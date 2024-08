O českých uprchlících se moc nemluví

O českých uprchlících, hlavně o těch, co odešli po osm a šedesátém roce, se v českých médiích příliš moc nemluví.

______________________________________________

My prostě nejsme tak zvaně „salónní“, tak jako ti, kteří opustili vlast za tak zvané: První republiky. Odcházeli jsme z různých důvodů: z hospodářských, politických, nebo z nesouhlasu okupace sovětskými bratry.

Mnohým z nás se po té krásné době pražského jara zhroutil svět. Ta tam byla naděje na socialismus s lidskou tváří, na báječný život bez bázně z trestu po svobodném projevu a bez tiskové a kulturní cenzury. Ta krásná naděje skončila pod pásy ruských tanků.

Pokud mohu mluvit za moji rodinu, žijeme v Německu a za své nejbližší přátele, - my nechtěli žít dál v zemi, kde si rudí bratři dovolí zatknout demokraticky zvolenou vládu a odvléci ji do Moskvy jako bandu Harantů připadá jim normální, střílet z kulometů na Národní muzeum a zastřelit matku s dítětem.

Od sametové revoluce jezdíme, a rádi, domů. Naučil jsem se, konečně, nedebatovat o tom, že to není tak úplně pravda, že my jsme si odjeli válet šunky na západ a žít v blahobytu, zatím co ti, co zůstali to odskákali.

??? Každý měl tu možnost odejít!!!

Aby bylo jasno: Ti, co zůstali to opravdu neměli za normality lehké. Ale my, v cizině také ne!

A jsou tací uprchlíci, jejichž děti proslavili svůj český národ, někdy i nevědomky.

To je důvod, proč dnes nepíši můj obvyklý satirický blog.

Právě mě zastihla velice smutná zpráva od mého kamaráda Víťi z Kanady. Jeho prostřední syn Míša, tedy Michael, zahynul v pátek při tragické automobilové nehodě v Yukonu. Tedy syn obyčejných českých rodičů, kteří v osudném roce 1968 emigrovali do Kanady. Dopracoval se až na Viceministra a více už si, chcete-li, můžete přečíst v následujícím článku, který jsem přeložil do češtiny.

(Originál si čtenář může přečíst na tomto odkazu:

https://theyukonstar.com/deputy-minister-dies-in-car-crash-minister-clarke-hospitalized/



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Náměstek ministra Yukonu zahynul při autonehodě na Aljašské dálnici a ministr vlády Nils Clarke byl hospitalizován s vážnými zraněními.

Michael Procházka byl náměstkem ministra životního prostředí. Clarke je ministrem životního prostředí a také dálnic a veřejných prací.

Nehoda se stala v pátek odpoledne poblíž Swan Haven Road u řeky McClintoch na Aljašské dálnici u Marsh Lake.

Dálnice byla uzavřena RCMP až do sobotního odpoledne, kdy mohl technický expert prozkoumat místo události, s dopravou odkloněnou přes Carcross a Tagish.

Procházkova manželka Krista o víkendu zveřejnila na Facebooku následující prohlášení.

„S hlubokým smutkem a velkou nedůvěrou jsme dnes ztratili Mikea při autonehodě v McClintocku.“ Po téměř 26 letech jako můj stálý společník a ‚ten nejlepší táta, jakého si člověk může přát‘ jsou naše srdce otřesená. Dívky a já stále doufáme, že je to sen a že je právě pryč, protože už nám letos tolik chyběl, když šel za svou vysněnou prací. Nemáme žádné další podrobnosti a nemáme tušení, co děláme, kromě toho, že se snažíme zapamatovat si všechnu zábavu a dobrodružství, která jsme zažili. Jako dnes za námi přiletěl do Juneau, abychom mohli společně cestovat domů.“

Prohlášení z Yukon RCMP uvedlo, že vozidlo směřující na jih narazilo do jiného vozidla vjíždějícího na dálnici. Při této srážce zemřel řidič sraženého vozidla a spolujezdec utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Kancelář koronera Yukonu navštívila místo činu.

Policie kolizi aktivně vyšetřuje a na pomoc si najímá analytika dopravních kolizí z Prince George z Britské Kolumbie. Policie také požádala každého, kdo v té době jel po dálnici a kdo by mohl mít informace nebo záznam z palubní kamery, aby je kontaktoval na čísle 867-667-5555.

Premiér Ranj Pillai zveřejnil oficiální prohlášení o prohře:

„S těžkým srdcem oplakáváme úmrtí náměstka ministra životního prostředí Michaela Procházky.

„Michaelova mnohaletá veřejná služba začala v Parks Canada, kde více než deset let pracoval na zpřístupnění národních parků a historických památek Yukonu veřejnosti. Spolu s komunitami Yukon First Nations Michael pracoval na rozvoji příležitostí pro turistiku vedenou domorodými obyvateli, aby zajistili, že návštěvníci budou moci ocenit celý příběh yukonských národních parků a historických míst.“

„Ve vládě Yukonu strávil Michael několik let na ministerstvu hospodářského rozvoje, nakonec se stal náměstkem ministra pro hospodářský rozvoj, než se vrátil do portfolia, které je jeho srdci nejbližší, jako náměstek ministra životního prostředí.“

„Michael nebyl jen zapálený pro ochranu přírody, přírodu a veřejnou službu – byl skutečným vůdcem, který pozvedl lidi kolem sebe. Nebyl jen nejvyšším státním úředníkem na ministerstvu životního prostředí, byl vtipný a milý. Oslavil práci a obětavost pracovníků odboru životního prostředí. Zmocnil ty, kteří pro něj pracovali, a co je nejdůležitější, byl vždy k dispozici, aby každému, kdo to potřeboval, poskytl laskavé slovo a pomocnou ruku. Zatímco truchlíme nad jeho úmrtím, uchováváme v našich srdcích jeho rodinu – manželku Kristu a jeho dcery, stejně jako všechny přátele, kolegy a Yukonery, jejichž životy zasáhl. Všichni jsme lepší na čas, který jsme sdíleli s Michaelem. Jeho nepřítomnost pocítí tolik lidí v nadcházejících letech.“

„Michaeli, budeš nám chybět.“ Děkujeme vám za čas, který jste s námi strávili, a za vše, co jste pro Yukonery udělali.“

Šéf strany Yukon Currie Dixon vyjádřil svou soustrast Procházkově rodině a přátelům v příspěvku na Facebooku. „Pro ty, kteří ho znali, je jeho ztráta nezměrná a šokující,“ napsal. „Rád bych také popřál vše nejlepší ministru Nilsi Clarkovi, aby se rychle zotavil z jakýchkoli zranění, která utrpěl.“

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Nedávno jsem složil píseň „Když muži pláčou“ a nevěděl jsem, že ji dnes věnuji synovi mého nejlepšího přítele.

Ahoj Míšo a promiň, že pláču …



PASSED AWAY – Michael Prochazka, Yukon’s Deputy Minister of the Environment, died in a collision on the Alaska Highway Friday. (Photo courtesy of Linkedin

*********************************************************************

„Když muži pláčou“

www.youtube.com/watch?v=3njhTT6-VqU

Když muži pláčou

Když, muži pláčou,

To není jen tak obyčejný pláč

Když, muži pláčou,

To není jen, že slzy smáčí jejich tvář

Mráz, mi běhá po zádech

A já vás se ptám, co s tím ženy dělají



Když, muži pláčou,

Jestli je ženy pohladí a nebo jen tak nechaj být

Když, muži pláčou,

Jestli je ženy drží v náruči a tiše šeptají

Ráda, ráda tě mám

A je mi jedno co jiné ženy dělají

Intro:

Když, muži pláčou,

I to se může, může se to stát,

Když, muži pláčou,

Hned přestanou se, všichni kolem smát

Mráz, mi běhá po zádech

A já vás se ptám co s tím ženy dělají

Když, muži pláčou,

Skrývají své slzy, a pláčou potají

Když, muži pláčou,

Přestanou s tím, hned jak jim ženy šeptají