Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует, созданный волей народов,

Единый, могучий Советский Союз!

Nebo tak, nějak …

Pepa

To už je takový osud, že celý můj mrzký život spolu-ztvárňuje vždycky nějaký Pepa.

Má nejmilejší manželka ze všech, má na to svou teorii. „Jestli to byl doopravdy Pánbůh, který stvořil náš svět, věděl moc dobře co dělá, když svému synu, nechal dát jméno Josef. A teď to máš!“

Ano! Obklopen celý svůj život Josefy, jsem se jenom silným pudem sebezáchovy, už dávno nezbláznil.

Jako onehdy, po nástupu do Radlické mlékárny v Praze na Smíchově.

Soudruh Garážmistr mi přidělil stařenku Pragovku RND s nosností 3 tun, a dispečer Horák závozníka Josefa Lebedu.

Pepa byl nedostudovaný medik, mladý muž lehké mysli. Když někdy, někdo, o někom řekne, že je Bohém, okamžitě my naskočí bezstarostný obličej mého závozníka Pepy.

Jezdili jsme spolu tři čtvrtě roku, než jsem byl povýšen na dispečera. Ale to už je zase jiná historie.

Vozili jsme mléko. Nakládat se začínalo o půl druhé ráno. Pro mě, který vstává s odporem i v deset ráno, to byly galeje. Hliníková basa. Dvanáct skleněných flašek. Co flaška, to litr mléka. Basy s půllitrovým mlékem, jsme zvedali malíčkem levé ruky a blahořečili vedoucímu prodejny, že objednal také právě je: Ty malý, půllitrový potvory.

Stačil jen jeden týden, abychom se s Pepou skamarádili. Měl jako já, enormní problém se vstáváním, ale já byl už v té době ženat, otec mrněte, takže jsem o něco odpovědnější. Poloslepý jsem se každé ráno, včas, dopotácel na rampu a šoupal hliníkové nestvůry na korbu stařenky RND, která už taky zažila lepší časy. Vozila předtím, než byla odvelena do mlékárny, vojáky československé armády. Z té slavné doby už zbyl nad sedadlem pro závozníka jen kulatý poklop, z kterého už ale nečouhal kulomet, ale jen občas, a jen za teplých dnů, hlava mého závozníka Pepy.

V pondělí, týden po našem společném působení, se Pepa nedostavil do práce.

Nastal problém, protože já, když jsem píchnul sobě, jsem, ostatně jako každý předchozí den, píchnul i jeho pracovní kartu. A teď?

Pepa byl teoreticky byl v práci, ale prakticky se zřejmě válel, a asi ne sám, doma v posteli! Kdyby se na to přišlo, vyšlo by najevo, že podvádíme. Tak jsem naložil sám a vyrazil k němu do Krče.

Věděl jsem, kde bydlí, protože jsem ho minulý týden už dvakrát vyhodil u něj doma. Jeli jsme z túry zpátky do Mlékárny stejně okolo jeho bydliště, tak proč by jezdil se mnou a zase zpátky tramvají? Pak jsem nám píchnul odchod, a bylo to. Ale teď? Mohl by z toho být pěkný průser!

Bylo půl třetí ráno. Bouchal jsem na okno jeho přízemního bytu. Za hodnou chvíli, když už jsem tím hlukem probudil půl baráku, se poodhrnula záclona a Pepa na mně kulil oči. Rozhodil rukama a ze rtů jsem odečetl: „Co blbneš?“

Bohém Pepa, byl velice vynalézavý. Jeden týden nás dispečer přeřadil na sýry. To byla výhra ve sportce, protože se nakládalo až v sedm.

Pepa byl velice společenský člověk. S každým se okamžitě spřátelil, a tak, když jsem ho pozoroval ve zpětném zrcátku, jak kutálí s vedoucím skladu obrovský kolo sýra, a rvou ho do ,mého´ skříňáku, nic mi u toho nenapadlo.

Parkoval jsem na Národní třídě před obchodem s potravinami a pozoroval, jak Pepa, po té, co vyexpedoval objednané zboží do Potravin, se vrací v doprovodu vedoucího prodejny, znovu otevírá zadní dveře a kutálí posléze to sýrové kolo do prodejny.

Když se Pepa z prodejny vrátil a vyšvihl se na sedadlo závozníka, povídá: „Teď můžeš jet!“ Vytáhl z kapsy svazek bankovek, odpočítal čtyři stovky a podal mi je. „Čtyři pro tebe, čtyři pro mě a čtyři pro našeho vedoucího skladu.“

„Tak tady v tom nejedu.“ Odmítnul jsem. „A pamatuj si, že já, o ničem nevím. Mám rodinu!“

Na konci měsíce jsme dostali výplatu a nestačil jsem se divit: 1250 Kč včetně přesčasů! Prohlížel jsem si už po třetí výplatní pásku.

„To čumíš, co?“ Šklebil se na mě Pepa a nabídl mi cigaretu. „Tady,“ vylovil z kapsy čtyři stovky. „Schoval jsem ti je. Tak si je vem a neblbni. Máš přece rodinu?“

Pepa byl velice oblíbený u dívek. Jednou jsme dostali jízdu do Laktosu ve Vysočanech. Náš úkol byl, naložit sýry. Vyfasovali jsme na to zase naši Pragovku RND a vyrazili.

Za novým dobrodružstvím, jak se záhy ukázalo.

Postavil jsem vůz na dvůr a Pepa zmizel v útrobách fabriky. Nevyráběli jen sýry, ale také zmrzlinu. Když jsem dokouřil druhou cigaretu, objevil se za náklaďákem houf retardovaných dívek které táhly vozíky plných krabic se sýrem.

„Tak to budeme nakládat až do večera,“ pomyslel jsem si, ovšem zapomněl na jeden důležitý faktor: ,Pepa´.

Pár těch holek se vyšvihlo na korbu, ostatní jim házely krabice se sýrem a za chvíli bylo hotovo.

Pepa se na ně usmíval jako by byl Karel Got, občas některou plácnul laškovně přes zadek, jinou štípnul důvěrně do tváře a děvčata byla v sedmém nebi.

Pořád se motaly okolo Pepy, ten se s nima cicmančil a vyznával jim lásku. Když dokouřil, ještě než vlezl do auta, mu přinesli ještě jednu velkou krabici, položily ji Pepovi na klín, naposledy ho popusinkovali, rozjeli jsme se a já jsem nad tím kroutil hlavou.

„Co to bylo?“ Otázal jsem se ho, když jsme projeli bránou. „A co máš v tý krabici na klíně?“

Ďábelsky se usmál. „Vidíš před náma tu tramvaj? Až ji doženeme, zpomal a jeď stejnou rychlostí vedle ní. Když se tak stalo, otevřel Pepa na sebou poklop pro kulometčíka, vystrčil hlavu a pokřikoval směrem k vlečňáku: „Ahoj krásná děvčata! Chcete zmrzlinu?“

Hlouček školaček ve vlečňáku typu ,Krasin´, zajásala: „Jasně!“

Tenkrát jezdily ještě takzvané ,staré´ tramvaje, a ty neměly pneumatické automaticky zavírané dveře. A vlečňák ,Krasin´ měl v prostředku, mezi levou a pravou kabinou pětimetrovou otevřenou nástupní plošinu.

Pepa se ponořil zpátky do kabiny, otevřel tu záhadnou krabici, a když se zase vynořil z poklopu, vytahoval z ní jeden Nanuk za druhým a házel to do ,Krasina´. Nutno říci, že se málo kdy strefil, holky ječely, sbírali Nanuky a mávaly nám. Když byla krabice prázdná, zavřel poklop a povídá: „Stejně by se to za chvíli rozteklo.“

Ꚛ

Po šťastném roku 1967 jsem byl nešťastně povýšen a stal se dispečerem. Vydělával jsem o dvě stovky míň a dřepěl v zakouřené kanceláři. Pepu přidělili jinému řidiči, a nedělalo nám to dobře.

To místo jsem vůbec nechtěl, ale náš ředitel tak rozhodl, protože zjistil, že mám maturitu a že můj otec je člen komunistické strany. „A co se týče platu, neboj, to se časem srovná. Soudruhu.“

A tak jsem byl najednou i soudruh, aniž bych měl stranickou knížku. Prostě tak.

Nebyl to vůbec šťastný rok a když 21. srpna, přišli naši´ bratři, začal jsem zase jezdit a jako závozníka jsem si přidělil: Zase Pepíka.

To je totiž tak: Kravám se těžko dá vysvětlovat, že Rusové postavili tanky na mosty a jiná strategická místa a že vyhlásili stanné právo! Kráva dojí i tak. Jedno, co se okolo ní děje. A krávy se musí dojit. Mléko svážet do mlékáren. Z mléka se dělá čisté mléko na pití, sýry, jogurty a jiné mléčné výrobky. Prostě stanné právo, nebo nestanné právo, mlékárna musí jet dál.

Ovšem, jak dostat zaměstnance do mlékárny? Velení sovětských vojsk nám vystavilo bumážky. Ty jsme přilepili na čelní sklo všech mlékárenských vozidel. Umožňovala nám trandit i v noci po Praze a svážet zaměstnance do práce.

A tak se stalo, že mi Pepa zachránil život. Jeli jsme zase jednou v noci, Žukem, svážet naše lidičky do práce.

Žuk, česky brouk, byl malý polský transportér. Vpředu kabina pro dva lidi, vzadu korba do které nám naši automechanici přišroubovali vlevo a vpravo lavice, na které se vešlo dvanáct lidí.

Měli jsme naloženo pět lidí a na Holešovickém mostě nás předjela béžová Volha. Zařadila se před nás a začala mě vybrzďovat a záhy jela tak pomalu, že jsem jí i tím polským Porschem dokázal předjet.

Ovšem, Volha nás opět předjela, hra se několikrát opakovala, až Volha přidala, postavila se na mostě napříč ulice, vyskočil z ní takový hodně malý chlápek a supěl k našemu vozu.

Vystoupil jsem. Chlápek dosupěl, postavil se bojovně přede mne a zařičel, „Co tady chlape děláte? Nevíte, že je stanné právo?“

Ulevilo se mi, že to není nějaký ruský agent KGB a povídám: „Vy jste Čech? To se mi ulevilo! Už jsem myslel, že jste nějaký posraný Rusák!“ A chtěl jsem mu vysvětlit, že mám bumážku, a tedy povolení jezdit i v noci. Ale k tomu už nedošlo.

Chlápek vytáhl z kapsy baloňáku armádní pistoli, položil mi ji na spánek, chytnul mě za loket a odvedl ke kamennému mostnímu zábradlí.

„Ty hajzle, ty dobytku, já ti dám, posraný Rusáky! Teď tě tady odprásknu jako psa! Teď se pomodli a rozluč s Tvou svinskou mámou!“

Vůbec jsem nechápal, co to všechno znamená, ale koutkem oka, jsem zahlédl, jak Pepa, můj drahý závozník, utíká k té Volze. S někým tam mluvil do okénka vozu. „To je vůl! Teď nás odprásknou oba!“

Ale sotva jsem si to domyslel, vystoupil z Volhy Ruský, dekorovaný důstojník a pochodoval si to k nám. Jeho okované důstojnické holínky duněly na dlažbě, Byl dekorovaný, chlap jako hora a můj kat z něj měl zřejmý respekt. Strčil se zřejmou nevolí bouchačku zpátky do kapsy a odpochodoval zpátky k Volze.

Autor: Pepa Kudrna

Ruský důstojník si nechal vysvětlit, proč se touláme v noci po Praze a česky povídá: „Chlape, vy jste měl fakt štěstí! Ten vůl by vás skutečně zastřelil. Já jsem bojoval u Sborova, a teď jsem se dostal, po tolika letech, a za těchto neblahých okolností, zase do vlasti. Je to všechno velká volovina. Tady váš kamarád na mě vlítnul, že vás chtěj zastřelit. Ještě že mluví strašnou ruštinou a ostatní důstojníci mu nerozuměli.“

Zasalutoval, otočil se, zmizel ve Volze a my jsme se s Pepíkem na sebe nechápavě dívali.

„Ty vole, co to bylo?“ Vykoktal za chvíli Pepa.

„Já taky nevím, ale asi jsi mi zachránil život!“ Děkoval jsem mu.

„Ále, to nestojí za řeč. Jsem přece tvůj závozník, ne?“