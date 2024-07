Nevím, jestli - tedy kromě mne, - si někdo všimnul, že muž je pán tvorstva. Je fořt, jak říkával mistr Laďa Menšík! Je fakt, že ženy se zuby nože tomu brání. Ovšem marně, protože neznají a nemají Ivana ... !

____________________________________________________________________________________

Běda mužům,

kterým žena vládne.

Emancipace,

jsou jenom řeči plané …

Yin a Yang

Muži už dávno nechodí na lov a ženy se nestarají o oheň. Ženy jsou emancipované. Smějí řídit auto, chodit do zaměstnání bez povolení manžela a létat do vesmíru.

Dnešní muži vaří, hlídají děti, poskytují široký technický servis v domácnosti, vysávají prach, uklízí, stelou postele.

V bibli stojí psáno, že Bůh stvořil člověka, tedy Adama, k obrazu svému. Takže byl první člověk muž? A když ano, neznamená to automaticky, že muž je Bůh?

Bůh ví …

Zrovna před nedávnem jsme tohle téma s klukama rozebírali v hospodě a svorně došli k závěru, že je doba zralá na to, aby muži za svá bývalá práva začali konečně bojovat.

„Tak podívej“, začal mi ´lehce´ podnapilý Ivan po cestě z hospody vykládat svůj názor na emancipaci.

„Rovnoprávnost spočívá v tom, že chlap, celej den většinou fyzicky, maká. Po cestě z práce domů, vyzvedne děti ze školky. V sámošce nakoupí, dotáhne děti a nákup domů. Uklidí byt, hodí prádlo do pračky a uvaří večeři.

Zatímco jeho ženuška, se vrátí růžovoučká z kanceláře, sedne si k prostřenýmu stolu a za chvíli ji začne bolet hlava.“

Ivan se zastavil: „Vidíš tu oblohu? Není to krása? Těch hvězd! A do toho ten měsíc. Povídám, chlape“, dloubnul mě loktem pod žebro, „podívej se na ten měsíc! To je dneska lampa, co?“

Ivan se zastavil a začal s rozkoší močit. „Já nejradši močím venku“, liboval si. „Na čerstvým vzduchu, pod nebem plným hvězd. Řekni sám, není to nádhera?“

„Přestal jsi tam, jak ta růžovoučká manželka, přijde z kanclu domů, sedne si k prostřenému stolu a za chvíli ji začne bolet hlava.“

„Jo, správně.“ Přeskočil Ivan křepce svou loužičku a zapínal si v chodu poklopec. „Sedne, nadlábne se, ani ten talíř po sobě neuklidí a už dřepí u televize. Otevře si pivo a zapálí si čvaňho. Její manžel zatím vykoupe děti, dohlídne na ně, aby si vyčistili zuby, vrazí je do postele a přečte jim pohádku na dobrou noc. Když děti usnou, uklidí kuchyň a jde se do ložnice pomazlit se ženou. Tu však stále ještě bolí hlava. Ale my to tak nenecháme, že ne, kámo?“

Neřekl jsem na to nic. Bylo mi jasné, že ve skutečnosti mluví o sobě a jeho ženě Lidušce a jako vždycky strašně přeháněl. Znám Ivana. Nahlas jsem řekl jenom: „Jasan, vole, my to takhle nenecháme.“

Ꚛ

Druhý den, když jsem přišel z práce domů, seděla Dana u jídelního stolu a měla před sebou dvě kulmy.

„Ahoj“, vrazil jsem jí pusu, „stalo se něco?“

„Tak si představ, jaký dnes prodávaj šmejdy. Přestala mi, z ničeho nic, fungovat kulma na vlasy. Tak jsem koupila novou. Rozbalila jsem ji a šla si do koupelny natočit vlasy. Strčila jsem zástrčku do zásuvky, - a nic.“

Dana seděla u těch dvou kulem jako hromádka neštěstí: „Nemohl bys ses na to podívat?“

„No prosím“, pomyslel jsem si se zadostiučiněním. Zrovna včera jsme o tom s Ivanem mluvili. A je po emancipaci. Jak jde o techniku, madam je v koncích. Vzal jsem tu novou kulmu a prohlížel ji ze všech stran.

„Tak co?“ Zeptala se Dana. „Vidíš nějakou chybu?“

„Nevidím. A hrabat se v tom nebudu, když je to ještě v garanční lhůtě. Zajeď tam kde jsi ji koupila a reklamuj to.“

Má nadevšechno milovaná žena se na mně podívala pohledem, jakým se generál dívá na vojína na bitevním poli, když ho posílá bojovat do první linie. Pochopil jsem.

Druhý den ráno jsem se stavil v Elektro-Marketu a vysvětloval ospalému zaměstnanci v reklamním oddělení proč jsem přišel.

„Buď mi tu kulmu vyměňte, nebo mi vraťte peníze.“

Nereklamoval jsem po prvé a byl připraven bojovat do poslední kapky krve. Na mně si hošku, vylámeš zuby.

Prodavač si trpělivě vyslechl mou litanii a hravě mě odzbrojil tím, že se na mne vlídně usmál.

„Omluvte mě prosím na okamžik.“ Odešel a když se za malou chvíli vrátil, položil přede mne na pult novou, originálně zabalenou kulmu na vlasy.

„Omlouvám se. Dokáži si představit, jak vaše žena trpěla, když si nemohla nastylovat účes. Tu vadnou kulmu, kterou vaše žena u nás včera koupila, si prosím, samozřejmě gratis, ponechte. Třeba se vám jednou bude hodit na náhradní díly.“

Vložil obě kulmy, tu, co Dana koupila včera a tu, kterou jsem v rámci reklamace právě obdržel do vkusné, ekologické tašky, přidal k tomu krabici drahých belgických pralinek, doprovodil mně k vozu, uložil tašku do kufru a když jsem vyjížděl z parkoviště, viděl jsem ve zpětném zrcátku, jak mi mává a otírá si kapesníkem slzy.

Odvezl jsem kulmy Daně a jel konečně do práce.

Ꚛ

Když jsem přišel večer z práce domů, našel jsem svou nadevše milovanou ženu v jídelně. Na stole ležely všechny tři kulmy: Ta stará původní, ta, kterou vyměnila ona a ta, co jsem dnes přinesl já.

Moje milovaná žena se na mě dívala pohledem, který se nezdál být poslem dobrých zpráv.

„Ahoj“, vrazil jsem jí pusu. „Děje se něco?“

„Jo, ta kulma, co jsi dopoledne přinesl, taky nefunguje.“

Druhý den ráno, hned pár minut po otevření, jsem stál v reklamačním oddělení Elektro-Marketu. Položil jsem všechny tři kulmy na pult a fixoval přísným pohledem onoho, mě již známého zaměstnance reklamačního oddělení.

„Nechte mně hádat“, oslovil mě opět velice slušně: „Kulma nefunguje, že?“

Nečekaje na mou odpověď zmizel za létacími dveřmi v útrobách skladu. Vrátil se za pár minut tlačíc nákupní vozík s velkým kartonem.

Muž, který pana Havlíčka z reklamního oddělení doprovázel se představil jako pan Pokorný, vedoucí pobočky. Téměř plačky mi vyjádřil své politování nad tím, že nám produkt z jejich bohatého sortimentu, způsobil takové nepříjemnosti.

„Rád bych vás vážený pane ujistil, že já, i našich sto dvacet zaměstnanců této pobočky firmy Elektro-Market, se vám hluboce omlouváme. Přijměte prosím, kromě naší skromné omluvy několik málo kulm. Jedna z nich bude fungovat určitě.!

Vedoucí pobočky pan Pokorný objemnou krabici osobně uložil do kufru mého vozu a když jsem vyjížděl z parkoviště, viděl jsem ve zpětném zrcátku, jak mi ti dobří muži, pan Havlíček a pan Pokorný mávají a otírají si slzy.

Odvezl jsem tu krabici domů, porozkládal na jídelním stole rovných šedesát originálně zabalených nových kulm na vlasy a odjel s veselou do práce.

Odjížděl jsem s pocitem dobře odvedené práce a těšil se, jak zítra v hospodě vylíčím všechno Ivanovi. A taky mu řeknu, že měl pravdu s jeho tvrzením, že emancipace je volovina a že já, jsem Daně jasně ukázal, kdo je doma fořt.

Příští ráno, jsem se už nejel rozčilovat do Elektro-Marketu. Jel jsem rovnou do kanceláře a nechal se od mé sekretářky spojit s vedoucím pobočky Elektro-Marketu s panem Pokorným.

„Dám vám hádanku, dobrý muži: Schválně, jestlipak uhodnete, proč jsme včera já a moje žena, večeřeli v italské restauraci?“

„Nevím …?“

„V italské restauraci jsme jedli proto“, řekl jsem podrážděně, „protože moje choť strávila celý den vybalováním kulem, kteréžto pak jednu po druhé testovala. A teď můžete hádat! Kolik jich fungovalo? Ani jedna! Strávila s tím celý den, a tudíž neměla čas na vaření a museli jsme jít na večeři do restaurace,“ a nečekaje na odpověď jsem praštil neslušně telefonem.

Když jsem přijel večer z práce, blokoval naše parkoviště před domem velký, skříňový, nákladní vůz, s reklamním nápisem:

´Elektro-Market´, váš spolehlivý partner v domácnosti´.

Muži v pracovních kombinézách, na kterých se pyšnila stejná reklama, z něj vykládali objemné kartony a nosili je do našeho domu.

U branky na mě čekal elegantně oblečený muž středního věku. Představil se mi jako generální ředitel akciové společnosti Elektro-Market.

Dr. Mareš měl, zřejmě od pláče, zarudlé oči a zlomený hlas.

„Vážený pane“, oslovil mě zkroušeně. „Jsem si naprosto jist, že mezi těmi osmi tisíci přístroji, najdete minimálně jeden, který bude fungovat.

Jménem představenstva společnosti Elektro-Market si dále dovoluji“, a podával mi tlustou obálku, „vám, jako malé odškodné za vaše nepříjemnosti, předat tisíc přednostních akcií naší společnosti a krom toho, poukázku pro vás a vaši ženu k čtrnáctidennímu pobytu na ostrově Mauritius.“

Ꚛ

Následující ráno jsem po delší době zase rád vstával a rád odjížděl do práce.

Vůbec mi nevadilo, že doma, kvůli kartonům není k hnutí. Osprchoval a oblékl jsem si čisté prádlo až ve firmě a těšil se, že až tentokrát večer přijdu domů, uslyším konečně dobrou zprávu.

Avšak, nikterak! Moje nadevše milovaná žena, mě přivítala se sklopenýma očima.

„Musím ti něco říct …“

Klesl jsem do kolen a udělalo se mi nevolno.

„Asi mě zabiješ až ti řeknu, co se stalo. Víš, nechtělo se mi už chodit testovat kulmy do koupelny. Tak jsem si řekla, že je můžu rovnou testovat v obejváku a koukat přitom na televizi.“

„Dobrej nápad“, řekl jsem a v mé duši svitla špetka naděje. „Takže přeci jenom dobrý konec?“

„No, počkej. Rozbalila jsem první krabici, vyndala kulmu a strčila zástrčku do zásuvky v obýváku a – kulma fungovala. Vyzkoušela jsem jich ještě pár dalších a stejný výsledek. To znamená, že všechny kulmy“, ukázala kolem sebe, fungujou! Všechny! I ta moje prapůvodní.“

Sedla si na gauč a dala ruce do klína. „Lámala jsem si hlavu, jak je tohle možný. Řekla jsem si, že s tím počkám na tebe, že určitě rozluštíš, proč ty kulmy v obýváku fungujou a v koupelně ne. Vyndala jsem si žehlení a když jsem žehlila třetí košili, tak jsem si na něco vzpomněla.“

„Na co?“

„Řeknu ti to, ale slib mě, že se nebudeš rozčilovat. Určitě si vzpomínáš, jak jsem se tě nedávno ptala, k čemu slouží v zásuvce v koupelně ta malá páčka. Víš, takovej ten malej čudlík. Dá se přepnout doleva, nebo doprava. Na ´ON´ nebo na ´OFF´. Vysvětlil jsi mně, že se dnes do koupelen montují bezpečnostní zásuvky. Řekl jsi, že kdyby nějaký zapnutý přístroj, například kulma, nebo holící strojek, spadl do vody, v zásuvce zabudovaná pojistka ve zlomku vteřiny rupne, tím se vypne přívod elektrického proudu a ten malej čudlík na zásuvce se přepne na ´OFF …´. Tak jsem šla do koupelny, že to vyzkouším. Ta zásuvka byla vypnutá! Přepnula jsem páčku na ´ON´ a …“

„Tak ještě že jsi na to přišla! Ty jsi prostě můj technický genius“ Posadil jsem se k mé nadevšechno milované ženě a vzal ji do náruče.

Ꚛ

Když jsem to vyprávěl v hospodě Ivanovi, pokýval hlavou: „Tak, tak. Vidíš. A minulej tejden sme se o tom bavili. Emancipovaný ženský. Do všeho strkaj nos a nemaj o technice ani ponětí. Kdyby si na to vzpomněla hned a přepnula čudlík do pozice ´ON´, nebyl by u vás takovej cirkus. Takový věci, když já slyším, tak dostanu vždycky vztek. „ Uchopil svůj půllitr a vypil ho na ex.

„A co budeš teď s tou spoustou kulem dělat?“ Zeptal se a setřel si z pusy pivní pěnu.

„Tak to už jsem vymyslel“, pochlubil jsem se. „Otevřu velkoobchod se spotřebním zbožím. ´Janda & syn´.“

„Prosím tě, Janda & syn? Ty máš syna?“

„Ne, proč?“

Ivan nad tou historkou ještě pořád kroutil hlavou a napomínal mně, že s ním v pití nedržím krok.

„Co je to dneska s tebou? Pořád cumláš první pivo a já už mám pátej kousek …“

Jenomže do mě už ten večer nic nebylo, protože jsem všechno zavinil já. Vzpomněl jsem si totiž, že den před tím, než Daně přestala kulma fungovat, jsem naší vnučce také názorně vysvětloval funkci té bezpečnostní zásuvky a zapomněl ji zpátky přepnout na ´ON´.

„Blbec!“ Přiznal jsem se doma Oskarovi. „Normální blbec.“

„Kdo je blbec?“ Podíval se na mě náš kocour Oskar nechápavě a přehodil packu přes packu.

„Já sem blbec“, a vysvětlil jsem mu, proč kulmy nefungovali.

„Ále, tím se netrap! Taková prkotina. To se přece může stát každýmu“, utěšoval mě a otřel si o mě několikrát jeho chytrou hlavičku.

„A stejně jsem blbec,“. pomyslel jsem si.

Ale je dobře, že mám Oskara.