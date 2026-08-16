Rok 2030 před naším letopočtem
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Rok 2030 před naším letopočtem
„Dnes si povíme něco o roce 2030 starého letopočtu,“ řekla učitelka dějepisu.
„Máme ve třídě někoho, kdo by o tom věděl aspoň pár slov?“ Dala si ruce za záda, prošla uličkou mezi lavicemi a druhou se vrátila k tabuli.
„Nikdo?“ rozhlédla se po žácích osmé třídy a ztěžka dosedla za katedru.
„Rok 2030 byl zlomový. Tehdy AI – tedy umělá inteligence – převzala vládu nad obyvateli naší planety a vypukl chaos. Prvním krokem AI bylo nařízení o okamžitém zastavení růstu lidské populace, která byla hlavní příčinou klimatického kolapsu. Dokud bude mít planeta víc než 1,7 miliardy obyvatel, hlásala tehdy AI, žádné lidské úsilí ekologickou katastrofu odvrátit nedokáže.“
Dějepisářka, padesátiletá slečna Saxová, musela udělat pauzu. Byla značně při těle a po delším výkladu jí rychle docházel dech.
„Umělá inteligence k redukci lidstva nepotřebovala žádná násilná opatření. Dobře věděla, že příroda si poradí sama – přesně tak, jako už v minulosti mnohokrát. A bude to o to snazší, když jí k tomu lidé svým životním stylem sami vydatně pomáhají.“
Zatímco slečna Saxová nabírala dech, kluci v předních lavicích si pošeptmo utahovali z její monumentální postavy a s potlačeným smíchem sledovali, jak se její boky přelévají přes okraje dřevěné židle.
„To vypadá, jako by tam táta hodil flák hovězího“ dusil
v dlaních smích Petr Navrátil, syn místního řezníka.
„Druhým zásadním krokem AI bylo okamžité a trvalé vypnutí veškeré elektroniky. Jako kdyby celou planetu zasáhla gigantická sluneční bouře: ze vteřiny na vteřinu přestalo všechno definitivně fungovat. Rakety, drony, letadla, televize, displeje, počítače... zkrátka úplně všechno!“
Učitelka přelétla pohledem udivené tváře ve třídě: „A protože tuším, že ani jeden z vás nemá představu, o čem vlastně mluvím, vyrazíme příští týden místo dějepisu na exkurzi do Technického muzea. Vedení školy pro nás na
příští úterý, tedy 22. října roku 1456 našeho letopočtu, zajistilo zvláštní vůz koňské dráhy. Nalistujte si v žákovských knížkách zadní stranu – tam, kam vám kolegové obvykle zapisují poznámky – a napište vzkaz rodičům. Ať vám sbalí pořádnou svačinu, dvě koruny na koňku a tři padesát na vstupné.“
Z chodby se ozval pronikavý zvuk školníkova ručního zvonu ohlašujícího velkou přestávku.
A tak – zazvonil zvonec a pohádky byl konec…
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