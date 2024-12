„Čert aby Tě vzal, a to řeknou o Vánocích. Nápodobně!“ Myslel jsem si, však nahlas bych se to říct neodvážil. Okamžitě by to žalovali mámě a dostal bych rákoskou. Dostával jsem párkrát každý den, ale dnes? A potom: Jsem veden k ..

Vánoce bílé,

jsou vzdáleny míle.

Na štědrý den,

jen s pláštěnkou ven …

Purpura na okně voní

Brácha vybojoval na vánočním trhu stromeček a dotáhl ho domů. Tedy, dotáhl, přivezl tramvají č. 9 s nasazením života.

Tenkrát do tramvaje se stromečkem nesměl. Šťastný majitel stromku musel nastoupit do vlečňáku jako poslední. Posadil stromek na první dřevěný schůdek, levou ruku prostrčil mosazným držákem vedle schůdků a chytil stromek za kmen. Pravou rukou pevně svíral mosazný držák na pravé straně od schůdků. Tím držel balanc, aby nevypadl z vozu. Když průvodčí na příští stanici inkasoval za jízdenku hudroval, protože musel počkat, až se vystupující a nastupující cestující proderou okolo muže držícího vzácnou kořist.

Naštěstí to k nám byly z Lidické ulice jen čtyři stanice. Pochopitelně nebyl brácha jediný, co transportoval vánoční stromeček, a tak museli ostatní čekat, až budou mít štěstí, že na jednom z vlečňáků nebude vchod „zatarasený“ pichlavou překážkou, kterou si vezl domů někdo jiný.

Vyhlížel jsem Láďu z okna našeho bytu v čtvrtém patře, a když jsem ho konečně viděl vystupovat z devítky, pálil jsem mu dolů na pomoc. Bral jsem to po čtyřech schodech. Po každém doskoku celý barák zaduněl, báby otevírali dveře a křičeli na mně: „Čert aby Tě vzal!“

„Čert aby Tě vzal, čert aby Tě vzal! A to řeknou o Vánocích. Nápodobně!“ Myslel jsem si, ale nahlas bych se to říct neodvážil. Okamžitě by to žalovali mámě a dostal bych rákoskou. Což o to, dostával jsem rákoskou párkrát každý den, ale dnes? Den před štědrým večerem? A potom: Byl jsem veden k úctě k starším lidem. A těm babkám, co bydlely v našem domě, bylo sice málo přes šedesát, ale co naplat! Když už je někdo nad hrobem, musí se ctít dvojnásobně.

Doskákal jsem dolů právě včas, kdy zavrzaly prastaré dubové dveře a brácha se vecpal se stromečkem do vstupní chodby. Schody, k nám do čtvrtého patra, schody do nebe, se na nás nepřívětivě mračily. Láďa na ně stromeček položil a uchopil ho galantně za pichlavou špičku.

„A ty si dej ten dolní konec kmene na rameno.“ Zavelel. „Máš to? Tak jdeme.“

Nemusím vysvětlovat, že i pro devítiletého, po košířských stráních vylítaného parchanta, to nebylo jednoduché. A nebylo to fér! Bráška si křepce vykračoval po schodech a já měl prakticky celou tu tíhu na svých ubohých bedrech.

Ovšem tenkrát, bych si nikdy nedovolil předhodit bráškovi, že to není spravedlivé. Jo, byl to vykuk! Ale já byl rád, že mě zaangažoval, jako sobě rovného.

Táta odešel do hospody na pivo, brácha zmizel někam za klukama a my s mámou jsme zdobili vánoční stromeček.

Tenkrát dostávali pracující jednu vánoční kolekci na hlavu, a tak jsme věšeli ty figurky a vánoční ozdobičky na pichlavé smrkové větvičky. Když jsme byli hotovi, navěsili jsme samo vyrobené papírové řetězy a na konec, na tu krásu, lehce naházeli stříbrné lamety.

Maminka poodstoupila několik kroků od stromku, a chvíli se na něj dívala: „Toníčku, to je krása, viď?“ Vydechla.

Svíčky se dávali až nakonec. Museli se umístit šikovně tak, aby nad nimi nevisel řetěz, nebo lameta a nezačal hořet.

Teď už zbývalo jen nasadit špičku. To byla výsada otce, a ten byl na pivu.

Ꚛ

Když přišel brácha večer domů, ustlal si na gauči pod stromečkem a nikomu to nepřipadalo divné. Odůvodnil to tím, že chce dýchat tu krásnou vůni. „Bude to, jako bych spal ve smrkovém lese.“

Na štědrý den to v bytě vonělo jako v cukrárně. Maminka už tři týdny pekla vánoční cukroví, na skříni trůnilo šest vánoček a do strouhanky obalený kapr čekal ve špajzu, na svou nejslavnostnější chvíli.

Odpoledne si šla dát maminka ještě šlofíka, táta si šel ještě rychle skočit na jedno a Láďa prohledával maminčino šití.

„Tondo, neviděl jsi někde špendlík? Takovej ten s barevnou hlavičkou?“

Právě takového špendlíku jsem byl vlastníkem. A nejednoho. Používal jsem je na zdobení školní nástěnky, a tak jsem mohl, celý šťastný, mému zbožňovanému bratru posloužit.

Beze slov díků ho ode mne vzal a obezřetně, aby to necinkalo, vytáhl z kredence ještě nenačatou láhev rumu a flašku myslivecké.

Bedlivě jsem pozoroval, co se bude dít. Láďa propíchnul plastikový uzávěr úplně u rantlu, a povídá: „Vidíš dírku?“

„Nevidím.“

„Tak vidíš!“ Strčil si flašku do pusy a začal sát. Vysál asi tak šťopičku, to samý udělal s mysliveckou a uložil flašky zpátky do baru. „A není nic vidět!“

„A když to táta přeci jen pozná?“

„Tak vlítne do sámošky a udělá tam brajgl!“ Smál se. „Ale neboj, on nepozná nic. Nedělám mu to poprvé.“

Ꚛ

Proběhli Vánoce, silvestr, a už tu byly ,Tři králové´ a následné likvidování opadaného stromečku. Táta zmizel do hospody ,na jedno´, Láďa šel za klukama, a my s mámou jsme ho odstrojovali.

Ozdobičky a lamety jsme ukládali zpátky do krabiček, a čokoládové figurky z vánočních kolekcí do misky.

Vytáhli jsme stromeček na chodbu, maminka zametla hromady spadaného jehličí, já se usadil k misce s čokoládou. Rozbalil jsem první figurku, pak druhou, třetí, a další a, a, a ve všech krásných barevných staniolových figurkách čokoládových a jiných bonbonů z očesaného stromečku, bylo, : Uhlí! Šikovně zabalené ve staniolu místo čokoládových figurek, na které jsem se od štědrého dne, až do dneška, tak těšil!

Teď jsem pochopil, proč můj bráška, spal celé vánoční svátky na gauči, pod ozdobeným vánočním stromečkem.

Devítiletí košířáci, kluci vychovaný ulicí, nepláčou. Já vím! Ale mě se to stalo.

Ꚛ

Je štědrý den. Štědrovečerní večeře za námi, dárky rozdané. Dovyprávěl jsem svůj příběh z ranného mládí a podíval se na své děti a vnuky, co tomu říkají?

„Co by tomu říkali?“ Povídá polohlasně náš kocourek Oskar, aby nevzbudil můj rod. „Parádně u tvého vyprávění usnuli!“

„Tak proč jim to hergot tady vyprávím? Copak je to vůbec nezajímá?“

Oskar se na mě shovívavě usmál a já si uvědomil, kolik mi je let.

„Asi je to nezajímá,“ řekl jsem zkroušeně.

Oskar na mě přimhouřil oči: „Ale měl jsi určitě krásné a zajímavé mládí,“ střihnul ušima, „a moc dobře se to poslouchá …“

Všem lidem dobré vůle, přejeme Dana, moje nejmilovanější manželka ze všech, a já, krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok

_________________________________________________________Autor: Pepa Kudrna