Nový řád světa? Proč ne, dyť lidí je na světě jako máku …
_____________________________________________________________________________
Hle, hle, - my evropané, se bojíme ušmudlané USA, trestance Trumpa a nemáme chuť si uvědomit, že je nás jednou tolik a naše hospodářství oproti americkému je velice dobré. USA je jako Rusko, ale prostě naopak. Teď už i namátkově kontrolují turistům mobily, jestli tam nemají něco protirumpského. Včera mě například dcera, letuška, poprosila, abych jí neposílal níc o Kačerovi a USA. Teď začínám pomalu chápat, proč byl dřívější režim protui tramp - ingu. Byl asi mezi nimi nějaký visionář!
Hle, hle, - my evropané, se bojíme ušmudlaného Ruska. Vládce a diktátor, na který byl vydán zatykač, se popelí s americkým vůdcem, s diktátorem jménem Kim, jeho velký přítel je Si Ťin-pching (习近平), a rád by zblajznul celou Evropu a obnovil CCCP. Co, obnovil, z v ě t š i l !!!!!
Hle, hle, - my evropané, se bojíme svobodně vyjádřit svůj názor na genocidní počínání israelského státu. Podle mota: „Vaši teroristi nám zabili tisíc lidí, za to Vás vyhladíme z povrchu země, z vašich měst nezůstane kámen na kameni: Lidice? Co na to, že drtivá většina obyvatel za nic nemůže? To jako, kdyby nás Čechy tenkrát takhle trestal za to, co dělali komunisti!
Počkat, - jak to zpívá Louis Armstrong? „What a Wonderful World ... „
Opravdu?
No, já v poslední době nevím ...
Autor fotografie a na fotografii je tramp (ne Trump),
– sám, neomylný: Autor.
Antonín Jelínek
Dříve není dnes, a kočka není pes a …
Antonín Jelínek
… ste nám zabili strejčka, tak my vám za to dáme přes držku!
Antonín Jelínek
Miroslav Donutil a náhoda (?)
Antonín Jelínek
FC Rudná
Antonín Jelínek
Nás se nikdo neptá
Poslední dobou špatně spím. Ani prášky na spaní nepřinesly žádoucí účinek. Asi bych měl přestat číst noviny a nekoukat v televizi na zprávy. Ale to taky není řešení.
