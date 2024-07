Když, muži pláčou,

Pravidla slušného chování

Čtenář promine, ale společenská pravidla mi byla vtloukána již od ranného mládí do mé ubohé hlavy. Trpím jako zvíře, když vidím v divadle muže v tričku a džínách. Pozoruju-li, že muž dámě neotevře dveře a nepomůže do vozu, no ...