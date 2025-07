Já tady, do perexu nic psát nechci! Prý se tím nalákají případní čtenáři na můj blog, ale já nikoho lákat nechci. Kdo chce, tak si to přečte. Ahoj!

Miroslav Donutil a náhoda (?)

„Dědo, neslyšíš? Zvoní ti mobil!“ Zadrbala se mnou má nejstarší vnučka.

„Jó, však se to nezblázní. Jestli je to důležitý, zavolá později ještě jednou. Ten, co mi právě volá,“ obrátil jsem na pravý bok, vědíc, že teď už stejně neusnu.

Do ´hrdele´, a tak krásně jsem dřímal. Díval jsem se na dveře skříně na šaty a prohlížel si obrazce vytvořené korkem, jímž byly dveře obložené. Na jednom místě, právě v úrovní očí, tvořil korek siluetu, která připomínala klavír. Vždycky, než vstanu, si to místo prohlížím a dumám, jestli je to jen hříčka přírody.

Mobil začal znovu zvonit. Zrovna když jsem ho chtěl přikrýt polštářem, zjevila se mezi dveřmi Dana, má nejlepší žena ze všech.

„Už ti zase zvoní telefon!!“

Nic naplat. Takže, nedělní siesta je ta tam, pomyslel jsem si a ospale zachraptěl do telefonu: „Ano, slyším …“

„Am I speaking with Mr. Jelínek? I am calling Mr. Jelínek, my friend from my youth in Prague. Is that you? Tony? This is Víťa Procházka from Ottawa!“

(“Mluvím s panem Jelínkem? Volám pana Jelínka, mého přítele z mládí, z Prahy. Jsi to ty? Tony? Tady je Víťa Procházka z Ottawy!“)

Vymotal jsem se z peřiny a posadil bleskově na pelest postele.

„Ježíšmarjá, Víťo, kde se tu bereš? Tedy chci říct, jak jsi mě sehnal?“

Od té doby, co se Procházkovi odstěhovali na farmu, jsme se neviděli a neslyšeli, čísla telefonů i adres, i našich, se několikrát změnili, a bylo po ptákách!

„Hledal jsem tě na internetu, až jsem narazil na tvoji firmu. Jak se máš, ty chlape mizerná?“

Následovně, po tom, co nás na mistrovství světa ve fotbale, se svým nejmladším, skoro dvoumetrovým synem Allanem, ve Weiterstadtu navštívil, jsme byli na cestě do Prahy.

Ten první týden jsme stačili navštívit dva zápasy, z toho jeden včera, s tragickým koncem, když nás Italové konečným výsledkem 2:0 poslali domů.

Za městem Würzburg, jsme se o tom včerejším tragickém konci přestali definitivně bavit.

Začala nekonečná série silničních staveb, kterými jsme se po dálnici, proplétali osmdesáti kilometrovou rychlostí a smutně mlčeli. Tedy já, a Víťa.

Allan klimbal na zadní sedačce a včerejší prohra našeho týmu mu byla šuma fuk. Narozený v Kanadě neuměl česky ani kváknout a Českou republiku si určitě představoval jako vývojový stát na dálném východě.

Když jsme se blížili k Norimberku, hučelo mi z toho ticha v autě v uších.

„Povídám, Víťo, mám pustit nějakou muziku?“ Vyndal jsem z přihrádky hrst cédéček a hodil mu je do klína.

Začal se v nich přehrabovat: „Miroslav Donutil? Neznám! Co zpívá?“

„No, to je slavný český herec a občas vydává svoje vyprávění a scénky na cd. Mám od něho snad všechny. Poslouchám to obvykle právě, když jedu do Prahy. Poslouchám, směju se a najednou jsem v Praze.“

„Tak jdeme na to!“ Zavelel Víťa.

Smáli jsme se, až jsme probudili Allana. Kroutil nad tím hlavou, a protože nedělal náznaky, že vyskočí z auta, odposlouchávaly jsme už čtvrté cédéčko, když jsme v Plzni, vjížděli do pivovaru.

„Á, budeme kupovat pivo!?“ Rozhlížel se Víťa po pivovarském dvoře, dnes sloužící jako parkoviště pro turisty.

„Samozřejmě že ne: Zajdeme si do Špilky na obídek.“

„To je fakt borec, ten Donutil,“ mlasknul můj kamarád. A ještě, co jsi mi toho o něm navyprávěl. Musím si v Praze ty jeho cédéčka zkusit koupit a vezmu si je domů.“

To už jsme, ale šupajdili po schodech dolů, do restaurace. ´Můj´ stůl, kde rád sedávám při stopu mezi Weiterstadtem a Prahou, byl volný.

Hned vedle nás bylo promítací plátno, tak 2x3 metrů, na kterým běžel nějaký fotbal z mistrovství světa. Jdeme ke stolu, oči přilepené na to, co se právě odehrávalo, dosedli pomocí hmatu, na židle, přičemž jsme z plátna nespouštěli oči.

Kdyby vedle nás vybouchnul granát, asi bysme si toho ani nevšimli.

A granát vybuchnul! Za pár minut nastal poločas. Přišel číšník s jídelním lístkem a když odešel, rozhlížel jsem se po lokále a …!

„Víťo! Ty vole! Otoč se, ale nenápadně! Víš, kdo sedí vedle u stolu? Pan herec, - mistr Miroslav Donutil!“

Špilka v plzeňském pivovaru, 2006-06-13, Viktor a jeho syn Allan, za Víťou mistr Miroslav Donuntil.

To byl fakt gól!

Já Víťovi pouštím Donutilový cédéčka, popisuji mu ho, vyprávím o něm, a on sedí vedle nás? To už snad ani nemůže být náhoda? Nebo …

Obsluha přinesla pivo a já si nedal nealkoholické, na tu náhodu jsem se musel pořádně napít. „Ať se policajti pudrujou!“

Když jsem dojídal poslední knedlík, přicházel mistr z, - kam i císař pán chodí pěšky, a zamířil přímo k nám:

„Promiňte, ale nedalo se přeslechnout, že se bavíte o mně a o nějaké náhodě. Můžete mě zasvětit?“

„No, jestli máte tolik času, samozřejmě, rádi!“

Mistr se dovolil, posadil se, a když jsme mu vyprávěli ten bláznivý příběh, smál se na celou Špilku, až jeho kamarád si k nám přisedl taky, a nakonec se připíjelo na tykání a bylo všeobecné veselí.

„Tony, povídá Mirek, tedy mistr Donutil, ty jsi prima kluk. Měli jsem se poznat už někdy dřív. Ale, - jak vidno, vědma náhoda to nakonec stejně dobře nastavila. Ale teď, musíme jet. Máme to o trochu dál než vy.“

Loučili jsme se, mistr nás srdečně obejmul a řekl: „Tony, tady máš mou adresu, telefon, a kdykoliv budeš v Brně, zavolej rád tě zase uvidím.“

Po týdnu jsme se vrátili zpět do Německa, Víťa se synem Allanem odletěli, a já ještě za čerstva začal psát tento neuvěřitelný příběh.

Náš chytrý, zrzavý kocourek Oskar mi četl přes rameno, a když jsem dopsal poslední řádku, vzdechl: „Teda, to je jako pohádka! A ty jsi mu opravdu padl tak do oka?“

„Ale kdepak, Oskare. On, jak šel z toho záchodu, si zase sedl k jeho stolu, vykládal si něco s jeho kamarádem, za pár minut zaplatili a odešli. Jó, měl jsem nutkání ho oslovit, a povyprávět si s ním o té náhodě. Ale, nějak jsem se v té chvíli prostě neodvážil.“

Zklamaný Oskar si vzdychl: „Škoda. Vy byste se k sobě určitě hodili.“

Pohladil jsem ho, a také vzdychl: Jak je dobře, že mám Oskara!

A nakrájel jsem mu čerstvé masíčko ...

