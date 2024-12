Za dvacet minut jdu domů. Normálně jsem tu vždy poslední, ale dnes v noci jsem čekal na našeho kocoura Járu. (V mých příbězích ho nazývám Oskar, abych neměl problém s ochranou dat osobnosti. On by mi to i ...

Ty píšeš mně,

já píšu Tobě,

až nebudem si psát,

budem oba v hrobě …

Úplně normální WhatsApp chat

Ptáš se, jestli se v mém novém voze koukám za jízdy na TV?

Ta funkce je bohudík vypnutá! Mohl bych si to nechat načerno zapnout, ale nejsem sebevrah. Já vlastně i rádio poslouchám málokdy. Tak mám v autě čas na přemýšlení a když jedu delší štreku, mám s sebou foukací harmoniku, cvičím a posiluji ústní svaly. To bys koukal, jak z jiných aut, když si toho všimnou, čuměj!

To auto je z Číny. BYD je po firmě Tesla největší výrobce elektrických aut na světě. Je v ní involvovaný i Mercedes Benz. Já mám tu variantu plug-in a jsem hrozně spokojenej.

Od Škodovky jsem utekl. Po tolika letech. Zbláznili se! Ten nový Kodiaq strašný design, vevnitř úplný, h***. Cena o 13 tisíc víc, než BYD. Garance 6 let, nebo 150.000 km (u škodovky 2 roky) na všechno a 12 let na karoserii. Interiér jako z Marsu. Dneska mě oslovil jeden pán na parkovišti před Lidl. Že prý myslel, že právě přistálo UFO. 🤣

V roce 1977 jsem si koupil Toyotu „Cressida“, jistě si vzpomínáš? To jsme měli ještě restauraci náš štamgast a Tvůj kamarád Jarda se šel na tu raritu ven, podívat.

Když se vrátil, prohlásil: „Tony, ale ty čtyři kola jsem Ti z mých útrat zaplatil já!“

Ano, byl jsem průkopník a všichni se mi smáli, a že prý se mi to auto stejně brzy rozpadne.

Taky můj nový vůz BYD, tu daleko široko nikdo nejezdí, a tak jsem objednal pro mého šéf-technika taky jedno. Když průkopník, tak průkopník!

Objednal jsem ještě včas než starostlivá EU, začne aplikovat, Strafzoll, tedy trestní clo.

Německá Autoindustrie jde do prdele a já se tomu vůbec nedivím.

Tak, to jen pro informaci.

P.S. Děkuji za odkaz na elektrické vozítko.

Mezitím jsem si, polospící, odkoukal film Michel, v češtině, a pak C.K. polní maršálek s Vlastou Burianem. Ten jsem si nahrál už před týdnem.

Protože se pak Járo uráčil přijít, dokoukám si dnes v noci konec. Až Dana bude spát. Ona Vlastu nesnáší. Asi proto, že je z Barrandova, je na vznešenější umění.

Já jsem vyrostl v Praze v Košířích, v dělnické čtvrti. Asi tak sto metrů od bývalých ateliérů ´Kavalírka´, kde se většina těch filmů tenkrát, za první republiky točila. Tenkrát se tam razilo heslo: Rosteme do šíře, Lamač-Košíře!

Kus dál, na Klamovce, naproti naší škole, škole na Plzeňské, vlastnil Vlasta Burián tenisové kurty.

Škola ´Na plzeňské´ už mi párkrát málem, rozvrátila manželství! Díváme se s Danou na různé kvizy v televizi. Například na ´Wer wird Millionär´ (kdo chce být milionářem), a když uhádnu otázku, otočím se na Danu a poznamenám: „To víš, to nás všechno naučili na základce ve škole Na plzeňské.

Jo, proč Ti to všechno vlastně vyprávím? Aha, Ty jsi se mně na WhatsApp ptal, jak se jmenuje mé nové auto. Já Ti poslal fotky a Ty jsi mi odepsal: „Ty se koukáš za jízdy na TV?“

Já to teď skončím. Je mezitím půl sedmé, a to jsem už chtěl být dávno doma a koukat se na ´Wer weiß denn sowas?´ (Kdo to ví?), a vytahovat se na mou nejmilejší manželku ze všech.