Rudy to šeptal a rozhlížel se stále kolem sebe, jestli ho někdo neslyší. Připadalo mi to, jako bych se vrátil do dob normalizace. Za každým rohem STBák a ve vzduchu visela Pankrác. „Už nejsou bolševici, můžeš mluvit normálně.“

To je sranda, pane Janda,

to se nám to rýmuje,

napnutý jsem jako kšanda,

kdo tu válku vyhraje …

Reinkarnace je skutečnost

Můj přítel Rudy už seděl v lokále Sokolovny. Ale my, jak by řekl Haškův dobrý voják Švejk, rádi všechno zkracujeme. Proto říkáme restauraci, v přízemí Sokolovny zkráceně: Sokoláč.

Můj přítel Rudy už seděl v Sokoláči a nepřítomně hypnotizoval půllitr.

„Ahoj,“ povídám. „Děje se něco?“

„Děje, neděje, kdo to může s jistotou říct?“

„Ty už seš vožralej?“ Povídám a mrknul na jeho tácek. Jedna čárka.

„Blázníš? Mám první pivo.“

„Tak co se děje? Koukáš, jako husa do flašky!“

Rudy se zhluboka napil, otřel si pěnu a signalizoval okolo procházející servírce Jiřce, aby mu přinesla ještě jeden džbánek.

Přinesla. I mně. Ťukli jsem si s Rudou na zdraví a já se na něho tázavě podíval: „Tak povídej.“

„Ty víš, že jsem si nechal udělat do baráku krb?“

„Vím.“

„Tak si představ, že jdu v noci do ledničky, v obejváku se ozve rána, běžím tam a z krbu se hrabe Santa Claus! Normálně, jako v americkým filmu!“

Rudy to šeptal a rozhlížel se stále kolem sebe, jestli ho někdo neslyší. Připadalo mi to, jako bych se vrátil do dob normalizace. Za každým rohem STBák a ve vzduchu visela Pankrác.

„Už nejsou bolševici, můžeš mluvit normálně.“ Šeptal jsem zpátky, a ´normálně´ jsem pronesl už v normálním modusu hlasitosti.

Ale Rudy šeptal a bázlivě se rozhlížel dál. „Představ si, normálně se mnou mluvil. Uvařil jsem mu svařák a nabídnul mu sušenky. Seděl u mě v obýváku v křesle. Tak jako ty teď sedíš naproti mně. Vyprávěl mi, že byl prý nadělovat, zrovna u Putina v Kremlu. Ten spal, brejle na čtení mu spadly pod bradu, a na prsou svíral, - a teď se podrž: ´Mein Kampf´ co napsal Adolf Hitler.“

„Ty bájo, fakt ti to Santa takhle řek?“

„Jo. A já mu, tedy Santovi, na to,“ (a teď už Rudy šeptal tak, že jsem se k němu musil naklonit, abych slyšel,) „pane Santo, a to, ten ´Můj boj´, četl Putin v němčině? A on na to, že bodejť, že se naučil německy, když sloužil 5 let, jakožto příslušník sovětské tajné služby, KGB, v Německé demokratické republice.“

„To ale není žádná převratná novinka. To se o něm ví.“

„Jo, to jo, ale Santa mi po třetím svařáku prozradil, že on, tedy Vladimír Putin, je takto reinkarnovaný Adolf.“

„Tý vole!“

„No jo, ´tý vole´, jenomže já, když Santa odletěl krbovým komínem, jsem nemohl do rána usnout. Pořád jsem nad tím přemýšlel a nechal si procházet hlavou ty všechny jeho politický a válečný tahy. A čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem získával jistotu, že Santa nelhal.“

Civěl jsem na něj, až jsem si toho sám všimnul, že na něj civím. Ano, on má pravdu, on musí být reinkarnovaný Adolf.

„Rudy, on musí být reinkarnovaný Adolf. O tom není pochyby“

Teď na mne zase civěl on. „A jak to, že ty jsi najednou nabyl tu jistotu?“

„Četl jsem dnes v internetových zprávách, že podle zástupce slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka, se Ukrajina musí vzdát části svého území, aby dosáhla míru. A že v zájmu Slovenska je, aby válka v zemi okamžitě skončila a aby došlo k jednání a příměří mezi oběma stranami.“

Rudy pozdvihl obočí. „??“

„No, - přeci jako tenkrát! 29. září 1938 v Mnichově! Přeci: ´O nás, bez nás´.“

„No jasně, už mi zvoní! Výhra Adolfa Hitlera! Jasný případ politiky ústupků.“

„A teď, - Vladimír Putin? NO, no?“

„Člověče,“ vydechl Rudy, ten Santa Claus nelhal! Reinkarnace tedy existuje!“

