Vážení čtenáři, miluji satiru, takovou co se člověku, občas přihodí. Protože je lepší lepší brát vážné věci s humorem. Škarohlídi rapidně stárnou, a já chci ještě dlouho žít. K tomu mi dopomáhej Bůh, Pepa a můj kocourek Oskar

Námět k povídce

„Nesnesitelný vedro“, zasípal Josef, ponořil se pod hladinu a přeplaval na jeden zátah celý pool. „Tak co podniknem?“ Zeptal se, když se vynořil.



„A co by sis v tom vedru tak představoval? Pokud jde o mně, já sem rád, že sem rád. Sice bych teď měl sedět v pracovně na počítači a psát, jenže nevím o čem.“ Opověděl jsem jako zpomalenej gramofon. „No jo. To dělá to vedro.“ Omlouval jsem v duchu sám sebe.

„Furt žádnej nápad?“ Josef se vydrápal z bazénu a lehl si na skládací lehátko, aby zase okamžitě vyskočil. „Do prdele, to lehátko je úplně vařící!“, zařval. Rozložil si na lehátko osušku a opatrně si na ní lehl.

„Povídám Tony: Furt žádnej nápad? Já si myslím, že máš autorskou křeč. S tím by se mělo něco dělat.“

„Jakou autorskou křeč? Co to blábolíš? Prostě nemám momentálně žádné téma. Prozatím. No bóže …“

Zatím co já ležel ve stínu, Josef se sušil na slunci, a to pražilo tak vehementně, že za chvilku lehátko pošoupl ke mně, do stínu pod terasou. Ale ani ve stínu nebylo k vydržení. Leželi jsme, mlčeli a potili se.

To horko a ticho na mně začalo působit, jako prášek na spaní a začal jsem dřímat, když v tom mě Josef k smrti vyděsil.

„Vstáváme! Konec trudných chvil …“ vykřikl a vytrhl mě z právě začínajícího snu. „Tohle vážně nemá cenu. Oblékáme se a padáme. Hop, hop, jako na vojně. Padám, padám.“ Křičel Josef a oblékal se.

Za chvilku už stál na druhé straně plotu na chodníku vedle jeho vozu a cinkal klíčema.

„Už je to tady, už je to tady“, křepčil a mě nezbylo nic jiného, než si natáhnou kalhoty a tričko, obout se a jít si k němu sednout do auta.

Ꚛ

Marně jsem se snažil uhádnout, co má Josef v úmyslu, ale když jsme přejeli Most Legií a odbočili doleva na Smetanovo nábřeží, začínalo mě evidentně zajímat, kde Josef zaparkuje, když ve vnitřní Praze jsou všechna parkovací místa vyhrazena buď pro residenty s průkazkou, invalidy, anebo pro firmy, konzuláty, hotely a sprostý našinec nemá kde zaparkovat.

Minuli jsme Karlův most a zabočili do Platnéřské ulice. Josef klidně zaparkoval přímo pod značkou ´Zákaz zastavení´, vyndal z kufru originální policejní botičku a nasadil si ji na levé přední kolo.

Kroutil jsem nad jeho počínáním hlavou a přemýšlel, kde tu botičku vzal, proč si s ní ozdobil vůz a jak se jí zbaví až budeme chtít odjet.

„To čumíš, co?“, řekl Josef, jako by četl moje myšlenky a zabásnil si:

Máš-li vlastní botičku,

příteli můj milí,

můžeš klidně parkovat,

tam kde se ti zlíbí!“

Protože svého Josefa znám, vzdal jsem se preventivně jakéhokoliv komentáře.

Procházeli jsme ulicemi plných parkujících aut, která parkovali na obou stranách vozovek a vzbuzovaly dojem, že nejdřív tady zaparkovaly a teprve potom lidé okolo nich postavili domy. Josef se neustále pátravě rozhlížel, jako by něco hledal.

„A co vůbec hledáš?“, zeptal jsem se po dvaceti minutách ostrého pochodu.

„Nech se překvapit“, mlžil, protože ví, že procházky nijak zvlášť nemiluji, a tak mě nechával v nejistotě, asi abych se nezačal bouřit. Nechápal jsem, proč mě tahá vyprahlou Prahou a ať už on hledal cokoliv, já vyhlížel, kde si dát orosenou sklenici studeného piva.

Motali jsme se dál po starém Městě a když jsme míjeli Staronovou Synagogu, Josef ukázal na druhou stranu ulice.

„Tady! To jsem hledal.“

Nebylo mi jasné o co jde, dokud jsem si nevšiml, že v té dlouhé řadě zaparkovaných aut, mělo jedno z nich, nasazenou botičku.

Josef s šibalským úsměvem vyndal z kapsy mobil a tajuplně řekl: „Teď dávej pozor, co se bude dít. A jestli mi pak řekneš, že nemáš námět na další povídku, tak už ti není pomoci.“

„Haló, česká policie? Ano? No tak si představte: Jdu k autu a nevěřím svým vlastním očím.“ Josef se odmlčel a naslouchal volanému.

„No, je mi divný, že auto má botičku.“ Vysvětloval Josef. „Proč chcete vědět, jak se jmenuju? Že je to důležitý? Kadlec. Josef Kadlec.“ Josef se usmíval jako měsíček. „V Maislové ulici. Naproti domu, co bydlel Oldřich Nový.“ Josef zase chvíli poslouchal. „Ne, Oldřich Nový není můj spolujezdec. Pan Oldřich Nový byl známý český herec. Že ho neznáte? Já taky ne. Tedy osobně ne. Ale jako herce ano.“

Josef se na mně významně podíval a zamával dlaní před čelem, jako když zahání mouchy, aby mi dal najevo, co si myslí o inteligenci volaného.

Posadil se na lavičku před malým parkem naproti tomu krásnému secesnímu domu, kde onehdy pan herec Oldřich Nový bydlel a já, zatím co můj přítel kul pikle, pozoroval toužebně ´Belgickou´ restauraci na protějším rohu a těšil se na poctivý žejdlík studeného piva v oroseném půllitru.

„Takže vůz stojí v Maislové ulici, přímo naproti domu, co bydlel herec pan Oldřich Nový.“ Opakoval můj přítel příslušníkovi do telefonu.

„Jaký číslo? Myslíte číslo toho domu, co bydlel mistr Oldřich Nový, nebo tu poznávací značku auta?“ Povídal si Josef dál s příslušníkem. „Číslo auta, - malej moment.“

Josef vstal z lavičky, šel rychlím krokem k onomu autu a nadiktoval policistovi poznávací značku.

„Tak přijedete? To je dobře. A za jak dlouho? Až za hodinu? Tak to mě najdete na rohu v ´Belgický´ restauraci. Ne, alkohol pít nebudu, když řídím. To je jasné.“

Policie se objevila v restauraci zrovna když nám číšník počítal útratu. Josef vstal ze židle a zamával na ně. Dva muži v černém aneb ´Men in Black´ jak Josef policistům přezdívá, došli k našemu stolu zrovna v tom momentě, kdy číšník děkoval za zpropitné.

„Á, koukám, že dneska z toho placení nevyjdete.“ Sarkasticky poznamenal vysoký, štíhlý policista, s bradavkou na nose. „Pan Kadlec?“

„Ano.“

„Tak jestli dovolíte, přisedli bychom si. Alespoň se nám bude dobře psát protokol.“

„Protokol?“

„Ano, protokol.“ Odpověděl druhý policista, zálibně se podíval na mojí orosenou sklenici piva a naprázdno polkl.

„Tak vaše jméno máme. Teď bych ještě prosil datum narození, bydliště, váš občanský a řidičský průkaz a technické osvědčení vozu.“

„Jste ochoten zaplatit pokutu na místě?“ Dodal dlouhán.

„A to všechno ode mne potřebujete jenom proto, že jsem vám zavolal, že je na voze botička? A pokutu mám zaplatit za co?“

Muži v černém se na sebe pobaveně podívali:

„Podívejte se občane, jestli nejste schopen, nebo ochoten zaplatit na místě, prosím. Ale ty údaje, bych prosil stejně. Kvůli protokolu. Tak prosím!“

„A když vám odmítnu údaje poskytnout?“ Dotazoval se Josef.

„V tom případě nás budete muset doprovodit na služebnu a pro váš vůz pošleme odtahovací službu.“

„Můj vůz? Támhleten? Ten s tou botičkou?“ Vstal Josef a ukazoval směrem k vozu, o kterém byla řeč. „Ten přece není můj!“

Muži v černém se na sebe významně podívali: „To není vaše auto? A čí tedy je, pane Kadlec? Anebo už ani nejste pan Kadlec?“

„Ale jsem, pánové. Jsem. Ale ten vůz není můj. Nevím, komu patří.“ Znám Josefa a viděl jsem, že se náramně baví.

Muž v černém zvrátil oči v sloup: „Tak proč jste nám tedy volal?“

„Protože jsem řádný občan a když jsem okolo jdouc viděl, že má ten vůz nasazenou botičku, napadlo mě o tom informovat policii. Nic víc a nic míň. Vy to nepovažujete za správné, že všímavý občan informuje orgány, když vidí něco podezřelého?“ Josef se bezelstně usmál. „I já mám heslo: Pomáhat a chránit.“

„Pomáhat a chránit?“ Malý policista bouchl pěstí do stolu až se kolemjdoucí číšník lekl a málem nevybalancoval podnos na kterým nesl talíře s polévkou.

„Člověče, co je na tom podezřelého, že vidíte na autě, notabene na cizím autě, nasazenou botičku?“

„To by mě taky zajímalo“, pomyslel jsem si i já, „co je na tom podezřelého?“

Josef, můj starý dobrý kamarád přimhouřil oči a klidně povídá: „A když je ta botička nasazená na straně vozu, kde sedí spolujezdec? Aha? Řidič nastoupí do vozu, nastartuje a rozjede se. A co se stane, když se řidič rozjede a netuší, že má opačné straně nasazenou botičku?“

„Pane, tu botičku, jsem náhodou, nasazoval já a vím, že jsem jí nasadil na straně levé ve směru jízdy čili když řidič k vozu přijde, okamžitě vidí, že je vůz blokován!“ Řekl dlouhán a vítězoslavně hleděl na Josefa.

„Ovšemže!“ Odpověděl mu Josef s úsměvem, „nasadil jste botičku na levé kolo vozu ve směru jízdy. Jenomže“, a to slovo ´jenomže´ si můj milý přítel Josef vychutnával, „ten vůz má volant na straně pravé.“

Šach, pomyslel jsem si. Sláva vítězi!

Policista svraštil obočí, zamyslel se a vzdorně odpověděl.

„Milý pane, po úředním úkonu, tedy po nasazení botičky, dáme vždy pod stěrač lístek s informací, že vůz byl českou policií zablokován.“

„Ano“, odpověděl klidně Josef. „Pro řidiče cenná informace. Ovšem jen za předpokladu, že držitel vozu je znalý českého jazyka. Což tomu v tomto případě asi nebude.“

„A jak to můžete vědět?“

„Ten vůz má anglickou poznávací značku a k tomu ještě takovou hezkou, malou cedulku, na které stojí ´CD´. Pokud vím, ´CD´ označuje diplomatický vůz. Diplomati požívají imunitu a ta se vztahuje i na dopravní přestupky.“

„Šach mat“, řekl jsem si a podíval se s pýchou na svého přítele Josefa.

´Men in Black´ vyrazili z restaurace, a ještě v běhu si nasazovali služební čepice. Naštěstí jsme seděli u okna a mohli pozorovat, jak utíkají k tomu vozu, jak sundávají tu botičku a ztopili ten lístek zastrčený za stěračem, jak si sedají do policejního vozu a jak, jako by nic, odjíždějí. Ani se Josefovi nepoděkovali, že je ochránil před malérem.

„Dík Josefe“, poděkoval jsem alespoň já. „Díky tobě mám nejenom námět na povídku, ale ještě jsem se náramně pobavil.

Ꚛ

Šli jsme zpátky k našemu zaparkovanému vozu a mně bylo skoro líto, že to dnešní malé dobrodružství skončilo.

„A teď tu naší, hodnou botičku, hezky zase sundáme“, usmíval se Josef. Vytáhnul z kapsy svazek klíčů a vesele s nimi zacinkal když v tom kroužek, na kterém byli nasazené, z jakéhosi důvodu prasknul a klíče se rozletěli do všech stran.

Od té doby vím, jak vypadá někdo, o kterém se řekne: Stál jak solný sloup.

Tak stál a vypadal Josef, když pozoroval, jak zrovna ten klíč od zámku botičky, klouže po asfaltu a nezadržitelně padá do kanálu pod jeho autem.

„Tak ti díky za námět k povídce“, řekl jsem Josefovi, „byl to fakt krásný den plný překvapujících chvil. Už není takové horko, tak se domů projdu pěšky.“

Tu povídku, jsem začal psát a dokončil hned týž večer. Teď jenom čekám až se Josef zase staví a vymyslí pro mě nějaký nový námět na povídku.

„Proč?“ Zeptal se náš kocourek Oskar. „Zas už nemáš o čem psát?“