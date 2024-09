Chci, konečně, uvést pár věcí mužského chování na pravou míru a vysvětlit, že se zde nejedná o nějakou frajeřinu.

_______________________________________________________________________________________

Každý nese svůj kříž:

žena, muž, kočka i myš.

Když jako první, uchopíš kámen,

polož ho zase a zašeptej: Amen

Určeno pro ženy, (hlavně)

V mém věku si mohu dovolit říkat věci tak jak jsou, což tímto právě dělám.

Na nás na muže, se rádo poukazuje, že když sedíme, máme většinou natažené nohy před sebe. Nebo nemáme, ale zato je ležérně roztažené.

Zatímco ženy se ladně posadí, dají nohy k sobě a – hup!, přehodí pravou nohu přes levou, nebo levou přes pravou.

Dámy, vezměte si igelitový pytlík, dejte do něj dvě menší brambory připevněné z obou stran na syrového špekáčka, posypejte to trochou vlasů, jež jste k tomuto účelu při posledním stříhání vyloudila od vaší kadeřnice a připoutejte si to všechno mezi nohy.

Ano, až nahoru do rozkroku. Přes to si natáhněte džíny, usedněte a teď: HOP! Přehoďte si ladně nohu přes nohu.

A teď druhý úkol: Posaďte se do křesla a uchopte váš mobil do levé ruky, pokud jste levačka, tak do ruky pravé. Rozklikněte App hodiny, stiskněte nohy k sobě, tak jak to děláte zcela běžně a spusťte stopky.

Ano! Nejde to, bolí to, překáží to a když se vám to přece jen nakonec povede, vydržíte v tom Anti anatomickém sedu jen krátkou chvíli.

Příroda se s námi muži v tomto ohledu nemazlila a čím je muž starší, tím je to horší.

Co mám na mysli? Já věděl, že teď to přijde. To je ta chvíle, kdy se musíme domluvit, jak tomu budeme říkat, abychom neporušili ,Kodex blogera´.

Výrazů na pánské pohlaví je víc než dost a my si teď vybereme nějaké neškodné označení. „Abychom nepopudili.“

Třeba, - pindíček? To není nic proti ničemu, nebo? Tak. A teď ještě nějaké neškodné označení pro tu část, který se nachází pod ním.

Já nevím, tak třeba, - sáček?

„Mě se to líbí,“ uvažuje se mnou Oskar: „Pindíček a sáček. Připadá mi, že to není ani sprosté, ani odpudivé.“

Tak tedy, s přibývajícím věkem se, z nějakého nepochopitelného důvodu, pindíček nepozorovatelně zmenšuje, zatímco sáček nabývá na objemu.

Důsledkem tohoto nepříjemného, biologického evolučního ,nevímpročprocesu´ je, že při sezení vadí víc a víc.

„Co s tím?“

V první řadě si myslím, je nehezké, že si z nás ženy dělají legraci. I veřejně. Co tím sledují? Proč nechápou, že muž si musí občas srovnat pindíčka a sáček. Ono to totiž není nic příjemného. Obzvlášť, když se jeden zpotí.

King popu, Michael Jackson to neřešil potají, nebo alespoň potají, jak to dělá většina slušně vychovaných mužů.

„Prostě si hrábnul do rozkroku, srovnal si vercajk aniž by přerušil umělecký přednes nebo jeho slavný Moon walk.

A ženy? Dámy? Dívky? Šíleli! Dokonce ještě víc, než kdyby to neudělal.

A já se ptám: Je zbytek mužů jinačí, než Michael? A když ne, proč se nám ženy kvůli tomu posmívají? Proč je to u nás, u mužů, (protože snad nejsme králové popu?) považováno za neomalenost?

Proč ,ženstvo´ nešílí nadšením, když nás občas, a ve chvíli největší nouze vidí, že si hrábnutím do rozkroku poskytujeme biologicky nutnou a kýženou úlevu?

Pokud se mně týče, ó – jak bych si přál být Michael Jackson!

___________________________________________________________________ Josef Kudrna ____

„No počkej, ale on už přece nežije? To bys už teda nebyl naživu!“ Staral se můj milý, zrzavý kocourek Oskar. „A kdybys nebyl naživu, kdo by mi otevíral dveře na zahradu? Nosil mi ze supermarketu mňam, mňam, kočičí žrádlo?“

Oskar mi vyjmenoval ještě dlouhou řadu věcí, kterých bych pro něho nemohl dělat, kdyby se mi splnilo přání být Michal Jackson.

„Vykašli se na ženský, oni tvou mužskou duši stejně nepochopěj!“ Doporučil mi, seskočil z mého psacího stolu a lehnul si na gauč.

Můj přítel Horst-Anton mi nedávno napsal: „Tony, ještě že máš kocoura, ten Ti vždycky poradí, kdybys byl někdy v nesnázích.“

„Horst-Antone, však já to dobře vím a jsem rád, že mám Oskara …“