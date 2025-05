„What a wonderful world“ ...

Rozhodl jsem se, že už nebudu blogovat. Aua! - Nikdy neříkej ne ... Ovšem, někdy to člověka popadne ...

Byl první máj, byl lásky čas …

V krbu praská dřevo, návalový déšť bubnuje na vytaženou markýzu, na parapety, na terasu, na mou černou duši. Občas se blýskne. Blesky švihnou do nabitého vzduchu, a kdybych počítal vteřiny do okamžiku kdy zaburácí hrom, věděl bych, jak daleko …

Nepočítám. Už ne. Na takové blbosti už dnes není čas. Na romantiku. Na to postavit se na zápraží, dýchat svěží májový vzduch, nasávat vůni deště a říkat: „A chčije, a chčije!“ jako mistr Pepíček Kemr.

Ale stejně mě ta černá noc venku fascinuje a zpátky ke stolu couvám, nemoha odtrhnout oči od té krásy deštné noci, čekajíc, kdy ten nahoře, či ta, zas na pár vteřin rozsvítí nebeskou lampu.

Cítím v zádech lehký dotek židle, nahmatávám ji, a kraj jídelního stolu, a sedám si, stále neschopný odtrhnout oči od té podívané.

Světlo nad stolem se náhle rozsvítilo: „Promiň, zapomněla jsem si tady brýle na čtení!“ šeptla má nejlepší manželka na světě s úctou k té kráse venku. „Dobrou noc,“ políbila mě na vlasy a odešla do ložnice, aniž by zhasla.

Na schodech se ještě otočila: „A neponocuj dlouho!“

Na stole ležící, už otevřený úřední dopis oznamoval, že jsem se v Kostelci dopustil přestupku.

Obviněný z rychlé jízdy jsem měl zaplatit 650 kč. Vzal jsem ten pamflet, ještě jednou si přečetl, že jsem byl přistižen jedouc 11 km rychleji, než byla povolená rychlost v tomto úseku a byl jsem rád, že to nemám s popravou.

Zhoupnul jsem se na židli, dal si nohy na stůl, zavřel oči a přemýšlel.

Jak to bylo dříve? Před padesáti, šedesáti lety? Mozek mi otevřel příslušný soubor a já si začal vybavovat. Nejdříve jsem se prohrabával v době tak před třiceti lety: Jedu v autě, na rozdíl od mého vozu, který stojí venku v dešti, nemusím neustále něco vyťukávat na displeji, abych mohl vyjet, odjet, zaparkovat, svítit, poslouchat muziku. Ten vůz nemá displej. Nemá GPS, - jak jsem tenkrát našel, kam jsem měl dojet? – nemá kamery, nemá senzory v náraznících, tempomat, držení stopy, automatické držení odstupu od auta jedoucího přede mnou či vedle mě. A nemluví se mnou!

Najednou si uvědomuji, že v tom autě stačilo nastartovat klíčkem, zařadit rychlost a vyjet. A pak už jen brzda, spojka, plyn. Radio mělo knoflíky a času na svět okolo bylo habaděj. Jet patnáct, dvacet kilometrů rychleji než povoleno, nezpůsobilo zemětřesení v administraci ministerstva dopravy. Radarů bylo jako šafránu a místo čtyřstránkových dopisů vymával člověka policajt a bylo na tom, jak se s ním domluvit.

Vracím se v duchu ještě dál do minulosti. Nemám auto. Ani motorku. Při potřebě dostat se z místa A do místa B sedám do tramvaje, autobusu, nebo do vlaku.

Při používání sociálních sítí v dopravních prostředcích netřeba neustále dobíjet aku a spouštět updaty. Zamilovat se je možné bez využití jakéhokoliv softwarového programu. Prostě, podívat se dívce do očí, pohladit ji po vlasech, po rameni, chytnout ji za ruku, kolem pasu, políbit. Po pár dnech úspěšného randění pak dotknout se jakoby náhodou jejích prsou (to všechno je dnes trestné,) a oznámit rodičům, že se budeme brát. Musíme se brát. Byť nemaje byt a někdy holou řiť.

Zahloubán do krásných vzpomínek lehkosti žití se židle, na které jsem se blaženě pohupoval, definitivně podřídila platným zákonům fyziky a poroučela se k zemi.

Sesbíral jsem se s natlučeným chrbátem se země a šel, pro všechny případy, zapnout počítač, abych převedl pokutu za rychlou jízdu.

Třeba si za to město Kostelec koupí ještě jeden radar.

„What a wonderful world“