K.&.K. – kaiserlich und königlich, Franz Josefe, ich liebe dich, a že to byla paráda, když žádala mně armáda, a neposlechnout by byl hřích! (… a tenhle verš je limerick!)

Po válce



Švejka se vzbudilo krátce před obědem prozpěvování posluhovačky paní Müllerová, která si prozpěvovala v kuchyni radostí, že se milostpán vrátil z války bez úhony na zdraví a těšila se, že se zase všechno vrátí do starých kolejí.

„Paní Müllerová, vy máte ale nějak dobrou náladu. A hned tak po ránu.“ Protahoval se Švejk.

„Jakýpak po ránu, milostpane, vždyť už máme hnedle poledne!“

„A safra! Tak to se nám to včera u ´Kalicha´ nějako protáhlo. No, není divu při tý společnosti. Však i pan Hašek si s námi zavdal.“

„Hašek? Tak toho neznám. Ale slyšela jsem, že hostýnského Palivce pustili z vězení a že prý zase čepuje pivo, jako by se nechumelilo.

„Čepuje. A představte si, že tam na mě čekal můj starej kamarád sapér Vodička se kterým jsem se naposledy viděl u divisního soudu v Királihydě. Slíbili jsme si tenkrát, když jsme se spolu loučili, že až skončí válka, tak se potkáme v šest hodin U Kalicha.“ Vysvětloval Švejk posluhovačce, paní Müllerové, po té, co se usadil ke kuchyňskému stolu, natahoval vůni, která se linula z plotny a čekal na oběd

„A co myslíte? On opravdu přišel!“

„Sapér Vodička? Tak toho taky neznám.“ Zabručela paní Müllerová. „Ale ten tajnej Bretschneider tam asi nebyl, co?“ Utřela si ruce o zástěru a postavila před Švejka talíř silné hovězí polívky. „No bodejť by jo! Po tom, co tolika lidem ublížil.“

„A víte že jo?“

„Že jo? Co, že jo?“

„Že tam byl. Ten Bretschneider. A představte si, že se chtěl s hostinským Palivcem pořád usmiřovat!“

„A nepovídejte“, musela si na to posluhovačka paní Müllerová sednout. „Za to, že ho dostal za katr? No ten musí mít ale nervy.“ Divila se. „A co hostinský Palivec?“

„Nějakou chvíli ho přehlížel. Ale je to holt starej dobrák a když mu ten Bretschneider vyložil svojí teorii, že mu tím vlastně posloužil, protože jinak by ho stejně časem povolali na vojnu a nemusel by se třeba už nikdy vrátit, vzal ho na milost. Tomu se holt říká, - síla vokamžiku. Von ten tajnej Bretschneider využil právě ten vokamžik, to, jak jsme se skutečně po tý hrozný válce se sapérem Vodičkou ve zdraví sešli a jak jsme z toho všichni byli sentimentální.“

Posluhovačka paní Müllerová nad tím kroutila nevěřícně hlavou, po chvíli vstala, naservírovala Švejkovi libový řízek s bramborem a šla mu ustlat postel.

„Vzápětí se se vrátila do kuchyně a podala mu velkou dopisní obálku: Abych nezapomněla milostpane, mají tady poštovní zásilku. Přinesl to nějaký vojáček z kasáren. Jen aby vás zase nechtěli poslat někam na vojnu. Celý dopoledne už z toho do mě nic není!“

„Ale kdepak, paní Müllerová, vždyť už je po válce. Teď už se nikde nebojuje. Co by tam se mnou dělali?“

Ale to už se ze Švejkova pokoje, kde posluhovačka paní Müllerová rovnala prostěradlo a natřásala peřiny ozývalo:

Červený šátečku, kolem se toč,

kolem se toč, kolem se toč.

Můj milý se hněvá, já nevím proč,

já nevím proč, já nevím proč.

Švejk dojedl, otevřel dopis a zavolal na posluhovačku. „paní Müllerová, buďte tak hodná a skočte mi pro pivo do džbánku. Ten řízeček musí plavat!“

„A co po vás chtějí, milostpane? Musejí zase do armády?“ Byla zvědavá, když brala džbánek a uvazovala si šátek.

„Kdepak, jak už jsem říkal. Co by tam se mnou v míru dělali? To můj pan nadporučík Lukáš mi píše, se žení a chce, abych mu šel za svědka.“ Usmíval se Švejk. „Tak se podívejme, a já už myslel, že zůstane starým mládencem. Naposledy jsme se viděli na Zóltance kde byl raněnej, což bylo vlastě jeho štěstí, protože krátce nato celá naše kumpačka padla do ruského zajetí.“

Posluhovačka paní Müllerová se na Švejka dívala s otevřenou pusou. „To jsem nevěděla milostpane, že jste byl ruském zajetí. A ten váš pan nadporučík, takový velký pán, vás chce mít na svatbě za svědka? To jste byli na tej vojně asi velcí přátelé? Inu, komu čest, tomu čest.“

„Můj pan nadporučík a já jsme byli nerozluční přátelé, paní Müllerová. Sice nás osud často rozdělil, ale vždycky nás dal zase dohromady. Tak už běžte pro to pivo ať ten váš řízek a tu radostnou novinu řádně zapiju.“

Posluhovačka se šourala se džbánkem ku dveřím, když v tom ji Švejk zarazil: „Anebo počkejte, nechoďte nikam.“ Tázavě se na něho podívala. „Nikam nechoďte, já se obléknu a zajdu si pro něj sám.“

V hospodě U kalicha seděli jen tři hosté: bývalý civilní strážník Bretschneider, jeden válečný invalida a starý sapér Vodička. Ten, když spatřil Švejka radostně zvedl hlavu a hlaholil: „Švejku, kamaráde, poď si sednout, já už tě dlouho neviděl!“

„Ano, naposledy včera večer“, sedl si Švejk k sapérovi zatím co hostinský, starý sprosťák Palivec už před něho stavěl pivo.

„Představ si, Vodičko, můj bývalý nadporučík Lukáš se bude ženit a chce abych mu šel za svědka.

Vodičkovi zasvítili oči: „No, to je dobrý! A to já půjdu s tebou. Co kdyby tam byli nějaký Maďaři? Jen si vzpomeň na Királyhidu! Kdybych tenkrát s tím dopisem od tvého nadporučíka do toho bytu za tou Maďarkou nešel s Tebou? Jak by to tenkrát skončilo?“

„Určitě ne u divisního soudu.“

„Jak tohle Švejku můžeš říct?“ Podíval se Vodička vyčítavě na Švejka. „A vůbec, i když na tý svatbě žádný Maďaři nebudou, - řezat se to tam bude stejně! To by jinak nebyla žádná pořádná svatba.“ Sapér Vodička si dal pořádného loka, utřel pěnu z vousu a pokračoval ve svém výkladu. „To máš jako v hospodě. V každý pořádný hospodě se to taky musí vobčas servat. Musí lítat židle a půllitry. Zkrátka Švejku, já na tu svatbu pro jistotu půjdu s tebou.“