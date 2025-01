My friend Jimmy Carter

Na to mě Jimmy Carter nejdřív podal ruku, pak chlapsky obejmul a řekl: „Hello, my friend Tony.“

„This is Tony, my friend from Czechoslovakia.“ Představil mě Bill.

Když ho po roce jeho tatínek Bill navštívil, chodil! Ovšem po týdnu, Bill z rozhovorů se synem zjistil, že mu tam do hlavy nasazují komunistické brouky. Přerušil jeho léčbu a přes varování tamních lékařů, že není ještě úplně vyléčený, si ho odvezl si ho domů. Lékaři ho varovali, že ho tam má ještě alespoň rok nechat, jinak je nebezpečí, že zase skončí ve vozíku. Ale nic naplat. Bill si syna odvezl a – on, skončil zase ve vozíku.

A tak, když mu kdosi poradil trik s bobry, si je nasadil do potoka, co protékal mýtinkou v jeho lese. Bobři si potok přehradily a za pár měsíců bylo jezero na světě. Zcela legálně! Bobři a jejich stavitelské výtvory jsou chráněni a tak už jen stačilo dát jejich dílu jméno.

Později jsme se dozvěděli, že si Bill, chtěl nechat na mýtince zbudovat jezírko. Městská rada mu to nepovolila. Nepomohlo mu ani jeho bohatství, ani to, že byl před lety starostou Miltonu. Inu, jiná zem, jiný mrav.

Vraceli jsme s Danou a dětmi z večeře u Billa, noční procházkou borovicovým lesíkem, do našeho domku. Nad námi obloha plná hvězd, jen srpek měsíce nám nedokázal svítit na cestu, tak jak to je v té písničce o myslivečkovi.

Nejdříve prezident, potom můj friend. Žil sto let: Jaký to Happy End

