě, jsem se nechápavě nechal, jsa jen ve slipech, důkladně prohlížet.

„Vypadá to na zánět močového měchýře. Předepíšu vám antibiotika. Za chvíli mi podával recept a převodku do nemocnice. Sanitka je tu za chvíli.“

„Do nemocnice?“

„Jako prevenční opatření. Na urologii vás prohlédnou, ať máme jistotu.“

Ještě dveře sanitky nebyly úplně otevřené, a už mě šoupal tým z ´emergenci´ dovnitř budovy. Okolo těch nosítek na kolečkách byl hrozen lidí, ve všelijakých nemocničních uniformách. Představovali se mi během klusu, jako sestra Aylin, Dr. Rosenfeld, primář Dr. prof. Krist, vedoucí urologického oddělení Dr. Ungethüm, a …“

„… a už si přestaň vymýšlet!“ Syknul na mně náš kocourek Oskar, čtouc mi přes rameno. „To sou, ale hovadiny!“

Vzdychl jsem: „No dobře, čekal jsem v ordinaci padesát minut, a pak mi ta nepříjemná čůza, za recepční přepážkou, nabídla termín na konci příštího měsíce.“

„Sláva!“ rozhodil packami Oskar. „Vítej v realitě.“ Zaradoval se a ještě dodal: „Ale jako skify dobrý!“

_________________________________________________________Autor: Pepa Kudrna