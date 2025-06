Minulý týden jsme se ženou, jako vždy ve středu, koukali na show, kolegy našeho nejmilejšího moderátora, a tam se stala dobrá věc: Dva první hosté, používali výraz, asi tak v každé šesté slovo: „Je to tak!“

__________________________________________________________________________

Hele, ty vole, nový výrazy!

Před mnoha lety, když jsme po prvně slyšeli český výraz pro oblečení na lyže, jsme se skáceli smíchy: Oteplovačky!

Ano jazyk se mění:

„Dva roky zpátky“ znamená: Před dvěma lety. (Za našich dob se říkalo: Před dvěma lety)

Vyjede-li si český turista do Štýrského Hradce, bude mít dost velký problém město najít. Na cedulích stojí totiž neúprosně: Graz!

Můj nejmilejší moderátor, opravdu, - nešpičkuji, - se neustále pozastavuje nad tím, když nějaký textař či zpěvák zpívá anglicky.

Už jsem o tom debatoval tisíckrát: Jsou texty, které se m u s e j í zpívat v originální řeči! Například: V dobré opeře, se zpívá výhradně italsky!

Chcete se jako interpret zesměšnit? Zpívejte francouzské šansony v češtině!

Chcete ze sebe udělat vola? Jeďte do Nashville a zpívejte české trampské písničky v angličtině!

Můj nejmilejší moderátor, také usměrňuje své hosty, aby nepoužívali cizí slova. Hází to do placu jakoby dělal vtipnou poznámku. (Nevím, nevím …)

Přitom on sám, samozřejmě vtipně, cizí slova používá neustále.

Malý výběr:

Dirnixmirnix – (to nemůžeš prostě jen tak) z němčiny: Mir nichts, dir nichts

Hajzl – (malý domeček) z němčiny: Häuschen

Nixferštéhen – (nerozumím) z němčiny: Ich verstehe nichts

Frontmen – (šéf kapely) z angličtiny: Frontman

Minulý týden jsme se ženou, jako vždy ve středu, koukali na show, kolegy našeho nejmilejšího moderátora, a tam se stala dobrá věc: Dva první hosté, používali výraz, asi tak v každé šesté slovo: „Je to tak!“ nebo „Ano, je to tak.“ Přišel třetí host a napojil se také. Asi tak každé desáté slovo použila, ta dáma: „Je to tak.“ Když to udělala po třetí a všichni, tedy diváci, hosti i moderátor se začali smát, rozesmála se také, a povídá: „Promiňte já ty rozhovory vzadu poslouchala a asi jsem se nakazila.“

Co s tím? Mého nejmilejšího moderátora milujeme i přes takové malé diskrepance. Nevynecháme jediný díl, a když se nemůžem koukat, nahrajem si to.

Válíme se smíchy, padáme pod gauč, naše kočky prchají z obýváku nám je dobře. Alespoň na hodinku. Ještě že můžeme přes satelit přijímat české programy. Protože: Jinak, - jinak nám v poslední době moc do smíchu není …