Poslední dobou špatně spím. Ani prášky na spaní nepřinesly žádoucí účinek. Asi bych měl přestat číst noviny a nekoukat v televizi na zprávy. Ale to taky není řešení.

Nás se nikdo neptá

Dnešní Němci otázku vztahů k Čechům absolutně neřeší, a čím víc o tom přemýšlím, tím víc nabývám přesvědčení, že pár politiků musí, a musí šťourat do historie, aby nedošlo k politickému souladu mezi Prahou a Berlínem.

Taková jednoduchá otázka: Jsem Němec, nebo Čech? Mám obě příslušnosti! Tak co?

Často se stává, že právě tuto otázku dostanu a koukám jako blázen! Co je to za blbost, takhle se ptát? Jsem člověk. Nebo?

Už John Lennon nás nabádá:

Představ si, že nejsou země,

ne, to si představit není těžké,

že nikdo nezabíjí nebo neumírá pro něco,

že nejsou žádná náboženství.

Představ si, že všichni lidé žijí v míru …

(Volný překlad autora)

Originál:

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace

Však zůstaňme u Němců a Čechů. Že probíhá slavný filmový festival v Karlových Varech není v zde ani zmínka. Ale že Mr. Bezos si bere nějakou fiflenu, to on i všechna světová média MUSÍ troubit do světa. Money, money, money …

A právě v tom vidím problém. Mír? Děti, které neumírají hladem? Nezájem!

Popichovat a šťourat tak dlouho, až si Němci začnou říkat: „No jo, to je vlastně pěkná čeládka, ta Česká národ!

A Češi začnou časem smýšlet o Němcích podobně. A už to jede! Už, úúúúž si někdo mne ručičky. „To to se to zase začíná pěkně rozeštvávat!

Já, my, tady žijeme bezmála šedesát let, a nikdy, nikdy v našem okolí, nikdo, nikdo neměl špatné mínění o českém národu. Dnešní generaci, tu už vůbec nezajímá co tenkrát bylo. Oni žijí dnes. Jezdí do Tschechien a vrací se nadšeni. Nejenom z krásy Prahy, Karlových Varů, Brna atd., ale hlavně z lidí, jak jsou milí a přátelští. To samé, platí samozřejmě naopak, když Češi navštíví Německo.

Ovšem, to není dobré, hergot, to není dobré! Velitelé všech zemí světa spojte se. Spojte se a udělejte přítrž takovému špatnému přístupu národa k národu. Takhle by to nešlo: To se musí řezat, mydlit, bořit, znásilňovat a týrat.

A VY, obyčejňáci, do toho nemáte co kecat. Špatní lidé všech zemí, spojte se!

Já si to představuji tak, že takový politik, jde večer spát a nezabere, dokavad nevymyslí, čím zase příští den na***e lidstvo.

Jak to křičel Jan Werich v závěrečné scéně na Golema?

Proč chceš ničit a bořit? To umí každý! Udělej něco užitečného: Lidi, chce někdo válku? (lid) Ne!