V noci jsem se vzbudil, v ložnici stál Karel Kryl, podává mi svitek papíru a povídá: Píšeš dobrý blogy Tony. My se tam nahoře často náramně bavíme. Tady, - nabídni čtenářům pro změnu trochu poezie. Usmál se pod knírek a byl pryč …

Milí čtenáři, dávám, jak jsem koupil. Já už jsem to četl a líbí se mi to. Teď je řada na Vás: Tak čtěte, bděte a neblbněte!

Requiem?

Vážení ctihodní, páni ministři,

mám dojem že vám to, nějak moc nemyslí.

Jenom když myslíte, výhradně na sebe.

Pak se vám ve vládě, všechno povede.



Nechte nás v klidu, a běžte do háje,

nemáte pod sebou, nějaký lokaje.

My jsme váš národ, ne vaši svoloči,

jen takhle dál a točna otočí!

Vážený pane, vy že jste poslanec?

Pro mně jste normální korupní posranec:

Sedíte na bidle, v prázdné sněmovně,

děláte zákony, proti mně, beze mně.

Kasa je prázdná, – kdopak jí zrujnoval?

Kdopak si převedl peníze na Hawaii?

Teď na nás pošlete loupežný rytíře,

aby z nás vymáčkli, zas nový peníze.

Stoupnem si řady, finanční ůřady,

potají těší se, na naše peníze.

Pan premiér tlačí, ať dlouho to netrvá,

chce zase na benzín. Musí jet do Brna ...

Vážení ctihodní, páni ministři,

doufejte, že se vám dějiny nevymstí.

Až začnou lidi, zas cinkat klíčema,

bude už pozdě, to ví každý ničema.

A teď POZOR!

Ale i vás, zlomí čas.

A zapomene se, že jste byl.

Vaši duši, si vezme Ďas!

A requiem? Zazpívá Karel Kryl.

POHOV ...

Vážení učitel-é*ky*stvo, ačkoliv jsem maturoval v češtině na 2, může se stát, že najdete v mém článku češtinářské chyby. Možná proto, že žiji od roku 1969 v cizině, že je mi 77 let, že jsem lehce dementní. Prosím, přimhouřete oko, a prostě jen čtěte. Děkuji